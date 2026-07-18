Отставка главы Минобороны Украины – повод для беспокойства европейского ВПК
2 6967
Из-за кадровых перестановок в Киеве уществует риск того, что будут сорваны соглашения о военных закупках между Украиной и Евросоюзом, подписанные недавно уволенным украинским министром обороны Михаилом Федоровым. Поэтому отставка главы Минобороны Украины – повод для беспокойства европейского ВПК.
К такому выводу пришли журналисты бельгийского портала EUobserver.
В материале СМИ сказано:
Для Европы отставка Федорова – это не далекая дворцовая интрига.
Журналисты отмечают, что министр незадолго до своего ухода с поста заключил серию соглашений, включающую в себя договоренности о создании совместных украинско-европейских предприятий, финансировании военных закупок и многое другое. Они предполагают приобретение Киевом оружия, техники и боеприпасов на общую сумму 90 миллиардов евро.
Буквально накануне отставки Федоров вместе с брюссельскими чиновниками определился с перечнем оборонных компаний, где будут размещены военные заказы для ВСУ. Среди них – производители из ФРГ, Франции, Польши, Финляндии, Эстонии и Латвии.
Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари сообщил, что первые десять миллиардов евро Брюссель выделяет Киеву на приобретение дронов. Он особо отметил, что на эти средства украинские потребители имеют право закупать продукцию только у производителей из стран Евросоюза.
Ранее британская газета The Financial Times отмечала, что за короткое время пребывания на должности министра обороны Федоров успел нажить множество врагов. По мнению журналистов, он слишком многим мешал наживаться на бюджетном финансировании поставок для ВСУ.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация