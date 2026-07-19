Российского учёного-физика из Щёлково арестовали по обвинению в госизмене

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Российского учёного-физика из Щёлково арестовали по обвинению в госизмене

Мещанский суд Москвы отправил под арест российского ученого, работавшего в институте Роскосмоса. 35-летнего ученого-физика обвиняют в госизмене.

Ученый Максим К. из подмосковного Щелково задержан силовиками по обвинению в госизмене. Подробности дела неизвестны, оно проходит под грифом «секретно», но есть данные, что ученый работал в московском научно-исследовательском институте ЦНИИМАШ, относящемуся к Роскосмосу, над темой турбулентности.



Физика задержали еще 24 июня, но стало известно об этом только сейчас. Ученый находится в СИЗО, Мещанский суд Москвы арестовал его на два месяца с возможным продлением.

Известно, что Максим К. был на хорошем счету в институте, написал несколько научных статей по аэродинамике и считался перспективным «молодым ученым». Параллельно со своей основной работой развивал бизнес и до начала российской специальной военной операции часто ездил в Молдавию и Украину. Возможно, что там и был завербован одной из иностранных спецслужб. Какой - пока неизвестно, силовики сведения не разглашают.

Что интересно в этой истории — Максим К. является уже четвертым как минимум ученым из ЦНИИМАШ, арестованным за госизмену с 2019 года.
61 комментарий
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  1. gridasov Звание
    gridasov
    +6
    Сегодня, 10:00
    Вопросы турбулентности или поведение и закономерности сплошных сред и их энергетические аспекты это прежде всего математика распределения больших данных по алгоритмам с оптимизацией процессов. Поэтому это фундаментальные темы обеспечивающие прорывные инженерные решения и определяющие приоритет одних стран над другими. А значит государству в лице думающих и ответственных людей стоит искать не карательные методы применительно к учёным, а обеспечительные для их плодотворной работы.
    1. barclay Звание
      barclay
      +15
      Сегодня, 10:06
      , а обеспечительные для их плодотворной работы.
      Да, конечно, но под неусыпным присмотром, раз ездил в "определённые места".
      1. Mister X Звание
        Mister X
        +3
        Сегодня, 13:09
        Параллельно со своей основной работой развивал бизнес и до начала российской специальной военной операции часто ездил в Молдавию и Украину.

        Это как?!
        Он же должен быть невыездным
      2. gridasov Звание
        gridasov
        +4
        Сегодня, 13:25
        Правильно! И чем серьёзнее тематика разработок, тем серьёзней прикрытие и контроль. Но для оценки таких процессов должны существовать и специалисты. Я например любые прорывные технологии могу оценить потому, что сам разработчик высоко эффективного процесса работающего на любых режимах энергетических переходов от ламинарного к турбулентном и плазменных уровней процессов. Спросите почему я такой самоуверенный? Потому, что мы избежали полностью рассеивания энергии и её дробления. Потому, что без математических ппорывов нельзя понять сложные в алгоритмах обеспечении переходов процессы.
    2. роман66 Звание
      роман66
      +15
      Сегодня, 10:08
      Деньги - вещь такая, сколько не дай - мало будет. Тем более бизнес какой-то мутил
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +4
        Сегодня, 10:51
        Научные изыскания и деньги всегда дают хороший результат.
        Главный вопрос кто эти деньги дает и что за них просит.
      2. avatar123 Звание
        avatar123
        +13
        Сегодня, 10:55
        Ну так может не давать их футболистам и прочему балласту, раз деньги "вещь такая". Никому не давать.
        А то для учёных, от которых зависит будущее планеты это "вещь такая", а для футболистов, блогеров и прочих бизнесменов это вещь другая. Непорядок
        1. mann Звание
          mann
          +3
          Сегодня, 13:06
          Цитата: avatar123
          Ну так может не давать их футболистам и прочему балласту, раз деньги "вещь такая".

          Тем более "импортным"
    3. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Сегодня, 10:16
      Цитата: gridasov
      Вопросы турбулентности или поведение и закономерности сплошных сред и их энергетические аспекты это прежде всего математика распределения больших данных по алгоритмам с оптимизацией процессов. Поэтому это фундаментальные темы обеспечивающие прорывные инженерные решения и определяющие приоритет одних стран над другими. А значит государству в лице думающих и ответственных людей стоит искать не карательные методы применительно к учёным, а обеспечительные для их плодотворной работы.


