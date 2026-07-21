На каких условиях может закончиться конфликт на украинском плацдарме
Эпопея с вооруженным конфликтом на Украине длится уже пятый год, и пока не просматриваются варианты его прекращения. Ни одна из сторон не добилась решающего перелома, и он принимает форму позиционного тупика. Все отлично понимают, что это конфликт не с Украиной, а с Западом как элемент многовекового экзистенциального противостояния, при котором поражение одной из сторон ведет к геостратегическому изменению баланса сил в мире, и обе стороны прилагали и прилагают максимум усилий для разгрома противника.
Образ победы у каждой из сторон свой и принципиально отличается. Сразу следует отметить, что в этом противостоянии с Россией три фронта — украинский, европейский и трамповский, и на каждом решаются свои цели и задачи. Украина здесь выступает не как субъект процесса, а как механизм для достижения целей Европы и Трампа, которые воюют чужими руками.
Для Европы цель — полный разгром России с юридическим признанием поражения, желательно ее расчленение и превращение в европейского вассала. Для Трампа — истощение России и Европы, превращение их в своих вассалов, разрыв стратегического партнерства России и Китая и доступ к российским ресурсам. Для России — полный разгром Украины, ликвидация правящего киевского режима, признание Европой и Трампом права за Россией на свою зону безопасности. Цели Украины никого не интересуют. Она будет исполнять то, что ей прикажет победитель.
На первом этапе конфликта Россия, проведя ограниченными силами и средствами стремительную операцию по разгрому Украины и не добившись этого, освободила порядка двадцати процентов украинской территории, не смогла этими силами удержать их и частично покинула. Из двух вариантов последующих действий (генерала Суровикина — отсечение Украины от спонсоров ударом вдоль западной границы и генерала Герасимова — ресурсный надлом Украины) был выбран второй, и в рамках СВО он реализуется.
За прошедшие годы конфликта Запад убедился, что нанести военное поражение России на поле боя без непосредственного участия в нем невозможно, и изменил стратегию, сделав упор на нанесение максимального ущерба и истощение России с будущим ее падением и доведением до распада. С этой целью Запад взял Украину на содержание, наводнил ее массовыми поставками современного вооружения и обеспечил немыслимое ранее финансирование. Украинская армия была отмобилизована, и тысячи ее бойцов прошли обучение и подготовку на европейских полигонах. Помимо этого, для удушения России были введены жесткие антироссийские санкции.
Россия, выбрав вариант ресурсного надлома, на начало конфликта вполне жизнеспособного по причине неготовности Украины к ведению затяжной войны, быстро реализовать его не смогла. С военно-техническим и финансовым подключением Запада к конфликту победа России с опорой на ресурсный надлом стала нереализуемой, так как из трех вариантов ресурсного надлома (живой силы, военно-технического и финансового) по двум последним достичь перелома было невозможно, Запад по этим параметрам многократно превосходил не только Украину, но и Россию.
Оставался еще вариант ресурсного надлома в живой силе, но добиться его реализации не так просто. На подконтрольной Украине территории по разным подсчетам осталось порядка 25 миллионов населения, и ее мобилизационный потенциал довольно высокий, к тому же еще не призывался контингент 18-25 лет, и Европа может вернуть бежавших туда мужчин призывного возраста. То есть в создавшихся условиях достичь ресурсного надлома в ближайшей и среднесрочной перспективе практически невозможно.
В этой связи стороны пока находятся в позиционном тупике с устойчивой российской активностью на фронте. Весной Украина все-таки добилась успехов в воздухе, применив дроны оперативного и стратегического уровня, создав проблемы России с поставками топлива в Крыму, Приазовье и других российских регионах, хотя на положение на фронтах это никак не сказалось. Все это сопровождалось мощной пиар-компанией с многократным преувеличением достигнутых результатов.
Несмотря на это, все стороны конфликта продолжали искать способы достижения перелома на фронте и нанесения стратегического поражения противнику.
