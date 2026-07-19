Противник заявляет о рекордном по числу баллистических ракет ударе по Киеву

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Противник заявляет о рекордном по числу баллистических ракет ударе по Киеву

В ночь на 19 июля российские Вооружённые силы провели массированную атаку в отношении объектов на подконтрольных противнику территориях. При этом сам противник утверждает, что ВС РФ минувшей ночью применили рекордное число ракет для ударов по Киеву за всё время нанесения ударов.

Украинские каналы пишут, что менее чем за час в Киеве было зафиксировано порядка 40 прилётов «баллистики».





В результате ударов поражены сразу несколько крупнейших в Киеве и области складов на территории логистических центров, включая объекты «Новой почты». Надо полагать, что это симметричный ответ на вчерашние удары противника по логистическим хабам Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье. Две площадки «Новой почты» выгорели в черте и окрестностях украинской столицы.

Противник публикует кадры ночного Киева:





«Искандеры» и «Цирконы» атаковали объекты фактически по всей украинской столице. Поражение военных, промышленных, транспортно-логистических объектов зафиксировано в Днепровском, Деснянском, Соломенском, Шевченковском, Святошинском районах.

Украинские информационные ресурсы пишут о фактическом бессилии ПВО ВСУ перед такого рода ударами.

Одновременно с ударами по Киеву были нанесены удары по порту Южный в Одесской области. Там в значительной степени повреждена портовая инфраструктура. Горят несколько емкостей с топливом.

Новые прилёты в Харькове и Запорожье. Туда добрались российские ФАБ с УМПК. Поражены стоянки с техникой противника, транспортные узлы, используемые в интересах ВСУ, склады с комплектующими для сборки БПЛА.

Режим воздушной тревоги продолжает действовать в ряде регионов, подконтрольных противнику.
21 комментарий
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  1. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +12
    Сегодня, 06:02
    В Киеве обрушился потолок у станции метро «Лукьяновская», после того, как на город началась массированная атака со стороны ВС России. Видео публикует Telegram-канал «Киевский движ». На кадрах видно, что на полу лежат обломки потолка, люди спешно покидают станцию. После обрушения на «Лукьяновской» произошло сильное задымление.
    1. belost79 Звание
      belost79
      +8
      Сегодня, 06:46
      Метро стрилось во времена московитской оккупации. Логично, что это пережиток колониального прошлого и подлежит декоммунизации.
      Господин Мерц отстроит потом в Киеве новое, европейское metro, и конечнл же бесплатно. Как любят украинцы.
      1. кокосов тима Звание
        кокосов тима
        +4
        Сегодня, 07:21
        Согласно "Истории Древней Украины" первые тоннели метро в Киеве древние укры начали копать сразу после того, как выкопали Чёрное море (теми же лопатами)
        1. belost79 Звание
          belost79
          +4
          Сегодня, 07:30
          Это миф. После того, как выкопали Черное море, древнеукраинские инжненры отправились в Древний Египет, учить египтян строить пирамиды. Метро тогда было еще не нужно
        2. Наган Звание
          Наган
          +3
          Сегодня, 08:09
          Цитата: кокосов тима
          теми же лопатами
          Какими еще лопатами? Выкопали море еще укропитеки в палеолите, когда всех орудий были палка-копалка и ручной (без топорища) каменный топор.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +6
      Сегодня, 07:41
      Цитата: кокосов тима
      В Киеве обрушился потолок у станции метро «Лукьяновская», после того, как на город началась массированная атака со стороны ВС России.

      Желательно почаще наблюдать такие прилёты по территории 404, для вразумления укронацистов и осознания ими факта несбыточности мечты о "победе над Россией", про которую не устают твердить Зе и К*.
      Правда, вчера один всезнающий комментатор написал на полном серьёзе, что все эти удары только имитация нанесения ущерба противнику. Нормальная такая имитация - около 40 прилётов баллистики только по Киеву. Я только "за" такую "имитацию" и её продолжение. good
      taiga2018 (Макар)
      Вчера, 20:37
      Все эти удары призваны снизить напряжение в российском обществе,а не для того чтобы по-настоящему нанести ущерб врагу.
  2. pexotinec Звание
    pexotinec
    +3
    Сегодня, 06:07
    Прямо музыка в уши. Вот только как говорится изюминки на торт не хватает, про порты на Днепре тишина.
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      0
      Сегодня, 08:38
      изюминки на торт не хватает, про порты на Днепре тишина.

