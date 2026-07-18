Первым зарубежным контактом иранского лидера может стать встреча с Путиным

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Первым зарубежным контактом иранского лидера может стать встреча с Путиным

Как известно, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи во время вооруженного противостояния с США и Израилем из соображений безопасности воздерживается от участия в публичных мероприятиях.

В комментарии ТАСС осведомленный иранский источник заявил, что правительство Исламской республики ждет, когда ситуация в регионе нормализуется и для Хаменеи станут более безопасными появления на публике. При этом, по словам источника в Тегеране, новый верховный лидер Ирана может начать свою международную деятельность с телефонного разговора или личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Поскольку Россия является близким для Ирана государством, а Путина в Тегеране небезосновательно считают другом Исламской республики, с высокой долей вероятности первый телефонный звонок и первая встреча состоятся именно с президентом РФ.



Ранее сообщалось, что в Иране объявили «охоту» на Трампа, Нетаньяху и других участников так называемой «коалиции Эпштейна». После заявления Моджтабы Хаменеи о неминуемой мести за кровь мучеников, погибших от рук США и Израиля, иранская пресса опубликовала список зарубежных политиков, которых назвали «приоритетными целями». В этот перечень вошли американский президент Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр войны США Пит Хегсет, глава Госдепа Марко Рубио, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, отставной британский премьер-министр Кир Стармер, а также ряд высокопоставленных израильских чиновников. Как известно, бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи и члены его семьи были убиты в результате ударов Вашингтона и Тель-Авива на Тегеран в конце февраля текущего года.
28 комментариев
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  1. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +2
    Вчера, 15:09
    американский президент Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр войны США Пит Хегсет, глава Госдепа Марко Рубио, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, отставной британский премьер-министр Кир Стармер

    Добавить "датчан и разных прочих шведов".
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +9
      Вчера, 15:25
      16112014nk
      Сегодня, 15:09

      hi Может, после разговора с Верховным лидером г-ом Хаменеи Кремль начнёт воевать по-настоящему вместо встреч спецпредом Дмитриевым с лопатой сионистов затькоффых-витькоффых, после которых увеличиваются жертвы среди военных и мирных россиян.
      За Державу обидно.
      1. K._2 Звание
        K._2
        +3
        Вчера, 16:10
        А можно зелю и компанию в список? Вроде помогали тоже против Ирана, может хоть иранцы их завалят!
      2. lis-ik Звание
        lis-ik
        +1
        Вчера, 16:18
        Может лучше не надо лидеру Ирана встречаться с "гарантом",а то моль покусает и станет он Леопольдом.
      3. ian Звание
        ian
        +5
        Вчера, 16:42
        За державу действительно обидно. Но деньги российской элиты не в Иране.Потому вряд ли что то изменится... request
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +9
      Вчера, 15:35
      Иран яркий пример патриотизма и отвращения к запаху канализации Анкориджа. Этот народ победит, потому, что у них нет ни одного из чиновников в списке ФОРБС.
      1. Себенза Звание
        Себенза
        -3
        Вчера, 15:54
        Пример то яркий,-очевидно. Мы за Моську всеми руками, но лает она на слона. Приятно буду удивлён, если перелопатят сценарий пьесы.
        1. Себенза Звание
          Себенза
          0
          Вчера, 16:35
          Вот умиляют меня люди минусующие. Вы бы хоть объяснили не сведущим, в чём те заблуждаются. Толи в боевом настрое моськи, либо в мощи слона. Повторюсь. Я обманываться рад, патриот.
      2. Русич Звание
        Русич
        0
        Вчера, 16:55
        Цитата: Silver99
        Иран яркий пример патриотизма и отвращения к запаху канализации Анкориджа. Этот народ победит, потому, что у них нет ни одного из чиновников в списке ФОРБС.