      А что прикажите делать с совместными разработками с учёными из капиталистических стран ?Тогда может и за измену прийдётся всех деятелей привлекать,в том числе всех тех кто имеет счета за рубежом и занимает значимую должность в России,в том числе в политике и бизнесе?Или это другое?Где грань и критерии по которым можно отличить общепринятую в мире практику научного сотрудничества от гос.измены?Пример.Киотский университет (яп. 京都大学, кё:то дайгаку) — один из ведущих и старейших национальных университетов Японии, расположенный в городе Киото. Ранее входил в систему императорских университетов.

      .Учёные из ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН, Института физики твёрдого тела РАН и Киотского университета синтезировали серию координационных соединений, которые могут стать основой для процессоров квантовых компьютеров. Работа поддержана грантом Российского научного фонда. ... исследование может стать толчком для создания ультраминиатюрных устройств: сверхплотных носителей информации, элементов квантовой памяти, сенсоров и магнитных меток. Внедрение таких устройств повысит производительность, безопасность и энергоэффективность техники. Учёные планируют модифицировать комплексы, чтобы увеличить время жизни квантовой когерентности — уже сейчас на примере ванадия показано, что оно зависит от способа приготовления образца.


      https://dzen.ru/a/alkDijRgISluJnLm
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        +5
        Сегодня, 10:26
        А что прикажите делать с совместными разработками с учёными из капиталистических стран?

        А наша давно стала социалистической? :)
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          +15
          Сегодня, 10:32
          Ну хорошо .Со странами находящимися под контролем США скажем так.Как та же Япония.Хотя какие тут могут быть преграды чисто по логике если стране члену НАТО Турции продают С-400?За такую продажу тоже кого то обвинят в гос измене или это другое?А лизинг АПЛ Нерпа в Индию,плотно сотрудничающую с британцами,которые потом изучают отданную в лизинг подлодку?Это как назвать?Чем такое сотрудничество отличается от примера сотрудничества арестованного ученого?Просто получается что перед законом все равны,но кто то оказывается ровнее.
          1. Степняк Звание
            Степняк
            +2
            Сегодня, 11:13
            Просто получается что перед законом все равны,но кто то оказывается ровнее.

            Да. Это результат захламления законодательства. Хотите ещё пример? Есть статья УК об издевательстве над животными. Зайдите на скотобойню любого мясокомбината и там вы увидите, как данный закон массово, открыто и легально нарушается. В магазинах продают механические мышеловки капканного типа, крысиный яд. Законодатели густо запутали законодательство, поэтому фиг поймёшь куда наступить, чтоб не попасть в коричневую субстанцию.
            1. Гардамир Звание
              Гардамир
              +2
              Сегодня, 12:15
              Про законодательство. Реклама пива запрещена поэтому рекламируют безалкогольное. Расчет на совсем неумных.
      2. Гардамир Звание
        Гардамир
        0
        Сегодня, 10:53
        из капиталистических стран
        Давайте выражаться точнее. Неужто Россию вы считаете социалистической страной?
      3. gridasov Звание
        gridasov
        +2
        Сегодня, 13:32
        Во-первых я абсолютно уверен, что у научного сообщества и сейчас не существует точного математического обоснования что такое динамика и что такое плотность магнитных силовых потоков которые и формируют процессы электричества и другие силовые взаимодействия в природе. ПОЧЕМУ? Потому, что нет математических методов работы с сверх большими массивами данных в единовременно трансформации и др. Все о чем Вы сказали имеет свое относительное обоснование, но не настолько, чтобы можно было говорить о новых методах обоснования этих достижений, чтобы двигаться далее.
      4. Severok Звание
        Severok
        -1
        Сегодня, 14:08
        Не может придется, а необходимо привлекать за госизмену всех деятелей государственного уровня, имеющих близких, имущество и денежные средства за границей, за исключением действующих сотрудников дипмиссий (кроме владения недвижимым имуществом за границей).
    4. Алексей северянин Звание
      Алексей северянин
      +1
      Сегодня, 10:48
      Опыт обеспечительных мер для плодотворной работы у нас есть. "Шарашки" зарекомендовали себя неплохо. Пора вспомнить хорошо забытое старое.
      1. gridasov Звание
        gridasov
        +2
        Сегодня, 13:34
        Гениальные учёные счастливы в ограниченных социальных достатка. Потому, что они все в своём самоутверждении и поиске истин. Поэтому функции соц и мат обеспеченности должны и берут на себя государства. Но умные государства и руководители.
    5. Tagan Звание
      Tagan
      -1
      Сегодня, 10:53
      А значит государству в лице думающих и ответственных людей стоит искать не карательные методы применительно к учёным, а обеспечительные для их плодотворной работы.

