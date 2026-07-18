Трамп разгневан данными о гибели американских военных в результате ударов Ирана

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Трамп разгневан данными о гибели американских военных в результате ударов Ирана

В результате скоординированной атаки Ирана по американским военным объектам в регионе погибли трое военнослужащих США, ещё один числится пропавшим без вести. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, президент Дональд Трамп находится в состоянии сильного гнева после получения такого рода информации.

Удар Корпуса стражей исламской революции пришёлся по американской военной базе Муваффак ас-Салти в Иордании, а также по объектам США в Бахрейне, Катаре, Ираке и Саудовской Аравии.



В Иордании, по данным Пентагона, погибли двое военных, один пропал без вести. Ещё один военнослужащий погиб при атаке на объекты в другой стране региона, его имя пока не раскрывается. Иранская сторона заявляет, что на самом деле с начала недели на Ближнем Востоке погибли не менее 60 американских военнослужащих и минимум в двое больше получили ранения.

КСИР заявил, что атака на базу Муваффак ас-Салти была осуществлена баллистическими ракетами, которые, по данным региональных СМИ, преодолели систему ПВО Patriot.

Пентагон подтвердил факт ударов и заявил, что число пострадавших американских военных в ходе боевых действий против Ирана возросло. В военном ведомстве подчеркнули, что это первые потери среди военнослужащих США от прямого огня Ирана с момента возобновления войны.

Ранее сегодня иранские силы нанесли удары по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, объектам в Ираке и Катаре, а также по целям в Бахрейне. Атаки стали ответом на седьмую ночь американских авиаударов по иранской территории, включая удары по мостам и опреснительным установкам Исламской Республики.
40 комментариев
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  1. Alexej Звание
    Alexej
    +15
    Вчера, 21:34
    Иран - это вам не это... то есть не то. Достаточно косноязычный комментарий, но, думаю все его поняли.
    1. Xroft Звание
      Xroft
      +1
      Вчера, 21:44
      А если объективно посмотреть, какие у них шансы продержаться против коалиции всех восточных стран во главе с Израилем и США?
      Уже уничтожают опреснительные станции, дальше только хуже.
      1. nepunamemuk Звание
        nepunamemuk
        +12
        Вчера, 21:48
        опреснительные станции уничтожают уже с двух сторон
        и не только опреснительные...
      2. Сергей Митинский Звание
        Сергей Митинский
        +3
        Вчера, 23:47
        Что касается опреснительных станций то эта компонента гораздо более критична для врагов Ирана чем для самого Ирана
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +5
      Вчера, 22:22
      Alexej
      Здесь вам не тут.
      У Ирана на карту поставлено существование государства, ему отступать некуда.
      Вот пусть и думают в НАТО что будет с ними, когда Россия окажется в подобном положении, по их замыслам.
    3. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      0
      Вчера, 23:54
      И то , и это...) Ну, посмотрим, что получится.
  2. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +15
    Вчера, 21:44
    Это прекрасно что главный пин дос разгневан,это прекрасно что подохли американские военные,чем больше их подохнет тем лучше для настоящего цивилизованного мира.Спасибо за отличные новости на сон грядущий,Иран,стойкости и мужества всему иранскому народу.
    1. uralex Звание
      uralex
      +2
      Вчера, 22:09
      ...это прекрасно что подохли американские военные...
      Да, высказывания дохлого Грэма по отношению к русским в обратную сторону тоже работают!
    2. красноярск Звание
      красноярск
      +4
      Вчера, 22:55
      Цитата: taiga2018
      Это прекрасно что главный пин дос разгневан,это прекрасно что подохли американские военные,чем больше их подохнет тем лучше для настоящего цивилизованного мира.

