Новые подробности от Минобороны по ночному удару

Российское Минобороны подтверждает удар по Украине, приводя некоторые подробности ночной атаки. Как заявляют военные, основными целями выступили Киев и Южный.
В ночь с субботы на воскресенье, 19 июля, ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву, а также Киевской и Одесской областям. В ходе атаки применялись ракеты не только наземного, но и воздушного базирования, а также дроны-камикадзе типа «Герань». Удары наносились по предприятиям украинского ВПК и логистическим центрам.
Согласно данным военного ведомства, в ходе ударов в Киеве были поражены: предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс», предприятие ракетно-космической промышленности (ООО «Спецоборонмаш»/ГАХК «Артем»), предприятие «Киев-90» (ООО «Меридиан» им. С.П. Королева), ООО «Оаклайн». Все четыре предприятия имеют отношение к производству крылатых ракет «Фламинго», «Нептун» и других.
Также поражен киевский сортировочный центр «Новой почты», через который идет доставка продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. В Киевской области ударами накрыт логистический центр Тарасовка «Антел Пропертис», имеющий отношение к производству дронов.
В порту Южный Одесской области поражены резервуары с ГСМ.
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