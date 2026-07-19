США бомбят Иран, одновременно передавая ядерные технологии Саудовской Аравии
4 04315
На Ближнем Востоке может появиться еще одна страна, обладающая ядерным оружием, и речь идет совсем не об Иране. Как сообщает CNN, США дали согласие на запуск ядерной программы Саудовской Аравии.
Соединенные Штаты выдали предварительное согласие Саудовской Аравии на обогащение урана, причем без каких-либо международных гарантий, запрещающих разработку ядерного оружия. А в Эр-Рияде и не скрывают желания им обладать, наследный принц страны Мухаммед бен Салман обещал создать «ядерную бомбу», если Иран продолжит свою ядерную программу.
Получается интересная ситуация, при которой США бомбят Иран, не собиравшийся создавать ядерное оружие, но в то же время разрешают обогащать уран стране, не скрывающей желания его создавать.
По имеющимся данным, предварительное соглашение о запуске ядерной программы Саудовской Аравии отправлено Дональду Трампу на подпись и будет подписано в ближайшее время. Сделка предусматривает передачу Эр-Рияду американских ядерных технологий и помощь в их запуске. При этом документ не обязывает Саудовскую Аравию давать гарантии по не созданию ядерного оружия.
Напомним, что на Ближнем Востоке ядерным оружием обладает Израиль, хотя официально этого не признает.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация