Почему российские дроны бьют по украинским судам, но не топят их

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Почему российские дроны бьют по украинским судам, но не топят их

Уже несколько недель, как ВС РФ плотно взялись за украинскую портовую инфраструктуру. Почти ежедневно поступает информация и об ударах по судам. Однако пока нет сообщений о потопленных кораблях.

Возникает резонный вопрос, почему наши военные не топят корабли с военными и прочими грузами, продолжающими заходить в украинские порты? На него попытался ответить в своем телеграм-канале координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Прежде всего, удары по судам наносятся пока что только беспилотниками. Прилеты точные, но ударный дрон даже с десятками килограммов взрывчатки не способен нанести огромному морскому судну ущерб, который приведет к его затоплению. Для этого необходимо пробить борт ниже ватерлинии, вызвать обширное поступление воды либо добиться детонации груза, способной разрушить корпус.

Ударный дрон, атакующий сверху, на такое не способен, разве что случайно. Почему ВС РФ не применяют для ударов по кораблям более мощные средства поражения (ПКР, торпеды и пр.) — это вопрос к Генштабу ВС РФ. Видимо, есть на то резоны.

С другой стороны, судно не обязательно топить. Если повреждены двигательная установка, системы управления, разгрузочное оборудование, корабль уже надолго выводится из эксплуатации. Его необходимо буксировать, ремонтировать, разгружать в аварийном режиме, а причал на это время оказывается занят. Главный показатель — дошел ли груз до украинских военных, сохранило ли судно возможность продолжать рейсы.

Не стоит забывать, что практически все команды кораблей состоят из иностранных моряков. В случае их гибели Киев и его пособники на Западе получат уникальную возможность очередной мощной антироссийской кампании. Купировать ее будет сложно. Есть еще вероятность разлива топлива, это коснется не только украинского побережья и акватории.

100 комментариев
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  1. Волга-1980 Звание
    Волга-1980
    +38
    Вчера, 20:30
    Автор, ну ооочень слабая попытка оправдаться, я понимаю что на это есть свои резоны.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Вчера, 21:38
      Где-то у индийцев были ракеты " Брамос". Может, одолжить?
    2. Алексей Кленов Звание
      Алексей Кленов
      -1
      Вчера, 22:22
      очередные беспонтовые отмазки, на сленге 90-х.
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        +2
        Вчера, 23:24
        Автор считает, что на войне можно остаться "хорошим" для противника и непримиримого врага.
        Впрочем, походу, так считает не только автор статьи....
        Ну-ну....
  2. PVV66 Звание
    PVV66
    +46
    Вчера, 20:31
    Есть еще вероятность разлива топлива, это коснется не только украинского побережья и акватории.
    Все ясно, забота об экологии...А то что наши солдаты гибнут на фронте а в тылу мирные, от вооружения поставляемого на этих посудинах, ВПР не волнует. Жизнь иностранного моряка, выше жизни российского солдата?
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +23
      Вчера, 20:45
      Ну хорошо - вот бандерлоги давеча упокоили несколько граждан Азербайджана. И - чё? Возмущения - были? Вот то-то... Им выходит можно, а нам нет? Достал уже этот футбол с одними воротами..
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Вчера, 20:47
      Цитата: PVV66
      Есть еще вероятность разлива топлива, это коснется не только украинского побережья и акватории.

      Все ясно, забота об экологии. А то что наши солдаты гибнут на фронте а в тылу мирные, от вооружения поставляемого на этих посудинах, ВПР не волнует. Жизнь иностранного моряка, выше жизни российского солдата?

      Это всего лишь рассуждения и предположения автора публикации, не стоит на таком основании изобретать обвинения.
      1. Алексей Кленов Звание
        Алексей Кленов
        0
        Вчера, 22:24
        Кем то проплаченные рассуждения или написанные по чьему-то указанию, или все вместе?
    3. Martin Porubcan Звание
      Martin Porubcan
      +5
      Вчера, 21:50
      Экологические опасения по поводу затопления украинских судов абсурдны, особенно в ситуациях, когда российские суда регулярно тонут, а нефтеперерабатывающие заводы горят по всей России и Украине.
    4. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      +3
      Вчера, 21:53
      Хорошие вопросы, правильные. Но только, к сожалению, без ответов.
  3. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +4
    Вчера, 20:35
    Из текста статьи:...:...:

    Вопрос: "...Почему ВС РФ не применяют для ударов по кораблям более мощные средства поражения (ПКР, торпеды и пр.) — это вопрос к Генштабу ВС РФ..."..??..