      Что-то я не въезжаю про значимость портов на Днепре... Может вы хотели сказать про мосты? Я понимаю значимость украинских портов на Дунае и даже на Ю. Буге (Николаев), но речные порты в Запорожье, Днепропетровске и даже самом Киеве не делают погоды в этой войне. Хотя могут понадобиться при разрушении мостов, когда украм придется налаживать перевозку грузов баржами и паромами между берегами. request
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 06:07
    Вот это дело,если всё соответствует,просто отличные новости.
  4. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +4
    Сегодня, 06:10
    Осталось 60 дней до выборов. Ожесточение с обеих сторон будет только нарастать. Единороссам надо что то предъявить, хотя бы то что они воюют по настоящему.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      -7
      Сегодня, 06:47
      Вооют по настоящему по другому. Когда на наши города ракеты полетят, что скажем?
    2. belost79 Звание
      belost79
      0
      Сегодня, 06:48
      Да ничего не надо предьявлять перед выборами. Уж поверьте, цифры нарисуют как надо. Даже если никто не придет на избирательные участки.
      Одну знакомую пригласили в избирательную комиссию как-то. Подробности рассказывать не стала, так как человек умный. Но сказала, что больше в этом цирке участвовать не будет.
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +1
        Сегодня, 07:20
        Цитата: belost79
        Одну знакомую пригласили в избирательную комиссию как-то.

        Сам и избирался, и был членом избирательной комиссии.
        И полностью соглашусь с мнением вашей знакомой!
        Но таких ведь единицы!
        А некоторые за печеньку и машину дров наколоных маму родную продадут!
        пысы. Не голословно говорю. Живой пример, председательша участковой избирательной комиссии через двор живет!
        Тьфу.....
      2. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        0
        Сегодня, 08:52
        Но сказала, что больше в этом цирке участвовать не будет.

        А ещё есть кто-нибудь, кто верит в здравый смысл и необходимость выборов в воюющей стране? Или в игру в демократию, как было с выборами в 90-е, где во власть запросто проходили ПО ЗАКОНУ!!! всякие жулики и бандюки, скупавшие голоса за бутылку водки или благие обещания? И ведь все знали кого выбирают в депутаты, но шли как бараны и голосовали за них, типа за Толю Быкова... Мы смеялись про выборы без выбора при СССР, когда власть назначала единственного кандидата и можно было проголосовать ЗА или ПРОТИВ, но без иного выбора. А ведь это было гораздо разумнее, когда на корню отсекались все бандюки и популисты пустобрехи, а власть брала на себя всю ответственность за кандидата.
    3. mitrich Звание
      mitrich
      0
      Сегодня, 08:22
      Всем на выборы! Голосовать за КПРФ. Тогда м.б., если это массово случится, хоть что то щелкнет в жбанах компрадоров за Стеной.
      1. belost79 Звание
        belost79
        0
        Сегодня, 09:01
        Да умоляю. Кпрф- это комнатная собачка, пляшет, как ей прикажут. Зюганов - это Горбачев в мелком масштабе, тот развалил СССР, у этого задача развалить коммунистическое движение в постсоветской России. С чем он очень успешно справился
  5. Роман 11 Звание
    Роман 11
    +1
    Сегодня, 06:15
    да поддалбливаем, но душа ближе лежит к успехам на фронте
  6. Slon_on Звание
    Slon_on
    +1
    Сегодня, 06:33
    Ну, кучно пошло. Может и до мостов через Днепр дойдёт. И не забыть про Умань, там 11 сентября хасиды на тусовку собираются. Вот всю свору за раз бы тапочком...
  7. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    +1
    Сегодня, 06:35
    Давно пора уже эту цитату заканчивать!
    Шутки шутками а могут быть и дети как говорил Аркадий Райкин
    Невозможно бесконечно тратить деньги и ресурсы на войну
    Добивать и уничтожить бандеровцев тотально и их гнездо Галицию чтобы на свете их больше не было
  8. Хагакурэ Звание
    Хагакурэ
    0
    Сегодня, 06:38
    "Это просто праздник какой-то" — Карабас - Барабас.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 06:48
    С каждым нашим ударом ( надо продолжать без перерывов и только усиливать ) западным журналюгам будет всё труднее вешать "лапшу на уши " у Украины наметили шанс к победе.Взвыть им всё равно придётся : Россия наносит бесчеловечно жестокие удары по гражданским объектам. Они уже начали подвыватьНо пока на первых полосах Трамп & Иран ,пожары в Канаде и свои проблемы ..