Показаны кадры последствий иранских ракетных ударов по базам США в Иордании

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Показаны кадры последствий иранских ракетных ударов по базам США в Иордании

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены последствия ударов иранских ракет по американским военным базам в Иордании. Как можно увидеть на показанных кадрах, с территории пораженного иранскими ракетами американского военного объекта в небо подымаются густые столбы дыма.

Исходя из показанных последствий иранских ракетных атак, очевидно, что, несмотря на активное применение американцами систем ПВО Patriot, по меньшей мере часть ракет КСИР достигла намеченных целей. Помимо Иордании, Иран минувшей ночью атаковал военные базы США в Бахрейне, Ираке, Катаре, Кувейте и впервые с возобновления конфликта в Саудовской Аравии, где также была проведена атака на нефтяные объекты. Кроме того, КСИР объявил о поражении нескольких танкеров в районе Ормузского пролива и самолетных ангаров, топливных резервуаров и узлов связи на американской базе Шейх-Иса в Бахрейне.

В то же время США вновь били по мостам, транспортным тоннелям и военным объектам Ирана, при этом пострадала опреснительная установка в провинции Хормозган. Кроме того, американцы атаковали острова Кашм, Харк и Ларк, а также порт Джаск, где повреждены электрооборудование и насосные станции. В результате американских атак погибли десятки мирных жителей. Как предполагает американское издание Axios, Трамп рассматривает варианты расширения кампании ударов по Ирану, выбирая в качестве цели различную инфраструктуру страны, в том числе ядерные объекты. Бомбардировки могут начаться уже в ближайшие дни.

19 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Вчера, 17:17
    Подёргали американцев за Фаберже.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +11
      Вчера, 17:27
      Ну а кто России мешает разнести базы США в Европе с помощью Ирана ? Поток оружия и разведданных от америкосов не прекращался, каждый день гибнет гражданское население, а в ответ тишина. Так может в эту игру можно играть в двоем. Баллистика летает по навигации и разведданным, надеюсь хоть в этои мы помогаем Ирану, хотели США войнушку получите и распишитесь.
      1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
        Дмитрий Михайлович Серегин
        +8
        Вчера, 17:38
        "Ну а кто России мешает разнести базы США в Европе..." - Вы серьезно,? Действительно кто мешает мосты через Днепр снести, энергетику на "0" помножить.... И т.д. и т. п.
    2. красноярск Звание
      красноярск
      +5
      Вчера, 17:34
      Цитата: Ирек
      Подёргали американцев за Фаберже.

      Возможно, но не очень.
      На фото, - ну горят там какие-то сараи и что? Мы же не знаем точно, что там горит. А если и горит нечто, к примеру какая-то казарма, то это ни о чем. Для матрасников материальные потери, что укус комара слону. А вот если людские потери, то это серьезно. Сколько матрасников угрохали персы? Фиг знает. Но не думаю, что большие. Персы именно этим должны озаботиться. Людские потери - ахиллесова пята для любой администрации США. Это вам не 70-е годы прошлого столетия.
      1. Наган Звание
        Наган
        0
        Вчера, 19:58
        Цитата: красноярск
        На фото, - ну горят там какие-то сараи и что? Мы же не знаем точно, что там горит... Людские потери - ахиллесова пята для любой администрации США.
        Среди американцев потерь нет. А местные для Трампа не проблема, наоборот, чем больше жертв, тем скорее соберется арабская коалиция для наземных действий против Ирана. Конечно арабы вояки еще те, но с воздушной, информационной, и логистической поддержкой от США (и, возможно, Израиля) против Ирана они смогут чего-то.
        Если вопросы придется решать военным путем до конца, то без наземной операции не обойтись, а посылка наземных войск для Трампа идея не больно симпатичная, потому что потери неизбежны, а американское общественное мнение этого не одобрит. Израилю тем более не с руки. Союзники по НАТО желанием не горят. Значит, остаются арабы, да еще курды.
        1. Mathurin Nankap Звание
          Mathurin Nankap
          0
          Вчера, 21:24
          Les populations iraniennes seront heureuses de donner une bonne leçon aux fantassins arabes comme à l'époque de Saddam. Ils se feront une joie de decimer les djihadistes chez eux. Même les femmes et les enfants combattront sans besoin de TCC comme en Ukraine, leur terre est sacrée et ils ne sont pas lâches. Même les kurdes ne sont pas chaud, l'ampleur du conflit est au-delà de leur force, ce n'est pas daech en face.
        2. Военком77 Звание
          Военком77
          0
          Вчера, 22:05
          Цитата: Наган
          Среди американцев потерь нет.

