Тыл как фронт

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Тыл как фронт


В ночь на 18 июля дрон нашёл цель, которая ещё пару лет назад в списке целей не значилась бы вовсе, — логистический центр маркетплейса. Электросталь и Котовск, две точки на карте в сотнях километров друг от друга, за одну ночь стали одной новостью. Горящие склады, оборванная на складе цепочка от заказа до посылки, семеро погибших в Котовске. Люди ночной смены, которые комплектовали чужие покупки.

Военного смысла в таком ударе нет, если мерить его двадцатым веком. А по меркам той войны, что пришла ему на смену, склад с тапочками — цель как цель.

Ночь на складе


Что известно. В ночь на 18 июля беспилотники атаковали логистические комплексы в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске. В Котовске погибли семь сотрудников, десятки людей получили ранения, и в обоих городах пострадавших насчитали не единицы. Следственный комитет возбудил дела по статье о террористическом акте, квалифицировав удары как атаку на гражданскую инфраструктуру.

Оператор маркетплейса Wildberries отреагировал быстро. Два миллиона рублей семьям погибших, миллион тяжелораненым, а отдельно — проработка компенсаций продавцам за сгоревший товар, к чему в условиях чрезвычайной ситуации компанию никто юридически не обязывал. Логистические центры встали, поставки развели по другим хабам.

Вопрос, который стоит задать первым: почему обычный склад оказался в прицеле. На нём не собирают дроны и не хранят снаряды. Там лежат детские тапочки, зарядки, посуда, бытовая мелочь на двадцать миллионов заказов. Фронт видит здесь ноль. Новая война видит удобную мишень. В этом разрыве восприятия и заключена вся логика нынешнего лета.

Экономика удара по повседневности


Маркетплейс — это не магазин. Это привычка, к которой страна пристрастилась за считанные годы: заказал вечером, получил через день, дёшево, без похода в торговый центр. За лёгкостью стоит громоздкая машина: распределительные центры, сортировочные линии, транспортные плечи, десятки тысяч продавцов, для многих из которых оборот на площадке — единственный источник дохода.

Ударь по узлу этой машины, и ломается не техника, а быт. Не станок, а вечерний заказ, который не приедет. Сгоревший склад — это выпавший из оборота товар. Селлер, у которого на полках лежал весь сезонный запас. Покупатель, чья посылка теперь не трек-номер, а строчка в новостной сводке. Сама по себе одна атака дефицита не создаст: сеть перераспределит нагрузку, хабов много. Но замысел противника виден по серии, а не по эпизоду.

  • Сначала топливо: удары по НПЗ и нефтебазам поднимают цену на заправке, которую видит каждый.
  • Потом товарный узел: логистика маркетплейсов, через которую еженедельно проходят траты миллионов семей.
  • Дальше по нарастающей — любой крупный объект гражданского снабжения, от продовольственных производств до торговых центров.

И вот что в этой экономике вывернуто наизнанку. Дрон стоит копейки. А счёт потом набегает такой, что копейками уже не пахнет: выручка продавцов, страховые, компенсации, нервы покупателя, который впервые задумался, а доедет ли вообще его заказ. Ради этого перекоса всё и затевается.

Арифметика неба


То, что отделяет кухню от фронта, называется противовоздушной обороной. И здесь начинается математика.

По оценкам, которые приводят российские официальные лица, за июнь в сторону Москвы было направлено более 7,5 тысячи беспилотников, за отдельную неделю около 2 тысяч, в сутки от 400 до 1000. Это заявленные цифры, а не выверенная статистика с разбивкой по дням и целям: открытых отчётов такого рода не существует, и честный разбор обязан это признать. Но даже как порядок величины они говорят о смене режима. Не точечные вылазки, а поток.

Эффективность перехвата на подступах к столице руководство города оценивает выше 99%. Что это значит в пересчёте на поток: из тысячи дронов до земли дошло бы около десяти. А теперь переведём цифру в быт от обратного. Если бы над Москвой работал «учебник», то есть 70% (показатель, который в военной теории при массированном налёте считается хорошей работой ПВО), из тысячи дронов прорвалось бы уже триста. Из двух тысяч за неделю — шестьсот. Шестьсот прорывов в неделю над агломерацией, где живёт больше двадцати миллионов человек. Не абстракция про «эшелонированную оборону», а шестьсот воронок там, где стоят дома, школы и такие же склады. Между учебными семьюдесятью процентами и заявленными девяноста девятью помещается разница между тревожной новостью и катастрофой.

