Основателя ЧВК «Паладин» арестовали за оправдание терроризма

Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу основателя частной военной компании «Паладин» Георгия Закревского. Ему вменяют оправдание терроризма – поводом стал пост в его личном телеграм-канале. Сам Закревский вину не признаёт и пробудет в СИЗО как минимум до 15 сентября.Закревский – личность неоднозначная. Москвич, 1971 года рождения, начинал с пограничных войск, затем получил юридическое образование. В 2017 году попал в базу «Миротворца» с формулировкой «за покушение на территориальную целостность Украины».По его собственным утверждениям, воевал в Сирии и Ливане, позиционировал себя как специалист по Ближнему Востоку. На старте СВО его риторика была жёстко патриотичной. Вплоть до обещаний выплачивать по 500 тысяч рублей за ликвидацию иностранных наёмников ВСУ. Однако затем его публичные заявления поменялись. Он стал критиковать российские власти, хотя при этом утверждал, что воевал в составе «Паладина» с 2015 года и готов воевать до победного конца. При этом он не раз выступал против действующего руководства страны и ряда российских законов.ООО «Паладин» было зарегистрировано в августе 2022 года в Москве, гендиректором числился Закревский. По состоянию на 18 июля 2026 года организация ликвидирована.

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