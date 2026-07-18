Мэр Москвы: столицу РФ за неделю пытались атаковать почти две тысячи дронов ВСУ

2 387 22
Мэр Москвы: столицу РФ за неделю пытались атаковать почти две тысячи дронов ВСУ


Столицу РФ за неделю пытались атаковать почти две тысячи дронов ВСУ. Выборка включает в себя атаки, предпринятые в период с 20.30 11 июля до 8.30 18-го.

Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его подсчетам, за указанный промежуток времени в направлении столичного региона летело 1892 украинских беспилотника. Чиновник написал:

В период с 20.30 мск 11 июля по 8.30 мск 18 июля в направлении Московского региона летели 1 892 беспилотника.

Правда, большинство из них силы противовоздушной обороны перехватили на дальних подступах и «только» 207 аппаратов – на подлете к Москве.

В частности, сегодня ночью в сторону российской столицы направлялось более 370 вражеских БПЛА. Большинство из них также уничтожили задолго до того, как они достигли Подмосковья. В период примерно с 4 до 9 часов утра наши военные уничтожили недалеко от Москвы 65 дронов противника.

В последнее время враг пытается атаковать столицу России практически каждый день, причем эти атаки чаще всего длятся много часов.

К сожалению, действия украинских военных зачастую приводят к печальным последствиям на территории Московского региона. Как сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, беспилотная атака ВСУ стала причиной возгорания на нефтебазе в Ногинске. А в Электростали удар пришелся на склад маркетплейса Wildberries. Там один человек погиб и 36 получили ранения.

По информации Воробьева, силы ПВО перехватили за ночь над Московским регионом 48 украинских дронов.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +12
    Вчера, 16:03
    В последнее время враг пытается атаковать столицу России практически каждый день, причем эти атаки чаще всего длятся много часов.

    Может у нас не СВО ...а что то другое?
    Пора бы поменять статус происходящего...а то все это смахивает на абсурд и сумасшедший дом. request
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Вчера, 16:44
      А на что можно поменять? Есть варианты?
      1. avatar123 Звание
        avatar123
        +3
        Вчера, 17:04
        на войну с целями не денацификации, а уничтожения врага.
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Вчера, 17:22
          Мы с юридическим статусом СВО не разобрались, а Вы вводите понятие какой-то "Войны с целью уничтожения врага". В чём разница?
    2. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Вчера, 17:08
      Если переключиться с первого ,то давно.
  2. Dimassz Звание
    Dimassz
    +3
    Вчера, 16:11
    Политики военные чиновники сами допустили что бы так было,что тут уже жаловаться...
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Вчера, 17:14
      Так никто из них и не жалуется. Работы нет-вперёд милльён.
  3. drags33 Звание
    drags33
    +7
    Вчера, 16:15
    А у меня сразу возникает вопрос: А СКОЛЬКО ДРОНОВ ЗА ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ АТАКОВАЛО КУЕВ? Или мы все еще на сараях тренируемся? "Еще и не начинали.."?
  4. Роман 11 Звание
    Роман 11
    -3
    Вчера, 16:16
    все же придерживаюсь в дроновой войне победят землекопы
    1. Роман 11 Звание
      Роман 11
      0
      Вчера, 17:07
      Бывший командующий 44-м АК генерал-майор Александр Дембицкий обвиняется в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий. Он получил 4 млн рублей от основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко за возможность руководить штурмовыми подразделениями. Сидит в Лефортово, вину признал и сотрудничает с военной прокуратурой.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -2
    Вчера, 16:26
    Цитата: drags33
    А СКОЛЬКО ДРОНОВ ЗА ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ АТАКОВАЛО КУЕВ?
    Уже сообщали что все заводы по производству дронов в Свиномордии уничтожены! laughing
  6. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Вчера, 16:27
    Дожили. Даже в 41-ом фашистам не удалось бомбардировать Москву. В течение месяца они пытались, но прорывались единичные самолёты.
    Позор.
    1. Aken Звание
      Aken
      +4
      Вчера, 16:45
      Тогда генералы за результат головой отвечали.
    2. poquello Звание
      poquello
      +1
      Вчера, 17:27
      Цитата: pudelartemon
      Дожили. Даже в 41-ом фашистам не удалось бомбардировать Москву. В течение месяца они пытались, но прорывались единичные самолёты.
      Позор.

      Только на кремль было сброшено 15 фугасных, 151 зажигательная и бочка с 200 литрами нефти,
      Цитата: Aken
      Тогда генералы за результат головой отвечали.

      тогда за трёп расстреливали
      1. Дербенев Антон Звание
        Дербенев Антон
        0
        Вчера, 17:41
        тогда за трёп расстреливали

        Это сколько чиновников и генералов сейчас бы не досчитались...
        1. poquello Звание
          poquello
          0
          Вчера, 19:00
          Цитата: Дербенев Антон
          тогда за трёп расстреливали

          Это сколько чиновников и генералов сейчас бы не досчитались...

          не вечер, может вдруг ещё отправят тоннель к Аляске копать
    3. Себенза Звание
      Себенза
      +1
      Вчера, 17:30
      Сделка. Будьте в в тренде, Позор,-это как-то не корректно что-ли.
  7. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +3
    Вчера, 16:48
    Не бывает 100%эффективной ПВО … а каждый случай попадания имеет громкий резонанс (хотя вокруг 99 сбито) … претензии людей к руководству понятны НО проблема исчезнет только вместе с полным уничтожением коричневого гадюшника
    А нам нужно понять что опять народ и армия должны быть едины (а не так как с Афганистаном - мы вас туда не посылали, или с чеченскими войнами где воевала и гибла армия а тыльные жрали и веселились периодически поплевывая с дивана в сторону армейских) … война она надолго … после шумер ещё лет эдак на 20/30 до полного нового мироустройства и новой Ялты/Тегерана если что
    1. dementor873 Звание
      dementor873
      0
      Вчера, 17:36
      Народ и простые солдаты едины, а вот с кем едины чиновники и бизнесмены большой, большой вопрос.
      1. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Вчера, 17:47
        Зря Вы так всех под линейку. Жене дать на маникюр, чтобы мозг не выносила, при этом слиться после работы к любовнице на съём. Так тоже себе тактическая операция.
      2. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Вчера, 18:02
        Если что, я про народ, которые едины только во время массовых сборищ. Нет войны,-значит нет войне.
  8. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    0
    Вчера, 16:58
    Вот только верить официальным цифрам по погибшим и раненым такое себе... Думаю в Подмосковье всё намного серьёзнее. А осенью обещают баллистику. Сегодня проезжал одну подстанцию. Натянутая, уже оторвавшаяся местами, болтающаяся на ветру верёвочная сетка (это типа антидроновая защита) оптимизма не внушает. В общем готовимся к блэкаутам...