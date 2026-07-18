НАТО вряд ли сможет предоставить Украине обещанные 140 млрд евро

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НАТО вряд ли сможет предоставить Украине обещанные 140 млрд евро

На Западе все чаще озвучиваются небезосновательные сомнения в способности стран НАТО выполнить свое данное Зеленскому на саммите в Анкаре обещание и в течение ближайших двух лет выделить Украине военную поддержку в размере 140 миллиардов евро.

Как отмечает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, по данным Кильского института мировой экономики, за первые четыре месяца текущего года европейские страны уже направили Украине военную помощь в размере около 10 миллиардов евро. При этом основными донорами ВСУ по-прежнему остаются Германия и Британия, тогда как такие страны, как Франция, Италия и Испания, откровенно не в состоянии предоставлять Киеву поддержку в заявленных объемах. Если нынешняя тенденция сохранится, общий объем европейской военной помощи до конца 2026 года составит около 30 миллиардов вместо запланированных 40 миллиардов евро.



Кроме того, по оценкам западных экономистов, из примерно 400 миллиардов помощи, за четыре с половиной года конфликта обещанной Украине странами ЕС и европейскими институтами, по состоянию на конец апреля текущего года, фактически было предоставлено не более 180 миллиардов, то есть менее половины от заявленных объемов.

Таким образом, учитывая эти факторы, заявленные странами НАТО цели могут стать достижимыми лишь в случае, если европейские «союзники» Киева смогут, а главное, захотят в ущерб собственной экономике значительно увеличить объемы поддержки Киева. Стоит отметить, что пока такой вариант кажется крайне маловероятным.
7 комментариев
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  1. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Вчера, 20:26
    Пока они верят, что денежными знаками можно победить кого угодно. Им предстоит осознать что это не так. Башка треснет, мозги лопнут.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Вчера, 20:51
      Да всё проще - поскольку немчура с наглосаксами темой и рулят, они и примерились попятить значительную часть обещанной суммы. Всем остальным - своровать оттуда не дадут, самим мало. И ясен пень - под такие перспективы никто свои кровные отстёгивать им в карман не рвётся..
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Вчера, 20:28
    Илон Маск по сравнению с Зеленским на сегодняшний день, скорей всего, просто нищий. . .Не удивлюсь ежели все марсианские хотелки Илона Маска оплачивает Зеленский. . . Наверное на Марсе будет вскоре новая Швабия,то есть Незалежная . . . hi
  3. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +2
    Вчера, 20:33
    И одного лярда хватит чтобы беспилотниками кошмарить всю территорию России.
  4. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +1
    Вчера, 20:37
    Уря-патриоты воспряли духом , вместо обещанных 40 млрд долларов до конца года Украине предоставят лишь 30 .
    Но и это гигантская сумма , тем более надо учитывать ещё нескончаемый поток боеприпасов , дронов , артиллерии , авиации...
    И Британия и Германия вполне могут и самостоятельно взять на свой баланс ВСУ , хотя США никогда не откажется от поддержки Украины , чтобы там Трамп не заявлял.
    Такой полигон для обкатки новейших вооружений и тактики с противником , который может их один на один раскатать, дорогого стоит
  5. knn54 Звание
    knn54
    +1
    Вчера, 20:57
    Согласен с предыдущими комментариями-будет т.н "товарный кредит". Боеприпасы, техника, запчасти.
    Денежная масса обычно составляет не более 30%.
  6. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    +1
    Вчера, 21:17
    ну и что очередной товарный кредит, по астральным европейским ценам, часть денег на зарплаты и восстановление инфраструктуры, и то основную часть суммы истратят на европейской территории. Для нас это плохо тем что построят новые заводы по беспилотникам.