Вьетнам: сражение в долине Йа-Дранг. Первая кровь
13 ноября 1965 года, в субботу, 1-й батальон 7-го кавалерийского полка был переброшен в район к юго-юго-западу от Плейме. Свой КП подполковник Мур разместил в старом французском форте — колонизаторы ставили опорные пункты в стратегических точках, у которых был только один недостаток: отдалённость и изолированность от основных сил. Форт имел треугольную форму и был обнесён стеной высотой от 6 до 8 футов и длиной порядка 90 ярдов. Правда, состояние укреплений, простоявших заброшенными более десяти лет под муссонными дождями, было не блестящим.
Лагерь 7-го полка у Плейме, виден треугольный французский форт
Одну роту пришлось отправить на плантацию Catecka, где в особняке колониального стиля продолжали жить французы — хозяева плантации. Вьетконг их не трогал: за отступные в размере миллиона пиастров в год. Ещё три миллиона хозяева плантации платили в качестве налогов сайгонскому правительству, а армии США выставляли счёт на 50 долларов за каждый повреждённый чайный куст и 250 — за каучуковое дерево. Американцы организовали в особняке штаб 3-й бригады.
105-мм гаубица М102
Батальону Мура была поставлена задача — провести поиск в окрестностях горного массива Тьыпонг (так у Мура, в других источниках встречается написание Чу-Понг), где, по данным разведки, были сосредоточены крупные силы противника. Перед высадкой подполковник с капитаном Мэтом Диллоном совершили разведывательный полёт, присмотрев несколько участков для высадки основных сил десанта, которые окрестили зонами высадки «Танго», «Янки» и «Экс-Рэй», а для 12 105-мм гаубиц батарей А и С 1-го батальона 21-го артиллерийского полка подыскали другую площадку — зону высадки «Фалькон».
Особое внимание было уделено координации действий пехоты и вертолётов: и те, и другие были толком не обстреляны, по крайней мере опыта действий силами целого батальона у американцев не было. Поэтому подполковник настаивал на участии лётчиков в проводимых в штабе батальона планёрках. Для высадки было передано 16 «гладких» — транспортных вертолётов «Хьюи». Лётчики имели минимум по 700 часов налёта, в том числе в составе экспедиционного контингента, направленного в Доминиканскую республику в середине 1965 года.
"Белл" UH-1 "Хьюи"
Вертолёты прибыли в форт в 9:30 утра 14 ноября. Мур собрал офицеров и произвёл инструктаж: «Поскольку рота «браво» уже собрана в одном месте и скоро вернётся, она станет штурмовой ротой. Планируйте десятиминутную артподготовку, за ней 30 секунд для авиатранспортабельной реактивной артиллерии, а затем 30 секунд на обстрел с ударных вертолётов. Рота «браво» высадится после того, как отстреляются «ганшипы». Я полечу вместе с «браво» на главном штурмовом вертолёте. Скажите командирам, чтобы их люди запасались максимальным количеством боеприпасов, по одному сухпайку и по две фляги на человека. Пока всё. Вопросы?». Вопросов не было.
Где-то посреди этой красоты всё это и происходило... Горный массив Тьыпонг
Интересно, что, несмотря на захваченные в госпитале карты, точной информации о противнике у Мура также не было. Разведка давала только расплывчатые предположения: возможно, батальон Вьетконга находится у основания Тьыпонга, в двух милях к северо-западу от района высадки; возможно, есть секретная база в полумиле к востоку от района высадки... В общем, американская кавалерия неслась в бой, как под Литл-Бигхорн, — на авось.
