«Белоруснефть» опровергла слухи о дефиците топлива на АЗС у границы с Россией

1 741 12
«Белоруснефть» опровергла слухи о дефиците топлива на АЗС у границы с Россией


Белорусская государственная нефтяная компания «Белоруснефть» официально опровергла информацию о введении лимита на продажу топлива на заправках у границы с Россией. В пресс-службе предприятия заявили, что сообщения об ограничении отпуска бензина 20 литрами не соответствуют действительности:



Дефицита топлива на наших АЗС нет.

Поводом для слухов стала ситуация на АЗС в Витебской области, расположенной в двух километрах от границы с Псковской областью. В соцсетях и мессенджерах распространялась информация, что на этой заправке якобы введены жёсткие ограничения.

В «Белоруснефти» пояснили, что, возможно, путаница возникла из-за особенности местной системы расчётов. На приграничных станциях действует предоплата – топливо сначала оплачивают в кассе, а затем заливают, а не наоборот. Однако это не имеет отношения к лимитам на объём продаваемого горючего.

Стоит отметить, что компания сохраняет контроль над сетью своих АЗС и не вводила ограничений на фоне роста спроса. Также «Белоруснефть» призвала клиентов сохранять бдительность и следить только за достоверной информацией из официальных источников. Тем не менее, вопросы о возможном дефиците топлива в приграничных регионах возникают регулярно.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Melior Звание
    Melior
    0
    Вчера, 16:51
    На приграничных станциях действует предоплата – топливо сначала оплачивают в кассе, а затем заливают, а не наоборот.

    А что, есть заправки, где наоборот? Бред какой-то!
    1. Alex013 Звание
      Alex013
      0
      Вчера, 18:52
      На некоторых заправках Лукойла так было (Рязанская, Тульская области, сам заправлялся). Потом поменяли схему.
      1. Melior Звание
        Melior
        0
        Вчера, 18:54
        И что они делали, если в бак залил, а денег нет? wink
        1. Сергей Ткач Звание
          Сергей Ткач
          0
          Вчера, 20:40
          Не могу сказать). Причём заправка до полного бака (Венев, Тульская область). Сам не понял зачем. "И что они делали, если в бак залил, а денег нет? " - тапки в пол и вперёд) были и такие случаи
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    -1
    Вчера, 16:52
    Там скорее возможны перебои с поставкой нефти из России … лупят в Брянщине по трубе часто
  3. Mouse Звание
    Mouse
    -1
    Вчера, 16:56
    Из этого заключаю ... У всех есть, русским бензин не дадают....
    1. Русь Звание
      Русь
      0
      Вчера, 17:03
      Отпивают........... Бяки..... wassat
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Вчера, 17:00
    Если проблемы и возникают, это благодаря паникёрам , которые читают хахлячью дезу.
    1. Русь Звание
      Русь
      +2
      Вчера, 17:07
      Вспомним наши советские времена....
      У кого бочка бензина в гараже не стояла!? Канистра в багажнике? И ни какого ажиотажа...
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Вчера, 17:42
    Любой самогонщик с достойным аппаратом сможет легко из нефти гнать не токмо бензин,но и соляру и даже попутный газ. . .так что нужно всего лишь разрешение на продажу сырой нефти населению . . . hi
  6. Lako Звание
    Lako
    0
    Вчера, 19:22
    Да этот срач, уже неделю разгоняется вбросами хахлятского ЦИПСО. Я в Беларуси, пока никаких проблем с бензином не вижу. Правда от российской границы до меня далековато.Хотя об ограничениях, учитывая нарастающую волну спекуляции, в России, можно было бы и подумать. Да и наши барыги, могут подсуетится.
    1. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      0
      Вчера, 23:35
      Вот уж не знаю, что там во Пскове, но в московском регионе проблемы. Решаемые, но за просто так, как раньше - не заправишься.
      Собрался ехать в Питер, поинтересовался как там - говорят те же очереди....
      Не думаю что в соседнем Пскове всё свободно - приезжай заправляй.
      А значит и в Белоруссии, соседней с Псковом всё не так просто. Иначе бы весь Псков ездил в Белоруссию заправляться.
      Или я не правильно провел логическую линию, и в чём то ошибаюсь?