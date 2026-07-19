Иран нанёс ракетно-дроновый удар по вертолётной базе США в Иордании
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В ночь на 19 июля Иран провёл массированную атаку с применением баллистических ракет и ударных дронов по объектам на севере Ирака. По данным местных источников и курдских служб безопасности, целями стали Эрбиль и Сулеймания. Ударам подверглись, в частности, район американского консульства в Эрбиле, а также штаб-квартиры курдских вооружённых формирований, которых американцы и израильтяне продолжали готовить для возможного вторжения в районы Ирана, населённые курдами.
Системы ПВО, включая американские комплексы C-RAM, перехватили часть дронов, однако взрывы и пожары были зафиксированы в нескольких районах.
Одновременно в результате иранского удара по американской базе в Иордании серьёзные повреждения получили несколько вертолётов. Большинство из них - Black Hawk.
На месте работают эвакуационные бригады. Американский военнослужащий Си Джонстон в соцсети сообщил, что до пяти военнослужащих, находившихся на бортах медицинской эвакуации, «вероятнее всего, не выживут». Ранее CENTCOM подтвердил потери среди американских военных в Иордании. По американской официальной версии, ранены 18 человек из состава военных баз армии США в регионе. Иран пишет, что число погибших американских военных с начала нового витка конфликта превысило 60, а раненых - 120.
Обмен ударами между Ираном и США продолжается уже несколько дней. Ситуация в регионе остаётся крайне напряжённой, стороны обвиняют друг друга в эскалации. Ожидается, что на торгах в понедельник нефть продолжит свой рост.
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