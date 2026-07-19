Турция делает ставку на американские F-35, отказываясь от российской С-400

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Турция делает ставку на американские F-35, отказываясь от российской С-400

Турция сделала еще один шаг к получению американских истребителей F-35, проведя соответствующие переговоры. На сегодняшний день Анкаре ничего не мешает получить уже оплаченные самолеты, кроме российской зенитной системы С-400 «Триумф».

Турки провели переговоры с американцами по поставкам истребителей F-35, после которых последовало заявление, что новые самолеты Анкара может получить в ближайшее время. Как заявил председатель комитета по обороне турецкого парламента Хулуси Акар, на переговорах достигнут «серьезный прогресс». Осталось только избавиться от российской системы С-400.



Турция готова решить проблему с российской системой, избавившись от нее согласно требованиям американцев, однако Хулуси Акар опроверг ранее появившуюся информацию о том, что Анкара якобы перепродаст С-400 на Ближний Восток или в Южную Корею. По его словам, проблема будет решена, но совершенно другим способом. Каким именно, он не уточнил.

Мы не говорили и не говорим, что С-400 попадет в ОАЭ или куда-то еще. (...) Надеемся, что в ближайшее время произойдут некоторые изменения, и эта проблемная ситуация будет урегулирована. Проблема с С-400 будет решена определенным образом.

Ранее сообщалось, что США требуют от Турции физического удаления ЗРС С-400 со своей территории. В Вашингтоне считают, что российская система способна считывать параметры «невидимых» истребителей F-35.
24 комментария
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  1. belost79 Звание
    belost79
    +5
    Сегодня, 07:08
    "Проблема с-400 будет решена определенным образом..."
    Наверное, два варианта:назад в Россию или на Украину. Зная любовь друга Эрджепа всаживать ножи в спину, второй вариант очень вероятен. Особенно если вспомнить, что Песков что-то там мямлил про острые переговоры на эту тему.
    1. Vadim_2 Звание
      Vadim_2
      +4
      Сегодня, 07:21
      Продать можно лишь в ту страну, которую одобрит Россия. В противном случае комплекс не заработает.
      1. belost79 Звание
        belost79
        -2
        Сегодня, 07:28
        Почему не заработает? Профсоюз запретит?
        Греческие на украине очень даже работают
        1. Pavlos Melas Звание
          Pavlos Melas
          +1
          Сегодня, 07:40
          Греческие на украине очень даже работают

          Какие это советские или российские системы ПВО Греция передала Украине просветите пожалуйста ?
          1. belost79 Звание
            belost79
            0
            Сегодня, 08:45
            Да, верно, греки так и не отдали свои пво украм, не сторговались с штатами (каюсь в незнании). Только словаки, но там еще советские скорее всего.
            Но не отдали греки пво не потому, что оно на украине не заработает из-за секретных приборов внутри, а потому что самим нужно, а замены обещанной долго ждать, если вообще получат.
        2. VicVic Звание
          VicVic
          -1
          Сегодня, 08:19
          Потому же, почему не сработали французские противокорабельные ракеты, которые использовала Аргентины в войне с Англией, пытаясь вернуть Фолклендские острова. Ракеты полетеле, но не взрывались.
          Изготовитель имеет возможность дистанционно отключать свою технику. Тогда, это был сюрприз. Не знаю, как сейчас, может есть противоядие от подобных действий изготовителя.
          По этой же причине и Эрдоган купил С-400, не рассчитывая на амерский Патриот, который изготовитель может выключить
        3. spektr9 Звание
          spektr9
          0
          Сегодня, 09:05
          Почему не заработает?

          Потому что ура-ура, и не раскачивайте лодку, тут все стандартно
    2. Сибиряк 66 Звание
      Сибиряк 66
      +6
      Сегодня, 07:45
      Да сама сделка по продаже Турции С-400, стране - члену НАТО, выглядела мягко говоря, странно. Турция решала свои проблемы отношений внутри альянса, использовав нас в своих интересах. И мы с готовностью на это пошли. И пусть С-400 туда пошла экспортная, но вот так отдать натовцам под изучение новейшую систему, которая могла навести на мысли по совершенствованию своих ПВО... не только электронная начинка и ПО, но и принципы построения, отдельные агрегаты, инженерные решения.... Сдается мне, США и Турция разыграли спектакль, чтобы заполучить и изучить.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 08:29
        Сибиряк 66
        Про совместный спектакль США - Турция верится с трудом.
        Слишком скользкие личности Эрдоган и Трамп чтобы подыгрывать друг-другу. Напакостить совместно третьему могут, но помогать взаимно не в их натуре. А для изучения системы у Турции было достаточно времени. Может они её уже и разобрали на винтики, а ракеты отдадут ВСУ, предварительно поставив нам какие-нибудь невыполнимые условия.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 07:54
      Цитата: belost79
      "Проблема с-400 будет решена определенным образом..."
      Наверное, два варианта:назад в Россию или на Украину. Зная любовь друга Эрджепа всаживать ножи в спину, второй вариант очень вероятен. Особенно если вспомнить, что Песков что-то там мямлил про острые переговоры на эту тему.