    Ответ: "Видимо, есть на то резоны"...
    1. frruc Звание
      frruc
      +6
      Вчера, 20:50
      Видимо, есть на то резоны.

      Xoxлы, американцы и англичане как-то на этом не зацикливаются и не смущаются. А потому, топить и сжигать надо все, до чего дотянутся руки.
      1. vfwfr Звание
        vfwfr
        +1
        Вчера, 21:29
        А что им зацикливается.. ""Годно"" не у их берегов будет плавать...
      2. Ильнур Звание
        Ильнур
        0
        Вчера, 21:37
        Xoxлы, американцы и англичане как-то на этом не зацикливаются

        А вот наши прихватизаторы власти зацикливаются, им то есть что терять...
        1. A.A.G. Звание
          A.A.G.
          0
          Вчера, 22:14
          [quote][/quote]е
          Кто, за что Вам отминусился...
          Не берëм в расчет дядей на зарплате...
          1. Ильнур Звание
            Ильнур
            -3
            Вчера, 22:53
            отминусился...

            Наверное "дядя на зарплате, или тот кому от это власти выгода...
            А иначе, уже наверное мало осталось людей, кто не понял что из себя представляет эта власть и эта "вертикаль"...
            1. mitrich Звание
              mitrich
              -3
              Вчера, 23:05
              Да давно уже понятно, не жвачной составляющей населения, что эта вертикаль вся прогнившая, воровская и продажная.
      3. Виктор Чужой Звание
        Виктор Чужой
        0
        Сегодня, 00:35
        Так эта тройка не на своей земле воюют. хохлам ваще насрать на все. США и Англичане вообще не у себя дома бомбят - так что чего им стесняться ?! А мы свою земли зачищаем от них. Да и просто по географии к нам последствия прилетят и по воздуху и по морю ПКР то можно пульныть ао порту и кораблям - опять же стараются мирных меньше накрывать. Да и Ланцеты могут в борта кораблю попасть - но у опять же не все так просто. Америкосы бы просто бы выжегли все километров 10 от берега и все.
    2. красноярск Звание
      красноярск
      +1
      Вчера, 22:37
      Цитата: Андрей Храмов
      Из текста статьи:...:...:

      Вопрос: "...Почему ВС РФ не применяют для ударов по кораблям более мощные средства поражения (ПКР, торпеды и пр.) — это вопрос к Генштабу ВС РФ..."..??..

      Ответ: "Видимо, есть на то резоны"...

      Об этих "резонах" ну никто кроме ГШ догадаться не может, настолько они тайные.
      И это не про экологию, и не про жизни иностранных моряков.
      Но достаточно утопить вместе с моряками и грузом одно судно, чтобы дать понять всем судовладельцам, что туда, на Окраину, ходить не надо. И пусть потом европы захлебнутся в своем визге.
  4. MCmaximus Звание
    MCmaximus
    +24
    Вчера, 20:36
    Один вид тонущего судна сделает больше 100 поврежденных. Чтобы отбить охоту идии в украину. А резоны мы знаем. За 4 года насмотрелись.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +14
      Вчера, 20:44
      В теории - топить и правда не обязательно, достаточно задрать до небес цену страховки.. Но я лично считаю - что в показательно-воспитательных целях пяток-другой посудин надо непременно на дно пустить . Просто потому что так ощутимо доходчивее... Для всех. Да и нам как-то приятнее..
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Вчера, 22:28
      Цитата: MCmaximus
      Один вид тонущего судна сделает больше 100 поврежденных. Чтобы отбить охоту идии в украину.