      Дело не в самочувствии "настоящего цивилизованного мира", дело в количестве погибших солдат армии США. Чем больше будут гибнуть матрасники, тем хуже положение Дони и компании.
      На уничтожение материальных ценностей матрасникам наплевать, а вот гибель их солдат, это очень серьезно. Доне этого не простят.Так что, у персов задача номер один - уничтожение солдат и офицеров противника.
      1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
        Дмитрий Михайлович Серегин
        -1
        Вчера, 23:58
        "...а вот гибель их солдат, это очень серьезно. Доне этого не простят..." - а нам то что с того?
    3. Hariton Laptev Звание
      Hariton Laptev
      0
      Вчера, 23:10
      Поставил плюс ещё не дочитав до конца. Сто процентнов поддерживаю. И добавлю пусть знают что киборгов у штатов нет а значит гробы будут ехать.
  3. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    0
    Вчера, 21:57
    Здравствуйте я не буду удивлен если граждан США начнут убивать по всему миру
    Тягаться напрямую с Вашингтоном Тегеран не выдержит. А вот пакости в виде атак на американцев по всему свету может наделать
  4. Million Звание
    Million
    +3
    Вчера, 22:02
    В новостях только Трамп и Зеленский.
    Где Путин?
    1. Вайфу Звание
      Вайфу
      +4
      Вчера, 22:12
      Видимо уже на фоциальном уровне эти двое более серьезные фигуры.
    2. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      -6
      Вчера, 22:40
      А зачем вам Путин? Все русские люди это Путин. Снести нацистов с поверхности земли это не задача одного Путина.
    3. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      -1
      Вчера, 22:56
      Думаешь один Путин тебя от фашистов защитит, а ты только будешь только критиковать и требовать что то в интернете?
      1. Немчинов Вл Звание
        Немчинов Вл
        +1
        Вчера, 23:55
        Цитата: th.kuzmichev
        Думаешь один Путин тебя от фашистов защитит,
        belay
        нет . no Думаю он будет такими как ты защищать свою опу, до последнего из "таких как ты" ...

        Цитата: th.kuzmichev
        Все русские люди это Путин.
        no
        Не думается мне, что всяк из русского народа, способен был бы на провокации типа "Рязанский сахар" (Волгодонск, Каширское шоссе ... и.т.п.), исключительно ради формирования общественного мнения (перед 2-й чеченской компанией), а в последствии для укрепления личной власти, в интересах узкого круга приближённых ...

        Цитата: th.kuzmichev
        Снести нацистов с поверхности земли это не задача одного Путина.
        если бы не позволял разведке и ФСБ, заниматься решением шкурных вопросов, и на руководителей в те ведомства ставил, профессионалов думающих о стране, а не друзей (раздающих интервью на брифингах СВР), и думающих о материальной и сиюминутной политической имиджевой выгоде, то и не прозевал бы переворот в СБУ (и на Украине), где впоследствии места главного аппарата, достались представителям ЦРУ и МИ-6, вместо старых птенцов школы КГБ...
        Не пришлось бы и "воевать с фашизмом" (как вы изволили выразиться), руками, ногами, телами, сотен тысяч граждан страны ... В интересах предпринимателей ВПК и приближённых олигархов (!). Состояние которых продолжает расти, несмотря на обвалы внутреннего рынка.
        winked
        https://ru.investing.com/news/general-news/article-3309618
        hi
  5. Вайфу Звание
    Вайфу
    0
    Вчера, 22:11
    "А нас за шо?!" @
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Вчера, 22:17
    И это при том он разгневан ,что Трампу сообщили, что всё хорошо- прекрасный Дональд, всё хорошо и жизнь прекрасна,за исключением пустяка-всего лишь 3 погибших ! . . . hi
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 22:19
    Похоже Трамп тоже разочаровался в Духе Анкориджа .Приходится мямлить Ирану ни кто не помогает .А маринтрафик показывает что Иранский экспресс прёт по Каспию ,как по рельсам .Причём исключительно с гуманитаркой . bully И не докажешь ,что это не так .Иранцы кремни в этом деле.А жахнуть по нашему посольству в Тегеране страшно .
  8. axren1 Звание
    axren1
    0
    Вчера, 22:21
    Рыжий дб истерит , как бы не описался ...
  9. Никита Че Звание
    Никита Че
    +1
    Вчера, 22:24
    Там не всё так радужно для Ирана,наша пропаганда подсвечивает только удары персов,но американские бомбардировки отнюдь не по сараям

    Катастрофа в Иране: удары США по мостам отрезали критически важный город Бендер-Аббас

    Удары США по мостам отрезали критически важный город Бендер-Аббас от путей, связывающих его с остальной частью республики, сообщает The Telegraph.

    В результате серии бомбардировок город с населением 500 000 человек, через который проходит примерно половина всей торговли страны, оказался практически полностью отрезанным от внешнего мира.

    Мосты, соединяющие Бендер-Аббас с остальной частью страны, были разрушены, как и железная дорога.

    В городе расположена главная военно-морская база Ирана, от которой зависит способность Тегерана контролировать Ормузский пролив.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Вчера, 23:05
      Цитата: Никита Че
      Там не всё так радужно для Ирана,наша пропаганда подсвечивает только удары персов,но американские бомбардировки отнюдь не по сараям

      Враньё, наши СМИ об этом пишут достаточно подробно.
      Удары армии США по мостам в Иране привели к тому, что портовый город Бендер-Аббас оказался практически отрезан от остальной части страны. Через него проходит около половины всей торговли республики.

      https://russian.rt.com/world/news/1658414-ssha-bender-abbas-udary

      Ночные удары США по Ирану привели к транспортной изоляции города Бендер-Аббас от остальной части страны. Об этом 18 июля сообщила британская газета The Telegraph.

