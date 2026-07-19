США бомбят Иран, одновременно передавая ядерные технологии Саудовской Аравии

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США бомбят Иран, одновременно передавая ядерные технологии Саудовской Аравии

На Ближнем Востоке может появиться еще одна страна, обладающая ядерным оружием, и речь идет совсем не об Иране. Как сообщает CNN, США дали согласие на запуск ядерной программы Саудовской Аравии.

Соединенные Штаты выдали предварительное согласие Саудовской Аравии на обогащение урана, причем без каких-либо международных гарантий, запрещающих разработку ядерного оружия. А в Эр-Рияде и не скрывают желания им обладать, наследный принц страны Мухаммед бен Салман обещал создать «ядерную бомбу», если Иран продолжит свою ядерную программу.



Получается интересная ситуация, при которой США бомбят Иран, не собиравшийся создавать ядерное оружие, но в то же время разрешают обогащать уран стране, не скрывающей желания его создавать.

По имеющимся данным, предварительное соглашение о запуске ядерной программы Саудовской Аравии отправлено Дональду Трампу на подпись и будет подписано в ближайшее время. Сделка предусматривает передачу Эр-Рияду американских ядерных технологий и помощь в их запуске. При этом документ не обязывает Саудовскую Аравию давать гарантии по не созданию ядерного оружия.

Напомним, что на Ближнем Востоке ядерным оружием обладает Израиль, хотя официально этого не признает.
15 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +5
    Сегодня, 06:41
    США дали согласие на запуск ядерной программы Саудовской Аравии.
    Вот тебе и нераспространение ЯО ! am
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +1
      Сегодня, 06:59
      Может, всё-таки фейк?

      Ядерная дубинка у ваххабитов....
      1. Last centurion Звание
        Last centurion
        0
        Сегодня, 07:44
        Так кто вбомбит Израиль в ядерную пыль шииты или сунниты? Делайте ставки господа...

        Думаю те и другие устроят "соцсоревнование" по данному вопросу , чтобы показать своим верующим, что они лидеры и вообще огого!

        Зы: Нетаньяху подложил Трампу свинью, Трамп подложил Нетаньяху свиноферму laughing
        1. bayard Звание
          bayard
          0
          Сегодня, 08:51
          Цитата: Last centurion
          Нетаньяху подложил Трампу свинью, Трамп подложил Нетаньяху свиноферму

          Ну не думаю что арабские монархии мечтают о уничтожении Израиля , там все правящие династии (почти все) вполне себе родственны израильскому народу , так что не особо обольщайтесь . А вот сам факт такого события уже не просто допускает , а ОБЯЗЫВАЕТ Иран в кратчайшие сроки оснастить свои ракеты ЯБЧ , причём в достаточных количествах . иной цели таких действий Трампа не просматривается . А значит повод для войны с ним (Ираном) у Трампа будет ещё на очень долгий срок . А уже это значит что двухсторонная пробка в Ормузе будет стоять КРЕПКО , радуя всех высокими ценами на нефть , газ и удобрения .
          Хороший ход , Дональд . Теперь персы и арабы разнесут свой регион сами и просто в хлам кромешний . Вполне вероятно что и с применением ЯО .
          - А Израиль ?
          - А Израиль (который в Палестине) будет тихо радоваться , ибо у соседей появилось увлекательное занятие . Как в рэгби - война "за яйцо Дракона" .
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    +6
    Сегодня, 06:46
    Это полная ерунда! Еврейское лобби в США НИКОГДА не разрешит передачу ядерных технологий ни одной арабской стране. Это сейчас все арабы помалкивают т.к. знают, что у Израиля есть бомба и он применит ее не задумываясь и не оглядываясь на то, "Ах, боже мой! Что станет говорить княгиня Марья Алексеевна! ". А арабам пока ответить не чем.
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      -1
      Сегодня, 08:38
      Если Иран начал обстрел всех заведений принадлежащих Трампу, вполне возможно он мог и вспылить.
      Своя шкура всяко ближе к телу.
  3. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +3
    Сегодня, 06:52
    А кому будет хорошо от появления,у арабов ЯО?
  4. Wildcat Звание
    Wildcat
    +2
    Сегодня, 06:57
    Как сообщает CNN, США дали согласие на запуск ядерной программы Саудовской Аравии.
    lol Мда, новость как в советском анекдоте laughing : "...не в лотерею, а в преферанс, не «Волгу», а три рубля, не выиграл, а проиграл"
    laughing
    Оригинал: "Несмотря на то, что американо-саудовские переговоры должны завершиться в октябре 2025 года, проект ядерного соглашения, в котором изложена поддержка США гражданской ядерной программы Эр-Рияда, ожидает подписи президента Дональда Трампа...
    Два источника, знакомые с ситуацией, указали, что продолжающаяся война с Ираном, которая, по словам Трампа, была начата отчасти для того, чтобы помешать Тегерану использовать обогащенный уран для создания ядерного оружия, сыграла роль в задержке подписания Трампом соглашения. Некоторые в Капитолии также считают, что администрация Трампа задерживает его подписание, поскольку может столкнуться с резолюцией, принятой обеими партиями, которая заблокирует вступление соглашений в силу, сообщил один из источников.
    ...
    заявлению министра энергетики Криса Райта от октября 2025 года, в котором объявлялось о завершении переговоров.