      Утопленные корабли конвоев PQ подняли зарплату иностранных моряков на конвоях вдвое.И желающих было полно.
      И это НЕ теплое Чёрное море в 1-3-5 км от берега - в ледяной Атлантике 10 минут и ты труп.
      Тем не менее это не останавливало никого...
      Так что потоплено должно быть 100% всех судов - чтоб был эффект, не менее
      1. Glock-17 Звание
        Glock-17
        +3
        Вчера, 22:45
        В торговый флот шли не только за деньги, но и из-за патриотизма в первую очередь те, кого не взяли в ВМС по состоянию здоровья. Не стоит думать, что патриотизм был присущ только СССР. После войны гражданские моряки служившие на конвоях добились статуса ветеранов, так как рисковали не меньше военных моряков.
      2. cmax Звание
        cmax
        +1
        Вчера, 23:15
        Цитата: свой1970
        Тем не менее это не останавливало никого...
        Так что потоплено должно быть 100% всех судов - чтоб был эффект, не менее

        Вот почему то судоходство в Азовском практически остановлено. Интересно и почему?
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +14
    Вчера, 20:36
    За этот год на черноморском побережье России найдено более 600 мёртвых дельфинов, 404 не стесняются устраивать разлива нефти в нашей экономической зоне.Дело похоже не в топливе .Да и топить эти суда не обязательно - сгорела надстройка ,ни кто эту лайбу и востонавливать не будет - экономически не выгодно .Новострои на Украину не ходят ,по этим судам идущих на Украину " иголки плачут ".
  6. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +21
    Вчера, 20:37
    Все эти удары призваны снизить напряжение в российском обществе,а не для того чтобы по-настоящему нанести ущерб врагу.Какая на х р ен экология,это война,а значит вражеское побережье не должно быть пригодно для жизни,там все должно быть отравлено к х р енам собачим.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -4
      Вчера, 20:59
      Цитата: taiga2018
      Все эти удары призваны снизить напряжение в российском обществе,а не для того чтобы по-настоящему нанести ущерб врагу.

      Как это знакомо - под любой подобной публикацией любыми путями пытаться доказать натянутыми на глобус аргументами, что все удары ВС РФ по врагу являются только имитацией боевых действий, направленных на причинение ущерба. Якобы обидятся некие "уважаемые люди", если будет велик ущерб. lol
      Цитата: taiga2018
      Какая на х р ен экология

      Про экологию - к автору публикации, это его идея, и ничья больше.
  7. PN Звание
    PN
    +11
    Вчера, 20:37
    Про последний абзац иранцам только не рассказывайте, а то засмеют...
  8. Roman_4 Звание
    Roman_4
    +18
    Вчера, 20:39
    Не надо топить суда десятками и сотнями.
    В момент погрузки/выгрузки, около причала затопить несколько судов и логистика порта станет надолго. Пока вы эти суда не уберете, порт будет стоять.
    Но никто об этом конечно же не знает.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +10
      Вчера, 20:48
      В одной альтернативке на тему ПМВ немчура загнала в Суэцкий канал пароход с цементом пополам с рельсами.. И - посередине канала открыла кингстоны. Со всеми вытекающими - железобетонную чушку в 8 000 тонн до конца войны расковырять не смогли..
    2. sub307 Звание
      sub307
      +3
      Вчера, 21:24
      Цитата: Roman_4
      В момент погрузки/выгрузки, около причала затопить несколько судов и логистика порта станет надолго.

      Совершено верно...,можно ещё на фапывтере топить, судоподъём и расчистка фарватера - большой "геморрой".
      1. Наган Звание
        Наган
        +1
        Вчера, 22:53
        Цитата: sub307
        фапывтер

        А это что? recourse Надеюсь, не то, что можно подумать? belay
        1. sub307 Звание
          sub307
          0
          Вчера, 23:21
          Опечатка... hi Да, да текст короткий...
  9. Монтесума Звание
    Монтесума
    +7
    Вчера, 20:41
    Не стоит забывать, что практически все команды кораблей состоят из иностранных моряков. В случае их гибели Киев и его пособники на Западе получат уникальную возможность очередной мощной антироссийской кампании.

