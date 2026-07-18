Директор ЦРУ считает главной угрозой для США не РФ, а передовые технологии КНР

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф, в очередной раз перечисляя главные угрозы для США, на этот раз, кроме уже привычных опасностей со стороны ВС России и Китая, упомянул передовые технологии. В частности, обеспокоенность директора ЦРУ вызывает стремительное технологическое развитие Китая.Рэтклифф отмечает, что, несмотря на то, что Россия и ряд других стран по-прежнему соперничают с США в области развития технологий, основную угрозу в настоящее время представляют именно китайские разработки. При этом директор ЦРУ в очередной раз повторил расхожий на Западе тезис о якобы незначительности «разорванной в клочья» российской экономики, размеры которой, по его словам, сопоставимы с экономическими показателями американского штата Техас. Исходя из этого, Рэтклифф убежден, что России, в силу своих ограниченных возможностей, приходится выбирать, в каких направлениях конкурировать с США, в то время как Китай успешно конкурирует с американцами практически по всем направлениям.Глава ЦРУ напомнил, что в свое время Китай существенно обогнал США в технологиях 5G и в настоящее время мировым лидером в этой области является китайская компания Huawei. Рэтклифф считает это серьезной проблемой и призывает не допустить повторения подобной ситуации.Ранее главы МИД стран Евросоюза в своем совместном заявлении назвали главной угрозой для Европы китайскую экономическую и торговую экспансию.

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