В Одесской области ночным ударом накрыли базу ВСУ с иностранными наёмниками
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Тренировочную базу с иностранными наемниками в Одесской области накрыли российские войска в ходе ночного удара. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Основной целью ночных ударов был, конечно, Киев, но и по Одесской области прилетело тоже неплохо. Удары были нанесены по портам Черноморска и Южного, также были атакованы другие объекты военного назначения. В том же Черноморске «Герани» отработали по складу военной техники, это не считая портовой инфраструктуры. Информации об ударах по грузовым судам пока нет, ждем официального заявления российского Минобороны.
Также в Одесской области под удар попала тренировочная база ВСУ в районе Каролино-Бугаза. По имеющейся информации, на базе в момент удара находились иностранные наемники, а также украинские добровольцы из числа националистов. По последствиям информации пока нет, так же как и подробностей удара. Предположительно, били «Геранями», хотя могли добавить и ракетами.
Отметим, что ударами по портам российские войска начали выносить морскую логистику Украины, фактически перекрывая не только каналы поставки вооружений, ГСМ и беспилотников, но и экспорт украинской сельхозпродукции. После нескольких атак на грузовые судна многие иностранные судовладельцы отказываются направлять свои суда в украинские порты. Между тем удары наносятся ежедневно.
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