    На примере судов, уже попавших под прилёты российских беспилотников, иностранные моряки пусть делают выводы об опасности рейсов в украинские порты. Никто не делает секрета из стремления ВС РФ нарушить любую логистику снабжения укронацистов. Хотят рискнуть? Это их личное дело, как недавно заявили в Азербайджане по поводу погибших азербайджанских моряков, попавших на судне под удар украинских беспилотников.
  10. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Вчера, 20:42
    Наверное наш глава генштаба добрый христиан и придерживается библейского посыла -Если ударили по левой щеке, подставь правую щеку. . . hi
    1. Eskobar Звание
      Eskobar
      0
      Вчера, 21:19
      Пусть свою и подставляет. А то сидит под охраной на всем готовом, а на фронте и в тылу люди гибнут. Вся страна в бедность катится, кроме его дружков, а ему и пофиг.
    2. Наган Звание
      Наган
      0
      Вчера, 22:55
      Цитата: андрей мартов
      Наверное наш глава генштаба добрый христиан и придерживается библейского посыла -Если ударили по левой щеке, подставь правую щеку. . . hi
      Пусть берет пример с иудеев, они живут по Ветхому Завету "око за око".
  11. VicVic Звание
    VicVic
    +12
    Вчера, 20:42
    "Не стоит забывать, что практически все команды кораблей состоят из иностранных моряков. В случае их гибели Киев и его пособники на Западе получат уникальную возможность очередной мощной антироссийской кампании. Купировать ее будет сложно. "
    А какой смысл "купировать"? Нам, что хуже станет от "очередной мощной антироссийской компании"?
    Вообще, какой-то несерьёзный анализ, ... По поводу чем утопить. Вариант с БЭКами не приведён. Тоже Генштаб решил, что это не наш путь?
    А затопить в порту? Это, наверное, наилучший вариант. И порт закупорен будет и "купировать" много не придётся.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Вчера, 20:52
      Цитата: VicVic
      Вариант с БЭКами не приведён. Тоже Генштаб решил, что это не наш путь?

      катером вообще можно в корму ударить и посудина больше никуда не поплывет
  12. anjey Звание
    anjey
    +1
    Вчера, 20:44
    Это мягкая сила по отношению к врагу... laughing японское исскуство тэквандо... laughing
    1. drags33 Звание
      drags33
      +3
      Вчера, 21:13
      Извините, но это не "мягкая сила", а жидкая сила! А почему она жидкая - другой вопрос...
    2. Наган Звание
      Наган
      +1
      Вчера, 22:56
      Цитата: anjey
      японское исскуство тэквандо
      Ваще-то корейское.
  13. bbb Звание
    bbb
    +5
    Вчера, 20:46
    Давно пора топить (самолеты, подводные лодки, ракеты), надо полностью отрезать Украину от моря. Все понимают, что если бы у каклят была возможность, они бы не задумываясь парализовали деятельность портов противника.
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 20:46
    Такое впечатление этот Лебедев ходил в море и в каждом рейсе получал в надстройку боеголовку в 50 кг
    .А кто обездвиженное судно будет тащить в порт ( ближайший ) и самое главное за какие деньги . laughing
    1. gmss Звание
      gmss
      0
      Вчера, 21:43
      этот всесторонне развитый лебедев в море не ходил, он в нем плавал laughing
  15. Сергей Ермаков Звание
    Сергей Ермаков
    0
    Вчера, 20:47
    Потому что "уважаемые партнеры" не разрешили
  16. Михаил Андросов Звание
    Михаил Андросов
    +13
    Вчера, 20:48
    Имитация бурной деятельности, что бы груз , военный, доходил до украинских портов.А россияне аплодировали вот наши нанесли урон хохлам. Две торпеды и ни одного судна не будет в украинских портах. Это действия 5 колоны, не желающих победы России. У них свои интересы......... Ну не кому отдать приказ и победить в РФ
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Вчера, 22:37
      Цитата: Михаил Андросов
      Две торпеды и ни одного судна не будет в украинских портах.

      Хм, история конвоев ВМВ говорит об обратном- 101 утопленное судно не остановило конвои, лишь притормозило их.
      Так что 2 торпеды не остановят никого.....
    2. Наган Звание
      Наган
      +1
      Вчера, 23:02
      Цитата: Михаил Андросов
      Две торпеды

      Осталась ли на ЧФ хоть одна подлодка, способная нести торпеды? Если да, то это вопрос отдачи приказа, поскольку единственный корабль укрофлота с хоть какими-то противолодочными возможностями (Сайгак дачный) теперь сам изображает подлодку, притопленный у причала. А если нет, то вопрос кое к кому "почему?"
      1. Динич Звание
        Динич
        0
        Вчера, 23:31
        Цитата: Наган
        А если нет, то вопрос кое к кому "почему?"

