Новые подробности от Минобороны по ночному удару

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Новые подробности от Минобороны по ночному удару

Российское Минобороны подтверждает удар по Украине, приводя некоторые подробности ночной атаки. Как заявляют военные, основными целями выступили Киев и Южный.

В ночь с субботы на воскресенье, 19 июля, ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву, а также Киевской и Одесской областям. В ходе атаки применялись ракеты не только наземного, но и воздушного базирования, а также дроны-камикадзе типа «Герань». Удары наносились по предприятиям украинского ВПК и логистическим центрам.



Согласно данным военного ведомства, в ходе ударов в Киеве были поражены: предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс», предприятие ракетно-космической промышленности (ООО «Спецоборонмаш»/ГАХК «Артем»), предприятие «Киев-90» (ООО «Меридиан» им. С.П. Королева), ООО «Оаклайн». Все четыре предприятия имеют отношение к производству крылатых ракет «Фламинго», «Нептун» и других.

Также поражен киевский сортировочный центр «Новой почты», через который идет доставка продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. В Киевской области ударами накрыт логистический центр Тарасовка «Антел Пропертис», имеющий отношение к производству дронов.

В порту Южный Одесской области поражены резервуары с ГСМ.
33 комментария
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  1. BAI Звание
    BAI
    +15
    Сегодня, 09:19
    Слава богу начали бить потому что надо, а не в ответ на что то
    1. poquello Звание
      poquello
      -2
      Сегодня, 09:44
      Цитата: BAI
      Слава богу начали бить потому что надо, а не в ответ на что то

      ) вы серьёзно думали, что наши бьют в ответ?
      1. g_ae Звание
        g_ae
        +10
        Сегодня, 09:48
        Если бы били не "в ответ", а как делают "цивилизованные"страны, СВО уже бы закончилась.
        1. poquello Звание
          poquello
          -3
          Сегодня, 09:52
          Цитата: g_ae
          Если бы били не "в ответ", а как делают "цивилизованные"страны, СВО уже бы закончилась.

          у "цивилизованных" уже закончилась? чем закончилась?
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Сегодня, 10:25
      Цитата: BAI
      Слава богу начали бить потому что надо, а не в ответ на что то


      Потому что уже нельзя было игнорировать производство украинских средств поражения.Жаренным запахло.Однако же удивляет что дотянули до последнего.И чего так боялись трогать украинский ВПК? Партнёров огорчать не хотели наверное.Но всё таки инстинкт самосохранения возобладал.Партнёры как показывает практика в любой момент кинуть могут.Так что надеяться можно только на себя,а не на партнёров.Другого выхода то и нет.
    3. Диvannый анаlitик Звание
      Диvannый анаlitик
      -1
      Сегодня, 12:21
      Какой смысл бить в свинорейхе по предприятиям, якобы производящим электронные компоненты? Из европки и так все для отверточной сборки подвезут, причем более качественное. Другое дело, например, вокзал, который уже примелькался, через который любят вальяжно прибывать в русский город Киев евро-рептилии различного пошиба, в последнее время целыми многочисленными кодлами. Боимся, что зацепим гражданских? Так ведь можно за сутки предупредить, чтобы успели попрятаться.
      1. Диvannый анаlitик Звание
        Диvannый анаlitик
        -1
        Сегодня, 12:29
        P.S. А уж какой медиаэффект будет- песня!
  2. Военком77 Звание
    Военком77
    +11
    Сегодня, 09:20
    Каждый день так надо, а не раз в неделю
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      Сегодня, 10:43
      И каждую ночь! Ну рассветы и закаты тоже хорошее время суток для ударов wassat
    2. shtatsov Звание
      shtatsov
      0
      Сегодня, 14:04
      Каждый день накладно будет. Да и разведка должна цели успевать уточнять. Искандеры с Цирконами, дорогое удовольствие. Геранями в таком масштабе будет очень хорошо. Боюсь сглазить, но очень надеюсь, что сопли жевать перестали и красные фломастеры закончились!
  3. bayard Звание
    bayard
    +5
    Сегодня, 09:21
    Ответ на удары по Вайлберис ?
    Шутка (с долей) , удары хороши , огня и Дыма много , значит есть чему гореть . Количество ракет в ударе так же порадовало .
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      -1
      Сегодня, 10:57
      bayard
      А вдруг кто-то из директоров Вайлбериса обиделся и оплатил нашу ответку? ))
    2. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      -1
      Сегодня, 11:21
      Цитата: bayard
      Количество ракет в ударе так же порадовало .

      Пишут, что балистики было 48-50 штук, рекорд! Получается связи у хозяйки WB круче чем у нефтепереработчиков. lol Да и денег у неё навалом, вполне на "подарки" скакуасам должна была потратиться! yes
      1. bayard Звание
        bayard
        0
        Сегодня, 13:04
        Цитата: LIONnvrsk
        балистики было 48-50 штук, рекорд!