      В результате американских бомбардировок разрушены мосты и железная дорога. В изоляции оказались около 500 тыс. жителей города. На территории Бендер-Аббаса расположен порт Шахид-Раджаи, который является ключевым транспортным узлом республики. Через него проходит около половины иранского товарооборота, включая нефтепродукты, сталь, удобрения, промышленное оборудование и товары народного потребления.

      https://iz.ru/2134791/telegraph-ukazala-na-izoliatciiu-ssha-iranskogo-porta-bender-abbas-izi

      Да, американцы решили создать серьёзные проблемы Ирану, но даже так поставить эту страну на колени им не удастся. Иран уже доказал свою способность справляться с ущербом от действий агрессоров. Уверен, что и сейчас справится.
  10. Blaster Звание
    Blaster
    0
    Вчера, 22:44
    Трамп за своих переживает.
    1. Франк Мюллер Звание
      Франк Мюллер
      +1
      Вчера, 22:56
      Отчего не переживать? У заокеанцев отношение к людским потерям куда более щепетильное, нежели у россиян. 60 павших вполне могут вызвать протесты в державе, что в Капитолии без внимания не останется. А для недругов "рыжеволосого" - серьезное подспорье в грядущей антитрамповской кампании. tongue
  11. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    -5
    Вчера, 22:51
    Низкий поклон парням, которые создают беспилотные системы! Ну давайте, картонно-диванные скакуны, проставьте минусы)))
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Вчера, 22:59
      простите, а к чему этот пафос?
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        -3
        Вчера, 23:03
        Какой пафос? Это вопрос к картонным скакунам. Почему бы, вместо того, чтоб распостранять запах экскриментов, не поддержать Армию? Ничего более полезного на страничках болтовни не получится.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +1
          Вчера, 23:28
          Цитата: th.kuzmichev
          Почему бы, вместо того, чтоб распостранять запах экскриментов, не поддержать Армию?

          вы же поддержали?
          Цитата: th.kuzmichev
          Какой пафос?

          тот которым вы закидываете оппонетов
  12. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Вчера, 22:58
    Трамп разгневан
    и что?!!!
    лично сядет за штурвал В 52?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Вчера, 23:21
      Цитата: Василенко Владимир
      и что?!!!
      лично сядет за штурвал В 52?

      Сам не сядет, но усилить накал войны вполне способен. Может кончиться тем, что вынудит Иран весь БВ поджечь, в буквальном смысле. Некуда Ирану отступать, будет бить по всем местам присутствия американцев до последней возможности.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Вчера, 23:34
        Цитата: Монтесума
        Сам не сядет, но усилить накал войны вполне способен.

        думаю не позволят, именно по причине, что персам отступать не куда, а матрасам есть, что терять
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Вчера, 23:44
          Цитата: Василенко Владимир
          думаю не позволят

          Посмотрим, но до крайней черты может попробовать довести ситуацию, с его амбициями такое вполне вероятно. Обидно же по морде получать от противника, уже не раз объявленного отправленным в нокаут.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 00:03
            Цитата: Монтесума
            но до крайней черты может попробовать довести ситуацию

            честно говоря у меня складывается впечатление, что он на бирже играет.ю идут волны понижения и роста, понижение - купил, рост - продал
  13. Франк Мюллер Звание
    Франк Мюллер
    +1
    Вчера, 23:03
    Пускай ещё и всплакнет для проникновенности. Соседская бабка - украинка в подобных случаях была груба, но убедительно откровенна: "Я тоби попсихую!" yes
  14. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Вчера, 23:28
    Иран наносит США значительный ущерб, и Трамп совершил огромную ошибку, позволив Израилю втянуть его в этот конфликт.
  15. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 00:10
    Мало что-то для США 200х. Надо что бы тысячами, десятками тысяч , шли пакеты за океан, что прочувствовали на собственной шкуре как это , разжигать войны на чужих землях .
  16. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 00:25
    А, что будет, если гробы пойдут потоком, в случае Настоящей войны? Отвыкли американцы от настоящих боевых потерь. Впрочем, как и западная Европа .
  17. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 00:25
    А, что будет, если гробы пойдут потоком, в случае Настоящей войны? Отвыкли американцы от настоящих боевых потерь. Впрочем, как и западная Европа .
  18. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 00:49
    Да и болт на рыжего клоуна.