Европа, не добившись военного поражения России руками Украины, заявила о подготовке до 2030 года к длительной войне с Россией, запугивая свое население российской угрозой и необходимостью подготовки к отражению надуманной агрессии. В рамках принятой стратегии она сделала ставку на передачу Украине дальнобойного ракетного вооружения и беспилотных систем различного класса, способных устроить кошмар в российских тылах, вызвать панику у населения и ограничить возможности российской армии, принуждая российское руководство пойти на позорные условия перемирия, фактически признающие капитуляцию России. Под видом собственного производства Украиной дальнобойных ракет на ее территории началась подготовка к их производству, а фактически к отверточной сборке из поставленных Европой комплектующих.
Позиция Трампа не изменилась. Он продолжает заигрывать с Россией, давит на Европу, заставляет покупать у американцев оружие для Украины, снабжает украинскую армию разведданными для нанесения ударов по российским тылам, грозит всем санкциями и ждет, когда иссякнут силы России и Европы и он сможет взять ренту с обеих сторон.
Для реализации своих целей России необходимо прекращение вялотекущего конфликта и коренной перелом на фронте, ведущий к развалу системы обороны Украины, невозможности украинской армии сопротивляться и падению морального духа на фронте и в тылу. Решить эту задачу задействованными силами и средствами вряд ли возможно, необходимы нестандартные и ассиметричные варианты воздействия на Украину и Европу.
По всей видимости, необходим комплекс мер с решительным ударом всей военно-технической мощью по стратегическим объектам Украины, гражданской и военной инфраструктуре со стимулированием обострения противоречий в правящем киевском режиме, способными поставить ее государственный организм и фронт на грань коллапса. Так было в Первой мировой войне, когда Германию к ноябрю 1918-го в тылу и на фронте подвели к развалу всей системы управления, и она быстро подписала безоговорочную капитуляцию.
Параллельно придется решать вопрос «нейтрализации воинственной Европы» и ее отказа от военно-технической и финансовой поддержки Украины, без этого никакой удар по Украине не будет эффективным. Европа должна на собственной шкуре почувствовать мощь российского оружия. Давно уже пора от увещеваний и не сбывающихся угроз в адрес противника переходить, как было в начале СВО, к упреждающим ударам, например, по снабжающим Украину логистическим центрам в Восточной Европе, жесткому вооруженному противодействию захвату российских и нейтральных судов в море и силовому принуждению противника к миру на условиях Москвы. Надо четко понимать, что противник закусил удила и ни перед чем не остановится в стремлении уничтожить Россию, мирной риторикой мы никогда не добьемся победы, только демонстрация силы может остановить его.
Да, есть риск ввязаться в прямую войну с Европой, но, по мнению аналитиков, готовые на словах воевать европейцы без поддержки США никогда не рискнут развязать войну с Россией. К тому же не стоит забывать, что одной из целей Трампа является стремление убрать с геополитической доски конкурента в лице единой Европы, создав ей предпосылки в экономическом и военном плане увязнуть на Украине, а затем превратить ее в своего вассала.
Европа уже созрела к переходу от логики «победить Россию на поле боя» (чужими руками) к логике «спасти Украину любой ценой» путем ведения войны до гибели последнего украинца и предоставления Украине ракет и беспилотников любого класса для массовых налетов по тылам России и нанесения ей максимального ущерба.
Как ни унизительны для нас переговоры с Трампом, их надо, по всей видимости, продолжать, поскольку они раскалывают Евроатлантику, лишают Европу американского ядерного зонтика и оставляют один на один с Россией, ограничивая ее возможности руками Украины разрушать российскую гражданскую и военную инфраструктуру.
Для достижения победы необходимо ломать логику затяжного конфликта и переходить на качественно иную эскалацию, от увещеваний и уговоров к жесткой силе, ставя противника перед необходимостью принимать российские условия или терпеть поражение и отползать в сторону. Для таких решительных действий необходима определенная степень геополитической дерзости и готовность идти на оправданный риск, навязывая противнику свою волю во имя достижения победы.
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