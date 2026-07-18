Атакованный ВС РФ сельхозкомплекс под Черниговом оказался военной базой ВСУ

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Атакованный ВС РФ сельхозкомплекс под Черниговом оказался военной базой ВСУ

Российские ударные беспилотники с реактивными двигателями «Герань 2/4 Сикер» минувшей ночью нанесли удары по территории одного из сельскохозяйственных предприятий под Черниговом. В результате все, что там находилось, сгорело и повреждено. Украинская пропаганда вновь завыла о преднамеренных ударах российских военных по якобы сугубо гражданскому объекту.

На поверку выясняется, что территория агрокомплекса использовалась в качестве военной базы ВСУ. Здесь была организована стоянка и заправка автомобильного транспорта, производился мелкий ремонт. Размещались машины мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Был организован полевой склад хранения боеприпасов и военного имущества для отправки на передовую.

Гражданское назначение объекта позволяло скрывать технику в ангарах и хозяйственных постройках, не привлекая лишнего внимания. Такие способы маскировки враг применяет давно и массово в двух целях: военное назначение объектов сложнее идентифицировать, а после ударов можно обвинить ВС РФ в преднамеренных атаках на гражданскую инфраструктуру.

В результате ударов беспилотников находящаяся на территории техника уничтожена либо серьезно повреждена. Ликвидировано около 15 военнослужащих ВСУ, более 20 получили различные ранения. Об этом сообщают российские осведомленные каналы.

Раненых вывозили машинами скорой помощи с военными номерными знаками. На территории бывшего агропредприятия продолжительное время работали экстренные службы и военные эвакуационные группы.
6 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Вчера, 15:54
    Англицкий Гардиан- к пятнице мировые зерновые трейдеры практически обнулили сделки с украинскими морскими зерновыми терминалами .Так что по шпалам через Польшу, но есть небольшая дырочку через Дунай в Румынию .И кто кого обнуляет в морском трафике .И вообще я слышал что зерновые элеваторы при нарушении ТБ взрываются.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Вчера, 15:59
      Поп - корна много получилось ?
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Вчера, 16:11
      Цитата: tralflot1832
      .И вообще я слышал что зерновые элеваторы при нарушении ТБ взрываются.

      Видел, как хорошо горят при соблюдении температурного режима, но селюки спецы, ещё те, у них элеваторы и даже сортиры взрываются.
    3. kristofer Звание
      kristofer
      +1
      Вчера, 16:46
      взрывается мука и зерновая пыль. пыль очень неприятная вещь - большинство угольных шахт относится к опасным по взрыву угольной пыли. к этой же категории относятся и все мукомольные предприятия
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Вчера, 16:30
    Какая разница что горит? Главное,чтобы горело всё,что может гореть. Хватит в непонятные игры играть.
  3. Dimassz Звание
    Dimassz
    0
    Вчера, 17:07
    пора уже Термобарическими Геранями бить