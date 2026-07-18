Показана новая тактика ВСУ: БПЛА доставляет НРТК непосредственно к линии фронта
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В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть еще одно новшество в тактике противника: боевики ВСУ при помощи тяжелого гексакоптера пытались доставить снаряженный противотанковой миной ТМ наземный дрон непосредственно на линию боевого соприкосновения. Вероятнее всего, таким образом противник пытается решить проблему большого расхода своих дорогостоящих БПЛА типа «Вампир».
Противник сбрасывает наземный робототехнический комплекс на безопасном для дрона удалении, таким образом существенно увеличивая дальность действия своих наземных беспилотных систем. Пока сложно дать какую-либо оценку реальной эффективности такой тактики, но очевидна четко просматриваемая тенденция ВСУ к попыткам атаковать позиции армии России новыми способами. При этом наиболее эффективным средством противостояния НРТК остается наблюдение подходов к позициям и установка инженерных заграждений.
Ранее противник опубликовал кадры высадки НРТК с транспортного морского дрона. Наземный беспилотный комплекс был доставлен на Кинбурнскую косу при помощи БЭК и попытался атаковать позиции ВС РФ. На этот раз НРТК противника был практически сразу же уничтожен, однако чрезвычайно высока вероятность, что в данном случае противник испытывал новую тактику и в следующий раз украинские боевики могут попытаться высадить не один, а по меньшей мере десяток-полтора координируемых с воздуха наземных дронов.
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