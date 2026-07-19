Многочисленные пожары в Киеве: Россия нанесла мощнейший удар по столице Украины
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Мощнейший удар по Киеву нанесен сегодня ночью, это признают даже украинские ресурсы. По предварительной информации, столицу Украины атаковало более 40 баллистических и около десяти гиперзвуковых ракет.
Появляется первая информация о результатах ночного удара по Киеву. Согласно публикуемым данным, ВС РФ нанесли самый мощный с начала СВО удар, задействовав 42 баллистические и 10 гиперзвуковых ракет. В городе многочисленные пожары, горят склады и предприятия. Спутниковые снимки NASA FIRMS показывают семь групп тепловых отметок на территории Киева и в его окрестностях.
По данным российских ресурсов, удар наносился наземными комплексами «Искандер» и «Циркон», украинская ПВО снова оказалась бессильна. На данный момент известно, что атакованы киевский завод радиоэлектроники «Меридиан» им. С. П. Королёва, а также оборонный завод «Артем». Возгорания после ударов зафиксированы на территориях машиностроительного предприятия «Киевское центральное конструкторское бюро клапанов» и заводе «Киевхимволокно».
Уничтожены склады и другие объекты в Деснянском, Шевченковском, Днепровском и Соломенском районах Киева.
Не оставили своим вниманием российские военные и Одесскую область, под утро баллистика ударила по портам Черноморск и Южный. Уничтожение портовой инфраструктуры продолжается.
В воздухе по-прежнему находятся российские «Герани», ночная атака плавно перешла в утреннюю. По городу Запорожье отработала авиация, сообщается о прилетах авиабомб с УМПК.
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