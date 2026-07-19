Ударами по мостам США отрезали от снабжения критически важный для Ирана регион

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Ударами по мостам США отрезали от снабжения критически важный для Ирана регион

Армия США при помощи ударов по иранским мостам на продолжительное время вывела их из строя, таким образом отрезав от остальной части страны критически важный город Бендер-Аббас. По некоторым данным, в результате серии бомбардировок город с населением около 500 тысяч человек, через который проходит примерно половина всей торговли страны, оказался практически полностью изолированным от внешнего мира.

Через Бендер-Аббас осуществляется более половины всех поставок промышленного оборудования, потребительских товаров, а также более 90% поставок сырой нефти. По данным телеканала «Аль-Джазира», расположение города помогает иранским властям обходить американские санкции и экспортировать нефть. Таким образом, американцы наглядно продемонстрировали, что, вопреки расхожему в определенных кругах мнению, уничтожение мостов противника является чрезвычайно эффективным инструментом.



Кроме того, в Бендер-Аббасе расположена главная военно-морская база Ирана, от которой зависит способность Тегерана контролировать Ормузский пролив. Как сообщает британская газета Telegraph, в администрации Трампа все больше склоняются к мнению, что изоляция Бендер-Аббаса необходима для восстановления беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе.

Между тем, пока в Вашингтоне продолжают заявлять об успехах операции против иранской ядерной программы, в Тегеране официально объявили о восстановлении испытательного комплекса «Талеган-2» в районе Парчина. При этом, по словам иранских властей, подземная часть объекта практически не пострадала в результате ударов американской и израильской авиации.
49 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +16
    Сегодня, 12:13
    Армия США при помощи ударов по иранским мостам на продолжительное время вывела их из строя, таким образом отрезав от остальной части страны критически важный город Бендер-Аббас...

    Вот так просто и без долгих разговоров янки посрамили всех наших политологов, военных экспертов и прочих гуру в строительстве мостов, которые с пеной у рта доказывали нам о том, что мосты через Днепр невозможно уничтожить, потому что в СССР их строили на века.
    Персы явно не из фанеры делали свои мосты, но вот подиж ты янки их обнулили в конкретном регионе легко и без научных обоснований. angry
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +5
      Сегодня, 12:18
      Для этого у них имеется захваченное господство в воздухе. И опыт в проведении экспедиционных операций. А также всего один "брацкий норот" на планете..
      1. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        +1
        Сегодня, 12:21
        Цитата: Виктор Ленинградец
        Для этого у них имеется захваченное господство в воздухе. И опыт в проведении экспедиционных операций. А также всего один "брацкий норот" на планете..


        А что если.

        . Российские дальние сверхзвуковые самолеты Ту-22М3, известные также под натовским обозначением "Бэкфайр", в среду атаковали со стороны Черного моря цели, расположенные на побережье Одесской области.В социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлены взрывы, произошедшие на территории порта Южный. После этого на важном для Украины объекте начались сильные пожары, и в небо стали подниматься столбы черного дыма.По некоторым данным, наши воздушно-космические силы снова применили сверхзвуковые крылатые ракеты Х-32.

        По открытым данным, имеющимся в Сети, это оружие способно разгоняться до 5400 километров в час. В разных источниках указывается различная масса: 5800 – 6000 килограмм. Масса боевой части – около тонны. Длина – более 11 метров. Дальность полета – одна тысяча километров.


        https://vestnik-rm.ru/news/oborona-i-bezopasnost/bekfajry-atakovali-ukrainskie-celi-neuyazvimymi-skorostnymi-raketami-h-32
        1. Виктор Ленинградец Звание
          Виктор Ленинградец
          0
          Сегодня, 12:42
          Ну так прекрасно!
          Ко всему необходимо добавить подавление всех видов связи на территории Украины и свободу действия нашим аэромобильным частям. Тогда группировки ВСУ на всём протяжении фронта станут иммобильными макролагерями вооружённых военнопленных, а центры принятия решений на местах - ликвидированы. Главное - обеспечить захват морских портов для перевозки морем крупных масс войск и техники для выполнения задачи полной денацификации.
      2. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 12:39
        Для этого у них имеется захваченное господство в воздухе...

