Лавров напомнил, что «Анкориджские договорённости» были инициативой Трампа

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Лавров напомнил, что «Анкориджские договорённости» были инициативой Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что так называемые «Анкориджские договоренности» в качестве основы урегулирования украинского кризиса являлись инициативой президента США Трампа.

Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, Лавров отметил, что от этих договоренностей Трампа пытаются «оттащить» европейские лидеры и украинский диктатор Зеленский. Кроме того, глава российского МИД прокомментировал опубликованную в издании Washington Times статью, в которой утверждается, что Москва якобы отказывается от сотрудничества с США по урегулированию украинского конфликта. При этом Лавров посетовал, что у американских журналистов «нет совести». Судя по всему, Лавров по-прежнему убежден, что реализация «духа Анкориджа» действительно могла бы стать первым этапом прекращения вооруженного конфликта на Украине и впоследствии открыть дорогу для согласования множества других деталей.



Между тем в настоящее время уже совершенно очевидно, что «американские партнеры» не только полностью открестились от своего же «анкориджского» предложения, но и полностью одобряют эскалацию конфликта со стороны киевского режима. Так, глава Госдепа США Рубио недавно заявил, что, по его мнению, удары ВСУ вглубь территории России создают условия для мирных переговоров. При этом «миротворец» Трамп полностью согласился с Рубио, уточнив, что считает, что эскалация конфликта может помочь привести к завершению боевых действий.

Стоит отметить, что Запад традиционно не считает нужным выполнять любые заключенные с Россией договоренности. Об этом свидетельствуют как уже изрядно подзабытые «Минские соглашения», так и пресловутый относительно недавний «дух Анкориджа»...
30 комментариев
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  1. ximkim Звание
    ximkim
    +7
    Вчера, 18:51
    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что так называемые «Анкориджские договоренности» в качестве основы урегулирования украинского кризиса являлись инициативой президента США Трампа.

    Так озвучте их в слух, что мешает это сделать?
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +10
      Вчера, 19:12
      hi Может, хватит устанавливать цирк для всего мира, позоря величие и добропорядочность российского народа, что грозит потерей независимости и суверенитета, как при пьянице-президенте ЕБН.
      Руководство ИРИ адекватно в своих решениях громить сионистов и 3,14индосников, поскольку договориться с врагами невозможно, кроме как их уничтожить.
      По выражению Г. Жеглова ( В. Высоцкий )
      -Вор Должен сидеть в тюрьме, а военный преступник и педофил коалиции Эпштейна из Фашингтона подлежит ликвидации, как зло мира на планете.
      am angry
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +9
      Вчера, 19:14
      Цитата: ximkim
      Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что так называемые «Анкориджские договоренности» в качестве основы урегулирования украинского кризиса являлись инициативой президента США Трампа.

      Так озвучте их в слух, что мешает это сделать?

      По ТВ он сказал, что в Анкоридже мы пошли на серьезные уступки, а впоследствии Украина все отвергла и не пола на уступки, видимо из-за них и не разглашают, видимо там то, что не устроит народ в России.
    3. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Вчера, 19:17
      "Плохо иметь англосакса врагом, но не дай Бог иметь его другом".
      Это не Лавров хороший, это Трамп плохой.
    4. Silver99 Звание
      Silver99
      +4
      Вчера, 19:32
      Лаврову пора перестать говорить полунамеками с населением России.... серьезные уступки озвучены в англоязычной прессе, дословно Украина обязана уйти из Донбасса, а именно из Луганской и Донецкой областей, Крым закрепляется фактически за Россией, но юридически Западом не признается, а вот что потребовали от России.....уйти из четырех областей где присутствуют ВС России это Харьковская, Херсонская, Запорожская, Сумская области.....теперь вам решать России это надо ?
      1. Офицер запаса Звание
        Офицер запаса
        +8
        Вчера, 19:38
        Где текст этих договоренностей? Опубликуйте, больше ничего не нужно. Хватит юлить.
    5. Stas157 Звание
      Stas157
      +6
      Вчера, 19:43
      Цитата: ximkim
      что мешает это сделать?