        "Потому что потому" (с) кое кто
  17. alexoff Звание
    alexoff
    +10
    Вчера, 20:50
    Суда не топят потому что их четыре года практически не трогали, сейчас начали так - немного трогать. А почему мы так воюем - вопрос к нашим политикам, легко заключавшим зерновые, анкориджские и невесть еще какие сделки
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Вчера, 22:46
      Цитата: alexoff
      Суда не топят потому что их четыре года практически не трогали,

      Вам так кажеться
      15 октября 2024
      "Удары по Одессе, в результате которых нанесено поражение инфраструктуре порта, повреждены суда NS Moon (флаг Белиз) и Optima (флаг Палау), показали системность действий России. По данным украинской стороны, за последние три месяца в результате 60 атак были поражены 300 объектов портовой инфраструктуры, 177 транспортных средств и 22 коммерческих судна. В результате наших действий, по данным агентства Bloomberg, цена страхования судов, проходящих по т. н. „альтернативному зерновому коридору“ в Черном море, выросла на 0,25% ( до 1%) от стоимости судна. В результате страховка для судна стоимостью 50 млн долларов вырастет на 125 тыс. долларов за рейс», — пишут «Два майора»."

      Это как с украинскими НПЗ - когда все возмущались "Когда их будут жечь???" - забил в 2025 здесь на ВО в поиск и вывалилась гора статей "удар по НПЗ", практически с начала марта 2022 регулярно.
      Но все свято уверены что по ним практически не били...
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Вчера, 23:24
        Цитата: свой1970
        300 объектов портовой инфраструктуры

        интересно, что это за объекты портовой инфраструктуры, по которым били с 2022 года и они даже и не думают кончаться?
        Цитата: свой1970
        22 коммерческих судна

        поражены с учетом - поцарапаны? А в следующие три месяца? Наверно по нулям?
        Цитата: свой1970
        Это как с украинскими НПЗ - когда все возмущались "Когда их будут жечь???" - забил в 2025 здесь на ВО в поиск и вывалилась гора статей "удар по НПЗ", практически с начала марта 2022 регулярно.

        нормально приложили только летом 2022 года, после этого били непонятно куда, по окрестным бочкам, сараям и прочему. Как с мостами - били изредка по околофронтовым бессистемно, не одновременно обвалив все мосты на каком-то участке перед нашим наступлением а случайным образом в случайные дни.
  18. Динич Звание
    Динич
    +6
    Вчера, 20:58
    Сплошные отговорки... Можно было ответить проще: не топят, потому что не хотят. Вот и всё.
  19. Ростислав Прокопенко Звание
    Ростислав Прокопенко
    0
    Вчера, 21:00
    Раненый боец несёт проблем больше, чем убитый.
    Ремонт корабля дорого, да и негде...
    1. старпом Лом Звание
      старпом Лом
      +2
      Вчера, 22:14
      Смотря какой ремонт. Заварить дыру в ржавом борту выше ватерлинии - не проблема, да и идти дальше она не мешает, если нет шторма. Если не возник серьезный пожар.
  20. spektr9 Звание
    spektr9
    +9
    Вчера, 21:04
    Думаю по той же причини по которой мосты на Днепре на 5 год войны стоят ...
  21. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +2
    Вчера, 21:06
    А при чем здесь, в морской войне, Генштаб? Или он имеет какое-то отношение к "Зерновой сделке" и другим натовским поставкам? А так прогиб автору засчитан
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +5
      Вчера, 22:12
      Есть более интересный вопрос - почему военные ничегошеньки не решают? Как-то исторически у руководства армий был голос, приходилось руководству учитывать мнение генералитета и офицерского корпуса. Почему не сказали мол - мы либо выбиваем суда либо вас сейчас всех арестуем, так как всё привозимое бьет по нашим подчиненным, а нам наши бойцы важнее абрамовичей. Но ничего такого нет, даже никто случайно не ошибся за несколько лет с координатами, вдарив по банковской к примеру.
  22. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +6
    Вчера, 21:06
    Договорняки потому и не топят это лохани уважаемых партнеров.
  23. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    Вчера, 21:06
    Договорняки потому и не топят это лохани уважаемых партнеров.
    А компания должна быть простая поддерживаешь поставками укрофашистов-сгоришь с ними.
  24. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +3
    Вчера, 21:06
    В который раз авторы ВО путают разделы "Новости" и "Мнения". Тоже, наверное, есть у них резон.
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      +3
      Вчера, 21:10
      В который раз авторы ВО путают разделы "Новости" и "Мнения". Тоже, наверное, есть у них резон.

