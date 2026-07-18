На Западе все чаще озвучиваются небезосновательные сомнения в способности стран НАТО выполнить свое данное Зеленскому на саммите в Анкаре обещание и в течение ближайших двух лет выделить Украине военную поддержку в размере 140 миллиардов евро.Как отмечает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, по данным Кильского института мировой экономики, за первые четыре месяца текущего года европейские страны уже направили Украине военную помощь в размере около 10 миллиардов евро. При этом основными донорами ВСУ по-прежнему остаются Германия и Британия, тогда как такие страны, как Франция, Италия и Испания, откровенно не в состоянии предоставлять Киеву поддержку в заявленных объемах. Если нынешняя тенденция сохранится, общий объем европейской военной помощи до конца 2026 года составит около 30 миллиардов вместо запланированных 40 миллиардов евро.Кроме того, по оценкам западных экономистов, из примерно 400 миллиардов помощи, за четыре с половиной года конфликта обещанной Украине странами ЕС и европейскими институтами, по состоянию на конец апреля текущего года, фактически было предоставлено не более 180 миллиардов, то есть менее половины от заявленных объемов.Таким образом, учитывая эти факторы, заявленные странами НАТО цели могут стать достижимыми лишь в случае, если европейские «союзники» Киева смогут, а главное, захотят в ущерб собственной экономике значительно увеличить объемы поддержки Киева. Стоит отметить, что пока такой вариант кажется крайне маловероятным.

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