В батальоне была не катастрофическая, но нехватка офицеров — 20 из 23 по штату, но с личным составом всё было сильно печальнее: в роте «альфа» не хватало 49 бойцов, в роте «браво» — 50, в роте «чарли» — 58, в роте «дельта» — 42. Недоукомплектована была и штабная рота, часть личного состава которой Мур направил в строевые роты в качестве санитаров и связистов. Впрочем, подполковник участвовал в Корейской войне и понимал, что это обычная ситуация и никто из командиров делать скидку на такой некомплект не станет. Да и справлялись же в Корее как-то? Не оставляли Мура и надежды на то, что у противника дела обстоят не лучше — вьетнамцы из боёв не вылазили, так что некомплект должен был быть и у них. Радовал прогноз погоды: ясное небо и полная луна ночью гарантировали поддержку с воздуха и нормальные условия работы для пары батарей 105-мм гаубиц.
На фото 18 "Хьюи" и 1 "Чинук" 7-го кавалерийского полка, 1965 год, Вьетнам
Хуже было то, что 16 транспортных «Хьюи» обеспечивали высадку в первой волне менее 80 человек. Перелёт в одну сторону занимал в среднем 15 минут, так что первые полчаса эта неполная рота должна была сражаться самостоятельно. Правда, в следующих волнах высаживалось уже по 90–100 человек — за счёт выработки топлива вертолёты могли брать на борт больше народу. Всего же для высадки батальона понадобится в районе 4 часов — минимум. Поскольку: а) машинам придётся дозаправляться и б) а ну как зона высадки будет «горячей» и гуки завалят какую-нибудь вертушку?
Стоит крайний справа капитан Томас Мецкер — офицер разведки батальона, крайний слева — сержант-майор Бэзил Пламли, слева от Мецкера — подполковник Гарольд Мур
Мур решил лететь на первом вертолёте с командиром роты «альфа», майором Брюсом Крэндаллом, что позволяло лично, в последний момент проконтролировать с малой высоты местность и устранить возможные проблемы. Помимо них в первой машине летели сержант-майор Пламли, радист Мура рядовой Роберт Уэллетт, капитан Томас Мецкер — офицер батальонной разведки и переводчик — горец по имени Ник. На высоте 2500 тысячи футов над зонами высадки должен был кружить командный вертолёт батальона, координирующий работу всех участников мероприятия и обеспечивающий связь с командованием.
Обычно первая волна высадившихся бойцов должна занять круговую оборону и образовать периметр, в который будут поступать пополнения, но Мур решил действовать по-другому. Основная часть роты «Браво» соберётся в центре и образует резерв, а в четырёх направлениях вышлет по одному отделению из семи человек: проверить прилегающую территорию, если одно из них столкнётся с противником, основная часть роты сможет прийти на помощь.
Но противник американцев без дела также не сидел. Поле будущей битвы было примерно очерчено, оттуда выселено местное население и построены тренировочные лагеря. Рылись укрепления, подземные склады, укрытия, госпиталя и командные пункты. Основной чертой Вьетконга к тому моменту уже стала тщательная проработка всех элементов сражения до его начала. Сперва штабы составляли планы сражения, потом их доводили до командиров и перерабатывали в соответствии с их замечаниями, когда все детали были утрясены, начинались изматывающие тренировки: каждый элемент будущего сражения отрабатывался до автоматизма. А затем начиналась реализация плана.
Молодой Нгуен Хыу Ан с женой, на момент сражения ему уже было 39 лет
Особенно тщательно к данному вопросу подошли в плане подготовки 320-го и 66-го полков, которым предстояло сразиться с американцами в долине реки Йа-Дранг: части были свежими, только что прибывшими с севера, их командиры — также новичками на данной местности. Но провести нормальный курс подготовки им не дали: прибытие кавалерии заставило слабо подготовленные полки вступить в бой, что привело к элементам неразберихи, потере связи и достаточно чувствительным потерям. Высадившиеся 3 ноября американцы уничтожили множество тайников с запасами провианта и тот самый госпиталь. Вынужденные отступить полки бросали тяжёлое оружие, технику, линии связи. База в Тьыпонге, куда отступили вьетнамцы, была не слишком удобна в плане логистики: каждый килограмм риса и каждый патрон доставляли сюда двое суток — день солдаты шли в один конец, а следующим утром ещё день тратили на возвращение. Именно на склонах Тьыпонга разместил свой КП старший полковник Нгуен Хыу Ан, заместитель командующего фронтом В-3.
