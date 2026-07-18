Произраильское лобби лишило финансирования более 20 американских конгрессменов

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Произраильское лобби лишило финансирования более 20 американских конгрессменов

Влиятельный Американо-израильский комитет по связям с общественностью (AIPAC), осуществляющий лоббистскую деятельность, что является законным в США, лишил финансирования более 20 членов Конгресса от Демократической партии. Среди них бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, а также законодатели Кэтрин Кларк и Джейк Очинклосс.

Специализирующееся на освещении политических тем американское издание «Хилл» (The Hill) пишет, что AIPAC заблокировал доступ попавшим в опалу конгрессменам к своим фандрайзинговым платформам. Деньги на таких ресурсах, собирающих пожертвования на некоммерческие цели, аккумулируются немалые, особенно сейчас — в разгар предвыборной кампании в Конгресс.

По данным издания, причиной лишения финансирования демократов на Капитолийском холме стало их участие в разработке либо публичная поддержка законодательной поправки, предусматривающей сокращение ежегодной военной помощи Израилю от США на 3,3 млрд долларов. Хотя в конечном итоге документ не был принят, за него проголосовали 104 депутата Нижней палаты против 314 голосов, еврейские лоббисты решили не оставлять такие недружественные шаги без последствий. Особенно с учетом того, что деньгами от AIPAC противники помощи Израилю пользовались.

Политологи расценивают данный инцидент как показатель глубокого раскола внутри Демократической партии и нарастающего сопротивления в политических кругах США практике безоговорочного выделения военной помощи Израилю. Эта тема уже стала одной из главных в предвыборной кампании, особенно с учетом ее прямой связи с войной на Ближнем Востоке, которую не одобряют более половины американцев.
35 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +13
    Вчера, 17:38
    ❝ Произраильское лобби лишило финансирования более 20 американских конгрессменов ❞ —

    — «Я без пропитания оставаться не могу, где же я буду харчеваться?» © ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Вчера, 17:44
      Хватит, карапузики! Кончилися танцы wassat !
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Вчера, 17:41
    Их хахлы возьмут на содержание.
  3. Dart2027 Звание
    Dart2027
    +15
    Вчера, 17:42
    осуществляющий лоббистскую деятельность, что является законным в США
    И эти люди учат других бороться с коррупцией.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Вчера, 17:47
      Вот, вы, загоняетесь .... Своих дерьмоедов хватает.....
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        -2
        Вчера, 18:25
        Цитата: Mouse
        Вот, вы, загоняетесь .... Своих

        Правда глаза колет.
        1. Mouse Звание
          Mouse
          0
          Вчера, 18:33
          Угу... Прям до слез...... crying .....где они и где я.....
          1. Dart2027 Звание
            Dart2027
            0
            Вчера, 18:42
            Цитата: Mouse
            Угу... Прям до слез......

            Сочувствую.
            1. Mouse Звание
              Mouse
              0
              Вчера, 18:53
              Жилетку! winked .................


              Б
              1. Dart2027 Звание
                Dart2027
                0
                Вчера, 19:09
                Цитата: Mouse
                Жилетку! winked .................

                Бывает.
  4. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +1
    Вчера, 17:43
    Надо взять американских конгрессменов на пропитание, они теперь проучены евреями и ради русских денег землю будут рыть.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Вчера, 18:11
      Своих воспитать не могем. ..еще и интуристрюов нам подкинуть. wassat
      1. AlexSam Звание
        AlexSam
        +4
        Вчера, 18:44
        Цитата: Mouse
        Своих воспитать не могем

        Их кто-то воспитывает? Можете назвать хоть один ВУЗ страны, готовящий чиновников уровня времён правления Сталина с такой же степенью патриотизма?
        1. Mouse Звание
          Mouse
          0
          Вчера, 18:55
          КПСС....... wink .............
          1. AlexSam Звание
            AlexSam
            +1
            Вчера, 19:14
            И ВЛКСМ, кузница младорефоматоров))

