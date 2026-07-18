Директор ЦРУ считает главной угрозой для США не РФ, а передовые технологии КНР

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Директор ЦРУ считает главной угрозой для США не РФ, а передовые технологии КНР

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф, в очередной раз перечисляя главные угрозы для США, на этот раз, кроме уже привычных опасностей со стороны ВС России и Китая, упомянул передовые технологии. В частности, обеспокоенность директора ЦРУ вызывает стремительное технологическое развитие Китая.

Рэтклифф отмечает, что, несмотря на то, что Россия и ряд других стран по-прежнему соперничают с США в области развития технологий, основную угрозу в настоящее время представляют именно китайские разработки. При этом директор ЦРУ в очередной раз повторил расхожий на Западе тезис о якобы незначительности «разорванной в клочья» российской экономики, размеры которой, по его словам, сопоставимы с экономическими показателями американского штата Техас. Исходя из этого, Рэтклифф убежден, что России, в силу своих ограниченных возможностей, приходится выбирать, в каких направлениях конкурировать с США, в то время как Китай успешно конкурирует с американцами практически по всем направлениям.



Глава ЦРУ напомнил, что в свое время Китай существенно обогнал США в технологиях 5G и в настоящее время мировым лидером в этой области является китайская компания Huawei. Рэтклифф считает это серьезной проблемой и призывает не допустить повторения подобной ситуации.

Ранее главы МИД стран Евросоюза в своем совместном заявлении назвали главной угрозой для Европы китайскую экономическую и торговую экспансию.
10 комментариев
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  1. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +10
    Вчера, 20:13
    Тут все логично-сильная страна не возилась бы столько лет с таким недоразумением как Украина,все это видят и мало мальски завоеванное уважение к России улетучивается,стремясь под плинтус.
    1. 16112014nk Звание
      16112014nk
      -1
      Вчера, 20:19
      Цитата: taiga2018
      сильная страна не возилась бы

      Сила то есть, воля у народа тоже есть, а вот силы воли в Кремле нет.
      1. alex-defensor Звание
        alex-defensor
        +1
        Вчера, 20:50
        Директор ЦРУ считает главной угрозой для США не РФ, а передовые технологии КНР

        Нет никакой "главной" угрозы ни от РФ, ни от "передовых технологий КНР". Главная угроза всему человечеству - Западная цивилизация. А вот связка КНР и РФ способна прекратить эту угрозу...
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Вчера, 20:28
      -Ранее главы МИД стран Евросоюза в своем совместном заявлении назвали главной угрозой для Европы китайскую экономическую и торговую экспансию.

      "Куды крестьяне, туды и обезьяне"
    3. кукс Звание
      кукс
      +1
      Вчера, 22:26
      Я позволю продолжить вашу мысль. И таким образом, в силу законов диалектики, мы станем прокси Китая в войне с Западом. Печальный итог некогда великой империи.
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Вчера, 20:34
    Вы видели как китайские коммунисты беспощадны к внутренним врагам,расправляясь с ними прям на стадионах?. . . Интересно было бы посмотреть их беспощадность к внешним врагам на вражеских стадионах. . . hi
  3. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +2
    Вчера, 20:48
    В чём директор ЦРУ не прав?
    Кроме РВСН у РФ нет больше аргументов в возможном споре или конфликте.
    СССР при всей своей неповоротливости и инерции практически полностью перекрывал и свои потребности и даже экспортировал , от оружия до промышленного оборудования.
  4. Вайфу Звание
    Вайфу
    +2
    Вчера, 20:58
    Под управлением некоторых персонажей Россия похоже утратила даже статус региональнйо державы, ибо ее уже ни во что не ставят граничащие с ней лимитрофы.
    1. кукс Звание
      кукс
      +1
      Вчера, 22:28
      +100500 Прибалтийские лимитрофы и закавказские державы подтверждают.
  5. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 00:01
    Он прав на 100%, традиционное отсутствие желания двигаться вперёд и компетенций к развитию, замешанных на желании жить на западе, естественно ведёт к "отрицательному росту" во всех жизненно важных сферах страны. laughing