      Может его ещё и наградить надо было?
      Стимул для науки в целом должен быть, конечно. Но задабривание свoлочной натуры ничем хорошим не закончится. Разве что будет немного выше вероятность, что продажность активизируется при большем ценнике.
      1. gridasov Звание
        gridasov
        +1
        Сегодня, 13:36
        Может не награждать, но не терроризировать ставить его в противопоставление власти. Как минимум органы контроля должны разбираться в мере возложенных на всех дифференцированных и общих задач.
    6. astepanov Звание
      astepanov
      +2
      Сегодня, 11:39
      Гридасов в своем репертуаре - наводит тень на плетень и надувает щеки. Но одно можно сказать твердо: спецслужбы давно себя дискредитировали в ловле ученых-"изменщиков", пользуясь откровенной неоднозначнстью законодательства в части гостайны, формальностью причисления тех или иных работ к секретным, а также вследствие собственного непонимания важности тех или иных работ. Скольким ученым сломали жизнь только за то, что они опубликовали (с разрешения ученых советов!) те или иные устаревшие работы в открытой печати или сделали доклады на конференциях!
      Мы уже четвертый десяток лет только делаем вид, что финансируем науку. Мы отстали на магистральных направлениях на десятки лет. Большинство наших "секретов" за бугром давно стали промышленной рутиной. Так что с делом этого арестванного "шпигуна" надо бы погодить и разобраться: а он в самом деле "шпигун", или опять лепят горбатого?
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        -1
        Сегодня, 13:27
        Цитата: astepanov
        спецслужбы давно себя дискредитировали в ловле ученых-"изменщиков"

        Это самый простой способ "срубить палку", ведь план сам собой не выполнится.
    7. Mister X Звание
      Mister X
      -1
      Сегодня, 12:58
      Цитата: gridasov
      обеспечительные для их плодотворной работы.

      В шаражке
      Как Туполев и другие
    8. mann Звание
      mann
      0
      Сегодня, 13:02
      Цитата: gridasov
      государству в лице думающих и ответственных людей стоит искать не карательные методы применительно к учёным, а обеспечительные для их плодотворной работы.

      В том числе и достойные зарплаты
    9. ботан.su Звание
      ботан.su
      -1
      Сегодня, 13:19
      Цитата: gridasov
      А значит государству в лице думающих и ответственных людей стоит искать не карательные методы применительно к учёным, а обеспечительные для их плодотворной работы.