      Ну как показывает практика в разделе "Мнениия" меньше объясняющих гражданам хитрый план гаранта акков, вот поэтому подобные статьи сюда и запихивают
  25. helilelik Звание
    helilelik
    +6
    Вчера, 21:07
    Приятель из Тагана сказал,что побережье всё...Вышло из эксплуатации. Заправляться можно прямо из моря.А мы да,мы побережье братского народа бережем. Насчет статейки этой-и пресса наша и руководство всё нас за держат. Доси думают,что можно любую чушь скормить и мы радостные побежим на выборы.
  26. drags33 Звание
    drags33
    +9
    Вчера, 21:08
    Да потому, что это Странная Военная Операция! Со своими бизнес-интересами, политическими течениями, борьбой элиток, договорняками и т.п.
  27. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    -1
    Вчера, 21:10
    не топят потому что нечем, нет такого количества тяжелых дронов, которые нужны на передовой... действительно нужно еще попасть ниже ватерлинии.. Но вот отговорка про очередную мощную антироссийскую компанию это что то! из России и так сделали чудовище такое что компанией больше или меньше уже все равно. Скорее наоборот если больше будут говорить то и слушать будут меньше. Тем более что Иран для них сейчас актуальнее
    1. конёк-горбунок Звание
      конёк-горбунок
      +7
      Вчера, 21:48
      Цитата: aybolyt678
      не топят потому что нечем,


      А подводные лодки куда делись?
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Вчера, 22:14
        Они для парадов нужны, а не для войны, понимать надо!
  28. Eskobar Звание
    Eskobar
    +7
    Вчера, 21:16
    Жалкие оправдания. Не более того.
  29. Ильнур Звание
    Ильнур
    +5
    Вчера, 21:33
    Не стоит забывать, что практически все команды кораблей состоят из иностранных моряков

    Ну и что с того, их что силой заставили войти в состав команды и, зная что судно могут утопить, идти на Одессу с военным грузом?! Если пойдёт ко дну, то это его проблемы...
    Автор озобочился о судьбе иностранных моряков, везучих оружие для убийства русских...
  30. Николай А. Шадов Звание
    Николай А. Шадов
    -7
    Вчера, 21:37
    Резон, на мой обывательский взгляд, очевидный: не давать возможности обвинить нас в системном уничтожении мирных судов иностранных государств, не являющихся непосредственными участниками конфликта. Ибо в противном случае в нас могут полететь не только различной степени истеричности обвинения, но и всяко-разные ракеты-торпеды. "Потянем" ли мы еще и такие подарки (в придачу к украинским), я прогнозировать не рискну. А местные заэкранные воеводы?
    1. Динич Звание
      Динич
      +1
      Вчера, 21:41
      Цитата: Николай А. Шадов
      но и всяко-разные ракеты-торпеды