Этот офицер начал воевать осенью 1945 года и прошёл все ступени служебной лестницы: от рядового до командира полка и далее. Его полк брал холм «Элиан-1» под Дьенбьенфу, а потом удерживал его под французскими атаками. После окончания Первой Индокитайской войны он стал штабным офицером, впоследствии принял 35-ю дивизию, а также командовал 1-й и 308-й дивизиями. Впоследствии именно он будет руководить Главной военной академией ДРВ. В кампании на реке Йа-Дранг (наверное, правильнее писать «на реке Дранг», поскольку «Йа» по-вьетнамски и будет «река», но, если сражение вошло в историю как «бой на реке Йа-Дранг», пусть так и будет) он поставил целью своим войскам не удержание территории, а уничтожение вражеских сил. Поэтому сначала напал на Плейме, стараясь выманить в поле сначала части «Арвин», а затем и пришедших к ним на помощь американцев. Поэтому в атаке на Плейме был задействован один батальон, а в засаде на южан и их американских союзников — четыре, шестой батальон оставили в резерве.
Полевой телефон ЕЕ-8
Вот только план с засадой не сработал (или сработал не так, как предполагалось), полки вернулись на базу в Тьыпонге, где планировали отдохнуть и перегруппироваться. 320-й полк был во вполне приличном состоянии, но 33-й понёс тяжёлые потери как в ходе операции, так и при отступлении: были потеряны все 18 12,7-мм пулемётов и 11 миномётов, от 1-го батальона осталось не больше роты. Поэтому Ан получил пополнения: 900 человек для восполнения потерь в имевшихся полках и 66-й полк, не принимавший участие в предшествовавших боях. Таким образом, на базе в Тьыпонге были сосредоточены три полка регулярной армии ДРВ. Кроме того, генерал Ман призвал 600 ветеранов из батальона Н-15 региональных войск Вьетконга, проживавших в долине Йа-Дранг. База была хорошо подготовлена к размещению войск: в джунглях прорублены широкие тропы, укрытые от наблюдения с воздуха, тренировочные площадки и укрытия, на складах площадью в квадратную милю сосредоточены большие запасы риса, арахиса, соли и растительного масла, тонны боеприпасов, оружия, полевые телефоны ЕЕ-8 (американские — лендлизовские!) и кабель для них.
Схема операции с зонами высадки «Экс-Рэй» и «Фалькон» (ну и другими, но о них — позже)
Утром 14 ноября 1-й батальон 7-го кавалерийского полка готовился к высадке в районе хребта Тьыпонг. Капитан Мэтт Диллон доложил Муру данные радиоперехвата. Расшифровать кодированное сообщение не вышло, но примерное местоположение передатчика удалось засечь. «Примерное» означает, что американцы смогли определить, что передача велась из точки, расположенной где-то на линии от Плейме до подножия гор Тьыпонг. По мнению лейтенанта разведки, где-то там мог располагаться вьетнамский полк.
Поэтому Мур на всякий случай совершил ещё один разведывательный вылет: осмотреться, какая из намеченных по карте зон высадки, получивших кодовые названия «Танго», «Янки» и «Экс-Рэй», больше подходит для развёртывания батальона. Выбор выпал на «Экс-Рэй»: «Янки» находилась в миле к югу от района операции, но площадка могла принять шесть «Хьюи», «Танго» располагалась удобнее — в середине долины и ближе к реке, но могла принять только три машины, к тому же представляла собой «колодец» — поляну, окружённую очень высокими деревьями. И только «Экс-Рэй» могла принять сразу восемь вертолётов, а деревья по её периметру были не очень высоки.
