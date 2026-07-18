FT: Зеленский почти готов к увольнению Сырского с должности главкома ВСУ

Очередной роспуск правительства Украины довольно неожиданно привел фактически к внутриполитическому кризису. Проблемы создал теперь уже бывший министр обороны Михаил Федоров.Против его замены выступили некоторые депутаты и военные. В ряде украинских городов, включая Киев, начались и продолжаются немногочисленные акции в поддержку Федорова.Сам экс-глава военного ведомства в этой ситуации повел себя нестандартно. Заявил, что за должность министра не держится. А уволен был якобы за слишком эффективную работу по реформированию военной структуры, чему противодействовал главком ВСУ Сырский.Вот его и надо отправить в отставку. Только так можно добиться эффективной деятельности не только Министерства обороны, но и помочь ВСУ переломить в свою пользу ситуацию на поле боя.Глава киевского режима пока что сдавать Сырского не собирается. И дело не в его заслугах, как военачальник он особо ничем не блещет. Просто такое решение будет означать, что Зеленского сумели продавить извне на принятие важного кадрового решения. Это станет первым таким случаем после увольнения Ермака.Оказавшись в непривычной ситуации, глава режима ищет из нее минимально неудобный выход. Британская газета Financial Times (FT) пишет со ссылкой на источники, что Зеленский всерьез рассматривает вариант увольнения Сырского, дабы выйти из политического тупика.По данным издания, сегодня-завтра Зеленский соберет совещание высшего командного состава ВСУ, формально для обсуждения ситуации на фронте. На деле разговор пойдет о подборе кандидата на замену главкома. Как пишет FT, Зеленский готов сместить Сырского, если сможет найти ему замену и обеспечить плавную передачу командования.

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