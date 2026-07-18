«Буду уезжать — подожгу дом»: реакция херсонцев на приказ Киева об эвакуации

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«Буду уезжать — подожгу дом»: реакция херсонцев на приказ Киева об эвакуации

В оккупированной ВСУ правобережной части Херсонской области назначенные Киевом власти объявили о расширении зоны обязательной эвакуации гражданских лиц. Об этом в своем телеграм-канале написал ставленник Зеленского, глава Херсонской областной военной администрации Прокудин.

Озвучен список населенных пунктов, микрорайонов и улиц областного центра, из которых жители должны перебраться на запад «в безопасные районы». К ранее обозначенным зонам в него включены: Хрещеновский старостинский округ, село Чаровное, поселок Зеленовка, микрорайон «Текстильный» и ряд улиц в Центральном, Корабельном и Днепровском районах.

Официальной причиной такого решения названа забота о безопасности мирных граждан. Что вызывает массу вопросов. Обычно Киев объявляет эвакуацию из населенных пунктов, к которым приближается линия фронта. Однако в Херсонской области ЛБС проходит по руслу реки Днепр и абсолютно статична с ноября 2022 года, когда российская армия была вынуждена оставить город.

Но более интересно то, как сами жители правобережной части Херсонской области реагируют на призывы покинуть свои дома и квартиры. Ниже несколько цитат из социальных сетей, показывающих отношение херсонцев к эвакуации.

Лучше бы защищали нас, а не вывозили. Куда переселят такое количество людей и за какие средства?

Людям приходится уезжать за свой счет и искать жилье за свои деньги.

Где пункты сбора, каким транспортом будет осуществляться эвакуация, куда?

Если я буду уезжать, я подожгу дом со всем, что в нем есть.

Осенью 2022 года все было иначе. Эвакуация была добровольной и организованной, под защитой наших военных, которые ушли последними. Всем была оказана необходимая помощь. Остались те, кто ждал ВСУ. Они теперь и пишут вот это в соцсетях.

17 комментариев
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  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +2
    Вчера, 19:38
    В случае штурма города там и поджигать нечего будет, есть другое решение обойти город, но для этого потребуется существенно увеличить группировку сил ВС России.......возможно это произойдет после выборов.
    1. trromar Звание
      trromar
      +2
      Вчера, 20:21
      Штурма,.. какого? Не будет его. Сначала возьмут Запорожье, потом на правый берег Днепра и на юг, на Херсон. К тому времени укров мало станет, одни роботы. По парам зайдут в город и вытеснят всу до Николаева.
  2. Jovanni Звание
    Jovanni
    +8
    Вчера, 19:41
    Если я буду уезжать, я подожгу дом со всем, что в нем есть.

    Ну понятно, - чтобы русским не досталось. И что тут удивительного в реакции тех, кому мы враги?... Автор почему то подаёт это как протест?...
    1. taiga2018 Звание
      taiga2018
      +4
      Вчера, 19:46
      Цитата: Jovanni
      Автор почему то подаёт это как протест?...

      Желание "натянуть сову на глобус" или время от времени встряхивать протухшую теорию про братский народ.
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Вчера, 21:08
      Jovanni
      Ну понятно, - чтобы русским не досталось.

      Не русским, а москалям. Они так и делают, за собой взрывают все, что возможно.
      1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
        Дмитрий Михайлович Серегин
        +3
        Вчера, 21:57
        Ну, вообще то, в ВОВ так и делали.)))
      2. бухач Звание
        бухач
        0
        Сегодня, 00:38
        Надо помочь бандерлогам и взрывать всё что можно перед ними дабы не заморачивались и не переживали что москалям достанется.И так до самой западной границы,пускай удовольствие получат.
  3. Aken Звание
    Aken
    0
    Вчера, 19:41
    Поджигать не обязательно. Бандерлоги им помогут. Сожгут всё.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Вчера, 21:15
      Буду уезжать — подожгу дом

      Поджигай и уезжай.
      1. Aken Звание
        Aken
        -2
        Вчера, 21:28
        Когда бандерлоги подожгут их дома, я посмеюсь. За то и скакали.
  4. Дмитрий Донской Звание
    Дмитрий Донской
    -7
    Вчера, 19:44
    Пусть всех до единого вывозят,пусть даже квартиры горят.Все,кто остался в 22 ом году враги.
    1. ian Звание
      ian
      +8
      Вчера, 20:07
      Цитата: Дмитрий Донской
      .Все,кто остался в 22 ом году враги.

      А те кто в 24 в Курске остались, они вам кто? Не приходит в голову, что дом для людей это вся жизнь и они класть хотели и на политику, и на власть?
      Тошнит от таких урапатриотов...
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Вчера, 19:55
    А покойников своих из могил забирать будут? Пример в Карабахе уже такой был
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Вчера, 20:49
      Вопрос, конечно, интересный. Скорей бы получить ответ.
  6. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +2
    Вчера, 20:53
    Да ну, бред какой-то, согласно Конституции РФ Херсонская область наша, правда же?
    1. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      +2
      Вчера, 21:01
      Надеюсь (и прокуратура тоже), что вопросов здесь не возникнет у модераторов? При полном забанивании у человека могут быть развязаны руки, а лишение лицензии сайта гораздо сильнее скажется на нём, нежели бан на физлице. Пободаемся, г-н Смирнов? Или спустим на тормозах? Легко воевать против лоха, но немного сложнее делать это против юриста.
  7. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    -1
    Вчера, 21:15
    Неужели те, кто приказал в 2022 сдать Херсон, не договорились с "партнерами"? Или "нас опять обманули"...