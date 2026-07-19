В Одесской области ночным ударом накрыли базу ВСУ с иностранными наёмниками

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В Одесской области ночным ударом накрыли базу ВСУ с иностранными наёмниками

Тренировочную базу с иностранными наемниками в Одесской области накрыли российские войска в ходе ночного удара. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Основной целью ночных ударов был, конечно, Киев, но и по Одесской области прилетело тоже неплохо. Удары были нанесены по портам Черноморска и Южного, также были атакованы другие объекты военного назначения. В том же Черноморске «Герани» отработали по складу военной техники, это не считая портовой инфраструктуры. Информации об ударах по грузовым судам пока нет, ждем официального заявления российского Минобороны.



Также в Одесской области под удар попала тренировочная база ВСУ в районе Каролино-Бугаза. По имеющейся информации, на базе в момент удара находились иностранные наемники, а также украинские добровольцы из числа националистов. По последствиям информации пока нет, так же как и подробностей удара. Предположительно, били «Геранями», хотя могли добавить и ракетами.

Отметим, что ударами по портам российские войска начали выносить морскую логистику Украины, фактически перекрывая не только каналы поставки вооружений, ГСМ и беспилотников, но и экспорт украинской сельхозпродукции. После нескольких атак на грузовые судна многие иностранные судовладельцы отказываются направлять свои суда в украинские порты. Между тем удары наносятся ежедневно.
8 комментариев
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  1. Монтесума Звание
    Монтесума
    +6
    Сегодня, 08:32
    Сообщение Минобороны РФ:
    ❗️ Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в городе Киев и Киевской области, по объектам инфраструктуры порта «Южный» Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов предназначенных для обеспечения ВСУ.

    💥 Поражены в городе Киеве:

    ▫️ киевское агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО «Радионикс»), осуществляющее производство систем управления для крылатых ракет FР-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет «Нептун-МД» и аналога зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300 (проект «Клон»). Также на предприятии ведется модернизация, техническое обслуживание и ремонт бортовых оптико-электронных прицельных систем и бортовых радиолокационных станций для самолетов МиГ-29;

    ▫️ киевское предприятие ракетно-космической промышленности (ООО «Спецоборонмаш»/ГАХК «Артем»), производящее компоненты систем управления для крылатых ракет FР-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет «Нептун-МД» и аналога зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300 (проект «Клон»);

    ▫️ производственное предприятие Киев-90 (ООО «Меридиан» им. С.П.Королева), выпускающее элементы корпусов, а также комплектующие для систем наведения и различных агрегатов управляемых ракет «Нептун-МД»;

    ▫️ ООО «Оаклайн» Киев, осуществляющее производство комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой дальности типа «Дип страйк», изготовление деталей из карбона и аккумуляторных батарей для FPV-дронов различных модификаций, а также хранение БПЛА;

    ▫️ киевский сортировочный центр («Киевский инновационный терминал «Новая почта»), осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

    💥 Поражены в Киевской области:

    ▫️ логистический центр Тарасовка «Антел Пропертис», осуществляющий прием, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих (агрегатов) для производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности.

    💥 Поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ в порту «Южный» Одесской области.

    Минобороны России
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      0
      Сегодня, 09:01
      Монтесума, вы решили стать нештатным корреспондентом МО РФ, копируя без комментариев его сводку? Очень удобно и можно даже не ходить никуда с этого сайта. вы все перечислите без утайки и искажений... fellow А если вам за это ещё и приплатят за работу, то и вовсе хорошо устроились. Поздравляю и спасибо! fellow
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 08:33
    Тренировочную базу с иностранными наемниками в Одесской области накрыли российские войска в ходе ночного удара ❞ —

    — Для иностранных наёмников вход в ад без очереди ...
    (Тренировка закончилась)
  3. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 08:35
    Хорошее попадание и богу приятно - по немникам и нацистам надо бы термоборические подарки посылать.
  4. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +2
    Сегодня, 08:45
    Вот и славно … наемник это тот кто убивает за деньги и на него никакие конвенции не распространяются … увидел эту сразу убей
  5. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    0
    Сегодня, 08:50
    Кучно пошло. Приятно читать.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 08:51
    Опять у хохлоты кондиционеры браковашные взрываются.
  7. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 09:02
    Зато безвиз. Захотели -приехали, захотели -взлетели ночью, одна нога тут - другая там. И к Линде и Степану - туда, в бандеровскую мрию, где однм украинцы и ... Назвать Линду американцем или американкой - как-то оскорбительно, ладно, пусть будет недомолвка -"держатель Писюна двумя рука.... ". Или "щека..." Или "ягод..."