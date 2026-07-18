Отставка главы Минобороны Украины – повод для беспокойства европейского ВПК

2 696 7
Отставка главы Минобороны Украины – повод для беспокойства европейского ВПК


Из-за кадровых перестановок в Киеве уществует риск того, что будут сорваны соглашения о военных закупках между Украиной и Евросоюзом, подписанные недавно уволенным украинским министром обороны Михаилом Федоровым. Поэтому отставка главы Минобороны Украины – повод для беспокойства европейского ВПК.

К такому выводу пришли журналисты бельгийского портала EUobserver.

В материале СМИ сказано:

Для Европы отставка Федорова – это не далекая дворцовая интрига.

Журналисты отмечают, что министр незадолго до своего ухода с поста заключил серию соглашений, включающую в себя договоренности о создании совместных украинско-европейских предприятий, финансировании военных закупок и многое другое. Они предполагают приобретение Киевом оружия, техники и боеприпасов на общую сумму 90 миллиардов евро.

Буквально накануне отставки Федоров вместе с брюссельскими чиновниками определился с перечнем оборонных компаний, где будут размещены военные заказы для ВСУ. Среди них – производители из ФРГ, Франции, Польши, Финляндии, Эстонии и Латвии.

Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари сообщил, что первые десять миллиардов евро Брюссель выделяет Киеву на приобретение дронов. Он особо отметил, что на эти средства украинские потребители имеют право закупать продукцию только у производителей из стран Евросоюза.

Ранее британская газета The Financial Times отмечала, что за короткое время пребывания на должности министра обороны Федоров успел нажить множество врагов. По мнению журналистов, он слишком многим мешал наживаться на бюджетном финансировании поставок для ВСУ.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Вчера, 17:16
    Только только на этого ошейник надели и вот тебе на.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Вчера, 17:17
      И вот опять.... wassat hi.......
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Вчера, 18:15
      "Паны дерутся, а у холопов чубы трясутся".
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Вчера, 17:16
    Я доволен.... Пусть нервяк словят... winked
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +1
    Вчера, 17:16
    Если что-то и опасаются эуропейские чиновники так это того что в моменте смены придётся по новой обсуждать процент отката и хотелки новой свинорылой личности по параметрам его персонального корыта (вилла там в Майами или Ницце)
  4. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    -1
    Вчера, 17:41
    Вот этот пассаж мне особенно нравится

    Если по смыслу он изложен верно, то это верх цинизма европейских деятелей

    "Ранее британская газета The Financial Times отмечала, что за короткое время пребывания на должности министра обороны Федоров успел нажить множество врагов. По мнению журналистов, он слишком многим мешал наживаться на бюджетном финансировании поставок для ВСУ."

    То есть если разобраться по сути, то Федоров препятствовал "многим" "наживаться на бюджетном финансировании поставок для ВСУ."

    А если читать это между строк, то видимо в представлении этой британской газеты бюджетное финансирование ВСУ это приоритеты исключительно ЕС который как сказано выше с Федоровым заключили сделку "что на эти средства украинские потребители имеют право закупать продукцию только у производителей из стран Евросоюза."

    Иными словами денежки ЕС не просто выделяются, а выделяются для освоения собственными производителями и если что не входит в перечень их производства, то это все "нажива на бюджетном финансировании поставок для ВСУ."

    Вспоминаем что же по их мнению нажива ?

    Наживаться на бюджетном финансировании поставок для ВСУ захотел Сырский ,который потребовал из бюджета выделить средства для закупки артиллерийских снарядов, а наши западные партнёры посчитали видимо это требование излишним что их креатура Фёдоров популярно и объяснил Сырскому

    Из этого следуют следующие выводы .Стратегическая победа над Россией коллективному западу видится с разгромом ВСУ и занятием РФ территорий Украины хоть до левого берега Днепра и до последнего украинца

    Главное побольше всего всего в РФ разбомбить и обескровить своими санкциями целые ее отрасли ,оставаясь самим неуязвимыми

    Разница между видимыми целями "стратегической победы над Россией" коллективного запада и режима Зеленского очевидна

    Как они там договорятся по сглаживанию противоречий я не знаю но что то мне подсказывает что не договорятся или выберут что то половинчатое "не нашим не вашим" что тем более приведет их всех к поражению
  5. Аригин Звание
    Аригин
    0
    Вчера, 18:19
    Слишком частые перестановки в правительстве т.н. Украины затрудняют чиновникам Евросоюза крутить нехитрые схемы по освоению европейских же денег под предлогом развития европейского ОПК.

    Как-то так статья воспринимается в целом.
    Ну, да нам бы их проблемы.