Знакомый по Корее Н-13 и во Вьетнаме использовался...
Нельзя сказать, что у Мура не было сомнений в отношении зоны высадки «Экс-Рэй»: он попросил командира разведотделения 1-й эскадрильи капитана Рикарда отправить на разведку пару маленьких вертолётов Н-13, которые должны были пройти на бреющем и поподробнее осмотреть потенциальную зону высадки. Когда разведчики вернулись, они доложили, что «Экс-Рэй» и в самом деле может принять 8-10 вертолётов, но к северу от неё они заметили телефонный кабель, идущий с востока на запад по тропе. Подполковника это устроило, поскольку его задачей было найти солдат противника. Единственное, чего он не знал, так это того, что зона высадки «Экс-Рэй» была окружена дислоцированными здесь тремя батальонами 66-го полка Вьетнамской Народной армии — самого полнокровного и свежего из всех сил старшего полковника Ана...
В 8:50 утра Мур на ВПП аэродрома в Плейме отдал приказ на операцию своим командирам рот: первой высаживается рота «Браво» и командная группа батальона вместе с самим подполковником. Следом приходит черёд рот «Альфа», «Чарли» и «Дельта». После высадки «Браво» и «Чарли» выдвигаются на северо-запад, «Чарли» — на юго-запад, к горе, «Дельта» — охраняет миномёты, разведывательный и пулемётный взводы — в резерве. Для введения противника в заблуждение перед высадкой артиллерия по 8 минут обстреливает зоны «Танго» и «Янки», а потом 20 минут — «Экс-Рэй» и окрестности. После чего 30 секунд ведут огонь авиатранспортабельные ракетные установки и тридцать секунд — вертолёты огневой поддержки. Тыловой КП батальона разворачивается в зоне высадки «Фалькон», вместе с артиллерийскими батареями. Здесь же разворачивается медпункт и пункт снабжения. Первая партия «Джи-Ай» должна была сойти на землю в 10:30 утра 14 ноября 1965 года.
Высадка в зоне «Экс-Рэй» пафосно, на картинке...
Накладки начались буквально сразу же! Артиллерия задержалась с высадкой и доложила, что не сможет открыть огонь раньше чем в 10:17. Соответственно сдвинулись и все остальные сроки. Наконец 16 «Хьюи», поднимая клубы красной пыли, поднялись в воздух и взяли курс на запад. Бортовые проёмы на вертолётах были открыты, машины шли на высоте 2000 футов, дабы уменьшить вероятность сбития из стрелкового оружия. Каждое из четырёх звеньев по четыре транспортные машины шло «левым клином», а четыре ударных вертолёта шли парами: на флангах строя, немного впереди.
Было прохладное утро, висел низкий туман. За четыре мили до зоны высадки «Экс-Рэй» машины снизились до уровня крон деревьев и на скорости 110 миль в час распугивали гнездившихся там птиц. Сверху шёл командный вертолёт, с которого капитан Диллон корректировал огонь артиллерии и был готов дать команду на его прекращение, когда «Хьюи» с десантом прибудут на место. Артиллерия била по периметру площадки: если враг организовал засаду, то она явно будет не на открытом месте. Наконец вертолёты приземлились, и подполковник Мур, скомандовав: «Пошли!», первым спрыгнул на землю с М-16 в руках. На часах было 10:48, сражение в долине реки Йа-Дранг началось.
...и в реальности
Первые восемь вертолётов поднялись в воздух через 10 секунд после приземления: Мур не зря тренировал своих кавалеристов — при высадке эксцессов не было. Джи-ай бежали вперёд, ведя огонь очередями, «в режиме рок-н-ролла», на армейском сленге, но сопротивления не было — долина была пуста. Высохшее русло ручья, термитники, заросли травы по грудь, нависающие склоны хребта Тьыпонг, в 10 милях отсюда с территории Лаоса сворачивала в Южный Вьетнам тропа Хо Ши Мина. Зона высадки «Экс-Рэй» представляла из себя поляну длиной 100 метров в форме воронки с устьем шириной 90 метров на западном краю, у сухого ручья, вход шириной 45 метров располагался на восточном краю поляны, в центре располагалась небольшая роща чахлых деревьев. Что напоминает? Ну, Дьенбьенфу также была крошечным пятачком, окружённым горами, поросшими лесом...
