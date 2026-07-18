Показаны кадры последствий иранских ракетных ударов по базам США в Иордании
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В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены последствия ударов иранских ракет по американским военным базам в Иордании. Как можно увидеть на показанных кадрах, с территории пораженного иранскими ракетами американского военного объекта в небо подымаются густые столбы дыма.
Исходя из показанных последствий иранских ракетных атак, очевидно, что, несмотря на активное применение американцами систем ПВО Patriot, по меньшей мере часть ракет КСИР достигла намеченных целей. Помимо Иордании, Иран минувшей ночью атаковал военные базы США в Бахрейне, Ираке, Катаре, Кувейте и впервые с возобновления конфликта в Саудовской Аравии, где также была проведена атака на нефтяные объекты. Кроме того, КСИР объявил о поражении нескольких танкеров в районе Ормузского пролива и самолетных ангаров, топливных резервуаров и узлов связи на американской базе Шейх-Иса в Бахрейне.
В то же время США вновь били по мостам, транспортным тоннелям и военным объектам Ирана, при этом пострадала опреснительная установка в провинции Хормозган. Кроме того, американцы атаковали острова Кашм, Харк и Ларк, а также порт Джаск, где повреждены электрооборудование и насосные станции. В результате американских атак погибли десятки мирных жителей. Как предполагает американское издание Axios, Трамп рассматривает варианты расширения кампании ударов по Ирану, выбирая в качестве цели различную инфраструктуру страны, в том числе ядерные объекты. Бомбардировки могут начаться уже в ближайшие дни.
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