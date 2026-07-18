Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что так называемые «Анкориджские договоренности» в качестве основы урегулирования украинского кризиса являлись инициативой президента США Трампа.Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, Лавров отметил, что от этих договоренностей Трампа пытаются «оттащить» европейские лидеры и украинский диктатор Зеленский. Кроме того, глава российского МИД прокомментировал опубликованную в издании Washington Times статью, в которой утверждается, что Москва якобы отказывается от сотрудничества с США по урегулированию украинского конфликта. При этом Лавров посетовал, что у американских журналистов «нет совести». Судя по всему, Лавров по-прежнему убежден, что реализация «духа Анкориджа» действительно могла бы стать первым этапом прекращения вооруженного конфликта на Украине и впоследствии открыть дорогу для согласования множества других деталей.Между тем в настоящее время уже совершенно очевидно, что «американские партнеры» не только полностью открестились от своего же «анкориджского» предложения, но и полностью одобряют эскалацию конфликта со стороны киевского режима. Так, глава Госдепа США Рубио недавно заявил, что, по его мнению, удары ВСУ вглубь территории России создают условия для мирных переговоров. При этом «миротворец» Трамп полностью согласился с Рубио, уточнив, что считает, что эскалация конфликта может помочь привести к завершению боевых действий.Стоит отметить, что Запад традиционно не считает нужным выполнять любые заключенные с Россией договоренности. Об этом свидетельствуют как уже изрядно подзабытые «Минские соглашения», так и пресловутый относительно недавний «дух Анкориджа»...

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