Венгрия заблокировала продвижение Украины по ключевым кластерам вступления в ЕС

Как радовались в Киеве, да и в Брюсселе, когда на смену очень неудобному премьеру Венгрии Виктору Орбану пришел лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, который вроде как не возражал проукраинскому курсу ЕС.Поначалу все шло хорошо. На Украине оперативно «отремонтировали» трубопровод «Дружба», нефть из РФ вновь стала поступать в Венгрию и Словакию. Зеленский пообещал Мадьяру существенно ослабить дискриминационные нормы в отношении этнических венгров, большинство которых проживает в Закарпатской области Украины.В ответ Будапешт снял вето на выделение Киеву денег из уже согласованного кредита ЕС в размере 90 млрд евро. Венгрия вроде как не возражала и против вступления Украины в Евросоюз, что ранее категорически не приветствовал Орбан.Но радость Киева и Брюсселя оказалась весьма недолгой, Мадьяр во многом оказался почти последователем Орбана. Венгрия по-прежнему отказывается оказывать Украине военную поддержку, но это полбеды.Довольно неожиданно для всех Венгрия заблокировала продвижение Украины по ключевым кластерам вступления в Евросоюз. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе.Будапешт не допустил открытия переговорных кластеров №2 и №3 в рамках вступительного процесса Украины в ЕС. При этом Будапешт не стал возражать против дальнейшего движения в этом процессе Молдавии, но некоторые страны-члены ЕС выступили против раздельного рассмотрения заявок Киева и Кишинева. В итоге вопрос об утверждении итогов скрининга по кластерам №2 и №3 для обеих стран отложили до следующего заседания, запланированного на 22 июля. Оно будет последним перед летними каникулами, которые продлятся до 1 сентября.

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