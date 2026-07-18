Ещё одна версия событий: расстрела семьи Романовых могло и не быть?

4 156 30
Ещё одна версия событий: расстрела семьи Романовых могло и не быть?


В исторической науке до сих пор нет единого мнения о том, что на самом деле произошло в подвале Ипатьевского дома в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Среди исследователей, историков и обывателей бытует много версий трагедии – от официально принятой до тех, которые ставят под сомнение сам факт гибели всех членов семьи Романовых.



В этом контексте внимания заслуживает видео с историком Евгением Спицыным. В ролике он обращается к неоднозначным источникам и допускает, что расстрела могло не быть. Спицын указывает на возможную фальсификацию материалов следователя Соколова, опубликованных в Париже в 1925 году. Он также высказывает сомнения и в подлинности дневника Юровского.

Согласно логике Спицына, в мае-июле 1918 года ситуация в стране стремительно менялась. Восстание Чехословацкого корпуса, убийство Мирбаха и начало масштабной гражданской войны, по его мнению, делали «революционную необходимость» в расстреле семьи неочевидной.

Впрочем, сам историк иронизирует над конспирологическими версиями. Тем не менее, факт остаётся фактом: официальная версия продолжает вызывать вопросы. Это видео – один из многих примеров того, как историки пытаются найти ответы в запутанных обстоятельствах тех лет.

30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +7
    Вчера, 21:21
    Вообще вся история- это набор версий.

    Что не версия, что царь Романов отрекся от престола и стал гражданином Романовым.
  2. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    +6
    Вчера, 21:25
    если бы потомки Николая 2 дожили до Перестройки они бы выявились. В Перестройку их сделали популярными, и даже причислили к лику святых. И у нас бы кроме пятой колонны появилась бы "святая армия"
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Вчера, 23:53
      Цитата: aybolyt678
      если бы потомки Николая 2 дожили до Перестройки они бы выявились. В Перестройку их сделали популярными, и даже причислили к лику святых

      К лику святых причислили необоснованно.
      Да, это несомненно трагедия, когда под один безжалостный каток попала вся семья, но пострадали они не за веру и не во имя Христа. Да и безвинной крови христианской на Николае не мало.
      Предок его Михаил, почивший в бозе в Ныробской яме, имел куда больше святости, но не причислен был за все 300 лет царствования Романовых, потому как пострадал не за веру, а в результате репрессий Годунова.
  3. Roman_4 Звание
    Roman_4
    +4
    Вчера, 21:26
    Смотреть невозможно,выскакивает реклама Рутуба каждые 2 минуты. Сами смотрите.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Вчера, 21:48
      ну рутуб он такой, кстати когда я смотрел рекламы вообще не выскакивала, у них есть такое как то от времени зависит
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +4
    Вчера, 21:33
    одно могу сказать точно, приговор своим детям николашка подписал 2 марта 1917 года, ЛИЧНО
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Вчера, 21:51
      Даже раньше - 28 июля 1914 года. Да и после Ходынки следовало задуматься
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Вчера, 21:54
        Цитата: роман66
        Даже раньше - 28 июля 1914 года. Да и после Ходынки следовало задуматься

        ну так можно дойти до решений екатерины второй дающих массу послаблений дворянству, но все таки подписывая отречение он должен был понимать, что дети теперь смертники, именно дети
        но судя по всему думать это было не его сильная сторона
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Вчера, 22:26
          В этом вся и проблема. " Хозяин земли русской".....
        2. Dart2027 Звание
          Dart2027
          0
          Вчера, 22:45
          Цитата: Василенко Владимир
          но все таки подписывая отречение он должен был понимать, что дети теперь смертники, именно дети

          Так его дети и были заложниками, да и он сам был фактически захвачен.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Вчера, 22:56
            Цитата: Dart2027
            Так его дети и были заложниками

            был бы умнее попробовал бы принять бой, был шанс спастись, подписывая отречения это был стопроцентный билет в одну сторону
            1. Dart2027 Звание
              Dart2027
              0
              Вчера, 23:06
              Цитата: Василенко Владимир
              был бы умнее попробовал бы принять бой, был шанс спастись

              Ну и каким образом? Да у него были шансы но не в то время, а лет на 10 раньше.
              Кроме того он отрекался в пользу своего брата Михаила, а уже тот согласился на выборы.
              1. Василенко Владимир Звание
                Василенко Владимир
                0
                Вчера, 23:30
                Цитата: Dart2027
                Ну и каким образом?