      От кого? Никто влезать не хочет, иначе давно бы уже влез под любым предлогом.
  31. Seamaster Звание
    Seamaster
    +9
    Вчера, 21:52
    А я-то думал, что по судам бьют с целью уничтожить военные грузы на них.
    А оказывается - надстройку сжечь, да филлипков и сирийцев из экипажей не пришибить, и дизельку не разлить.
    А само судно берется за ноздрю буксиром и тащится на Украину на разгрузку.
    Зато напугали всех - ууууу, забодаю!
    И рапорт-отчет начальству.
    И красивые заголовки в статьях.
    Все довольны.
  32. ПавелКоссе Звание
    ПавелКоссе
    +8
    Вчера, 21:52
    Если честно, совершенно несостоятельная версия. Наш крейсер Москва был потоплен практически одной ракетой. Возможно, была детонация (не помню, чтобы было много подробностей).
    Т.е. у украинцев нашлись противокорабельные ракеты. Понятно, что таковые имеются и у нас. Но если они не используются - считайте, что их нет. А корабли отбуксируют, перегрузят, и вражеские ракеты с беспилотниками продолжат удары по нашим городам
    1. Анатолий Елисеев Звание
      Анатолий Елисеев
      0
      Вчера, 22:23
      А у нас нихрена нет похоже. Одно ворье начиная с замов шойгу
  33. Million Звание
    Million
    +4
    Вчера, 22:01
    За последние 4 с лишним года вопрос "почему?" так и остается без ответа.
    1. Анатолий Елисеев Звание
      Анатолий Елисеев
      +3
      Вчера, 22:25
      Чем больше славяне перебьют друг-друга, тем больше места останется еврообразным
  34. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +2
    Вчера, 22:09
    Да вы,что мы ведь толерантная а просто типа хотим показать зарубежным судам,уходите пожалуйста.Это Иран борется за свое существование ибьет все,что шевелится всюду и везде.а мы не бомбим мосты,не бьем руководство,пугаем иностранные корабли.грозим западу ну и какбы и все
    1. Анатолий Елисеев Звание
      Анатолий Елисеев
      +3
      Вчера, 22:26
      Генералы свадебные потому что
      1. Динич Звание
        Динич
        0
        Вчера, 22:38
        Генералы выполняют приказ. Что приказали, то они и делают.
  35. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    +6
    Вчера, 22:22
    А где прославленный Черноморский флот засел? Он корабли топить не умеет?
    1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      +1
      Вчера, 23:39
      Резонный вопрос. Известно где засел - в Новороссийске. Сидит и может только стрелять от портовой стенки.
      1. VovaVVS Звание
        VovaVVS
        0
        Сегодня, 00:26
        Может, но не хочет. Как, например, "Калибрами" по Сирии
  36. Франк Мюллер Звание
    Франк Мюллер
    +2
    Вчера, 22:43
    Странно, что никто из обсуждающих не вспомнил излюбленный тезис автора «минских соглашений»: «Да мы же не такие!» Да и, наверное, чего - то стоит последняя «секретная» информация от МО РФ: будем брать Одессу, буде отсечь Украину от поставок морем? Тогда крушить неприятельские пароходы, скорее всего, и ни к чему станет, все едино, наши будут! Оно то, пожалуй, такое и неплохо бы было, но только какими силами и с перспективой на какое время? Двенадцать лет назад могли прийти на помощь погибавшим в одесском Доме профсоюзов, но вместо этого продемонстрировали «железную выдержку»; в 22 – м, вроде бы, десант под городом ВС РФ уже высаживали, да «добрые воли» не позволили довести дело до конца. Или подобные откровения (дескать, иду на Вы!) всего лишь новая форма очередного заявления: «Мы ещё не начинали!»?
  37. Франк Мюллер Звание
    Франк Мюллер
    0
    Вчера, 22:43
    Странно, что никто из обсуждающих не вспомнил излюбленный тезис автора «минских соглашений»: «Да мы же не такие!» Да и, наверное, чего - то стоит последняя «секретная» информация от МО РФ: будем брать Одессу, буде отсечь Украину от поставок морем? Тогда крушить неприятельские пароходы, скорее всего, и ни к чему станет, все едино, наши будут! Оно то, пожалуй, такое и неплохо бы было, но только какими силами и с перспективой на какое время? Двенадцать лет назад могли прийти на помощь погибавшим в одесском Доме профсоюзов, но вместо этого продемонстрировали «железную выдержку»; в 22 – м, вроде бы, десант под городом ВС РФ уже высаживали, да «добрые воли» не позволили довести дело до конца. Или подобные откровения (дескать, иду на Вы!) всего лишь новая форма очередного заявления: «Мы ещё не начинали!»?
  38. Radikal Звание
    Radikal
    0
    Вчера, 23:04
    Цитата: ПавелКоссе
    Если честно, совершенно несостоятельная версия. Наш крейсер Москва был потоплен практически одной ракетой...