        Вы полагает, что янки подлетают на бреющем полёте к мостам и с дистанции в пару километров бьют в опоры?
        Они не похожи на простофиль и бьют по мостам скорей всего с безопасной дистанции, точно также как бьют по мостам на лбс наши лётчики, просто им скорей всего дали карт-бланш на эти операции повсеместно, а нашим нет.
        И опыт в проведении экспедиционных операций.

        А можете привести пример таких операции США, сравнимых с агрессией против Ирана? soldier
        1. Эдуард Ващенко Звание
          Эдуард Ващенко
          0
          Сегодня, 12:58
          А можете привести пример таких операции США, сравнимых с агрессией против Ирана?

          Ирак
          1. кредо Звание
            кредо
            0
            Сегодня, 13:14
            Эдуард Ващенко
            Сегодня, 12:58
            А можете привести пример таких операции США, сравнимых с агрессией против Ирана?
            Ирак

            Зачётный у Вас юмор.
            К сведению, военные действия против иракской армии начались 20 марта и закончились 9 апреля, когда американские войска заняли столицу Ирака город Багдад. 1 мая президент США Джордж Буш-младший объявил об окончании активных боевых действий. hi
        2. VovaVVS Звание
          VovaVVS
          0
          Сегодня, 13:46
          Да, на границе Северной Кореи и Китая во время Корейской войны
      3. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 13:17
        Цитата: Виктор Ленинградец
        Для этого у них имеется захваченное господство в воздухе.

        Судя по фото этих иранских мостов, америкосы точно воспользовались господством в воздухе. Нашёл несколько снимков в тг-каналах. Супермощными их не назвать, но для движения автотранспорта вполне себе достойные сооружения.
    2. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 12:38
      Цитата: кредо
      Персы явно не из фанеры делали свои мосты,

      Конечно не из фанеры. Но ведь и не советские мостостроители их строили, и не советские инженеры их проектировали. Тут понимать надо. laughing laughing
      1. кокосов тима Звание
        кокосов тима
        +5
        Сегодня, 12:46
        "Но ведь и не советские мостостроители их строили, и не советские инженеры их проектировали.". Да мосты у них не той системы!
      2. VovaVVS Звание
        VovaVVS
        +2
        Сегодня, 13:49
        То то Бацка возмущался, что построенные при Советском Союзе "мосты в Беларуссии нуждаются в капитальном ремонте"
    3. Irokez Звание
      Irokez
      -1
      Сегодня, 13:08
      Где-то я читал, что уничтожаются те объекты которые не нужны самим. То есть если мы не планируем использование объекта, то да уничтожаем, а если нужен?
      Даже в ВОВ к мостам относились осторожно и их захватывали перед наступлением и уничтожали когда отступали. Посмотрите на текущую ситуацию и наверно что-то станет ясней почему не уничтожаем.
      США использовать мосты которые они разбомбили не будут в дальнейшем и поэтому они не нужны. Кроме того заявление, что мы не можем уничтожить мост Советской постройки тоже не лишена смысла ибо действительно крепки. Насколько я знаю мосты даже в ЕС не все могут выдержать перемещение танка и это говорит о их ненадёжности и хрупкости, чего нельзя сказать о наших по которым можно танком проехать, а в Иране тоже могут мосты строить на более меньший вес транспорта, что и легче разломать.
      Антоновский мост англосаксы со своим прокси тоже не смогли уничтожить кроме надела дырок ибо уничтожить можно чисто заминировать гораздо большим скоплением взрывчатки чем бомба или ракета.
      Ну как-то так и кидать камышик в свою страну (или руководство) тоже как-то нехорошо. Мало того ситуации ведения войны у нас с окраиной и у США с Ираном далеко разные как и методы с подходами.
      1. кредо Звание
        кредо
        +4
        Сегодня, 13:28
        Где-то я читал, что уничтожаются те объекты которые не нужны самим. То есть если мы не планируем использование объекта, то да уничтожаем, а если нужен?
        Даже в ВОВ к мостам относились осторожно и их захватывали перед наступлением и уничтожали когда отступали. Посмотрите на текущую ситуацию и наверно что-то станет ясней почему не уничтожаем.

