Многочисленные пожары в Киеве: Россия нанесла мощнейший удар по столице Украины

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Многочисленные пожары в Киеве: Россия нанесла мощнейший удар по столице Украины

Мощнейший удар по Киеву нанесен сегодня ночью, это признают даже украинские ресурсы. По предварительной информации, столицу Украины атаковало более 40 баллистических и около десяти гиперзвуковых ракет.

Появляется первая информация о результатах ночного удара по Киеву. Согласно публикуемым данным, ВС РФ нанесли самый мощный с начала СВО удар, задействовав 42 баллистические и 10 гиперзвуковых ракет. В городе многочисленные пожары, горят склады и предприятия. Спутниковые снимки NASA FIRMS показывают семь групп тепловых отметок на территории Киева и в его окрестностях.



По данным российских ресурсов, удар наносился наземными комплексами «Искандер» и «Циркон», украинская ПВО снова оказалась бессильна. На данный момент известно, что атакованы киевский завод радиоэлектроники «Меридиан» им. С. П. Королёва, а также оборонный завод «Артем». Возгорания после ударов зафиксированы на территориях машиностроительного предприятия «Киевское центральное конструкторское бюро клапанов» и заводе «Киевхимволокно».

Уничтожены склады и другие объекты в Деснянском, Шевченковском, Днепровском и Соломенском районах Киева.

Не оставили своим вниманием российские военные и Одесскую область, под утро баллистика ударила по портам Черноморск и Южный. Уничтожение портовой инфраструктуры продолжается.

В воздухе по-прежнему находятся российские «Герани», ночная атака плавно перешла в утреннюю. По городу Запорожье отработала авиация, сообщается о прилетах авиабомб с УМПК.
23 комментария
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  1. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +13
    Сегодня, 07:58
    Вот такая карусель над шумерией мне нравиться … в Киеве и окрестностях не должно остаться ни одного не то что завода а участка мастерской или ангара … портовую инфраструктуру в Одессе Николаеве и Измаиле в хлам … и чтоб суда просто боялись туда ходить вообще … и на фронте продолжаем возвращать исконно Российские земли
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +7
      Сегодня, 08:06
      Цитата: silberwolf88
      Вот такая карусель над шумерией мне нравиться … в Киеве и окрестностях не должно остаться ни одного не то что завода а участка мастерской или ангара … портовую инфраструктуру в Одессе Николаеве и Измаиле в хлам … и чтоб суда просто боялись туда ходить вообще … и на фронте продолжаем возвращать исконно Российские земли

      В Киеве в первую очередь не должно быть света, как в Крыму и приграничье.
    2. Амиго. Звание
      Амиго.
      0
      Сегодня, 08:22
      И ещё "зе" сионисто-фюрера на "орешник" насадить
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        +2
        Сегодня, 08:29
        Сионист - это не эвфемизм слову "жыд", а обозначение сторонника переезда всех евреев в Израиль.
    3. Седов Звание
      Седов
      +1
      Сегодня, 08:40
      Вот такая карусель над шумерией мне нравиться...
      С Днём Металлурга, чубатые) Ловите подарки в виде чугуния)
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 09:03
        Цитата: Седов
        Вот такая карусель над шумерией мне нравиться...

        С Днём Металлурга, чубатые) Ловите подарки в виде чугуния)

        Денис hi
        Посмотрел укроинформканалы, там вовсю идёт истерика. Ждём такого же истеричного выступления Зеленского. Зато по бравому отчёту украинского Генштаба сбили аж 17 (!) баллистических ракет из 25, и 108 БПЛА из 125. smile
        Всего радиотехническими войсками воздушных Сил зафиксировано 166 средств воздушного нападения – 41 ракету и 125 БпЛА различных типов:
        - 10 противокорабельных ракет 3М22 Циркон;
        -25 баллистических ракет Искандер-М/С – 400;
        - 3 противокорабельные ракеты Оникс (районы пусков-ТОТ АР Крым);
        - 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
        - 125 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дронов-имитаторов типа "пародия", барражирующих боеприпасов типа " Бандероль”.

        По предварительным данным, по состоянию на 08: 30, противовоздушной обороной сбито / подавлено 126 целей – 18 ракет и 108 беспилотников разных типов:

        -17 ракет Искандер-М/Циркон/С-400;
        -1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
        - 108 вражеских БпЛА различных типов.
  2. mitrich Звание
    mitrich
    -8
    Сегодня, 08:02
    "удар наносился наземными комплексами «Искандер» и «Циркон»,"
    А про герани, их атаки, что не пишут? Они уже стали не актуальны? Шумеры научились их массово сбивать?
    Вот ими было бы неплохо, сотни две, на цели в самом логове сел.юков.
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      +8
      Сегодня, 08:09
      Перечитайте первое предложение последнего абзаца.
      1. mitrich Звание
        mitrich
        -3
        Сегодня, 08:15
        Там написано, что они находятся в воздухе, а не про их многочисленные удары.
        Пишется только про поражения баллистикой, а должно быть, как мне кажется, в массе геранями. Эдак, в соотношении 1:10.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 08:16
      Цитата: mitrich
      А про герани, их атаки, что не пишут? Они уже стали не актуальны?

