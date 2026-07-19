ВС РФ ликвидировали остатки ВСУ в «кармане» под Юрченково

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ВС РФ ликвидировали остатки ВСУ в «кармане» под Юрченково

Судя по всему, российским военным удалось полностью ликвидировать остатки сил ВСУ, относительно долгое время удерживавших «карман» к западу от населенного пункта Юрченково в Волчанском районе Харьковской области.

В самом Юрченково, а также в селах Волоховское, Захаровка и поселке Белый Колодезь продолжаются ожесточенные бои. Кроме того, штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань. На Великобурлукском участке продолжаются стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах в районе населенных пунктов Артельное, Бударки и Землянки. Таким образом, север Харьковской области постепенно становится одной из зон повышенной активности подразделений ВС РФ.





Вероятной целью российских войск является продвижение в направлении Высокой Яруги и Алисовки с последующим выходом к трассе Е-105. Эта трасса имеет важное оперативное значение, поскольку связывает Белгород с Харьковом и может рассматриваться как немаловажное подспорье для дальнейшего развития наступления нашей армии на Харьковском направлении.

В случае успеха дальнейшего продвижения на севере Харьковской области подразделения российской армии получат возможность существенно расширить возможности применения FPV-дронов в рамках последовательного и системного воздействия на логистические маршруты, транспортную инфраструктуру и военные объекты в глубине обороны противника.
2 комментария
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  1. Svarog5570 Звание
    Svarog5570
    +3
    Сегодня, 05:11
    Отличная новость. Так держать парни.
  2. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    +1
    Сегодня, 05:58
    Земля стекловатой бандеро-элементам. Но это если повезет, а нет- останутся живописными фрагментами ландшафта.