    Немного ошиблись - ракет было две. sad
    1. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      0
      Сегодня, 00:30
      Важен результат. Может, Ирану прикупить такие ракеты у Украины, чем ждать от неблагодарных за поставленные "Шахеды"
  39. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Вчера, 23:07
    Не стоит забывать, что практически все команды кораблей состоят из иностранных моряков

    Серьёзно?
  40. Владимириус Звание
    Владимириус
    +1
    Вчера, 23:07
    если что то делаешь, то надо это доводить это обязательно до конца и делать хорошо-качественно, чтобы не пришлось переделывать, так меня учили еще в детстве, а с такой работой увы. Посмотрите на всу, результат-перебои с топливом по всей стране, какие бы реляции по тв не показывали, цены растут, а сколько жертв среди мирных. А у нас все всех жалеют, только не своих почему то. Подобрались к москве, подмосковье бомбят только в путь и ничего с этим поделать не могут, как то грустно и безысходно становится, а европа не спит и дроны и дроноводчиков присылает
    1. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      0
      Сегодня, 00:34
      Не хочет он столько воевать. Тем более, "партнеры" и олигархи давят. Но противник уже привык к уступкам и поскуливанию о переговорах
  41. Вася_2 Звание
    Вася_2
    0
    Вчера, 23:10
    после таких пожаров и они не утонули?
    1. Seamaster Звание
      Seamaster
      +1
      Вчера, 23:24
      А с чего им тонуть?
      Ну, выгорит надстройка (если тушить не будут).
      Машинное отделение, трюма герметизированы, отделены пустыми диптанками и коффердамами.
      Пробоины ниже ватерлинии нет.
      Оттащат в порт, пушки\ракеты\снаряды выгрузят и отправят на фронт, судно на судоремонтный завод.
      Даже док не нужен.
      Помещения надстройки восстановят и через 2 месяца пароход бодренько пойдет снова в Европу за ракетами и беспилотниками.
      Понту много, толку мало - весь пар в свисток вышел.
    2. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      0
      Сегодня, 00:35
      Шашлыки только пожарили, но груз доставили
  42. cmax Звание
    cmax
    +2
    Вчера, 23:21
    Статья, без авторства, наверное чтобы оживить сайт. Подбросили тему с вопросом и выводом и Ву а ля! Хотя вопрос и правда интересный! Почему не топим? "Балы", маскарады, мишура закончились не начинаясь? Имхо.
  43. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Вчера, 23:42
    Это странная война
    Читаю тут же .Скоро ВСУ прекратят атаки на российские порты и торговые суда .
    Очевидно что РФ поступит аналогичным образом ,потому что видимо есть какие то закулисные договоренности ЕС и Украины с одной стороны и РФ с другой. Война войной, а торговли никто не отменял. Так же думаю и по мостам через Днепр не лупят потому что Украина не бьёт по Крымскому мосту ,В общем есть в этой войне что то такое о чем мы не знаем и о чем не говорят и выходит по всему что эти дальнобойные удары являются разменной монетой
    1. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      0
      Сегодня, 00:38
      Все так, выборы президента не скоро...
  44. ZnachWest Звание
    ZnachWest
    0
    Вчера, 23:42
    Находят темы и высасывают из пальца объяснения. Что вижу, то пою.
  45. bulbash70 Звание
    bulbash70
    -2
    Вчера, 23:42
    "..... .....?"потому,что в трюмах этих судов,находится бизнес партнёров Путина!бизнес партнёров Путина-это святое!города российские-в труху,россиян-на кладбище,но бизнес партнёров Путина,не должен нести потерь!
  46. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    0
    Сегодня, 00:10
    Почему российские дроны бьют по украинским судам, но не топят их

    А почему, "красные линии" делают только хуже?
  47. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 00:31
    Аргументация автора- ниже плинтуса. Лучше вообще не пытаться, если ничего другого придумать нельзя. Любой здавомыслящий прекрасно понимает, что и почему. Но, только каждый по своему.