Тайбэй готовится к вторжению НОАК: береговая охрана Тайваня закупает новые БЭК
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В Тайбэе продолжаются парламентские слушания, на которых рассматриваются законопроекты, касающиеся выделения финансирования на закупки беспилотников и инвестиции в их производство. Не дожидаясь решения парламентариев, власти острова уже решили закупить новые безэкипажные катера для тайваньской береговой охраны.
В рамках начального этапа внедрения беспилотных систем руководство острова намерено закупить 25 БЭК и два подводных дрона, которые будут приняты на вооружение береговой охраны. Первые опытные образцы новейших БЭК поставит Тайваню американская Maritime Tactical Systems в первой половине 2027 года. В сентябре прошлого года стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки БЭК с функциями распознавания целей на основе технологий ИИ.
При этом, несмотря на то, что очевидно, что такого количества БЭК явно недостаточно для эффективного сдерживания кораблей НОАК и китайской береговой охраны, поставки американских морских беспилотников позволят армии Тайваня испытывать эти системы, чтобы впоследствии делиться всей информацией с компанией-производителем.
В настоящее время Тайбэй внимательно изучает опыт боевого применения морских дронов в акватории Черного моря, рассматривая БЭКи как один из ключевых инструментов борьбы с превосходящими силами НОАК на море. Тайваньское руководство рассчитывает, что морские беспилотники помогут усилить разведку, патрулирование и реагирование на возможные попытки морской блокады.
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