        По данным на 2026 год, в список самых богатых иранцев, по оценке Forbes, входят:
        Адам Форуги — маркетинговое ПО, мобильные игры (AppLovin), состояние — 17,9 млрд долларов.
        Пьер Омидьяр — технологии (eBay), состояние — 11,8 млрд долларов.
        Бехдад Эгбали — частные инвестфонды (Clearlake Capital), состояние — 3,9 млрд долларов.
        Камал «Кам» Гаффариан — космос, ядерная энергетика, состояние — 2,9 млрд долларов.
        Фархад Мошири — инвестиции, спорт (Эвертон, Металлоинвест), состояние — 2,7 млрд долларов.
        Семья Гермезиан — недвижимость (Mall of America, West Edmonton Mall), состояние — 2,5 млрд долларов (совокупно).
        Маки Занганех — биотехнологии, состояние — 1,4 млрд долларов.
        Джам Наджафи — инвестиции, состояние — 1,3 млрд долларов.
        Джо Киани — медицинские приборы, состояние — 1,2 млрд долларов.
        Исаак Лариан — детские игрушки, состояние — 1,1 млрд долларов.
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Вчера, 15:21
    Цитата: 16112014nk
    Добавить "датчан и разных прочих шведов"
    Лучше их размещать по стенке
  3. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +2
    Вчера, 15:24
    Очень скоро Ирану такие возможности грохнуть этих преступников предоставятся
    В Израиле очень сильно ошибались думая что эти технологии могут применять только они
  4. Себенза Звание
    Себенза
    -1
    Вчера, 15:36
    "Поскольку Россия является близким для Ирана государством, а Путина в Тегеране небезосновательно считают другом Исламской республики." В мире их сколько, государств, а осталось парочка инакомыслящих. Результат политики дружбы народов.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      +1
      Вчера, 15:45
      Соглашусь с минусом. Друзья со средней азии ещё под боком.
      1. AlexSam Звание
        AlexSam
        0
        Вчера, 18:33
        Цитата: Себенза
        Друзья со средней азии ещё под боком

        Это, согласно программе переселения, соотечественники. Одиннарод, вид слева. И ненавидят нас так же.
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Вчера, 15:50
    Только военный и экономический союз государств пострадавших от беспредела США способен остановить экспанцию и эскалацию со стороны этой страны.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      +1
      Вчера, 15:57
      И снова соглашусь. Алексей, а много ли создано союзов, ну лет так за двести, от пострадавших?
      1. AlexSam Звание
        AlexSam
        0
        Вчера, 18:35
        Не углубляйтесь, тут главное - идея. Союз Страдальцев или Всемирный Союз Страдальцев. Под председательством России, естественно.
  6. Svarog5570 Звание
    Svarog5570
    +1
    Вчера, 15:56
    Какой замечательный список нечисти для отправки в АД, но по хорошему его нужно расширить.
  7. samarin1969 Звание
    samarin1969
    -1
    Вчера, 15:56
    Если Китай не захочет обострять отношения с США, то РФ может себе позволить пофрондировать перед США. Но перс,ы со времён контрактов по С-300, знает цену ветренной внешней политики Кремля.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Вчера, 16:30
      Цитата: samarin1969
      Но перс,ы со времён контрактов по С-300, знает цену ветренной внешней политики Кремля.

      Ситуация давно поменялась - Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном был подписан обеими сторонами 17 января 2025 года и вступил в силу 2 октября 2025 года. Причём, со стороны Ирана договор был одобрен не только парламентом, но и Советом Стражей Конституции. Сейчас исправно действует судоходное движение между РФ и Ираном по Каспийскому морю.
      1. Юра Звание
        Юра
        +1
        Вчера, 17:03
        Цитата: Монтесума
        Сейчас исправно действует судоходное движение между РФ и Ираном по Каспийскому морю.

        И возят там не только арбузы.)))
        1. кот Краш Звание
          кот Краш
          0
          Вчера, 17:37
          Вот только арбузов в Астрахани из Ирана не хватает.
          1. Юра Звание
            Юра
            0
            Вчера, 18:42
            Цитата: кот Краш
            Вот только арбузов в Астрахани из Ирана не хватает.

            Арбуз - образ, а возят кроме него, можете сами предположить что. Да, и возят в обе стороны.)))
  8. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Вчера, 16:43
    При этом, по словам источника в Тегеране, новый верховный лидер Ирана может начать свою международную деятельность с телефонного разговора или личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
    А может начать и с телефонного разговора или личной встречи с лидером КНР.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Вчера, 17:02
      Ромашку и рвём, долго ,нудно, но с эмоцией.
  9. Mike777 Звание
    Mike777
    0
    Вчера, 17:23
    Iranian should attack when the are out from power, simply logic, if necessary Hunt for there grandchildren
  10. Mike777 Звание
    Mike777
    0
    Вчера, 17:23
    Iranian should attack when the are out from power, simply logic, if necessary Hunt for there grandchildren
  11. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Вчера, 20:13
    Есть о чём поговорить и договориться, на будущее....