В Черновцах лестницу на площади выложили плиткой с надгробий
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На Украине пробили очередную планку глумления и цинизма, явно замешанных либо на жадности, либо на коррупции. В городе Черновцы на юго-западе страны провели ремонтные работы лестницы в центре, которая ведет к площади с расположенным на ней зданием местной филармонии.
Дело вроде нужное и правильное, лестница не ремонтировалась с момента постройки. Однако когда ремонтные работы закончились и строители сняли ограждение, к своему великому изумлению, переросшему в негодование, жители Черновцов обнаружили, что ступени лестницы выложены гранитной плиткой, снятой с надгробий. Понять это было несложно: строители даже не потрудились толком отшлифовать плиты, на некоторых из них сохранились полустертые надписи имен усопших и даже изображения их лиц.
Разразился скандал, люди начали выкладывать в соцсети видео и фотографии лестницы. Выяснилось, что заказ на реставрацию лестницы подрядчику оплатила городская администрация. За свою работу он получил из бюджета 190 тысяч гривен (более 330 тыс. рублей). Видимо, подрядчик решил сэкономить и просто украл плитку с надгробий.
В горсовете сообщили, что после публикации снимков в сети специалисты выехали на место и подтвердили: зафиксированные факты соответствуют действительности. Сейчас проводится проверка, чтобы установить происхождение материалов. Чиновники не исключают, что надгробные плиты могли быть уложены лицевой стороной вниз еще при первоначальном строительстве 20 лет назад.
Кстати, в Черновцах находится старое еврейское кладбище. С 1995 года по решению городского совета оно включено в состав историко-культурного заповедника «Кладбище на улице Зеленой». Если плитка оттуда, ситуация может выйти за пределы чисто местного скандала.
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