      Не надоело жёваное жевать? Уже ясно и однозначно глава турецкого МИД выступил на эту тему - без РФ ничего сделать нельзя:
      АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. Конструктивные переговоры с Россией необходимы для решения вопроса, связанного с российскими зенитными ракетными комплексами С-400, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя сообщения о готовности Анкары передать их третьей стране.

      В пятницу газета Hürriyet со ссылкой на собственные источники сообщила, что Турция якобы может продать российские зенитные ракетные комплексы С-400 одной из стран Персидского залива.

      "Необходимо вести конструктивные переговоры с Россией", - заявил Фидан в интервью National.
      Фидан подчеркнул, что пока не может назвать страны, которые могут быть вовлечены в этот процесс, а также раскрыть возможную модель урегулирования.
      По его словам, Россия как поставщик комплексов С-400 должна участвовать в переговорах, поскольку без ее участия реализация возможных договоренностей невозможна.
      1. bayard Звание
        bayard
        +1
        Сегодня, 08:36
        Просто забрать этот полковой комплект обратно , в счёт погашения части долга Турции перед РФ . И нинадо никому ничего передавать . Хочешь избавиться - возвращай взад .
        Потом провериа и проведя ТО и\или восстановительный ремонт и предпродажную подготовку yes продать Ирану - ему нужней . Или использовать в своих целях крепя родное ПВО . Или на худой конец поставить Индии , они давно просят и ждут - к заказанным 5 полковым комплектам ещё 5 таких же хотят . Так что нам НУЖНЕЙ и мы сами знаем куда эти ЗРК определить . Таковы условия контракта , по которому Турция эти ЗРК получила .
    4. mitrich Звание
      mitrich
      -1
      Сегодня, 08:06
      А что, янычары могут продать наши комплексы куда им захочется? Не получив нашего одобрения?
      Если так, то вес нашей страны уже на уровне Буркина Фасо. Или автор об этом не знает или скромно промолчал?
      ПыСы: интересно, есть там закладки, способные превратить это оружие в металлолом?
      И никого в НАТО, никакие международные законы, не остановят.

  2. роман66 Звание
    роман66
    +5
    Сегодня, 07:15
    Если хочешь защищаться - надо С - 400. Если хочешь нападать - F - 35. Вывод?
    1. Pavlos Melas Звание
      Pavlos Melas
      +1
      Сегодня, 07:43
      Если хочешь защищаться - надо С - 400. Если хочешь нападать - F - 35. Вывод?

      Всеже справедливости ради надо сказать , сейчас у Тзраиля есть Ф-35 и Греция стоит в очереди ,турки не хотят отставать .
    2. кукс Звание
      кукс
      0
      Сегодня, 08:21
      валить надо с этой планеты yes
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 08:28
        "Когда в стране настают трудные времена и раздаётся клич - Пора валить! либераст спрашивает - куда? а патриот - кого?... " (c)
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:15
    Наверно этот вопрос куда передать С-400 решён в контракте при покупке Турцией С 400.Подождем .Как бы не пришлось нам его выкупать по остановкой стоимости с дисконтом для Турции .Вопрос в дисконте.Есть фантастический вариант - Сирия .Евреи будут против .
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 07:24
      Поправка -остаточной стоимости .Извиняюсь .
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 08:29
      Ещё более занятный вариант - Иран... wink
  4. Svarog5570 Звание
    Svarog5570
    +3
    Сегодня, 07:38
    Вашингтоне считают, что российская система способна считывать параметры «невидимых» истребителей F-35. Если амеры так говорят то выходитF-35 не такой уж и невидимый.
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    +6
    Сегодня, 07:41
    Такие "железки" как С-400 продаются только с т.н. "End user certificate" (Сертификат конечного пользователя), согласно которому покупающая сторона не имеет право продавать, передавать и т.д. купленный продукт третьей стороне без согласия продавца. Так что покупаем попкорн и ждем очередного попрания одного из краеугольных камней международной торговли (или подтверждения, что это "понты").
  6. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +1
    Сегодня, 08:06
    При таких ближневосточных раскладах есть масса вариантов но без решения России комплекс никуда не уйдёт
    Идеальный вариант выкупить по остаточной стоимости и до оснастить Иран))) чтоб всякие в-2 близко не шастали … а если дополнить Буками и Панцирями то важный объект будет закрыт полностью … по 5 колонне и местным дронопедам пусть работает КСИР
  7. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 08:21
    Эрдоган, видимо, уверен, что амерские или другие нато-вские самолёты уже не полетят на него, поддерживая очередную попытку гос.переворота в Турции
  8. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    Сегодня, 08:59
    А зачем туркам этот непутёвый f-35? У них же есть крутой турецкий стелс пятого поколения KAAN!! Который они собрались продавать как горячие пирожки всем желающим - грезят повторить успех байрактаров. Самим выходит не надо что ли?