        Значит промышленность обеспечивает и восполняет такой расход . Причём растёт именно число ударов баллистикой и "Цирконами" . Видимо прежде накопление и разгон производства было , а теперь полетело любо-дорого .
  4. ximkim Звание
    ximkim
    +8
    Сегодня, 09:26
    Интересно...
    Если в течении августа налеты ВСУ начнут снижаться , то , удары ВС РФ имеют эффект.
    А если налеты ВСУ будут только увеличиваться , то , куда наносит удары ВС РФ sad
    1. poquello Звание
      poquello
      +4
      Сегодня, 09:49
      Цитата: ximkim
      А если налеты ВСУ будут только увеличиваться , то , куда наносит удары ВС РФ

      куда надо - туда и наносит, количество налётов ВСУк зависит от количества натовских бпла, которые они смогли протащить в укропию и запустить
    2. роман66 Звание
      роман66
      +5
      Сегодня, 09:54
      Надо ещё ж/д наглухо перекрыть. Тогда точно будет снижаться
      1. poquello Звание
        poquello
        +1
        Сегодня, 10:05
        Цитата: роман66
        Надо ещё ж/д наглухо перекрыть. Тогда точно будет снижаться

        так так и происходит, по этому вопросу, ВСУки придумывают как ввезти, а наши как перекрыть ввоз или ввезённое уничтожить
        1. роман66 Звание
          роман66
          +2
          Сегодня, 10:10
          Плохо, что только сейчас спохватились. Уж столько всего навезли
          1. poquello Звание
            poquello
            +1
            Сегодня, 10:17
            Цитата: роман66
            Плохо, что только сейчас спохватились. Уж столько всего навезли

            ааа, песня Джафара, интеллигенту от себя спасения нет
            1. роман66 Звание
              роман66
              +1
              Сегодня, 10:22
              Да, в принципе верная песня - " Ты упадешь, а он не добивает"
              1. poquello Звание
                poquello
                0
                Сегодня, 10:24
                Цитата: роман66
                Да, в принципе верная песня - " Ты упадешь, а он не добивает"

                ага
  5. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:30
    Очень хорошие новости с утреца.
  6. О. Бендер Звание
    О. Бендер
    +4
    Сегодня, 09:42
    Воскресное утро порадовало новостями от МО.Порты заровнять бы .В новостях вчера кажется показали фото удара по тоннелю в Иране.Может в МО увидят?Если орешником по бескидскому жахнуть,вход то наверняка завалит,а там уже наливать что бы рем.бригады разогнать.
    1. Dart2027 Звание
      Dart2027
      +2
      Сегодня, 10:01
      Цитата: О. Бендер
      В новостях вчера кажется показали фото удара по тоннелю в Иране.

      А еще там говорилось, что весь эффект от удара устраняется за несколько часов. Вчера здесь была статья.
      1. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 10:22
        Цитата: Dart2027
        Цитата: О. Бендер
        В новостях вчера кажется показали фото удара по тоннелю в Иране.

        А еще там говорилось, что весь эффект от удара устраняется за несколько часов. Вчера здесь была статья.

        ну да, разгребут и вперед, с Бендер-Аббас удачно похоже амеры проблему иранцам навесили, если объездов нет
        1. Dart2027 Звание
          Dart2027
          0
          Сегодня, 10:29
          Цитата: poquello
          ну да, разгребут и вперед

          Статью не прочитали?
          1. poquello Звание
            poquello
            0
            Сегодня, 10:34
            Цитата: Dart2027
            Цитата: poquello
            ну да, разгребут и вперед

            Статью не прочитали?

            нет, по шапкам пробежал, вроде пустой удар по туннелю
    2. poquello Звание
      poquello
      +1
      Сегодня, 10:08
      Цитата: О. Бендер
      Воскресное утро порадовало новостями от МО.Порты заровнять бы .В новостях вчера кажется показали фото удара по тоннелю в Иране.Может в МО увидят?Если орешником по бескидскому жахнуть,вход то наверняка завалит,а там уже наливать что бы рем.бригады разогнать.

      как всё просто, а с Молдавии везут вперемешку с пассажирскими вагонами
      1. О. Бендер Звание
        О. Бендер
        +1
        Сегодня, 10:15
        Понятное дело,прекратить весь трафик поставок не возможно,есть жд,авто переходы но обрубить самые толстые артерии транспортные позволит хотя бы сильно усложнить всю логистику.Удары по пунктам пропуска позволят также в какой то степени замедлить логистику,запугать всех перевозчиков не выйдет.Но какая то часть наверняка бросит это дело .
      2. Теренин Звание
        Теренин
        -1
        Сегодня, 10:19
        Цитата: poquello
        как всё просто, а с Молдавии везут вперемешку с пассажирскими вагонами

        Если будем толерантными, тогда столетняя война между англией и францией (1337-1453гг) будет нервно курить в сторонке. А это не мушкетные перестрелки с вылазкими попить пиво, это ракеты.
        1. poquello Звание
          poquello
          +1
          Сегодня, 10:31
          Цитата: Теренин
          Цитата: poquello
          как всё просто, а с Молдавии везут вперемешку с пассажирскими вагонами

          Если будем толерантными, ...

          иногда напоминает захват заложников в здании, проблемы похожие
          1. Теренин Звание
            Теренин
            0
            Сегодня, 10:36
            Цитата: poquello
            Цитата: Теренин
            Цитата: poquello
            как всё просто, а с Молдавии везут вперемешку с пассажирскими вагонами

            Если будем толерантными, ...

            иногда напоминает захват заложников в здании, проблемы похожие

            Так и есть, одна сторона постоянно в позе обороняющейся.
  7. Комментарий был удален.