Основателя ЧВК «Паладин» арестовали за оправдание терроризма

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Основателя ЧВК «Паладин» арестовали за оправдание терроризма


Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу основателя частной военной компании «Паладин» Георгия Закревского. Ему вменяют оправдание терроризма – поводом стал пост в его личном телеграм-канале. Сам Закревский вину не признаёт и пробудет в СИЗО как минимум до 15 сентября.



Закревский – личность неоднозначная. Москвич, 1971 года рождения, начинал с пограничных войск, затем получил юридическое образование. В 2017 году попал в базу «Миротворца» с формулировкой «за покушение на территориальную целостность Украины».

По его собственным утверждениям, воевал в Сирии и Ливане, позиционировал себя как специалист по Ближнему Востоку. На старте СВО его риторика была жёстко патриотичной. Вплоть до обещаний выплачивать по 500 тысяч рублей за ликвидацию иностранных наёмников ВСУ. Однако затем его публичные заявления поменялись. Он стал критиковать российские власти, хотя при этом утверждал, что воевал в составе «Паладина» с 2015 года и готов воевать до победного конца. При этом он не раз выступал против действующего руководства страны и ряда российских законов.

ООО «Паладин» было зарегистрировано в августе 2022 года в Москве, гендиректором числился Закревский. По состоянию на 18 июля 2026 года организация ликвидирована.
27 комментариев
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  1. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +33
    Вчера, 18:56
    Не знаю чего он там наговорил,но наверно его тоже задолбало нежелание нашего руководства начать воевать по-настоящему.
    1. ученый Звание
      ученый
      +8
      Вчера, 19:17
      Цитата: taiga2018
      Не знаю чего он там наговорил
      Обещал выплачивать российским солдатам до 500 тысяч рублей за убийство иностранных бойцов ВСУ. Видимо действительно начал платить, а геноцид наемников у ВСУк кому то в Кремле не понравился.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +13
      Вчера, 19:27
      hi Так можно и патриотических музыкантов Вагнера, отдававших свои жизни за российский народ и Отечество, и других борцов с бандеронацистами в политическом угаре принять за врагов народа.
      Не там началась охота на ведьм до сентября 20-23 2026 г.
      1. AlexSam Звание
        AlexSam
        +1
        Вчера, 20:06
        Цитата: ZovSailor
        Так можно и патриотических музыкантов Вагнера, отдававших свои жизни за российский народ и Отечество, и других борцов с бандеронацистами в политическом угаре принять за врагов народа.

        Подождите, как только нынешняя власть сольёт СВО и Россию в целом, Западу, так тут же займутся и вагнеровцами, и всеми остальными.
        1. Скобаристан Звание
          Скобаристан
          -2
          Вчера, 22:31
          Та же самая власть начала СВО, та же власть ведет СВО уже 4 года.. Но вы ждете все еще что сольет? Как Донбасс в 2014? Ну ждите.
          1. AlexSam Звание
            AlexSam
            0
            Сегодня, 00:35
            Цитата: Скобаристан
            Но вы ждете все еще что сольет? Как Донбасс в 2014? Ну ждите.

            Вы бредите? Власть в 2014-м начала со слива Украины, а Донбасс сам себя начал после Крыма в надежде на нашу власть. Мы в 2022-м ждали от власти очищения от пробритански настроенной либерды, уничтожения неонацистского режима. Что из этого сделала власть? Окончательно стала либеральной, работающей исключительно на "государственные" корпорации, олигархический и банковский капитал. И готова за индульгенции слить Россию Западу. Силовики не позволяют. Но это вопрос времени и обстоятельств. После утилизации 2,5 миллионов нацистов Украина теперь ненавидит нас в полном составе, от мала до велика, и эта ненависть будет жить веками.
    3. sub307 Звание
      sub307
      +5
      Вчера, 21:37
      " При этом он не раз выступал против действующего руководства страны и ряда российских законов."

      Ну, что ещё непонятно...? Убрали, как раз, что бы не "выступал"...,совсем не удивлюсь - если вдруг помрёт какой нибудь причине.
  2. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    +30
    Вчера, 18:58
    Патриотизм, если он вне разнарядки и не по утверждённым методичкам, у нас называется экстремизмом. Стрелков не даст соврать, а теперь и Закревский.
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      0
      Вчера, 22:33
      А как вы считаете вот Тухачевский он был патриотом или экстремистом? Ну по аналогии.
      1. AlexSam Звание
        AlexSam
        0
        Сегодня, 00:39
        Цитата: Скобаристан
        А как вы считаете вот Тухачевский он был патриотом или экстремистом?

