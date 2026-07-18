FT: Зеленский почти готов к увольнению Сырского с должности главкома ВСУ

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FT: Зеленский почти готов к увольнению Сырского с должности главкома ВСУ

Очередной роспуск правительства Украины довольно неожиданно привел фактически к внутриполитическому кризису. Проблемы создал теперь уже бывший министр обороны Михаил Федоров.

Против его замены выступили некоторые депутаты и военные. В ряде украинских городов, включая Киев, начались и продолжаются немногочисленные акции в поддержку Федорова.



Сам экс-глава военного ведомства в этой ситуации повел себя нестандартно. Заявил, что за должность министра не держится. А уволен был якобы за слишком эффективную работу по реформированию военной структуры, чему противодействовал главком ВСУ Сырский.

Вот его и надо отправить в отставку. Только так можно добиться эффективной деятельности не только Министерства обороны, но и помочь ВСУ переломить в свою пользу ситуацию на поле боя.

Глава киевского режима пока что сдавать Сырского не собирается. И дело не в его заслугах, как военачальник он особо ничем не блещет. Просто такое решение будет означать, что Зеленского сумели продавить извне на принятие важного кадрового решения. Это станет первым таким случаем после увольнения Ермака.

Оказавшись в непривычной ситуации, глава режима ищет из нее минимально неудобный выход. Британская газета Financial Times (FT) пишет со ссылкой на источники, что Зеленский всерьез рассматривает вариант увольнения Сырского, дабы выйти из политического тупика.

По данным издания, сегодня-завтра Зеленский соберет совещание высшего командного состава ВСУ, формально для обсуждения ситуации на фронте. На деле разговор пойдет о подборе кандидата на замену главкома. Как пишет FT, Зеленский готов сместить Сырского, если сможет найти ему замену и обеспечить плавную передачу командования.
12 комментариев
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  1. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +4
    Вчера, 15:03
    Что-то мне подсказывает - сырок не сильно будет переживать из-за отставки. Дело то движется к концу.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      +4
      Вчера, 15:13
      Красиво слиться- ни всем под силу.
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Вчера, 15:30
      После совещания с нацбатами МОУ и Нацгвардии Украины, не удивлюсь, если на его должность поставят азовца Андрея Билецкого. Хотя есть и другие-например Михаил Драпатый.
    3. Silver99 Звание
      Silver99
      +2
      Вчера, 15:31
      Сырский яркий пример мазепыша. Трудно понять этого морального уродливого перерожденца, родился и учился в России, родители, брат и сын живут в России (позор на их головы) откуда у него лютая западеская звериная ненависть ко всему русскому? Ведь его подчиненные преступники стреляют и пускают БПЛА по его же родным. Учебник по психиатрии в ступоре.
  2. Себенза Звание
    Себенза
    +2
    Вчера, 15:09
    "Это станет первым таким случаем после увольнения Ермака". Может вторым. И дай бог, не последним.
  3. Melior Звание
    Melior
    +2
    Вчера, 15:22
    Вот уже и Ссанёк Ссырский впал в немилость! laughing
  4. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +1
    Вчера, 15:40
    Интересно, а где ТЦК прозябают?
    На этих митингах должно быть немало пригодных к отправке в окопы.
    1. Комментарий был удален.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Вчера, 16:19
      Цитата: Metallurg_2
      На этих митингах должно быть немало пригодных к отправке в окопы.

      Что что, а "митинги" (майданы) на Украине могут проводить, так что некого в окопы забирать, всё просчитано.
  5. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +3
    Вчера, 15:44
    Сырский как не крути знаковая фигура в ВСУ

    Именно с его именем связаны почти все успехи и неудачи украинской армии

    И хоть успехов не так уж много, с именем Сырского связан особый стиль военных операций ВСУ, который позволяет им до сих пор сопротивляться армии РФ Охарактеризовать этот стиль можно одним словом -неуступчивость .Можно критиковать командование ВСУ за то что на их совести такие чудовищные потери .Что бросают необученных новобранцев под каток российской армии .Что заставляют держаться в безвыходных ситуациях в полном окружении не давая команду на отход и тд и тп. Но нельзя не признать что эта неуступчивость ВСУ создает массу проблем армии РФ .Другие бы уже под этим натиском драпали бы уже до Берлина а эти до сих пор держаться

    Если Зеленский и решится уволить Сырского это будет хорошим решением для РФ и нашего Генштаба

    Лишиться сразу двух таких харизматичных деятелей Федорова и Сырского для режима будет проблемой

    Значит надо кого то похвалить и наградить за развал ВСУ. Это значит что у этого режима прозвенел звоночек по истощению резервов к сопротивлению
  6. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Вчера, 16:32
    Серпентарий хохлоединомышленников.
  7. Lako Звание
    Lako
    -2
    Вчера, 16:44
    Вот накрыть бы всю эту шоблу, на совещании, несколькими Искандерами. Но это, не при нынешнем военно-политическом руководстве России.
  8. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Вчера, 17:03
    Белицкого назначит , ему с Зелей в одном помещении обрезание делали.