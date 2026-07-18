Венгрия заблокировала продвижение Украины по ключевым кластерам вступления в ЕС

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Венгрия заблокировала продвижение Украины по ключевым кластерам вступления в ЕС

Как радовались в Киеве, да и в Брюсселе, когда на смену очень неудобному премьеру Венгрии Виктору Орбану пришел лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, который вроде как не возражал проукраинскому курсу ЕС.

Поначалу все шло хорошо. На Украине оперативно «отремонтировали» трубопровод «Дружба», нефть из РФ вновь стала поступать в Венгрию и Словакию. Зеленский пообещал Мадьяру существенно ослабить дискриминационные нормы в отношении этнических венгров, большинство которых проживает в Закарпатской области Украины.

В ответ Будапешт снял вето на выделение Киеву денег из уже согласованного кредита ЕС в размере 90 млрд евро. Венгрия вроде как не возражала и против вступления Украины в Евросоюз, что ранее категорически не приветствовал Орбан.

Но радость Киева и Брюсселя оказалась весьма недолгой, Мадьяр во многом оказался почти последователем Орбана. Венгрия по-прежнему отказывается оказывать Украине военную поддержку, но это полбеды.

Довольно неожиданно для всех Венгрия заблокировала продвижение Украины по ключевым кластерам вступления в Евросоюз. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе.

Будапешт не допустил открытия переговорных кластеров №2 и №3 в рамках вступительного процесса Украины в ЕС. При этом Будапешт не стал возражать против дальнейшего движения в этом процессе Молдавии, но некоторые страны-члены ЕС выступили против раздельного рассмотрения заявок Киева и Кишинева. В итоге вопрос об утверждении итогов скрининга по кластерам №2 и №3 для обеих стран отложили до следующего заседания, запланированного на 22 июля. Оно будет последним перед летними каникулами, которые продлятся до 1 сентября.
15 комментариев
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  1. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Вчера, 18:22
    В Венгрии наверное нет украинского лобби. . . hi
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Вчера, 19:03
      андрей мартов
      Сегодня, 18:22
      В Венгрии наверное нет украинского лобби.

      hi Пусть бандеронацисты к султану за помощью обращаются.
      У османов большой опыт общения с гейробюрократией.
      Заодно вспомнят слова В. Черномырдина-
      -Когда примут бандерштат в ЕС?
      -Сразу после османов.
      -А когда османов примут?
      -Никогда!
      am angry
  2. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +1
    Вчера, 18:25
    Писец, как всегда, подкрадывается незаметно. yes
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Вчера, 18:38
      Прям с Клавы сняли.... laughing hi good ...........
  3. Polak_Polak Звание
    Polak_Polak
    -1
    Вчера, 18:39
    Brawo Magyar, banderowców trzeba trzymać krótko za mordę! Polskojęzyczne gady rządzące Polską, tego nie robią, a przeciwnie, włażą kokainowemu błaznowi w d pę!
  4. Melior Звание
    Melior
    0
    Вчера, 18:40
    Пришла здрада, откуда не ждали! laughing
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Вчера, 18:43
    Замуда она такая.... Поговорили обманили... Трещать одно, а делать другое....
  6. 8_-MistVieh-_8 Звание
    8_-MistVieh-_8
    -1
    Вчера, 18:45
    Sehr gut, hoffentlich bleibt Ungarn stabil.
  7. Дмитрий Смирнов_2
    Дмитрий Смирнов_2
    0
    Вчера, 18:48
    Думаю следует прекратить на сайте совсем выкладывать рожу данного персонажа.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Вчера, 19:54
      Думаю следует прекратить на сайте совсем выкладывать рожу данного персонажа
      Иногда а нее хочется плюнуть. Пусть выкладывают
  8. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Вчера, 18:48
    Орбан катается от хохота.
    Это то, чего добивались укроурсулы?
  9. Русь Звание
    Русь
    0
    Вчера, 18:50
    Ну скажет Мадьяр, что прозвизделся.... Не судите строго.... Вот не удивлюсь.....
  10. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Вчера, 19:00
    Мадьяр - агент Кремля! На Мыротворец его!
  11. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Вчера, 19:01
    Скорее всего, Венгрии необходимо выторговать определенные преференции. Долго эти"блокировки" не продержатся. Как только Будапешт найдёт компромисс с Брюсселем (а не с Киевом), процесс пойдёт дальше. Вплоть до очередной затыки. И так "шаг за шагом придем к победе". Вывод: только уничтожение бандеровского государства, может предотвратить вступление его в НАТО и ЕС.
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Вчера, 19:53
    Довольно неожиданно для всех Венгрия заблокировала продвижение Украины по ключевым кластерам вступления в Евросоюз
    Это чтобы свиномордым жизнь медом не казалась wink