Мэр Москвы: столицу РФ за неделю пытались атаковать почти две тысячи дронов ВСУ
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Столицу РФ за неделю пытались атаковать почти две тысячи дронов ВСУ. Выборка включает в себя атаки, предпринятые в период с 20.30 11 июля до 8.30 18-го.
Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По его подсчетам, за указанный промежуток времени в направлении столичного региона летело 1892 украинских беспилотника. Чиновник написал:
В период с 20.30 мск 11 июля по 8.30 мск 18 июля в направлении Московского региона летели 1 892 беспилотника.
Правда, большинство из них силы противовоздушной обороны перехватили на дальних подступах и «только» 207 аппаратов – на подлете к Москве.
В частности, сегодня ночью в сторону российской столицы направлялось более 370 вражеских БПЛА. Большинство из них также уничтожили задолго до того, как они достигли Подмосковья. В период примерно с 4 до 9 часов утра наши военные уничтожили недалеко от Москвы 65 дронов противника.
В последнее время враг пытается атаковать столицу России практически каждый день, причем эти атаки чаще всего длятся много часов.
К сожалению, действия украинских военных зачастую приводят к печальным последствиям на территории Московского региона. Как сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, беспилотная атака ВСУ стала причиной возгорания на нефтебазе в Ногинске. А в Электростали удар пришелся на склад маркетплейса Wildberries. Там один человек погиб и 36 получили ранения.
По информации Воробьева, силы ПВО перехватили за ночь над Московским регионом 48 украинских дронов.
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