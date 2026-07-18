«Буду уезжать — подожгу дом»: реакция херсонцев на приказ Киева об эвакуации

Лучше бы защищали нас, а не вывозили. Куда переселят такое количество людей и за какие средства?

Людям приходится уезжать за свой счет и искать жилье за свои деньги.

Где пункты сбора, каким транспортом будет осуществляться эвакуация, куда?

Если я буду уезжать, я подожгу дом со всем, что в нем есть.

В оккупированной ВСУ правобережной части Херсонской области назначенные Киевом власти объявили о расширении зоны обязательной эвакуации гражданских лиц. Об этом в своем телеграм-канале написал ставленник Зеленского, глава Херсонской областной военной администрации Прокудин.Озвучен список населенных пунктов, микрорайонов и улиц областного центра, из которых жители должны перебраться на запад «в безопасные районы». К ранее обозначенным зонам в него включены: Хрещеновский старостинский округ, село Чаровное, поселок Зеленовка, микрорайон «Текстильный» и ряд улиц в Центральном, Корабельном и Днепровском районах.Официальной причиной такого решения названа забота о безопасности мирных граждан. Что вызывает массу вопросов. Обычно Киев объявляет эвакуацию из населенных пунктов, к которым приближается линия фронта. Однако в Херсонской области ЛБС проходит по руслу реки Днепр и абсолютно статична с ноября 2022 года, когда российская армия была вынуждена оставить город.Но более интересно то, как сами жители правобережной части Херсонской области реагируют на призывы покинуть свои дома и квартиры. Ниже несколько цитат из социальных сетей, показывающих отношение херсонцев к эвакуации.Осенью 2022 года все было иначе. Эвакуация была добровольной и организованной, под защитой наших военных, которые ушли последними. Всем была оказана необходимая помощь. Остались те, кто ждал ВСУ. Они теперь и пишут вот это в соцсетях.