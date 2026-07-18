Атакованный ВС РФ сельхозкомплекс под Черниговом оказался военной базой ВСУ
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Российские ударные беспилотники с реактивными двигателями «Герань 2/4 Сикер» минувшей ночью нанесли удары по территории одного из сельскохозяйственных предприятий под Черниговом. В результате все, что там находилось, сгорело и повреждено. Украинская пропаганда вновь завыла о преднамеренных ударах российских военных по якобы сугубо гражданскому объекту.
На поверку выясняется, что территория агрокомплекса использовалась в качестве военной базы ВСУ. Здесь была организована стоянка и заправка автомобильного транспорта, производился мелкий ремонт. Размещались машины мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Был организован полевой склад хранения боеприпасов и военного имущества для отправки на передовую.
Гражданское назначение объекта позволяло скрывать технику в ангарах и хозяйственных постройках, не привлекая лишнего внимания. Такие способы маскировки враг применяет давно и массово в двух целях: военное назначение объектов сложнее идентифицировать, а после ударов можно обвинить ВС РФ в преднамеренных атаках на гражданскую инфраструктуру.
В результате ударов беспилотников находящаяся на территории техника уничтожена либо серьезно повреждена. Ликвидировано около 15 военнослужащих ВСУ, более 20 получили различные ранения. Об этом сообщают российские осведомленные каналы.
Раненых вывозили машинами скорой помощи с военными номерными знаками. На территории бывшего агропредприятия продолжительное время работали экстренные службы и военные эвакуационные группы.
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