          Как это нет? А это что?
          https://topwar.ru/286540-tramp-razgnevan-dannymi-o-gibeli-amerikanskih-voennyh-v-rezultate-udarov-irana.html
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Вчера, 18:53
      Ирек
      Сегодня, 17:17

      hi Сионистам тоже пришла пора секир-башка, все беды-войны на земле от них.
      Объединить усилия РФ, КНДР, ИРИ и дядюшке Си не оставаться в стороне,а заняться Тайванем, самое удобное время выносить 3,14индосников, мелко бритов и гейропейцев.
      Координаты есть, необходимы жёсткие скоординированные действия.
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    +4
    Вчера, 17:19
    Сегодняшнее заявление командования КСИР:
    В заявлении, опубликованном в субботу, КСИР сообщил, что его сухопутные войска нанесли удар по «пункту сосредоточения сил вторжения» в центре материально-технического обеспечения армии США в лагере Арифджан, отметив, что несколько военнослужащих были убиты.

    Также сообщается, что в результате удара беспилотника была уничтожена радиолокационная система на авиабазе Али аль-Салем.

    В заявлении также говорится, что иранские силы нанесли удар по ангару для обслуживания оружия и укрытию для беспилотников, и добавляется, что «ответные операции сухопутных войск будут продолжаться.»

    Корпус стражей исламской революции раскритиковал США за «возобновление войны, которая так и не закончилась по-настоящему», в то время как шли переговоры, и добавил, что Вашингтон обострил конфликт, придя к выводу, что вооружённые силы Ирана стали сильнее с начала боевых действий.

    Заявив, что американские войска перешли от прямого военного противостояния к атакам на гражданскую инфраструктуру, КСИР добавил, что США наносят удары по «больницам, мостам, железным дорогам, аэропортам, портам, телекоммуникационным центрам и мирным жителям» в попытке скрыть свои неудачи на поле боя.

    В заявлении говорится, что, поскольку «не существует международного органа, способного остановить зверства американских военных», у Ирана не было иного выбора, кроме как ответить тем же, ссылаясь на принцип Корана: «Кто преступил против тебя, то и ты преступи против него в той же мере».

    Корпус стражей исламской революции также предупредил страны, на территории которых размещены вооруженные силы США и которые позволили использовать свою территорию для атак на Иран, о необходимости «быть готовыми к соответствующему ответу», и призвал их принять меры гражданской обороны для защиты гражданского населения и предотвращения его нахождения вблизи потенциальных военных целей.

    Лагерь Арифджан — это объект армии Соединённых Штатов в Кувейте.
    Али аль-салем - американская авиабаза в Кувейте.
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +10
    Вчера, 17:19
    Ирану желаю стойкости под давлением … и перейти на следующий уровень - вынос опреснителей , датацентров и уничтожение интернет и связных кабелей в зоне залива и по побережью … ну и озорные похуситы которым Аллах даровал ракеты в помощь
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +8
      Вчера, 17:55
      Нам бы вот перейти на следующий уровень... И сквитаться с матрасниками, дав героическому Ирану всё, что попросит. Ибо поражение США - даже важнее, чем разгром укрорейха.
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Вчера, 17:28
    Судя по кадрам последний иранских ударов- все будки,сараи и сортиры уцелели.Видать иранцы били не по сараям,не по будкам и не по сортирам. . . request
  5. Victor19 Звание
    Victor19
    +2
    Вчера, 17:29
    Не знаю , что с Ираном будет. Но Кувейт, Бахрейн, и иже с Катаром на пару возвратят в каменный век "погонщиков верблюдов".
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +6
    Вчера, 17:35
    Да что- то баз штатовских расплодилось, хоть кто - то за уборку принялся.... winked
  7. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +5
    Вчера, 17:49
    Не увидел последствий ударов по американским базам.
    Увидел столб дыма где-то за зданиями.
    У меня требование к редакции: будьте добры, покажите именно последствия ударов по американским базам. Либо прекратите выкладывать фото непонятно чего.
    Пишете про удар и последствия? Покажите последствия в деталях. Не можете? Не надо выкладывать фото. Вы себя этими фото дескредитируете.
  8. guga Звание
    guga
    -1
    Вчера, 17:53
    Бомбардировки могут начаться уже в ближайшие дни.

    Вот финал ЧМ пройдёт, церемонию закрытия проведут, гости разъедутся и могут начать.
  9. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Вчера, 19:18
    Опреснители фшатским бичушкам выбивате.
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Вчера, 20:02
    Цитата: paul3390
    Ибо поражение США - даже важнее, чем разгром укрорейха
    Не будет США, не будет и Свиномордии. Это аксиома wink
  11. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    0
    Сегодня, 00:51
    В то же время США вновь били по мостам, транспортным тоннелям и военным объектам Ирана, при этом пострадала опреснительная установка в провинции Хормозган. 


    Вообще-то удары по гражданским логистическим артериям и опреснительным станциям в пустынной местности, без проведения наземной операции, нарушают международные требования ведения военных действий. Скорее подобные действия могут быть охарактеризованны как акты гоноцида населения, чем военной необходимостью. Вряд-ли давление через голод и лишения на гражданское население целого государства, с целью принятия нужного политического решения, может объясняться военной необходимостью.