            Смех смехом, однако не зря Кириенко скачет вокруг всех без исключения молодёжных движений, основными участниками которых оказывается золотая молодёжь, а на выходе всегда получаются навальнята.
    2. Фразах Звание
      Фразах
      +1
      Вчера, 22:37
      Здесь свои "конгрессмены" кормятся с того же кошерного источника.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +5
    Вчера, 17:46
    В США есть любое лобби. Хоть произраильское,хоть пропалестинское,хоть про армянское,про азербайджанское,проукраинско,про молдавское ,про турецкое . . .и только нет лобби проамериканского. . .Это как в России- есть диаспоры любые, но нет русской диаспоры. . hi
    1. AlexSam Звание
      AlexSam
      +2
      Вчера, 19:20
      Цитата: андрей мартов
      нет русской диаспоры

      Русская диаспора - табу. Её появление поставит крест на программе народозамещения под вывеской программы переселения соотечественников.
    2. Seal Звание
      Seal
      0
      Вчера, 21:41
      Цитата: андрей мартов
      В США есть любое лобби. Хоть произраильское,хоть пропалестинское,хоть про армянское,про азербайджанское,проукраинско,про молдавское ,про турецкое . . .и только нет лобби проамериканского. .
      Не совсем так. В 2025 году в США было зарегистрировано около 13 тысяч лоббистов. По данным исследовательской группы OpenSecrets, в 2025 году в США наиболее активно лоббировались вопросы федерального бюджета и ассигнований, по которым работало примерно 5700 зарегистрированных лоббистов и более 5100 клиентов.
      Другие сферы с указанием количества лоббистов и клиентов:
      Налогообложение — более 5200 лоббистов и примерно 2400 клиентов.
      Здравоохранение — около 4200 лоббистов и более 2600 клиентов.
      Оборона и торговля — каждый из отделов привлек несколько тысяч лоббистов (от 1700 до 2500 клиентов).
      Затем идут профессиональные лобби.
      Профессиональные лобби защищают интересы определённых отраслей экономики.

      Ядерная энергетика
      Институт атомной энергии, основанный в 1994 году, занимается защитой ядерной энергетики и имеет собственное представительство в Вашингтоне. После аварии на японской АЭС Фукусима-1 Комиссия по регулированию ядерной энергетики во главе с Грегори Яцко обследовала все американские АЭС и сделала вывод, что они в целом безопасны. Однако затем Яцко ушел в отставку и в 2013 году обвинил ядерную отрасль в давлении на государство.Exelon Corporation в 2010-х годах лоббировала тотальное ограничение торговли квотами на эмиссию парниковых газов, чтобы увеличить производство ядерной энергии за счёт сокращения энергии, производимой на сжигании углеводородов.
      Медицинские и фармацевтические лобби.
      Крупные медицинские и фармацевтические компании лоббируют определённые программы. Например, в начале 2010-х годов Американская стоматологическая ассоциация (American Dental Association) лоббировала в Конгрессе США финансирование стоматологических исследований, поддержку студенческих кредитов и программ стажировки, увеличение сумм стоматологического страхования, обязательное фторирование воды и борьбу с курением табака. «Kidney Care Partners» через лоббистскую фирму «Patton Boggs LLP» в начале 2010-х годов продвигала программы страхования, выступала против сокращения льготного лекарственного обеспечения, за социальные и финансовые программы помощи тем, кто подвергся пересадке почки.
      Оружейное лобби представлено Национальной стрелковой ассоциацией (National Rifle Association) — огромной организацией (около 4 млн членов, в том числе иностранных граждан)[60]. Ассоциация выступает в защиту права на владение оружием, поддерживает оружейных торговцев, финансирует курсы обучения технике безопасности при обращении с оружием, проводит разные соревнования в стрелковых видах спорта. За 2007—2012 годы Конгресс США принял 12 законодательных актов, пролоббированных Ассоциацией. Ассоциация поддерживает в основном Республиканскую партию. В 2012 году Ассоциация потратила на лоббизм 7,448 млн долларов.
      И лишь затем идут этнические лобби. Приблизительно в таком порядке по степени влияния:
      1. Израильское
      2. Армянское
      3. Греческое
      4. Ирландское
      5. Итальянское
      6. Мексиканское
      7. Кубинское
      8. Тайваньское
      ( после третьего не точно, но первая тройка выглядит именно так).
  6. Silbi Звание
    Silbi
    0
    Вчера, 17:50
    Видимо, мат Трампа Нетаньяху, в любом случае, не прошел мимо.
  7. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +1
    Вчера, 17:53
    Ну что тут сказать ?
    "Сколь верёвочка не вейся ,а конец все равно будет"
    Это я про Израиль ,если что
    Без поддержки США ,которая тает угрожающими темпами, эта страна не жилец
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      +3
      Вчера, 19:04
      Цитата: Сергей Митинский
      Без поддержки США ,которая тает угрожающими темпами, эта страна не жилец
      good
      Покойник В.Жириновский в своих прогнозах говорил:
      У Израиля нет будущее