      Стыдно признаться видимо. В любом случае там победой не пахнет. У духа анкориджа другой запах.
    6. frruc Звание
      frruc
      +1
      Вчера, 21:13
      Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что............

      Запад традиционно не считает нужным выполнять любые заключенные с Россией договоренности.

      Интересно, кому он напомнил, сам себе что ли ?
  2. Скорин Звание
    Скорин
    +10
    Вчера, 18:54
    Г-н Лавров, озвучьте пожалуйста предложения в Анкоридже...."И говорите помедленнее, я записываю" (с)
    1. Личное мнение Звание
      Личное мнение
      +1
      Вчера, 19:59
      Недостаточно политически зрелый у нас народ чтобы понимать ходы Кремля.. Политически недиеспособный, странно как до выборов допускают.
  3. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +14
    Вчера, 18:54
    Если бы детская наивность наших руководителей по отношению к США оплачивалась кровью их близких,то они давно излечились бы от этого "недуга",а так можно на каждом шагу наступать на одни и те же грабли, ведь они бьют не по их лбам, и их близким, по лбам простых людей.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Вчера, 18:56
    На главной ВО еще ность есть как трампоский главный по арктике хочет решить проблему недостатка рыбы и крабов возле Аляски за счет России при помощи силы. Видимо тоже от Анкориджа запашок
    «Проблема в том, что нам нужно уметь общаться с русскими. Нам нужно найти путь к миру и работать над ним. Мы должны делать это с позиции силы. Нам нужно уладить очень важные вопросы с Украиной, безусловно, но мы должны работать над миром в Арктике»

    https://www.politnavigator.net/alyaskinskie-kraby-proniklis-dukhom-ankoridzha-i-migrirovali-v-rossiyu.html
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Вчера, 19:00
    Ни у одного цирка во всём мире нет МИДа!. . . hi
  6. LaraM Звание
    LaraM
    +1
    Вчера, 19:02
    Трамп на голову выше человека слева.
  7. Max Otto Звание
    Max Otto
    +16
    Вчера, 19:03
    Заметьте, американцы уже очень давно не вспоминают о встрече на Аляске и тем более о каких либо договорённостях. И только наши чиновники разных профилей и рангов продолжают напоминать населению о том как их в очередной раз развели как пятиклассниц.
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      +6
      Вчера, 19:12
      И только наши чиновники разных профилей и рангов продолжают напоминать населению о том как их в очередной раз развели как пятиклассниц.

      Их уже столько разводят, что складывается ощущение что даже детсадовцы из песочницы имеют больше критического мышления
  8. pvs Звание
    pvs
    +8
    Вчера, 19:05
    Да сколько можно уже об этом вспоминать, сопли на кулак наматывать? Вон Иран как дело повернул. Обманули? Получите! Аж брызги от колорадов летят. А наше руководство все муку мелет. Слезы по Анкориджу льет.
  9. Juan Звание
    Juan
    +3
    Вчера, 19:12
    Basta parlare dello "Spirito di Anchorage".Non esiste nulla, nessun accordo, è patetico che ci sia ancora qualcuno disposto a crederci. Gli USA con o senza Trump saranno sempre nemici della Russia e bisogna trattarli come una potenza ostile. Mi sembra francamente che anche il buon Lavrov abbia fatto il suo tempo, si vede che non ce la fa a gestire la crisi. E' ora che vada in pensione. Lo dico con simpatia, è stato molto utile alla Russia, ma i tempi cambiano e anche le persone devono cambiare.
    1. Martin Porubcan Звание
      Martin Porubcan
      +1
      Вчера, 22:04
      Tropea, Parghelia e la splendida spiaggia di Michelangelo (ci sono stato per 30 giorni quest'anno). In Italia hai tutto: montagne, mare, vino e donne, quindi cosa ci fai in una discussione sulla guerra?
  10. Matsur Звание
    Matsur
    +2
    Вчера, 19:15
    После сегодняшних ударов по нам я готов требовать от главнокомандующего аналогичных ударов по их гражданским объектам. Око за око.
  11. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +1
    Вчера, 19:17
    Трамп полностью согласился с Рубио, уточнив, что считает, что эскалация конфликта может помочь привести к завершению боевых действий.