      Ответственные люди у нас сплошь юристы, у них ментовский метод решения проблемы - назначили крайнего, посадили. Что там с проблемой ЦНИИМАШа и будет ли он работать дальше как надо, полетим ли мы на Луну и Марс, уже никого не волнует, юристы "проблему решили" как умеют.
      Надеюсь, суд будет разбираться не только формально. Надо понимать, что если чувак ночью фотографировал секретные документы и по тайным каналам передавал на запад, тогда, конечно, пусть сидит. Но если он, как часто бывает, написал статью,эту статью ответственные люди допустили к печати, то тут большой вопрос - а где госизмена? Процесс закрытый, к общественности не обратишься. Вот и думай, что там у нас спецслужбы, шпионов ловят или видимость работы создают.
      Плохо, когда исчезает доверие к государственным структурам...
      1. gridasov Звание
        gridasov
        0
        Сегодня, 13:40
        В том - то и дело, что правду нельзя выносить наружу потому, что правда обозначено только кулуарным сообщества и проверенным на интеллект людям. Правда сейчас становиться вообще уделом особо интеллектуальных людей поскольку мир погряз в фейках и искаженной представлении реальности.
    10. solovjoff Звание
      solovjoff
      0
      Сегодня, 13:38
      А где здесь о карательных мерах разговор? Вы о чём ?! belay
    11. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 15:25
      "Известно, что Максим К. был на хорошем счету в институте, написал несколько научных статей по аэродинамике и считался перспективным «молодым ученым». ... "
      ******************************************************************
      Ну, если этот "перспективный" недоносок "сливал" секретную инфу, значит он, либо имел к ней допуск, хотя бы по "2-ой форме". Либо, если он такового не имел, а от кого-то, в процессе банального "базара в курилках" или "амурных дел" с секретутками начальников, получал, то значит ЦНИИТОЧМАШ, в плане хранения секретных документов, это проходной двор и балаган. В первом случае, т.е. при наличии допуска, вопрос к тем, кто ему РАЗРЕШИЛ выезд из страны вообще?.. Тем более в некую "Молдову" или бывшую "украину" (где уже переворотчики при власти были?.. Тем более, - ЧАСТЫЙ выезд?..

      А если у него допуска не было, то здесь уже вопрос к "уполномоченным", увы, той же ФСБ. Это как так, ребята, недоносок, свыше ПЯТИ ЛЕТ секретную инфу, беспрепятственно гребёт и сливает?..
  2. Dart2027 Звание
    Dart2027
    +8
    Сегодня, 10:04
    до начала российской специальной военной операции часто ездил в Молдавию и Украину
    Интересно о чем думал Первый отдел.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 10:09
      Как не пропустить на территориях меня с инструментом, для выполнения работ
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        -3
        Сегодня, 10:49
        роман66
        В этом мире уже все умные мысли сказаны.
        1. gridasov Звание
          gridasov
          +1
          Сегодня, 13:44
          Ошибаетесь! Мир меняеться в алгоритмах нашего поведения и восприятия, но не меняеться в фундаментальных физических аспектах как процессов. Вариативность поведения человека меняеться адекватно новым или переменным условиям существования.
    2. Абрам кац Звание
      Абрам кац
      +2
      Сегодня, 11:22
      Для шпиона вовсе необязательно бывать в стране , которая вербует .
      А звучит круто - молдавский шпион .
      1. gridasov Звание
        gridasov
        +1
        Сегодня, 13:51
        Шпионы это аналитики и им сейчас доступны более эффективные методы работы с информацией. Но я отмечу огромный дефицит в сфере промышленного шпионажа специалистов. А это должны как очевидность, быть именно учёные разбирающихся в тенденция и уровнях передовых изысканий в науке.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    -4
    Сегодня, 10:07
    Решил бабла срубить по лёгкому , теперь будет до конца своих дней передвигаться в позе Z.
    1. Сергей Новиков_3 Звание
      Сергей Новиков_3
      -2
      Сегодня, 10:17
      Зачем? Его знания могут быть востребованы. Вполне возможно, что будет жить в хорошем коттеджном посёлке для таких же, но только без выхода за периметр. Знания, они дорогого стоят.
      1. 16112014nk Звание
        16112014nk
        0
        Сегодня, 14:34
        Цитата: Сергей Новиков_3
        Его знания могут быть востребованы.