Кстати говоря, Мур и сам это прекрасно понимал: перед убытием во Вьетнам ознакомился с опытом предшественников. Поэтому тишина после высадки изрядно действовала «Старику» на нервы. И, чтобы не терять время в ожидании высадки остальных рот, он приказал провести прочёсывание местности вокруг поляны. Противника не было. По крайней мере — не было видно, пропустить такую шумную штуку, как высадка с вертолётов, старший полковник Ан не мог. Впоследствии он рассказывал Муру: «Когда вы высадили войска в зоне «Экс-Рэй», я находился на горе Тьыпонг. У нас была очень сильная позиция и сильная мобильная группа управления. Мы были собраны, изготовились и ждали вашего появления. Оставался единственный вопрос — когда. Деревья и кустарник ограничивали наш обзор на посадку вертолётов, но на вершине горы у нас имелся наблюдательный пункт, и он докладывал и о высадке ваших войск, и об их перемещениях».
Подполковник Гарольд Мур рассматривает убитого вьетнамского солдата. У американцев были с собой фотоаппараты, и репортёр Джо Гэллоуэй присутствовал, поэтому фото с их стороны много. В отличие от вьетнамской...
Вскоре сержант Джон В. Минго привёл пленного — вьетнамский солдат был захвачен врасплох и не смог сбежать от ветерана Корейской войны Минго. Впрочем, солдат ли? По описанию подполковника, он был оборван, имел безумный взгляд, но не имел при себе ни оружия, ни боеприпасов, ни документов, а в его фляге не было воды. Тем не менее в ходе допроса он ответил, что в горах поблизости три батальона, которые очень хотят убивать американцев. Вскоре вернулись вертолёты, доставив вторую половину роты «браво», а также третий взвод «альфы» и командную группу капитана Тони Надаля. Теперь на поляне было 175 «джи-ай» против 1600 вьетнамских солдат в окрестностях зоны высадки.
В зоне высадки «Экс-Рэй»
Теперь Мур видел своей задачей раздвинуть периметр как можно дальше от поляны — чтобы иметь возможность получать подкрепления вертолётами относительно безопасно, поэтому он отправил роту «Браво» прочесать склоны горы. В 12:10 прибыла третья партия кавалеристов, и Мур приказал роте «Альфа» организовать оборону поляны, а частью сил — идти на помощь «Браво». А в 12:15 раздались первые выстрелы — вьетнамские батальоны подтягивались к зоне высадки.
Капитан Джон Херрен, командир роты «Браво», по рации приказал своим командирам взводов собраться у русла ручья для атаки в сторону горы. Поддержать атаку должен был 81-мм миномёт, на поддержку выделялось 40 мин. Четыре взвода «Джи-Ай» двинулись через заросли слоновой травы и кустарник: впереди 1-й взвод лейтенанта Эла Девни, справа и немного позади него 2-й взвод Генри Херрика, следом 3-й и 4-й взводы. Первым вьетнамцев заметил штаб-сержант Карл Бертон — командир 3-го отделения 1-го взвода. Солдаты противника спускались с горы цепочкой, держа оружие в положении «на плечо» и не наблюдая оппонентов. Американцы открыли огонь первыми, но вскоре и сами оказались под очередями АК-47: 1-й взвод обходили с флангов и плотным огнём прижали к земле. Вскоре во взводе появился 1-й раненый: по воспоминаниям лейтенанта Денниса Дила, пуля попала ему то ли в шею, то ли в рот, то ли и туда, и туда, боец сжимал винтовку и ошарашенно спрашивал у офицеров, что ему делать. Сержант Джим Джейкс попытался оказать ему помощь, но вскоре и сам получил пулю в бок.
