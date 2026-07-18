В Черновцах лестницу на площади выложили плиткой с надгробий

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В Черновцах лестницу на площади выложили плиткой с надгробий

На Украине пробили очередную планку глумления и цинизма, явно замешанных либо на жадности, либо на коррупции. В городе Черновцы на юго-западе страны провели ремонтные работы лестницы в центре, которая ведет к площади с расположенным на ней зданием местной филармонии.

Дело вроде нужное и правильное, лестница не ремонтировалась с момента постройки. Однако когда ремонтные работы закончились и строители сняли ограждение, к своему великому изумлению, переросшему в негодование, жители Черновцов обнаружили, что ступени лестницы выложены гранитной плиткой, снятой с надгробий. Понять это было несложно: строители даже не потрудились толком отшлифовать плиты, на некоторых из них сохранились полустертые надписи имен усопших и даже изображения их лиц.

Разразился скандал, люди начали выкладывать в соцсети видео и фотографии лестницы. Выяснилось, что заказ на реставрацию лестницы подрядчику оплатила городская администрация. За свою работу он получил из бюджета 190 тысяч гривен (более 330 тыс. рублей). Видимо, подрядчик решил сэкономить и просто украл плитку с надгробий.

В горсовете сообщили, что после публикации снимков в сети специалисты выехали на место и подтвердили: зафиксированные факты соответствуют действительности. Сейчас проводится проверка, чтобы установить происхождение материалов. Чиновники не исключают, что надгробные плиты могли быть уложены лицевой стороной вниз еще при первоначальном строительстве 20 лет назад.

Кстати, в Черновцах находится старое еврейское кладбище. С 1995 года по решению городского совета оно включено в состав историко-культурного заповедника «Кладбище на улице Зеленой». Если плитка оттуда, ситуация может выйти за пределы чисто местного скандала.
15 комментариев
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  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +4
    Вчера, 16:47
    Обычная "вна украина"...
    1. trromar Звание
      trromar
      +2
      Вчера, 17:54
      О, Черновцы, наконец-то). В той филармонии у нас, в начале 60-х, были занятия бальными танцами, а руководителем был участник Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
      На этой главной площади, перед Горисполкомом, в те годы задержали маньяка с чемоданом, в котором находились части женских тел, по частям переносил и скрывал их.
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        0
        Вчера, 19:24
        Уважаемый trromar
        (Petr)!
        Это такая душегубская преемственность...
  2. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +7
    Вчера, 16:49
    жители Черновцов обнаружили, что ступени лестницы выложены гранитной плиткой, снятой с надгробий.
    В фильме "Список Шиндлера" гитлеровцы, выложили гранитными плитами дорогу в концлагерь Плашов. В охране этого лагеря, были и украинские "травники". Видать их потомки и вспомнили рассказы "предков", про то куда можно эффективно деть надгробья, от еврейских могил.
  3. Buchenland Звание
    Buchenland
    -2
    Вчера, 16:52
    С вероятностью в 99% подрядчик просто брак в мастерских выкупает
    1. Юра Звание
      Юра
      +4
      Вчера, 17:09
      Цитата: Buchenland
      С вероятностью в 99% подрядчик просто брак в мастерских выкупает
      Мастерским было бы совсем нетрудно шлифануть камни перед продажей, да и брак они исправляют на том же камне.
  4. Юра Звание
    Юра
    +4
    Вчера, 16:52
    жители Черновцов обнаружили, что ступени лестницы выложены гранитной плиткой, снятой с
    Какой-то запредельный мрак! Дно полное!
    1. sak1969 Звание
      sak1969
      0
      Вчера, 18:14
      Цитата: Юра
      жители Черновцов обнаружили, что ступени лестницы выложены гранитной плиткой, снятой с
      Какой-то запредельный мрак! Дно полное!
      В любом православном монастыре в фундаменте плиты с надгробий. И не только там. Обработанный камень ресурс ценный. Вот так и выходит, особенно когда по дешману что то строят.
      1. Pike Звание
        Pike
        +1
        Вчера, 23:00
        Цитата: sak1969
        В любом православном монастыре в фундаменте плиты с надгробий.

        Вот не нужно обобщать. В некоторых - возможно. Как и во многих странах из-за ценности обработанного камня. Или у вас есть "пруф" (подтверждённые данные про православные монастыри)?
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Вчера, 17:01
    Похоронный бизнес самый процветающий в 404.
  6. домохозяйка Звание
    домохозяйка
    +2
    Вчера, 17:03
    Либо брак мастерских, либо памятники заменили, мало ли - треснула плита или ещё что. Либо не выкупили заказы. В любом случае, нельзя было так делать, чтоб лица и надписи видны были. Это глупость и непорядочность. Впрочем, там этого и покруче полно, людей живых своих же не жалеют, что там какие -то плиты?
  7. Dart2027 Звание
    Dart2027
    0
    Вчера, 17:44
    Кстати, в Черновцах находится старое еврейское кладбище. С 1995 года по решению городского совета оно включено в состав историко-культурного заповедника «Кладбище на улице Зеленой». Если плитка оттуда, ситуация может выйти за пределы чисто местного скандала.

    Вряд ли. Максимум выразят недовольство.
    1. trromar Звание
      trromar
      0
      Вчера, 18:32
      Там евреев уже нет (кто в Израиле, кто в Канаде), кому недовольствовать.
  8. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Вчера, 20:11
    Не надо судить строго... Просто в городе появилась "Лестница скорби" как напомнание "рагулям" о бренности всего "земного".....
  9. svarog77 Звание
    svarog77
    0
    Вчера, 23:30
    Брак и невостребованные памятники и у нас идут на подобные цели... лишь бы накинуть.