    «Мы достигли соглашения о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики», — заявил тогда Райт. «Вместе, посредством двусторонних соглашений о гарантиях, мы хотим расширить наше партнерство, предоставить Саудовской Аравии американские ядерные технологии и твердо придерживаться принципов нераспространения».
    ...
    Соглашение 123 также не станет окончательным решением о том, получит ли Саудовская Аравия секретные технологии и материалы.
    Соглашение представляет собой базовую правовую основу для передачи американскими компаниями (или правительством) ядерных материалов и технологий в гражданскую ядерную программу страны-получателя. Такие передачи подлежат дополнительной проверке.
    ...
    В своем докладе Конгрессу за 2025 год, посвященном исключению из правил, администрация заявила, что проект двустороннего соглашения между США и Саудовской Аравией о гарантиях «применяет дополнительные меры гарантий и проверки в наиболее чувствительных к распространению областях… обогащение, конверсия, производство топлива и переработка». Не вдаваясь в конкретные подробности, в докладе говорится, что МАГАТЭ будет играть роль в обеспечении безопасности саудовской ядерной программы и утверждается, что «у МАГАТЭ будут необходимые инструменты» для своей работы, но не будет стандартизированного надзора МАГАТЭ в рамках Дополнительного протокола."     https://edition.cnn.com/2026/07/18/politics/saudi-arabia-trump-nuclear-enrichment
    И так далее.
  5. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +1
    Сегодня, 07:24
    Тут есть один момент интересный, это природный пустыный ландшафт Саудовской Аравии, практически без гор а у Ирана как главного антогониста ради которого и создаётся ядерное оружие наоборот почти вся территория страны это горы где использование ядерного оружия очень проблематично.
    Если допустить гипотетически что на Иран и Саудовскую Аравию сбросили ядерную бомбу 1 мт то последствия для Саудовской Аравии будут катастрофические а вот для Ирана не очень, горы сделают свое дело, основная часть военных объектов у них под землёй.
    Я это к тому что наличие ядерного оружия Саудитам не даст в плане защиты ничего, наоборот только повысит вероятность того что Иран захочет не просто иметь ядерное оружие а и применит его, уж Иран стесняться тут не будет и выжить саудитам в случае обмена ядеркой будет невозможно, у них будет по всей территории бывшей пустыни стеклянный и ровный каток.
    1. Не_боец Звание
      Не_боец
      0
      Сегодня, 08:17
      Если смотреть на карту, то территории у саудитов много. Но основная жизнь сосредоточена на узком побережье Персидского залива, туда и ЯО и полетит. В пустыню ЯО швырять никто не будет, тамошние бедуины никому не интересны.
  6. Шиден
    Шиден
    -2
    Сегодня, 08:17
    У Саудитов и так есть ядерное оружие только они об этом не распространяются. Или вы думаете что они ради понтов купили у Китая ракеты "Дунфен".
  7. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +1
    Сегодня, 08:30
    Цитата: Не_боец
    Если смотреть на карту, то территории у саудитов много. Но основная жизнь сосредоточена на узком побережье Персидского залива, туда и ЯО и полетит. В пустыню ЯО швырять никто не будет, тамошние бедуины никому не интересны.

    Карта плотности населения Саудовской Аравии показывает что на побережье персидского залива у них живёт очень мало людей 7 человек на 1км2 против 21 ч/ км2 в центре человек, в центре страны самая большая плотность населения, больше только плотность населения на берегу Красного моря.
    Если у вас какие то другие карты поделитесь источником.
  8. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 08:44
    А Куба тогда тоже может получить бомбу, или это другое?
  9. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 09:12
    Вот интересно, кого и от чего ЯО у Саудов может сдерживать?
    Их кто-то собирается завоевать? Уничтожить? Гарантий ядерного Пакистана недостаточно?
    В ответ обязательно становятся ядерными Иран и Турция, возможно Египет - и что, всем стало легче? Кто первый моргнет!
    Останется ли Израиль при таком раскладе первым среди равных? Или все его военное преимущество канет в Лету ввиду микроскопичности территориии ифатальной цены хоть одного пропущеного заряда ЯО?
  10. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 09:13
    Сделка предусматривает передачу Эр-Рияду американских ядерных технологий
    Большой поклонник Марцинкевича. Он подробно рассказывает про их "технологии". С таким багажом саудитам ядерка не светит точно. А вот пакистанцы точно могут им передать технологии.