Лейтенант Генри Херрик в исполнении Марка Блукаса, реального фото этого... героя... не нашёл
На помощь 1-му взводу отправился 2-й взвод. Им командовал молодой и агрессивный лейтенант Генри Херрик, но во взводе были опытные сержанты, в том числе ветеран Корейской войны штаб-сержант Пол Хердл, командир отделения оружия. Между тем, по взводу Девни начали работать РПГ-2, а кроме того, 60-мм и 82-мм миномёты. На часах было 1:15 пополудни, эфир дрожал от криков с требованиями авиационной и артиллерийской поддержки.
Вскоре Херрик доложил, что заметил отделение вражеских солдат и начинает их преследование: задачу по поддержке товарищей из 1-го взвода рьяный лейтенант благополучно похерил. Капитан Херрен, видя это, отправил на помощь Девни 3-й взвод лейтенанта Дэнниса Дила. Дил также был неопытным командиром, только две недели в должности, но и у него служили опытные сержанты — ветераны Кореи, а командиром отделения оружия был индеец-сенека Уилбур Карри, лучший пулемётчик в дивизии.
Когда 3-й взвод приблизился к левому флангу 1-го на 50 метров, он также попал под плотный огонь: у вьетнамцев тоже был очень хороший пулемётчик. Вскоре стали прилетать и мины. Дил впоследствии вспоминал: «Я обернулся к сержанту Карри и сказал: «Вождь, в меня никогда раньше не стреляли. Звучит оно так, как сейчас?». Тот улыбнулся: «Так точно, сэр, так оно и звучит. В нас стреляют».».
Каждое решение в бою имеет свою цену. У плохих решений цена очень высокая. Лейтенант Херрик, погнавшись за несколькими вьетнамцами, принял классическое решение, и теперь его взвод платил за него. 2-й взвод оторвался от роты и уходил в джунгли по хорошо утоптанной лесной тропе. Уже сам характер тропы мог бы указать более осторожному командиру, что ей часто пользуются, но Херрик уверенно шёл во главе первого отделения сержанта Макгенри. Вьетнамцев вскоре джи-ай потеряли, но движение по тропе продолжили. Вскоре на пути взвода попалось сухое русло реки, которое он форсировал и оказался на открытом пространстве. Два отделения Херрика ещё не успели пересечь русло, и их отделял от командира термитник, когда два головных оказались перед 40-50 вьетнамцами, которые спешили на звук выстрелов.
Хороший пулемётчик — на вес золота!
Обе стороны немедленно принялись лупить друг в друга из всех стволов, Херрик приказал отставшим отделениям обойти термитник и ударить с фланга. Внезапный удар, казалось, ошеломил вьетнамцев, но вскоре из джунглей показалась ещё более многочисленная группа «гуков». Командир взвода по рации доложил, что подвергся нападению с обоих флангов, капитан Херрен приказал возвращаться на соединение с 1-м взводом, но было поздно, оторвавшийся от остальных подразделений взвод оказался в окружении. Положение спасли два пулемёта М-60, но они могли только сдерживать атаки вьетнамцев, выйти из окружения самостоятельно взвод не мог.
Все прелести боя в долине Йа-Дранг
Мур впоследствии вспомнил, что такой интенсивности огня он не слышал ни разу в жизни. А ведь капитан Херрен неверно оценил силы противника, атакующего 2-й взвод: он насчитал всего две роты, при том, что в реальности там был батальон. Когда поступил доклад командира роты «Браво» о сложившемся положении, у подполковника, чей батальон ещё не успел даже полностью высадиться в зоне «Экс-Рэй», нашлось только одно слово для характеристики происходящего: «Дерьмо!». Удивительно точная оценка!
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