Здесь напрашивается сравнение с западными эталонами — Patriot, израильским «Железным куполом». Сопоставление напрашивается, но требует честности. Методики подсчёта у всех разные: что считать целью, как учитывать частичные поражения, что относить к ложным срабатываниям. «Железный купол» при перехвате иранских ракет и дронов во время обменов ударами последних лет работает с меньшим потоком и, по имеющимся данным, с худшим результатом. Но ставить его проценты рядом с московскими — значит мерить двумя разными линейками. Скажу скучнее, чем «русское ПВО лучшее в мире», зато эту фразу не свалит первый встречный вопрос: система, которая держит подобный поток при заявленной результативности, решает задачу, аналогов которой в открытой истории ПВО просто нет. Не потому, что чужие системы плохи, а потому, что такого масштаба задачи перед ними не ставили.

Где кончается тыл


Двадцатый век уже однажды стирал границу между фронтом и тылом. Стратегические бомбардировки, «война моторов», ковровые налёты на промышленные районы — всё это било по тылу, но у удара была фабричная логика: разрушить завод, парализовать узел, лишить армию снарядов. Тыл становился мишенью потому, что производил войну.

Сегодня целью становится не то, что производит войну, а то, что производит нормальную жизнь. Склад с летними тапочками вместо танкового завода. Раньше тыл мерили километрами: достаточно далеко от линии соприкосновения — значит, в безопасности. Дрон с комбинированной навигацией не знает, что до фронта пятьсот километров. Признаюсь, я давно привык читать слово «тыл» как что-то про логистику и настроение в очередях; теперь его придётся мерить ещё и дальностью полёта дрона.

Общество, у которого истончается тыл, оказывается перед выбором, которого раньше не знало. Можно принять, что война теперь ближе, чем казалось, и перестроиться под это. Можно продолжать жить так, будто её нет, и вздрагивать от каждого прорвавшегося дрона как от личной катастрофы. Отсидеться, скорее всего, не выйдет, по крайней мере, раньше не выходило.

Логика давления, а не разрушения


Тут легко соскользнуть в удобную конспирологию, и лучше этого не делать. У НАТО действительно есть открытые доктринальные документы: объединённая доктрина по психологическим операциям AJP-3.10.1, концепция «когнитивной войны», разработанная в структурах альянса в начале двадцатых, методические материалы по PSYOPS. Они не спрятаны в сейфах, а лежат в сети и читаются любым желающим. И в них человеческое сознание прямо названо отдельным доменом боевых действий, а задача формулируется не как физическое уничтожение противника, а как воздействие на его волю и восприятие.

Всё это факт. А вот утверждение, будто удар по Котовску есть буквальное исполнение конкретного пункта конкретной доктрины, — уже домысел. Между «концепция существует» и «есть операционный план по Москве» лежит пропасть, и заполнять её фантазией — значит менять прочную позицию на красивую фразу.

Поэтому скажу осторожнее. Удар по тылу целит не в объект, а в ощущение. Сгоревший склад — материальный ущерб, да. Но главный расчёт на то, что за ним последует: тревожное видео в лентах, заголовок «власть не может вас защитить», чувство, что привычный порядок вещей ненадёжен. Физический удар здесь лишь способ доставки другого, невидимого, адресованного восприятию, а не стенам.

И вот здесь у этой логики есть слабое место, которое её авторы, похоже, недооценивают. Расчёт был на то, что общество надломится. А оно вместо этого может озлобиться и сомкнуться, и это тоже вариант, причём не такой уж редкий. Общество, у которого бьют по детским тапочкам и по людям ночной смены, скорее потребует не отступить, а ответить жёстче. И куда качнётся, авторам красивых доктрин предсказать куда труднее, чем эти доктрины написать.

Что это меняет для России


Если тыл стал фронтом, то и защита тыла — это уже не только зенитная ракета. ПВО отодвигает фронт от кухни, и работа тех, кто держит небо над агломерацией, заслуживает не дежурного «спасибо», а понимания, какого напряжения она стоит. Но одной обороной неба задача не закрывается.

Война, пришедшая в логистику повседневности, требует довольно скучной, будничной работы по нескольким направлениям:
  • Защита гражданских узлов: складов, подстанций, топливных баз, не только периметром, но и рассредоточением, дублированием, регламентами на случай угрозы.
  • Быстрые и предсказуемые компенсации: понимание, что выплата придёт, гасит панику надёжнее любого успокоительного заявления.
  • Честная коммуникация — без замалчивания, от которого слухи только крепнут, но и без истерики, которой ждёт противник.

Оператор маркетплейса, взявший на себя выплаты, которых мог избежать, эту логику уже показал на практике. Дальше вопрос уже не идеи, а того, хватит ли на неё рук и денег.

Всё это не про «дожать любой ценой». Это честное признание: линия фронта прошла через склад в Электростали, через колонку с бензином, через посылку, которая не приехала. И отвечать придётся не вспышкой, а выдержкой, потому что война нового типа проверяет не храбрость. Храбрости у нас хватает. Она проверяет терпение.

В ночь на 18 июля дрон нашёл склад с детскими тапочками. Ещё вчера это сошло бы за нелепую случайность, сбой, промах наводки. Сегодня это точная работа по цели. И пока мы удивляемся, что горит именно склад, а не завод, мы просто не дочитали до конца, где теперь проходит фронт.
24 комментария
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  1. Vrotkompot Звание
    Vrotkompot
    -6
    Сегодня, 06:19
    А помните как чеченцы пытались отжать Вайлдебрис через мужа Ким? Может это звенья одной цепи? Как-то странно, что Озон не пострадал...
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 06:37
      Поди знай, может у них появилась платная услуга "уничтож конкурента"...
  2. Комментарий был удален.
  3. Гардамир Звание
    Гардамир
    +3
    Сегодня, 06:43
    Главное другое. верхним плевать на нижних и обороной страны никто не занимается.
    1. Кубик123 Звание
      Кубик123
      -3
      Сегодня, 07:22
      Было бы "плевать" - не было бы 99% процентов эффективности ПВО. Работа идет, и качественная.
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        +2
        Сегодня, 07:32
        Мы всегда выбираем кому верить
        1. Кубик123 Звание
          Кубик123
          -4
          Сегодня, 07:37
          Цитата: Гардамир
          Мы всегда выбираем кому верить

          Ну, с верой, - это к попам и в церковь. Я опираюсь на инженерные знания и системный анализ.
          1. Гардамир Звание
            Гардамир
            +4
            Сегодня, 07:51
            То есть ва системный анализ говорит. что Пескову, Медведеву, Рогозину... вы верите
            1. Кубик123 Звание
              Кубик123
              -7
              Сегодня, 08:00
              А вот передергивать не нужно. От этого ваше нытье по любому поводу краше не станет. laughing
              1. Гардамир Звание
                Гардамир
                +2
                Сегодня, 08:16
                это не передергивание, а элементарная логика.
      2. Last centurion Звание
        Last centurion
        +1
        Сегодня, 08:20
        Теперь видимо владельцам логистических центров придется приспосабливаться - физически дробить здания создавая между ними негорючие пространства, конвейерные линии, мощные средства тушения, опергруппы тушения свои итд...
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +7
    Сегодня, 06:54
    Военного смысла в таком ударе нет, если мерить его двадцатым веком.

    О смысле в 20 веке, вы спросите у моей бабушку, у которой гитлеровцы спалили пол родни, загнав в сарай, и тоже без смысла, как сейчас делают новые фашисты из руины.
    1. Штрек Звание
      Штрек
      +1
      Сегодня, 08:41
      Цитата: carpenter
      Военного смысла в таком ударе нет, если мерить его двадцатым веком.

      О смысле в 20 веке, вы спросите у моей бабушку ....


      Считаете нет смысла ? ...
      В результате ударов по логистическим складам могут возникнуть проблемы с доставкой грузов для населения и бизнеса . Естественно это приведёт к значительным экономическим потерям .
      Но тогда вопрос : почему страна , подвергшаяся нападению должна думать об интересах бизнеса и населения напавшей страны ? ...
      Ведь в интересах Украины , чтобы экономика РФ скукоживалась с каждым днём , т.к. чем беднее будет каждое российское предприятие , чем беднее будут россияне , тем меньше налогов они будут платить в казну . Чем больше будет замедляться экономика и прекращаться беззаботная мирная жизнь , тем больше будет шансов на прекращение войны .... очевидно в этом логика ударов по логистическим объектам , танкерам , НПЗ , портам и т.д. ...
  5. bubalik Звание
    bubalik
    +6
    Сегодня, 07:17
    отдельно — проработка компенсаций продавцам за сгоревший товар, к чему в условиях чрезвычайной ситуации компанию никто юридически не обязывал.

    ,,,30 июня 2026 года на сайте Ozon появился документ «Общие условия сотрудничества» в дополнение к «Договору для продавцов товаров». Он вступил в силу 1 июля.
    Там написано: продавец принимает на себя предпринимательский риск и освобождает Ozon от любых требований, если эти требования вызваны:

    военными действиями и/или операциями вне зависимости от объявления войны;

    военным или чрезвычайным положением, режимом КТО, режимом ЧС;

    массовыми беспорядками;

    воздействием пилотируемых или беспилотных летательных аппаратов любого назначения;
    воздействием ракетного оружия, средств ПВО и т.д.
    Wildberries пошёл по тому же пути, но с опозданием на неделю. Компания обновила оферту 1 июля, а в силу изменения вступили с 7 июля.

    В Сберлогистике две не дели назад прошел приказ: проверить склады на наличие укрытий и убежищ.

    Разведка у маркетплейсов наверное работает лучше.
    1. 3x3zsave Звание
      3x3zsave
      +4
      Сегодня, 07:46
      Там написано: продавец принимает на себя предпринимательский риск и освобождает Ozon от любых требований, если эти требования вызваны:

      А когда-то Ozon только книжками торговал....
    2. 3x3zsave Звание
      3x3zsave
      +3
      Сегодня, 07:49
      Разведка у маркетплейсов наверное работает лучше.
      Лучше не разведка, лучше - аналитики.
      1. bubalik Звание
        bubalik
        +3
        Сегодня, 07:52
        Привет Антон hi . Да,ты лучше дал определение этому.
        1. 3x3zsave Звание
          3x3zsave
          +2
          Сегодня, 07:58
          Да,ты лучше дал определение этому.
          Со мной, под утро, такое случается. laughing
          Привет, Сергей!
  6. esoterica Звание
    esoterica
    +6
    Сегодня, 07:28
    Можно не сомневаться, последуют подобные удары по остальным логистическим центрам. Это только начало. И надо признать, пока наши дураки целый год плясали с "Анкориджем", в НАТО времени не теряли совершенствуя бпла и точки ударов.

    Лично я вообще не уверен, что дедуля в курсе происходящего. Очевидно, всю информацию он черпает из новостей 1-го канала ТВ и докладов из прекрасных новостей.
    1. bubalik Звание
      bubalik
      +6
      Сегодня, 07:40
      ,,,что хуже всего,удары последуют,возможно, по распределительным Продовольственным центрам.
      И это уже началось,вчера
      Под Брянском под массированный обстрел попал свиноводческий комплекс «Мираторга»
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -1
    Сегодня, 07:44
    Все упирается в психологию украинства-ударить и причинить боль, именно там, где особо больно. Причем, сделать все скрытно, безнаказано. В случае чего- врать и изворачиваться, чтобы уйти от ответственности.
  8. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    -1
    Сегодня, 07:50
    Нарушить нормальную жизнь в нашей стране-это тоже входит в планы противника.Они с таким же успехом могут наносить удары по табачным и ликеро-водочным предприятиям.Лишь бы вывести людей из равновесия.Тем более,что в интернете найти места этих предприятий не проблема.Многое зависит от нашего нацеленного ответа.Тут должно применяться высокоточное оружие.Мы же должны создавать проблемы Украине.
  9. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 07:51
    Здесь явно прослеживается цель врагов российского народа- наглосаксов и прочей гейропы подорвать общество изнутри.
    Эта доктрина существует в документах НАТО не надо ещё с момента её первого директора Даллеса, провозгласившего, если эту страну ( СССР ) невозможно победить на поле боя, её необходимо подорвать изнутри.
    1. Михаил Я2 Звание
      Михаил Я2
      0
      Сегодня, 08:27
      Ну зачем тащить сюда фейк про "План Даласа"
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 08:34
        hi Любезнейший, Даллес и Даллас - суть разные объекты толкования.