Иран нанёс ракетно-дроновый удар по вертолётной базе США в Иордании

3 077 7
Иран нанёс ракетно-дроновый удар по вертолётной базе США в Иордании

В ночь на 19 июля Иран провёл массированную атаку с применением баллистических ракет и ударных дронов по объектам на севере Ирака. По данным местных источников и курдских служб безопасности, целями стали Эрбиль и Сулеймания. Ударам подверглись, в частности, район американского консульства в Эрбиле, а также штаб-квартиры курдских вооружённых формирований, которых американцы и израильтяне продолжали готовить для возможного вторжения в районы Ирана, населённые курдами.

Системы ПВО, включая американские комплексы C-RAM, перехватили часть дронов, однако взрывы и пожары были зафиксированы в нескольких районах.



Одновременно в результате иранского удара по американской базе в Иордании серьёзные повреждения получили несколько вертолётов. Большинство из них - Black Hawk.

На месте работают эвакуационные бригады. Американский военнослужащий Си Джонстон в соцсети сообщил, что до пяти военнослужащих, находившихся на бортах медицинской эвакуации, «вероятнее всего, не выживут». Ранее CENTCOM подтвердил потери среди американских военных в Иордании. По американской официальной версии, ранены 18 человек из состава военных баз армии США в регионе. Иран пишет, что число погибших американских военных с начала нового витка конфликта превысило 60, а раненых - 120.

Обмен ударами между Ираном и США продолжается уже несколько дней. Ситуация в регионе остаётся крайне напряжённой, стороны обвиняют друг друга в эскалации. Ожидается, что на торгах в понедельник нефть продолжит свой рост.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 05:46
    Ожидается, что на торгах в понедельник нефть продолжит свой рост
    Желательно бы!
  2. Ныробский Звание
    Ныробский
    +5
    Сегодня, 06:11
    Ну что тут скажешь! Молодцы иранцы. Бейте дальше, потому что матрасы по другому не понимают и только большие потери в людях и финансах могут заставить их услышать оппонента и отказаться от агрессии.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 06:21
      Ныробский hi ,да уже сам факт того что Иран ударил по их базам не взирая на то что базы находятся на территориях третьих стран показал Вашингтону что не так страшен черт как его малюют.
  3. uralex Звание
    uralex
    +6
    Сегодня, 06:31
    Самое позитивное в ударах Ирана по базам США - это то, что Иран демонстрируют всему миру: базы США, создаваемые под предлогом "защиты" стран, в которых они размещаются, по факту ни какой защиты не дают, а наоборот создают проблемы этим странам...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:29
    Война странной стала , военные не соблюдают субординацию сливают что нельзя сливать .Без разрешение на " слив" от аышестоящих венгоначальников.Нас это тоже касается .
  5. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 08:10
    После того как курды стали проамериканскими проститутками (забыв принципы социализма и свободы) служащими за деньги хозяину они более не имеют никакого морального права на своё в регионе … и прилёты по ним ожидаемы ибо они ничуть не лучше ИГИЛ теперь в ближневосточных раскладах
  6. Алексей северянин Звание
    Алексей северянин
    +1
    Сегодня, 08:37
    Хотелось бы увидеть с нашей стороны подобные удары по перевалочным пунктам вооружений в Европе. Хватит уже изображать кота Леопольда! С нами дружно никто не собирается жить, а весь мир уважает только силу. Точнее ее демонстрацию в деле.