    Мне вот думается, что если от Ирана (при помощи КНДР) прилетит в Сиэтл (бпза Китсап) или в Сан -Диего, рядом с Сантой Барбарой, это может привести к завершению БД в Персидском заливе?

    Не ругайте Лаврова, он дипломат - матюгальник позиции государства, он выражает вежливо мысли главы государства... Это как на Диком Западе: не стреляйте в пианиста.
  12. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +7
    Вчера, 19:27
    Испанский стыд! Думал наши деятели эту тему похоронили втихаря, что бы не позориться, но нет! Всё время напоминают населению как их доверчивых развели в очередной раз.
  13. anjey Звание
    anjey
    +3
    Вчера, 19:55
    Какая же у нас исключительная политкорректность ,по отношению к американским бандитам и ковбоям 21 века..... hiОни же не меняются,какими были на Диком Западе ,такими и остались....
  14. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Вчера, 20:05
    "Анкориджские посиделки", они же "торги" "крутились" вокруг "сделки" по Укрорейху... Вероятно, что "ченч" предложенный, за Укрорейх Россией, "не возбудил" Дональда Фредович до состояния "оргазма", что позволило ему от всех и вся, в последствии, отказаться, "не моргнув глазом"... Одним словом - "нью-йорский девелопер" - он же - "барыга" со всеми вытекающими... Есть мнение, что стоило ему бы предложить "хорошие деньги" за США, оптом, вероятно бы продал, не задумываясь и "анкориджские посиделки" пробрели бы другой "дух" и "окрас", для России...
  15. Dimassz Звание
    Dimassz
    0
    Вчера, 20:09
    Горит хата,в радости враг,а может и якобы друг,а у России не та ки много настоящих друзей в полушарии.
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 20:24
    Сначала надо разобраться кто к кому ездил в Анкоридж и зачем ..Для нас ничего не изменилось с Украиной.А у Трампа с Ираном ,после головокружения от успеха в Венесуэле ?!
  17. Комментарий был удален.
  18. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +3
    Вчера, 21:17
    Как надоел этот скулеж о каких-то переговорах на 5-м(!) году войны , постоянные уступки и самоуспокоение
  19. кукс Звание
    кукс
    0
    Вчера, 22:38
    Ну и что? Он Иран уже раз двадцать победил. Раз десять нанес сокрушительные, раз пятьдесят беспощадные удары. При этом абсолютно не почесываясь так же раз десять заключил мирные соглашения, сделки, прелюбодеяния (ой, это не то). Подумаешь, ну предложил директору бензоколонки что то, потом передумал. Кто с него спросит?
  20. кукс Звание
    кукс
    0
    Вчера, 22:41
    Равенство=уважение=страх=соблюдение договоренностей. Если нет любого из компонентов, остальное - труха из телевизора.
  21. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    +1
    Вчера, 23:11
    Цитата: pvs
    Да сколько можно уже об этом вспоминать, сопли на кулак наматывать? Вон Иран как дело повернул. Обманули? Получите! Аж брызги от колорадов летят. А наше руководство все муку мелет. Слезы по Анкориджу льет.


    Всё просто.
    Ни про одного Иранского чиновника или военного нельзя сказать, что у него есть родня в Израиле.
    Помните, какое гражданство у осуждённого зама резчика по дереву (Шойгу)?
    Именно поэтому, ему дали такой скромный срок.
    Израильский паспорт сила!
    Он помогает не замечать Родины-мачехи.
    Для тех, у кого в исраэле есть родня, Россия не Родина!
    Зарубите себе на носу!