      Без комментариев. request
  8. Моторист Звание
    Моторист
    +3
    Вчера, 17:54
    заблокировал доступ попавшим в опалу конгрессменам к своим фандрайзинговым платформам

    Вот так надо откаты называть! А тут некоторым "охлаждение экономики" не нравится.
  9. Severok Звание
    Severok
    +7
    Вчера, 18:00
    Лоббизм = узаконенная коррупция. Биржевые торги - узаконенная спекуляция. В СССР за такое 15 лет с конфискацией имущества, а то и расстрел.
  10. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Вчера, 18:09
    Произраильское лобби лишило финансирования более 20 американских конгрессменов

    Гешефт накрылся, не оправдали вложенных в них денег. lol
    1. Кмет Звание
      Кмет
      0
      Вчера, 18:32
      Просто гешефт - это мелкая выгодная торговая сделка или спекуляция, а тут, похоже, гройсер гешефт прошел мимо борта. Но в целом - так им и надо: и тем и другим..
  11. VicVic Звание
    VicVic
    +4
    Вчера, 18:15
    Обиженных когрессменам надо ужесточить политику в отношении Израиля - например, перестать продавать любое оружие Израилю, ввести 500% пошлины по отношению к странам, которые покупают Израильскую продукцию, ввести эмбарго на поставки в Израиль нефти и нефтепродуктов, поддерживать любые международные резолюции, осуждающие действия Израиля и т.л. и т.п. Все эти санкции должны действовать до тех пор, пока финансирование Израилем этих когрессменов не будет возобновлено, одновременно с выплатой штрафа за доставленные неудобства. Как то, так ... Уверен, что поможет wassat
  12. borys Звание
    borys
    0
    Вчера, 18:17
    Хотя и понемрогу, но отношения между США и Израилем ухудшаются.
    Что вполне естественно. Американцам нужен достаточно сильный
    Израиль в качестве кнута на Ближнем Востоке. До тех пор, пока это
    приносит дивиденды. Но в тоже время американцам не нужен слишком
    сильный и слишком самостоятельный Израиль, который смог бы болт
    забить на интересы (шкурные интересы) США. И даже богатые
    американские евреи не будут слишком поддерживать Израеиль, когда
    это будет сильно бить по их карманам. Во все времена для богатых
    людей прибыли важнее какой то там национальной идеи. За примерами
    далеко ходить не надо. Примерно сто лет назад американские капиталы
    способствовали приходу к власти в Гермнии нацистов. В том числе
    еврейские американские капиталы.
  13. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Вчера, 18:20
    А может эти пострадавшие конгрессмены (и вумены) чего-то с этого сокращения помощи поимеют? Мы же толком ничего не знаем.
  14. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Вчера, 18:46
    И кто там вмешивается в выборы? Путин, говорите?
    Китай, опять же?
    Обращение к нации?
  15. cpls22 Звание
    cpls22
    0
    Вчера, 19:00
    Фигасе у них иноагенты в конгрессе заседают, и никто и ухом не ведёт )
    "Это у кого надо рука" (ц)
  16. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    Вчера, 19:07
    Цитата: Ирек
    Их хахлы возьмут на содержание.

    Один уже "содержанец" от предвкушения барышей от лоббирования хохлобпла в амерской армии, кони двинул...
  17. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Вчера, 20:00
    Цитата: Ирек
    Их хахлы возьмут на содержание
    Свиномордые попросту не прокормчт такую ораву wink
  18. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Вчера, 20:08
    Ну, и кто в этом мире гегемон?
  19. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Вчера, 23:14
    Особенно с учетом того, что деньгами от AIPAC противники помощи Израилю пользовались.

    Видимо деньги не пахнут?