        Ваши выводы далеки от реальности на лбс. Там почему-то мы уничтожаем мосты и переправы, для отсечения подвоза бк и живой силы к местам обороны ВСУ и по этому поводу не комплексуем.
        Точно также подвергаются бомбардировкам и обстрелу с нашей стороны предприятия, объекты энергетики, ж/д станции, узлы и прочие коммуникации, включая жилые дома тех населённых пунктов, которые мы считаем нашей законной территорией. А ведь мы их рассчитываем использовать, это наша земля.
        Так что Ваша логика хромает.
        Ну как-то так и кидать камышик в свою страну (или руководство) тоже как-то нехорошо. Мало того ситуации ведения войны у нас с окраиной и у США с Ираном далеко разные как и методы с подходами.

        Не нравиться моя критика, тогда объясните причину по которой после вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года, где погибло много наших гражданских лиц и не только их, Киев преспокойно спал и жрал два года, а его многочисленные предприятия ковали смерть, а мы по ним даже не били.
        1. Irokez Звание
          Irokez
          0
          Сегодня, 15:04
          Цитата: кредо
          предприятия, объекты энергетики, ж/д станции, узлы и прочие коммуникации

          Это не ровня большим мостам как по экономике так и по применению.
          - Предприятие гораздо легче восстановить чем мост
          - Электроподстанции так же быстро восстанавливаются тем более, что энергию можно перенаправить (временно) через другие узлы
          - Ж/Д станция как здание так и полотно быстро восстанавливаются особенно полотно
          А вот река - это природное препятствие которая разрывает все логистические цепочки потому к мостам и особое внимание со всех сторон. Порой их не уничтожают даже зная о их важности для противника, но если он в планах, то не трогают с обеих сторон. С мостами через малые речушки понятно их легко восстановить или переехать в брод и понтоны навести - они на тактическом уровне, а вот большие - это уже стратегический уровень для всех.
          Конечно трудно анализировать решения ГШ и политику власти когда не знаешь мотивы и планы, а так да кажется, что уничтожив мост сегодня мы победим уже завтра, а вот что будет после завтра и в будущем все как-то молчат ибо дальность планирования очень короткая и там будет, что будет (как в бизнесе короткие деньги предпочтительней длинных).
          Могу предположить несколько логических (даже фантастических) суждений почему мосты пока не трогаем (чисто моё мнение):
          - негласный договорняк (типа перемирия по мостам) не трогать стратегические переправы (тактические можно). Если Киев не трогает нас, то и мы не трогаем, но как видим многие объекты у нас Киев начинает выносить ну и мы тоже это начинаем делать и тут всё вроде в логику вписывается.
          - контроль и разведка когда через это узкое горлышко отслеживается стратегическое перемещение грузов туда-сюда и чтобы не искать по всей окраине технику и склады, то легче её засечь и уничтожить уже на левом берегу Днепра любыми средствами которые к тому же более дешевы и выявить объект проще. По принципу на ловца и зверь бежит для утилизации.
          - уход мирных с территории которая нами освобождается. То есть свободно можно выехать и не будет преград переехать через реку, а если нет мостов, то это проблема через понтоны всех переправлять. Получается самоочищение территории от всяких кострюлеголовых и с ними возни не будет. Ну это так чисто теоретическое размышление.
          - ну мож у кого ещё есть какие-то размышления почему не выносим мосты, то пусть озвучат.
          Ну а с другой стороны ясно, что мост это снабжение войск и это приоритетная цель, тут всё понятно.
          1. кредо Звание
            кредо
            0
            Сегодня, 15:57
            ...Могу предположить несколько логических (даже фантастических) суждений почему мосты пока не трогаем (чисто моё мнение):..