        Сегодняшняя власть - коллективный Тухачевский. Аналоги это или нет - решать Вам.
  3. knn54 Звание
    knn54
    +20
    Вчера, 19:07
    К сожалению слово националист приняло негативный оттенок, сродни нацисту/расисту, Как свое время нацисты "опошлили" свастику.
    Стоит обнаглевшим мигрантам дать отпор, те сразу голосят о "русском национализме/великорусском шовинизме". которому придали негатив большевики. С ними потом разобрался И.В Сталин...
    1. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +8
      Вчера, 21:04
      Цитата: knn54
      слово националист приняло негативный оттенок, сродни нацисту/

      К сожалению действительно грань очень тонкая. Как говорил Кант 300 лет назад «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого». Это только в республиках бывшего союза, где строят мононациональные государства нацизм всех устраивает. Россию, к сожалению, официально превратили в многонациональную свалку, где вместо нормальной интеграции других народов на основе общих морально-этических принципов любые полукриминальные сообщества могут объединятся и назваться диаспорой для получения преференций за счет коренных жителей.
  4. spektr9 Звание
    spektr9
    +9
    Вчера, 19:15
    Да так дойдем что всех кто усомниться что мы с украинцами братья будут сажать.
    Вот такая она странная военная операция ...
  5. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    Вчера, 19:23
    Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: пап, а что такое хорошо, а что такое плохо.. Если ремень в брюках -это хорошо, а если нет, то плохо...

    Уж больно все подобнано под какие-то типологизмы...
  6. asng Звание
    asng
    +5
    Вчера, 19:43
    Национали́зм — идеология и политика, основанная на представлении о нации как высшей ценности. Национализм имеет две основные формы – гражданский (государственный) и этнический. Гражданский национализм возник с буржуазными революциями и становлением современных государств, основанных на представлении о нации как сообществе сограждан с общим самосознанием и культурным наследием.

    Россия - исторически многонациональное государство. У нас, Русских, исторически национализм государственный. Наш национализм полезен для России и общества. Не надо путать Российский Национализм с нацизмом. Л.Н. Толстой прекрасно сказал о Русских. Но кому-то Русские поперёк горла.
    1. AlexSam Звание
      AlexSam
      0
      Сегодня, 00:43
      Цитата: asng
      Но кому-то Русские поперёк горла

      Как-то много в этом мире тех, кому мы поперёк горла, особенно в сопредельных государствах, не говоря уже о миллионах завозимых властями "соотечественников"... Наверное уже американцев перегнали...
  7. ZnachWest Звание
    ZnachWest
    +10
    Вчера, 19:47
    Так в чём же заключается его "терроризм"? В критике власти? Патриотизм разве означает однозначно её поддержку?
    1. JcVai Звание
      JcVai
      +4
      Вчера, 21:00
      Все упирается в определения.
      Если патриоты подразумевают жертвы ради своего народа, то власти говорят о требовании жертвенности ради государства в рамках приравнивания себя/власти к государству и, ключевое, - отдельно от населения.
  8. Million Звание
    Million
    +6
    Вчера, 19:50
    Противно читать все это...
  9. Totor5 Звание
    Totor5
    +3
    Вчера, 20:00
    Как и со Стрелковым- хотелось бы конкретики.
  10. tjeck91 Звание
    tjeck91
    +2
    Вчера, 20:11
    Хорошо что в отличии от Закревского я фигура не публичная, ибо согласен с его ''оправданием терроризма'' на все 146%. Хотя, из того что я слышал, его речи больше подпадают под констатацию и призывы нежели на оправдания.
  11. Dimassz Звание
    Dimassz
    +3
    Вчера, 20:30
    Вагнер смелые ребята и сражались кровью и душой за Россию,а их педерасты судят за то что они за Россию воевали .....с такими генералами войну и 10 год не выиграть будет что уж там,старые совсем уже мозг и разум потеряли
  12. Вайфу Звание
    Вайфу
    +1
    Вчера, 21:20
    Походу события книги "Мародер" Беркема становятся неизбежными.
  13. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +4
    Вчера, 22:16
    Он просто сказал правду о руководстве и все.По телеку слышим воинствующию риторику на деле хотят со всеми дружить,только они не хотят
  14. кукс Звание
    кукс
    +2
    Вчера, 22:22
    Судя по бекграунду, мужик крутой, реально оценивающий обстановку и честный. Но не умный.
    С другой стороны честный Гиркин разматывает свою десятку (или восьмерку, не помню как его Родина отблагодарила, в лице своих лучших...), хотя назвать его не умным ну никак нельзя.
    Самое главное, не одна мразь из Арбатского военного округа не была наказана за вопиющий провал 21-22. НЕ ОДНА МРАЗЬ. Не вольно вспоминаешь старинный питерский прикол. На хату в кресты заезжаешь, вопрос, за что заехал? Ответ обычный - не за что. А тебя под хохот всей галеры - тут все не за что )))
  15. svarog77 Звание
    svarog77
    0
    Вчера, 23:22
    Все защитники этого крайне мутного типа хоть что-то знают о нем и его ООО "Паладин"? Там очень все интересно...
    1. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      0
      Сегодня, 00:15
      Пару лет назад смотрел его ролики на ютубе , даже на сайт заходил паладина . Говорил он конечно правильные вещи , и критиковал Путина все по делу , это факт. Но это слова , а вот с делами как то его так и не нашел ничего в сети . Мутная контора паладин про которую никто не слышал нигде , мутный Закревский ... Тёмная история с ним, надо разбираться