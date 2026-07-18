Показана новая тактика ВСУ: БПЛА доставляет НРТК непосредственно к линии фронта

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Показана новая тактика ВСУ: БПЛА доставляет НРТК непосредственно к линии фронта

В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть еще одно новшество в тактике противника: боевики ВСУ при помощи тяжелого гексакоптера пытались доставить снаряженный противотанковой миной ТМ наземный дрон непосредственно на линию боевого соприкосновения. Вероятнее всего, таким образом противник пытается решить проблему большого расхода своих дорогостоящих БПЛА типа «Вампир».

Противник сбрасывает наземный робототехнический комплекс на безопасном для дрона удалении, таким образом существенно увеличивая дальность действия своих наземных беспилотных систем. Пока сложно дать какую-либо оценку реальной эффективности такой тактики, но очевидна четко просматриваемая тенденция ВСУ к попыткам атаковать позиции армии России новыми способами. При этом наиболее эффективным средством противостояния НРТК остается наблюдение подходов к позициям и установка инженерных заграждений.



Ранее противник опубликовал кадры высадки НРТК с транспортного морского дрона. Наземный беспилотный комплекс был доставлен на Кинбурнскую косу при помощи БЭК и попытался атаковать позиции ВС РФ. На этот раз НРТК противника был практически сразу же уничтожен, однако чрезвычайно высока вероятность, что в данном случае противник испытывал новую тактику и в следующий раз украинские боевики могут попытаться высадить не один, а по меньшей мере десяток-полтора координируемых с воздуха наземных дронов.

12 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Вчера, 21:14
    Меняется, прибывает различная техника, соответственно проверяются различные способы её применения...
    Говорить, что война двигатель прогресса, ох как не хочется, но увы, в этом есть доля истины...
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +2
      Вчера, 21:20
      Просто вражина судорожно ищет решение проблемы нехватки пехоты.
      1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
        Дмитрий Михайлович Серегин
        +2
        Вчера, 22:00
        Так мы то же. Все идет по кругу.
      2. красноярск Звание
        красноярск
        +1
        Вчера, 22:44
        Цитата: Федор Соколов
        Просто вражина судорожно ищет решение проблемы нехватки пехоты.

        Вы это о чем?
        Какая нехватка? На запорожском участке фронта ВСУ провели наступательную операцию, - вернули ранее утерянный населенный пункт. Не такой уж большой успех, но он говорит о том, что силы у противника еще есть.
        А мы оставили этот населенный пункт почему? Потому, что у нас пехоты много?
        Или мало артиллерии, минометов, БК?
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Вчера, 21:21
    На фронте все средства полезны и хороши если они работают. А в условиях дефицита бойцов это один из методов удержания позиций и их снабжения. Во истину скоро будет война роботов, хакеров и пропагандистов, а вот экономическая составляющая всегда была и выигрывал тот кто пересилил экономически и мобилизационно в противостоянии.
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Вчера, 21:27
    Как бы там ни было, но у нас похоже самая больная тема это тяжелые гексакоптеры, которые ВСУ закупают у КНР.
  4. sergey4791 Звание
    sergey4791
    0
    Вчера, 21:30
    А, так вот как будет выглядеть захват Крыма, которым враг все пугает
  5. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +1
    Вчера, 21:42
    Думается мне более достижимая цель, ради которой всё делается - не победить роботами, а продать дроны и наработки иностранным заказчикам. А вот на деньги можно купить обычное оружие и наемников.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      -1
      Вчера, 23:22
      Вполне возможно. А может проще, просто выжить самим. Своя чубатая задница дороже.
  6. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    Вчера, 22:05
    Электромагнитные излучатели с фазированными решётками, я думаю, решат эту проблему. Можно даже поставить несколько излучателей и синхронизировать их фазы, чтобы они складывались конструктивно в нужном направлении. Фазированные решётки не дадут лучу "растячься". Впрочем, это хорошо известно. НРТК аккумуляторные, достаточно выжечь ЭМИ контроллеры, чтобы машинка встала. А лучше, конечно, убить Зеленского и его прихлебателей, освободить украинский народ от ига. "Карфаген" должен быть разрушен!
  7. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    0
    Вчера, 22:21
    Пока МО будет беречь мосты и плотины противника (непонятно почему) так будем сопли утирать!
  8. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Вчера, 22:59
    Ну у хахлов уже и браунинги м2 ставят на наземные дроны