        Был в СССР такой гений-самоучка Баранов. Подделывал 25- и 50-рублёвые банкноты. Эксперты не могли отличить. Всё равно посадили на 12 лет.Власти не меняются.
        Баранов избежал положенного за такое проделки расстрела. Говорят, за ставропольца лично КГБ и руководство Госзнака похлопотало: слишком уж полезен оказался сей парень, многое рассказал, на десяти листах изложил, как лучше советские деньги от подделки защищать. А потому отсидев двенадцать лет в колонии общего режима, вышел на свободу.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -2
    Сегодня, 10:22
    Что интересно в этой истории — Максим К. является уже четвертым как минимум ученым из ЦНИИМАШ, арестованным за госизмену
    А сколько им там платят?
    1. Абрам кац Звание
      Абрам кац
      -2
      Сегодня, 11:26
      Предыдущие арестованные под пытками оговорили честных людей . Как в 1937 ... Возможно , в будущем очередная жертва репрессий .
  5. Butte Carl Звание
    Butte Carl
    +4
    Сегодня, 10:23
    Nichts ist schlimmer als Verrat! Mord ist schlimm, aber Verrat ist schlimmer! Und nach Prostitution und Spionage ist Verrat das drittälteste „Gewerbe“ was die Spezies Mensch, historisch betrachtet, hervorgebracht hat. Und Verrat in der Wissenschaftsgemeinde ist keine Seltenheit. „Klaus Fuchs“ (Physiker) hat sich entschieden damals der Sowjetunion Geheimnisse über die Entwicklung der US-Atombombe, weiter zu geben. Auch „Theodor Hall“, „Alan Nunn May“ oder „Bruno Pontecorvo“ (alles Physiker) haben eine Gewissensentscheidung getroffen, dass die USA nicht der „goldene Werte-Westen“ sei, sondern eine Bedrohung für den Weltfrieden. Das sind Beispiele wo Verrat „positiv motiviert“ wurde. Viel schlimmer ist der Verrat der den monetären Charakter trägt und wenn russische Wissenschaftler sich freiwillig ist heute „feindliche Länder“ begeben, dann wollen sie garantiert nicht die kulturellen Genüsse anderer Länder geniessen, sie fahren dort hin, weil sie einem Auftrag folgen. Ein alter Ausspruch lautet: „Folge dem Geld und du findest den Mörder!“ Bei Verrat ist es ähnlich. Ich sage immer: „Holzauge bleibe wachsam! Nicht jeder der lächelt, meint es gut mit dir!“ lachen ist auch eine Möglichkeit einem anderen die Zähne zu zeigen. Und Verrat bleibt schlimmer als Mord.
  6. Теренин Звание
    Теренин
    +1
    Сегодня, 10:28
    Параллельно со своей основной работой развивал бизнес

    Невозможно одновременно быть учёным и иметь бизнес. Очереной продажный петушара с купленным дипломом.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 12:06
      Подтверждаю. Знал такого. Пельменями торговал (поставки). Отстегивал с кармана чтобы включали в со-авторы публикаций чтобы за их отсутсивие не поперли с должности. Всплыло. Отправили подальше.
  7. VicVic Звание
    VicVic
    +8
    Сегодня, 10:30
    "Параллельно со своей основной работой развивал бизнес и до начала российской специальной военной операции часто ездил в Молдавию ..."
    Фруктами торговал что-ли?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 11:09
      не, способы успокаивания турбулентности молдаванам впаривал.
  8. Комментарий был удален.
  9. север 2 Звание
    север 2
    -1
    Сегодня, 10:48
    вот интересно , например , космической тематикой занимающийся, ну например Массачусетский Технологический Институт (MTI ) , он на здании что бы понять что институт находится здесь , внизу букв своей аббревиатуры MTI , тоже размещает русскую аббревиатуру МТИ , как это делает этот Центральный Научно Исследовательский Институт Машиностроения в Подмосковье , внизу аббревиатуры ЦНИИМАШ разместив ещё и аббревиатуруTSNIIMASH . Это что , намёк что работаем и для наших и для ваших ?
  10. pexotinec Звание
    pexotinec
    -1
    Сегодня, 10:49
    Для таких людей отдельный цех(лаборатория) на зоне и пусть приносят пользу государству.
  11. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 10:49
    Максим К. является уже четвертым как минимум ученым из ЦНИИМАШ, арестованным за госизмену с 2019 года.

