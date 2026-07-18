Ещё одна версия событий: расстрела семьи Романовых могло и не быть?
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В исторической науке до сих пор нет единого мнения о том, что на самом деле произошло в подвале Ипатьевского дома в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Среди исследователей, историков и обывателей бытует много версий трагедии – от официально принятой до тех, которые ставят под сомнение сам факт гибели всех членов семьи Романовых.
В этом контексте внимания заслуживает видео с историком Евгением Спицыным. В ролике он обращается к неоднозначным источникам и допускает, что расстрела могло не быть. Спицын указывает на возможную фальсификацию материалов следователя Соколова, опубликованных в Париже в 1925 году. Он также высказывает сомнения и в подлинности дневника Юровского.
Согласно логике Спицына, в мае-июле 1918 года ситуация в стране стремительно менялась. Восстание Чехословацкого корпуса, убийство Мирбаха и начало масштабной гражданской войны, по его мнению, делали «революционную необходимость» в расстреле семьи неочевидной.
Впрочем, сам историк иронизирует над конспирологическими версиями. Тем не менее, факт остаётся фактом: официальная версия продолжает вызывать вопросы. Это видео – один из многих примеров того, как историки пытаются найти ответы в запутанных обстоятельствах тех лет.
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