            Ну вообщем, мы с Вами практически анализируем одинаково и "камушки бросаем" в одном и том же направлении, а нюансы уже не влияют на общую картину.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        +3
        Сегодня, 13:58
        Цитата: Irokez
        их захватывали перед наступлением

        и много у нас мостов захватили перед наступлениями? Только в Херсоне и всё
        Цитата: Irokez
        уничтожали когда отступали

        в Сумской области наши отступали - все мосты целыми оставили, потом по ним шло наступление на Курскую область, никто по мостам не вдарил. Кстати мост на вьезде в Суджу тоже никто не подорвал
        Цитата: Irokez
        Посмотрите на текущую ситуацию и наверно что-то станет ясней почему не уничтожаем.

        список того, что не уничтожаем, огромный, и к каждому в списке придумывают разные отмазы. Долгое время по нефтебазам не били, говорили мол нету там нефти. Внезапно как в Москве бензин пропал - начали бить по нефтебазам, и что бы вы думали? Оказалось там всё есть на месте! Отмаза липовая была!
      3. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 14:43
        Держите плюс!
        Минусаторам - Полоцкий Мемориал, нам котором запечатлён подвиг разведчиков, захвативших и удерживавших капитальный мост через Западную Двину в 1944 г.
        У Визбора кажется была песня про этот подвиг.
      4. красноярск Звание
        красноярск
        +2
        Сегодня, 14:53
        Цитата: Irokez
        То есть если мы не планируем использование объекта, то да уничтожаем, а если нужен?

        Вы полагаете, что в случае отступления, ВСУ оставят нам мост нетронутым?
        А я уверен - взорвут и не одну опору, а все.
    4. Totor5 Звание
      Totor5
      +1
      Сегодня, 13:39
      Судя по фото - стоят одни опоры. Что то у меня сомнения что это можно легко и быстро восстановить как утверждают тут некоторые.
      Думаю серия Фаб3000 разнесет любой мост.
  2. Orange-Bigg Звание
    Orange-Bigg
    +4
    Сегодня, 12:15
    . Армия США при помощи ударов по иранским мостам на продолжительное время вывела их из строя, таким образом отрезав от остальной части страны критически важный город Бендер-Аббас


    А что там с мостами через Днепр? Всё ещё стоят?Ай яй яй.
  3. Ростовчанин Звание
    Ростовчанин
    +9
    Сегодня, 12:18
    Ну теперь эксперты будут доказывать, что " Это другое!"
    1. Франк Мюллер Звание
      Франк Мюллер
      +1
      Сегодня, 12:43
      Помимо этого и скорее всего, вспомнят давно набившие оскомину речи одного известного и несменяемого деятеля (с одного раза догадайтесь, кого? laughing): "Мы же не такие! Нам негоже уподобляться украинским нацикам." tongue Да и жалко, поди, советского наследия: мосты то на века строили, может ещё воспользуемся? yes
  4. Konnick Звание
    Konnick
    +4
    Сегодня, 12:24
    А мы лупим по Киеву, а нужно отрезать от снабжения всю украину... кто-то злопамятный направляет так бестолково ракеты по сараям...а можно было бы по мостам и тоннелям на западной границе украины.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -1
      Сегодня, 13:11
      Увы но запасы ракет закончились
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +3
        Сегодня, 14:00
        Сегодня видимо закончились? Настя Макарова такую чушь несет постоянно
  5. Никита Че Звание
    Никита Че
    +3
    Сегодня, 12:28
    Ну так через Днепр то СССР строил.У Ирана мосты наверняка из глины,горбыля и космофена,поэтому коварные янки за пару ночей изолировали город.
  6. БойКот Звание
    БойКот
    +6
    Сегодня, 12:34
    Мосты, подстанции... Сегодняшней ночью ни одного удара по портам снова. Сдаётся мне, кому-то из вхожих в Кремль олигархов охота лапу наложить на все это имущество. Сколько поэтому людей на фронте и в тылу погибнет, им параллельно.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 12:51
      Цитата: БойКот
      Сегодняшней ночью ни одного удара по портам снова.

