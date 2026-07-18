Трамп разгневан данными о гибели американских военных в результате ударов Ирана
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В результате скоординированной атаки Ирана по американским военным объектам в регионе погибли трое военнослужащих США, ещё один числится пропавшим без вести. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, президент Дональд Трамп находится в состоянии сильного гнева после получения такого рода информации.
Удар Корпуса стражей исламской революции пришёлся по американской военной базе Муваффак ас-Салти в Иордании, а также по объектам США в Бахрейне, Катаре, Ираке и Саудовской Аравии.
В Иордании, по данным Пентагона, погибли двое военных, один пропал без вести. Ещё один военнослужащий погиб при атаке на объекты в другой стране региона, его имя пока не раскрывается. Иранская сторона заявляет, что на самом деле с начала недели на Ближнем Востоке погибли не менее 60 американских военнослужащих и минимум в двое больше получили ранения.
КСИР заявил, что атака на базу Муваффак ас-Салти была осуществлена баллистическими ракетами, которые, по данным региональных СМИ, преодолели систему ПВО Patriot.
Пентагон подтвердил факт ударов и заявил, что число пострадавших американских военных в ходе боевых действий против Ирана возросло. В военном ведомстве подчеркнули, что это первые потери среди военнослужащих США от прямого огня Ирана с момента возобновления войны.
Ранее сегодня иранские силы нанесли удары по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, объектам в Ираке и Катаре, а также по целям в Бахрейне. Атаки стали ответом на седьмую ночь американских авиаударов по иранской территории, включая удары по мостам и опреснительным установкам Исламской Республики.
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