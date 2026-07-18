Почему российские дроны бьют по украинским судам, но не топят их
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Уже несколько недель, как ВС РФ плотно взялись за украинскую портовую инфраструктуру. Почти ежедневно поступает информация и об ударах по судам. Однако пока нет сообщений о потопленных кораблях.
Возникает резонный вопрос, почему наши военные не топят корабли с военными и прочими грузами, продолжающими заходить в украинские порты? На него попытался ответить в своем телеграм-канале координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
Прежде всего, удары по судам наносятся пока что только беспилотниками. Прилеты точные, но ударный дрон даже с десятками килограммов взрывчатки не способен нанести огромному морскому судну ущерб, который приведет к его затоплению. Для этого необходимо пробить борт ниже ватерлинии, вызвать обширное поступление воды либо добиться детонации груза, способной разрушить корпус.
Ударный дрон, атакующий сверху, на такое не способен, разве что случайно. Почему ВС РФ не применяют для ударов по кораблям более мощные средства поражения (ПКР, торпеды и пр.) — это вопрос к Генштабу ВС РФ. Видимо, есть на то резоны.
С другой стороны, судно не обязательно топить. Если повреждены двигательная установка, системы управления, разгрузочное оборудование, корабль уже надолго выводится из эксплуатации. Его необходимо буксировать, ремонтировать, разгружать в аварийном режиме, а причал на это время оказывается занят. Главный показатель — дошел ли груз до украинских военных, сохранило ли судно возможность продолжать рейсы.
Не стоит забывать, что практически все команды кораблей состоят из иностранных моряков. В случае их гибели Киев и его пособники на Западе получат уникальную возможность очередной мощной антироссийской кампании. Купировать ее будет сложно. Есть еще вероятность разлива топлива, это коснется не только украинского побережья и акватории.
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