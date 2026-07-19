Противник заявляет о рекордном по числу баллистических ракет ударе по Киеву
7 55721
В ночь на 19 июля российские Вооружённые силы провели массированную атаку в отношении объектов на подконтрольных противнику территориях. При этом сам противник утверждает, что ВС РФ минувшей ночью применили рекордное число ракет для ударов по Киеву за всё время нанесения ударов.
Украинские каналы пишут, что менее чем за час в Киеве было зафиксировано порядка 40 прилётов «баллистики».
В результате ударов поражены сразу несколько крупнейших в Киеве и области складов на территории логистических центров, включая объекты «Новой почты». Надо полагать, что это симметричный ответ на вчерашние удары противника по логистическим хабам Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье. Две площадки «Новой почты» выгорели в черте и окрестностях украинской столицы.
Противник публикует кадры ночного Киева:
«Искандеры» и «Цирконы» атаковали объекты фактически по всей украинской столице. Поражение военных, промышленных, транспортно-логистических объектов зафиксировано в Днепровском, Деснянском, Соломенском, Шевченковском, Святошинском районах.
Украинские информационные ресурсы пишут о фактическом бессилии ПВО ВСУ перед такого рода ударами.
Одновременно с ударами по Киеву были нанесены удары по порту Южный в Одесской области. Там в значительной степени повреждена портовая инфраструктура. Горят несколько емкостей с топливом.
Новые прилёты в Харькове и Запорожье. Туда добрались российские ФАБ с УМПК. Поражены стоянки с техникой противника, транспортные узлы, используемые в интересах ВСУ, склады с комплектующими для сборки БПЛА.
Режим воздушной тревоги продолжает действовать в ряде регионов, подконтрольных противнику.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация