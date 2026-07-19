Сырский на грани увольнения, Зеленского начинают продавливать

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Сырский на грани увольнения, Зеленского начинают продавливать

На Банковой обсуждают возможную замену главкома ВСУ Сырского, появившаяся информация западных медиа подтверждается украинскими источниками. Зеленского начинают потихоньку продавливать.

Накануне вечером «нелегитимный» провел личную встречу с Сырским и Федоровым. О чем он беседовал с пока еще главкомом ВСУ, доподлинно неизвестно, а вот Федорову была предложена новая должность — координатора «развития военных технологий». По данным украинских ресурсов, он будет заниматься вопросами производства вооружений и БПЛА, а также координировать взаимодействие армии и ВПК. Не министр обороны, конечно, но полномочия обещают «очень широкие». Зеленский заявляет, что по итогам проведенных бесед будут выработаны «решения относительно армии».



Между тем выступления в поддержку Федорова, проходящие по всей Украине, постепенно переходят в протесты против Сырского, кто-то целенаправленно направляет «картонный майдан» в эту сторону. Пока митинги не являются массовыми, но охватывают все регионы.

Зеленский официально не комментирует ситуацию, но все идет к тому, что нынешнего главкома ВСУ все же снимут, а с ним, скорей всего, уйдет и начальник Генштаба Гнатов. Все это случится в ближайшие дни.
6 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 06:17
    От перестановки мест слогаемых сумма не меняется.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 06:38
      нынешнего главкома ВСУ все же снимут, а с ним, скорей всего, уйдет и начальник Генштаба Гнатов
      тасуют крапленую колоду...В утиль бы их всех !
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 06:35
    Да пусть сожрут уже друг друга, мож подавятся...... Б
    1. Chifka Звание
      Chifka
      +1
      Сегодня, 06:47
      Да пусть сожрут уже друг друга, мож подавятся

      Увы, не подавятся. Они живут этим, подпитываются, это их сущность.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 08:01
        Вурдалаки...................
  3. Трус Звание
    Трус
    0
    Сегодня, 08:14
    Интересно, кого поставят на место Сырского?