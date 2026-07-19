Ударами по мостам США отрезали от снабжения критически важный для Ирана регион
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Армия США при помощи ударов по иранским мостам на продолжительное время вывела их из строя, таким образом отрезав от остальной части страны критически важный город Бендер-Аббас. По некоторым данным, в результате серии бомбардировок город с населением около 500 тысяч человек, через который проходит примерно половина всей торговли страны, оказался практически полностью изолированным от внешнего мира.
Через Бендер-Аббас осуществляется более половины всех поставок промышленного оборудования, потребительских товаров, а также более 90% поставок сырой нефти. По данным телеканала «Аль-Джазира», расположение города помогает иранским властям обходить американские санкции и экспортировать нефть. Таким образом, американцы наглядно продемонстрировали, что, вопреки расхожему в определенных кругах мнению, уничтожение мостов противника является чрезвычайно эффективным инструментом.
Кроме того, в Бендер-Аббасе расположена главная военно-морская база Ирана, от которой зависит способность Тегерана контролировать Ормузский пролив. Как сообщает британская газета Telegraph, в администрации Трампа все больше склоняются к мнению, что изоляция Бендер-Аббаса необходима для восстановления беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе.
Между тем, пока в Вашингтоне продолжают заявлять об успехах операции против иранской ядерной программы, в Тегеране официально объявили о восстановлении испытательного комплекса «Талеган-2» в районе Парчина. При этом, по словам иранских властей, подземная часть объекта практически не пострадала в результате ударов американской и израильской авиации.
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