    Работая на государство, решили ещё и бабла срубить от "заинтересованных" посторонних лиц.
    Вот лет 25 пусть теперь бесплатно варежки шьют.
    Хотя во времена раньше была хорошая придумка насчёт "шарашек", так сказать "варежки" по профилю.
  12. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 11:04
    надо пацану учиться как в хату заходить и на вопросы ты кто парняга летчих или шахтёр ответы штудировать)) считай еще на один университет заехал пассажир)) ну да прикинется порядочным гастарбайтером определят в баландеры там хулиганов нету)))я как то раз сидел с Козулиным в одном лагере это кандидат в президенты Беларуси был весь из себя оппозиционер ну так он в библиотекари определелся с мужиками в столовку не ходил ему загоняли пайку ногами каждый день из рестика очень страдал бродяга)) вертухаи его как родного брата опекали к нему с ЕС репортеры часто ездили их по зеленой запускали батька там многовекторность включал мама дорогая)) ни на одном лагере я блатнее пассажира не видел, чисто санаторий козлёнок. Кстати библиотекарь должность была номинальной с других 9 отрядов туда публику не пускали особо ток через кума) не пацаны так и пыжа можно тянуть))
  13. Гардамир Звание
    Гардамир
    +3
    Сегодня, 11:06
    Почему дело Тимура Иванова не проходит, как госизмена.
    И вообще что такое госизмена? За последние годы уже два десятка ученых занимающихся важными разработками отправлены в места не столь отдаленные. Некоторым около 80 лет. Это что чтобы российская наука не развивалась?
    Кстати все засекречено. Кого-то объявили шпионом, и все может он в Молдавию к родне ездил. Но здесь строгие "прокуроры" прочитав одну букву уже вынесли вердикт.
  14. Приходимец_СЭМ Звание
    Приходимец_СЭМ
    0
    Сегодня, 11:24
    Максим К. является уже четвертым как минимум ученым из ЦНИИМАШ, арестованным за госизмену с 2019 года.

    А Это уже "звоночек" , значит есть там кто-то и покрупней! yes
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      -1
      Сегодня, 12:29
      Может быть (вероятность велика).
      А может кто-то в конторе заимел зуб на эту богадельню, или хуже - шекели
      отрабатывает.
  15. alexleony Звание
    alexleony
    -1
    Сегодня, 11:56
    Цитата: Алексей северянин
    Опыт обеспечительных мер для плодотворной работы у нас есть. "Шарашки" зарекомендовали себя неплохо. Пора вспомнить хорошо забытое старое.

    Вот это дело.И не будет голова забита от посторонних мыслей, как развивать бизнес, куда бы еще съездить?
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 12:33
      Вы верите, что шарашки годятся для научных открытий, а не тупого освоения иностранных достижений частично добытых спецслужбами?
      Шарашке - единственное средство выживания конструкторов в условиях провала собственной науки, и адаптации чужих достижений для нужд фронта.
  16. мусоргский Звание
    мусоргский
    -3
    Сегодня, 11:58
    Однако чего то учёным не хватает как и нашей культуре! Давно бы надо навести порядок но вот всё руки не доходят!
  17. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    -1
    Сегодня, 12:17
    Максим К. является уже четвертым как минимум ученым из ЦНИИМАШ, арестованным за госизмену с 2019 года

    Особый отдел там есть вообще?
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      -1
      Сегодня, 12:34
      Конечно есть!
      А кто бы обеспечил каналы передачи информации и оперативное прикрытие?!
    2. mann Звание
      mann
      +2
      Сегодня, 12:59
      Цитата: Ivan№One
      Максим К. является уже четвертым как минимум ученым из ЦНИИМАШ, арестованным за госизмену с 2019 года

      Особый отдел там есть вообще?

      Особый отдел у военных, на предприятиях - первый
  18. Симаргл Звание
    Симаргл
    0
    Сегодня, 13:25
    Это не продолжение того случая, когда работа была пропущена "спецами", опубликована, а потом за публикацию дела заводить начали?
  19. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 14:01
    А вообще кто-то понимает, что сам физический процесс обозначенный как турбулентность, прежде всего концентрируется в предметных технологиях абсолютно для любых сфер жизнедеятельности цивилизации. ПРИ этом основой этих процессов являються математические методы работы с множеством или уровнем этих множеств. Поэтому опасность представлена людьми совершенно иной среды и уровня.
  20. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 14:09
    Не знаю про этого ученого, свечку не держал. Но вот удивительно, что из одного института арестовывают одного изменника за другим, но ни одного высокопоставленного предателя наше доблестное ФСБ за всё время своего существования не поймало
  21. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 14:24
    Отсутствие государственной системы идеологического воспитания населения, отсутствие и перспективы "достойной жизни" населения страны, "выпячиванея" денежной составляющей российского "бытия" - основная причина государственной измены, шпионажа, терроризма, казнокрадства и мошенничиства....