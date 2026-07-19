Турция делает ставку на американские F-35, отказываясь от российской С-400
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Турция сделала еще один шаг к получению американских истребителей F-35, проведя соответствующие переговоры. На сегодняшний день Анкаре ничего не мешает получить уже оплаченные самолеты, кроме российской зенитной системы С-400 «Триумф».
Турки провели переговоры с американцами по поставкам истребителей F-35, после которых последовало заявление, что новые самолеты Анкара может получить в ближайшее время. Как заявил председатель комитета по обороне турецкого парламента Хулуси Акар, на переговорах достигнут «серьезный прогресс». Осталось только избавиться от российской системы С-400.
Турция готова решить проблему с российской системой, избавившись от нее согласно требованиям американцев, однако Хулуси Акар опроверг ранее появившуюся информацию о том, что Анкара якобы перепродаст С-400 на Ближний Восток или в Южную Корею. По его словам, проблема будет решена, но совершенно другим способом. Каким именно, он не уточнил.
Мы не говорили и не говорим, что С-400 попадет в ОАЭ или куда-то еще. (...) Надеемся, что в ближайшее время произойдут некоторые изменения, и эта проблемная ситуация будет урегулирована. Проблема с С-400 будет решена определенным образом.
Ранее сообщалось, что США требуют от Турции физического удаления ЗРС С-400 со своей территории. В Вашингтоне считают, что российская система способна считывать параметры «невидимых» истребителей F-35.
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