Первым зарубежным контактом иранского лидера может стать встреча с Путиным
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Как известно, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи во время вооруженного противостояния с США и Израилем из соображений безопасности воздерживается от участия в публичных мероприятиях.
В комментарии ТАСС осведомленный иранский источник заявил, что правительство Исламской республики ждет, когда ситуация в регионе нормализуется и для Хаменеи станут более безопасными появления на публике. При этом, по словам источника в Тегеране, новый верховный лидер Ирана может начать свою международную деятельность с телефонного разговора или личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Поскольку Россия является близким для Ирана государством, а Путина в Тегеране небезосновательно считают другом Исламской республики, с высокой долей вероятности первый телефонный звонок и первая встреча состоятся именно с президентом РФ.
Ранее сообщалось, что в Иране объявили «охоту» на Трампа, Нетаньяху и других участников так называемой «коалиции Эпштейна». После заявления Моджтабы Хаменеи о неминуемой мести за кровь мучеников, погибших от рук США и Израиля, иранская пресса опубликовала список зарубежных политиков, которых назвали «приоритетными целями». В этот перечень вошли американский президент Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр войны США Пит Хегсет, глава Госдепа Марко Рубио, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, отставной британский премьер-министр Кир Стармер, а также ряд высокопоставленных израильских чиновников. Как известно, бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи и члены его семьи были убиты в результате ударов Вашингтона и Тель-Авива на Тегеран в конце февраля текущего года.
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