      Что значит "снова", если вчера были прилёты?
      МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. ВС РФ поразили в порту Южный сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения, в порту Одесса - два сухогруза с военным грузом на рейде в ожидании разгрузки.
      ВС РФ в течение дня продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

      И сегодня:
      Как сообщили в Минобороны России, военнослужащие нанесли массированный удар в ночь на 19 июля. Это сделали с помощью высокоточного оружия воздушного и наземного базирования, а также БПЛА. Одной из целей стали объекты инфраструктуры порта «Южный» Одесской области.

      «Поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ в порту „Южный“ Одесской области», — сообщили в ведомстве.
    2. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      +2
      Сегодня, 13:54
      Неправда Ваша. Вон Роману Аркадьевичу отнюдь не параллельны люди, захваченные в Мариуполе с оружием в руках...
  7. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +1
    Сегодня, 12:35
    Цитата: кредо
    Армия США при помощи ударов по иранским мостам на продолжительное время вывела их из строя, таким образом отрезав от остальной части страны критически важный город Бендер-Аббас...

    Вот так просто и без долгих разговоров янки посрамили всех наших политологов, военных экспертов и прочих гуру в строительстве мостов, которые с пеной у рта доказывали нам о том, что мосты через Днепр невозможно уничтожить, потому что в СССР их строили на века.
    Персы явно не из фанеры делали свои мосты, но вот подиж ты янки их обнулили в конкретном регионе легко и без научных обоснований. angry

    Сейчас вам полную панамку аргументов насыпят, например у них бетон не той марки и не такой прочный как в СССР.
    1. Миха1981 Звание
      Миха1981
      +1
      Сегодня, 12:42
      Тут выяснить, а реально регион отрезали от остального Ирана.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +4
      Сегодня, 14:03
      Наверняка в генштабе перед СВО цельный институт мостостроителей трудоустроили где те проводили тысячи экспериментов где выяснили что мосты через Днепр неуничтожимые, особенно железнодорожные, там от рельс бомбы просто отрикошетят! wassat
  8. Ivan F Звание
    Ivan F
    +3
    Сегодня, 12:38
    "американцы наглядно продемонстрировали, что, вопреки расхожему в определенных кругах мнению" - автор хорошо подколол "определённые круги" - местную секту "неубиваемых мостов."
    1. Fan-Fan Звание
      Fan-Fan
      +1
      Сегодня, 15:13
      Просто американцы показали как надо воевать. А нашему военно-политическому руководству надо у них учиться. Кстати американцы били в полотно моста, а не в опору, это я пишу для наших тугодумов, твердящих, что надо бить только в опоры. И кто виноват, что они могут попасть в мост, а наши не могут? Горько признавать, но американы воюют эффективнее, чем мы и оружие их точнее и мощнее. Обидно. А какие сказки и мультики нам верховный показывал про наше супер оружие. Оказалось - туфта всё.
  9. Kvakosavrus Звание
    Kvakosavrus
    +4
    Сегодня, 12:47
    Сказки, мосты уничтожить невозможно, давно доказано многочисленными экспертами lol
  10. Франк Мюллер Звание
    Франк Мюллер
    -1
    Сегодня, 12:50
    Судя по тому, что персы продолжают лихо обрабатывать военные объекты Заокеанья на близлежащих территориях, они капитулировать (даже после уничтожения своего стратегического моста) не собираются? yes
    1. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 13:43
      Капитулировать персам невместно. Мост починят со временем а вот матрасам тошно станет. АУГ подтянуть им ссыкотно, потому воевать продолжат с арабских территорий своих шестёрок, базы на которых будут методично выставляться.
  11. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +3
    Сегодня, 12:54
    Зачем это нужно, бомбить мосты, "их очень быстро восстановят", почему они не высаживают десант мобилизованных из северной Америки, чтобы шли штурмА, брать штурмом горы и пустыни Ирана, с трудом продираясь через рои дронов, героически сражаясь за каждый километр
  12. Dart2027 Звание
    Dart2027
    -2
    Сегодня, 13:04
    Армия США при помощи ударов по иранским мостам на продолжительное время вывела их из строя, таким образом отрезав от остальной части страны критически важный город Бендер-Аббас. По некоторым данным, в результате серии бомбардировок город с населением около 500 тысяч человек, через который проходит примерно половина всей торговли страны, оказался практически полностью изолированным от внешнего мира.