      Текст повнимательней не судьба почитать?
      В воздухе по-прежнему находятся российские «Герани», ночная атака плавно перешла в утреннюю.

      Летят и Герани по целям, чуть поздней поступят более точные данные о результатах попаданий. Вам прямо вынь да положь сразу все подробности. Через пару-тройку часов информации будет гораздо больше.
      1. mitrich Звание
        mitrich
        -7
        Сегодня, 08:27
        "Вам прямо вынь да положь сразу все подробности. Через пару-тройку часов информации будет гораздо больше."

        А вы сторонник тянуть кота за причиндалы везде и во всём? Как делают это "наши" бонзы, на этой странной войне?
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 08:07
    Ну что, ВОЙНА!?
    Никто и ни о чем больше не надеется договорится?!
    Впрочем, это может быть очередной акт, за которым и антракт может последовать... посмотрим...
  4. bambr731 Звание
    bambr731
    +2
    Сегодня, 08:07
    В воздухе по-прежнему находятся российские «Герани», ночная атака плавно перешла в утреннюю.

    Хорошая новость с утра. Вот бы на круглосуточный режим эти атаки перевести и пусть гинеколог приезжает, фиксирует
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 08:10
    Все врут! У нас ракеты закончились еще вчера.... wassat
    Сарказм ели что....
  6. Last centurion Звание
    Last centurion
    +2
    Сегодня, 08:11
    Ударами удовлетворён, НО считаю что их надо проводить в дневное время в рабочие дни!
    Чтоб писюны скакуасов разлетались по окрестностям!
  7. Cерж_76 Звание
    Cерж_76
    -2
    Сегодня, 08:16
    Интересно спросить комментаторов, чему радуетесь? Ведь потом нам же всё это восстанавливать на освобождённых территориях за многие миллиарды рублей. Наносить мощнейшие удары надо не по Украине. Что толку мочить куклу, если кукловод цел? Тут кто-то недавно посоветовал, надо мол по Европе ударить, она мол виновата. А чё так трусливо то,может надо по другой стране, можно ведь не только ракетами?Не?
    1. gribanow.c Звание
      gribanow.c
      -2
      Сегодня, 08:25
      А я всегда говорил - когда будем бомбить Америку атомными бомбами?
    2. Last centurion Звание
      Last centurion
      +1
      Сегодня, 08:32
      Нет, вполне хватит дохлых укрофашиков. И чтоб другие скакуасы от страха голодной толпой пешком валили на запад, а запад валил их из пулемётов на границе.
      Вот там и проявятся истинные западные ценности.
      Гейропейцы уже сейчас выпереть кастрюлеголовых хотят обратно в 404ю . Массированные удары ускорят процесс "между молотом и наковальней". Зато другие страны и их жители усвоят урок, как не надо подпрыгивать и чего не надо при этом кричать.
      А если гейропейцы впустят кастрюлеголовых, то пусть и кормят. Меньше на оружие потратят.
      Потому нужны дневные удары, все выбитые АЗС и электрогенерация!!! И срочно
      1. Cерж_76 Звание
        Cерж_76
        -2
        Сегодня, 08:38
        " Зато другие страны и их жители усвоят урок, как не надо подпрыгивать и чего не надо при этом кричать." Им вообще до одного места наши разборки! Перебъём друг друга, они только рады будут, особенно те, что за океаном. Бить надо саму гидру, а не её отростки! Даже Иран вам про это скажет.
    3. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +2
      Сегодня, 08:46
      Цитата: Cерж_76
      ам же всё это восстанавливать на освобождённых территориях

      А какой смысл? Как раньше "Европа нам поможет" уже ни когда не будет. Поэтому там должно остаться только сельское хозяйство. Вся промышленность и специалисты должны переехать за Урал.
  8. Алекс354 Звание
    Алекс354
    -3
    Сегодня, 08:35
    Про мощнейшие удары читаю 5 год, а люди гибнут почему-то в наших городах.
  9. Панадол Звание
    Панадол
    -2
    Сегодня, 08:37
    Такое ощущение, что мы просто повторяем то, что они делают. Вначале были НПЗи нефтебазы. Мы так же ответили. Теперь очередь дошла до маркетплейсов.
    А ведь еще нелавно мы лидировали. Вспомните тот падежь всей электроэнергетики на Украине ? Тогда командующий без всяких подсказок от ИИ прекрасно знал, что делать.
  10. Million Звание
    Million
    +3
    Сегодня, 08:41
    Пинг понг какой то.Чтобы нанести серьезный удар по Киеву,нужно СНАЧАЛА чтобы пострадали наши граждане?