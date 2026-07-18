Тайбэй готовится к вторжению НОАК: береговая охрана Тайваня закупает новые БЭК

1 298 11
Тайбэй готовится к вторжению НОАК: береговая охрана Тайваня закупает новые БЭК


В Тайбэе продолжаются парламентские слушания, на которых рассматриваются законопроекты, касающиеся выделения финансирования на закупки беспилотников и инвестиции в их производство. Не дожидаясь решения парламентариев, власти острова уже решили закупить новые безэкипажные катера для тайваньской береговой охраны.



В рамках начального этапа внедрения беспилотных систем руководство острова намерено закупить 25 БЭК и два подводных дрона, которые будут приняты на вооружение береговой охраны. Первые опытные образцы новейших БЭК поставит Тайваню американская Maritime Tactical Systems в первой половине 2027 года. В сентябре прошлого года стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки БЭК с функциями распознавания целей на основе технологий ИИ.

При этом, несмотря на то, что очевидно, что такого количества БЭК явно недостаточно для эффективного сдерживания кораблей НОАК и китайской береговой охраны, поставки американских морских беспилотников позволят армии Тайваня испытывать эти системы, чтобы впоследствии делиться всей информацией с компанией-производителем.

В настоящее время Тайбэй внимательно изучает опыт боевого применения морских дронов в акватории Черного моря, рассматривая БЭКи как один из ключевых инструментов борьбы с превосходящими силами НОАК на море. Тайваньское руководство рассчитывает, что морские беспилотники помогут усилить разведку, патрулирование и реагирование на возможные попытки морской блокады.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    -2
    Вчера, 16:49
    "...Тайваньское руководство рассчитывает, что морские беспилотники помогут усилить разведку, патрулирование и реагирование на возможные попытки морской блокады...".

    Вот даже интересно, а "руководство" Черноморского Флота на что рассчитывает..??..
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +3
    Вчера, 16:51
    Тайваню это точно не поможет … ну так разве что продлит ласки перед жестки сек))) … они всё-едино вернуться в единую страну
  3. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Вчера, 16:52
    И что толку. Китай их коптерами задавит, а сухопутную операцию доверят массовым стаям дронов на двух ногах и собакам всяким с оружием которые инфраструктуру выведут из строя и без воды и без электричества станет вся электронная промышленность да и социалка просядет и принесут ключики от острова на блюдечке. Даже весь мир будет "За" ибо без электроники весь глобальный бизнес остановится.
    1. Aleksandr21 Звание
      Aleksandr21
      0
      Вчера, 17:36
      Цитата: Irokez
      И что толку. Китай их коптерами задавит, а сухопутную операцию доверят массовым стаям дронов на двух ногах и собакам всяким с оружием которые инфраструктуру выведут из строя


      У нас тоже, всё было "гладко на бумаге" в 2022 году... но учения/представления о конфликте, сильно разошлись с реальностью. Так что неизвестно какие шансы у Тайваня выдержать первый удар... и сколько у них будет времени до подхода союзников, а то что Японцы с Американцами впишутся, можно не сомневаться.

      Наверняка в момент активных действий ВМС КНР, уже в море будет группировка морских сил самообороны Японии. Так что битва может быть не шуточной.
      1. Kuziming Звание
        Kuziming
        0
        Вчера, 19:14
        Идеальная разведка из космоса, высокие горы с пусковыми точками ракет. Сеть тоннелей в горах. Сложное для десантирования побережье.

        Лёгкой прогулки не будет.
      2. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Вчера, 20:09
        Я расписал случай без участия живых людей в операции, тем более, что если сумеют массу роботов туда доставить, то первоначального шухера будет много. Главное их туда доставить и в больших количествах и систематически. Это всего лишь один из вариантов, а этих вариантов может быть масса как с людьми так и чисто с роботами.
        Далее тут пишут про Японию и США типа они впрягутся. Ну надо понимать, что Японские силы так себе самурайчики, а США уже на сегодня не те, с Ираном понятно, что они пшик и только словами и угрозами пугают, а по настоящему да ещё и с ядерной КНР они хвостик сразу прижмут и самураи тоже сразу в откат. И кто там ещё рядом Австалы (питэки)? Индусы? Филипины? Малазийцы? Надо понимать, что путь снабжения войск США и КНР очень разные и поэтому по снабжению все стухнут кроме КНР.
        Там где чистое производство мировой электроники войны не будет с большой вероятностью ибо это передовые технологии, но если вдруг, то сами США разбомбят Тайвань дабы в руки КНР передовые чипы не попали.
  4. Dimassz Звание
    Dimassz
    +2
    Вчера, 16:54
    Интересен момент,когда Китая будет смелее пойти на это и сделать что хочет.
  5. Svarog5570 Звание
    Svarog5570
    +2
    Вчера, 17:25
    Китай может и не решится на военные действия против Тайваня. Чем дольше он будет ждать, тем сильнее Тайвань будет вооружаться.
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Вчера, 17:34
    Китай может направить на Тайвань миллиард триллиардов сексиллионов БПЛА,которые просто приземлившись на остров,своим весом,погрузят Тайвань на дно морское. И после того как недружественное население острова потонет,БПЛА взлетят и остров Тайвань всплывёт очищенное ,чистое и дружелюбное Китаю. . .ага,ага. . . winked
  7. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    0
    Вчера, 17:44
    Зачем Китаю вооруженное вторжение на Тайвань? Он не торопится.
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Вчера, 20:05
    Китаю сейчас самое время прибрать к рукам Тайвань. Потом будет поздно