ВС РФ ликвидировали остатки ВСУ в «кармане» под Юрченково
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Судя по всему, российским военным удалось полностью ликвидировать остатки сил ВСУ, относительно долгое время удерживавших «карман» к западу от населенного пункта Юрченково в Волчанском районе Харьковской области.
В самом Юрченково, а также в селах Волоховское, Захаровка и поселке Белый Колодезь продолжаются ожесточенные бои. Кроме того, штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань. На Великобурлукском участке продолжаются стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах в районе населенных пунктов Артельное, Бударки и Землянки. Таким образом, север Харьковской области постепенно становится одной из зон повышенной активности подразделений ВС РФ.
Вероятной целью российских войск является продвижение в направлении Высокой Яруги и Алисовки с последующим выходом к трассе Е-105. Эта трасса имеет важное оперативное значение, поскольку связывает Белгород с Харьковом и может рассматриваться как немаловажное подспорье для дальнейшего развития наступления нашей армии на Харьковском направлении.
В случае успеха дальнейшего продвижения на севере Харьковской области подразделения российской армии получат возможность существенно расширить возможности применения FPV-дронов в рамках последовательного и системного воздействия на логистические маршруты, транспортную инфраструктуру и военные объекты в глубине обороны противника.
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