    На продолжительное это на какое? И точно отрезали?
    Для минусаторов напоминаю, что по некоторым данным США вообще победили Иран уже сколько раз, что сами не помнят.
  13. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +3
    Сегодня, 13:08
    Ну, вот, оказывается мосты стратегические уничтожаются достаточно просто. Есть желание уничтожить- есть чем угичтожить- есть кому уничтожить- уничтожили. И, никаких Бла-бла- бла.
  14. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Сегодня, 13:23
    Ударами по мостам США отрезали от снабжения критически важный для Ирана регион

    Пора кончать с остатками Пятого флота матрасов, запертым в заливе. Под ноль. И широко проинформировать американское общество о кончине оного.
  15. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +1
    Сегодня, 13:30
    Цитата: кредо
    Для этого у них имеется захваченное господство в воздухе...

    Вы полагает, что янки подлетают на бреющем полёте к мостам и с дистанции в пару километров бьют в опоры?
    Они не похожи на простофиль и бьют по мостам скорей всего с безопасной дистанции, точно также как бьют по мостам на лбс наши лётчики, просто им скорей всего дали карт-бланш на эти операции повсеместно, а нашим нет.
    И опыт в проведении экспедиционных операций.

    А можете привести пример таких операции США, сравнимых с агрессией против Ирана? soldier

    Держите сходу - Корея, Вьетнам, Ирак, Афганистан, Югославия, хватит?
  16. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    +5
    Сегодня, 13:32
    Узбагойтесь..Посмотрите фото тех мостов..Там УЖЕ грузовики поехали..И сравните этот ручей с Днепром...Восстановят быстро..
  17. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 13:35
    Армия США при помощи ударов по иранским мостам на продолжительное время вывела их из строя, таким образом отрезав от остальной части страны критически важный город Бендер-Аббас.

    Ещё до войны персы подготовили план действий в подобных ситуациях.Страна была разбита на десятки округов, каждый из которых, в случае потери связи с центральным управляющим органом, должен был действовать автономно, до полного восстановления связи. Можно сравнить с нашими подпольными обкомами. Сохраняется вся структура власти с заранее подготовленными кадрами заместителей. Так что матрасы ещё хлебнут лиха с "отрезанной от страны" территорией.
  18. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    Сегодня, 14:09
    "Так вот оно чо, Михайлыч"... про прямые линии замолчали : наверное, вопросов про мосты боятся
  19. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 14:57
    Цитата: Orange-Bigg
    А что там с мостами через Днепр? Всё ещё стоят?
    А кто из будет уничтожать? wink
    1. Fan-Fan Звание
      Fan-Fan
      -1
      Сегодня, 15:23
      Как кто? Что мало супер-пупер оружия у нас? А Посейдон, а Буревестник, а Орешник, а Сармат, а Армата, а Циркон, перечислять можно долго, только вот толк какой от этого оружия? Разработать простую систему для уничтожения мостов не могут, а всякой туфты не нужной наделали.
  20. sir Galant Звание
    sir Galant
    0
    Сегодня, 15:39
    америкосы своими ударами мосты рушат, а нам "эксперты" втирают, что так нельзя и не получится....