                шансов нет только у мертвых, своим отречением именно он развязал гражданскую войну
                Цитата: Dart2027
                Кроме того он отрекался в пользу своего брата Михаила

                все семейка импотентов
              2. Наган Звание
                Наган
                0
                Вчера, 23:54
                Цитата: Dart2027
                отрекался в пользу своего брата Михаила
                Что было вполне законно и сохраняло монархический порядок в стране.
                А Михаил отрекся без указания бенефициара (а ведь были еще Романовы с правами престолонаследия!), и тем самым подписал смертный приговор всей династии, в том числе себе. И еще многим миллионам жертв Гражданской войны и сопутствовавших событий.
                А имел бы фаберже, должен был бы хоть попытаться царствовать.
        3. Наган Звание
          Наган
          0
          Вчера, 23:46
          Цитата: Василенко Владимир
          ну так можно дойти до решений екатерины второй дающих массу послаблений дворянству

          Правление Романовых началось казнью невинного ребенка, когда 3-летнего сына Марины Мнишек от [лже]Димитрия повесили "за злые дела его". Какие злые дела совершил он в 3 года?
          Вот и кончилось казнью невинных детей в подвале. Как сказали бы индусы, Карма.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 00:05
            Цитата: Наган
            Вот и кончилось казнью невинных детей в подвале.

            ну я бы это не кармой назвал, а идиотизмом руководителей, которые планомерно вели страну в пропасть
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Вчера, 22:43
      А если б отказался подписывать то что, продолжил бы царствовать? Это чисто формальность, не стал бы подписывать бумажечку - арестовали бы не гражданина, а императора, будто бы это дало бы ему неуязвимость какую-то request
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Вчера, 22:57
        Цитата: alexoff
        арестовали бы не гражданина, а императора

        что давало, маневр
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Вчера, 23:19
          Ему кроме как собственным телом больше маневрировать некем было. Все остальные его приказы исполнять не собирались
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Вчера, 23:31
            Цитата: alexoff
            Все остальные его приказы исполнять не собирались

            не прада ваша, та же дикая дивизия оставалась верной до последнего
            просто ники как меченый, хотел быть хорошим для всех, ну ил меченый как ники
  5. ПавелКоссе Звание
    ПавелКоссе
    +1
    Вчера, 22:07
    Показтельны временнЫе рамки, в которые вновь вытащили на свет божий историю казни Романовых.
    Помнится, в начале 90-х где-то в Свердловской области раскопали останки, и тесты ДНК совпали. Т.е. тогда сомнений не было .
    Ну а сейчас мы что хотим услышать?
    Как далеко может зайти взбунтовавший "электорат"?
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Вчера, 22:22
    Царя то, говорят,расстреляли не настоящего! Настоящий то Царь ,говорят, скрылся под льдами Антарктиды,в Новой России рядом с Новой Швабией! . . . hi
  7. Glock-17 Звание
    Glock-17
    +2
    Вчера, 22:27
    Спицын это историк-пропагандист, который будет отрабатывать ту повестку, которую ему закажут. Кого надо отбелит, даже если исторические факты и здравый смысл этому противоречат.
  8. Юн Клоб Звание
    Юн Клоб
    0
    Вчера, 22:40
    По крайней мере в 1995 году, военный медик-специалист, принимавший участие в опознании останков "царской семьи", утверждал, что они не принадлежат Романовым.
  9. Старший матрос Звание
    Старший матрос
    +1
    Вчера, 23:06
    Хоть так, хоть эдак, потомков Николая II сейчас нет.
    Остальное - разговоры в пользу бедных.
  10. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    0
    Вчера, 23:17
    "Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники" (с)
    это про теории заговоров, конспирологов и т.п.
  11. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    0
    Вчера, 23:43
    В исторической науке до сих пор нет единого мнения о том, что на самом деле произошло в подвале Ипатьевского дома в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Среди исследователей, историков и обывателей бытует много версий трагедии – от официально принятой до тех, которые ставят под сомнение сам факт гибели всех членов семьи Романовых.


    Задача скрыть преступление. Вроде как и не убивали, раз очевидных доказательств нет. Более 100 лет прошло, а признаться в очевидном стыдно и страшно. Поэтому и появляются подобные статьи. Не проще ли, сказать правду, сделать выводы и жизнь дальше.
  12. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Вчера, 23:46
    Неважно. А вот загадка смерти Сталина — это действительно серьезно..Тот странный приказ «всем спать» — впервые... и смерть в ту же самую ночь.
  13. Геннадий_но_не_крокодил
    Геннадий_но_не_крокодил
    0
    Сегодня, 00:50
    Студентам историкам на курсах источниковедения приводят две эпизода русской истории как образец "полного исследования вопроса". Один из них - расстрел Романовых. Исследовано все. Все источники единообразны, согласованы, непротиворечивы внутренне и между собой, полностью аутентичны. Никаких альтернативных трактовок к теме нет, а если появятся, то это фурор в научном мире, эффект бомбы. Так что все побочные выбросы про расстрел - лишь вбросы.
    А второй полностью исследованный элемент русской истории писать не буду - местные заклюют
  14. Totor5 Звание
    Totor5
    0
    Сегодня, 00:55
    Ленин был занят восстанием Эссэров в Москве, не думаю что ему было дело до царя когда другие леваки в из пушек стреляли. Тем более что есть документы о переговорах на обмен царя на немецких коммунистов.

    Царя вообще не Ленин арестовывал, а либералы типа Керенского. А когда власть сменилась и дело против Царя развалилось, то в принципе не нужен он был Ленину.