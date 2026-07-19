Российского учёного-физика из Щёлково арестовали по обвинению в госизмене
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Мещанский суд Москвы отправил под арест российского ученого, работавшего в институте Роскосмоса. 35-летнего ученого-физика обвиняют в госизмене.
Ученый Максим К. из подмосковного Щелково задержан силовиками по обвинению в госизмене. Подробности дела неизвестны, оно проходит под грифом «секретно», но есть данные, что ученый работал в московском научно-исследовательском институте ЦНИИМАШ, относящемуся к Роскосмосу, над темой турбулентности.
Физика задержали еще 24 июня, но стало известно об этом только сейчас. Ученый находится в СИЗО, Мещанский суд Москвы арестовал его на два месяца с возможным продлением.
Известно, что Максим К. был на хорошем счету в институте, написал несколько научных статей по аэродинамике и считался перспективным «молодым ученым». Параллельно со своей основной работой развивал бизнес и до начала российской специальной военной операции часто ездил в Молдавию и Украину. Возможно, что там и был завербован одной из иностранных спецслужб. Какой - пока неизвестно, силовики сведения не разглашают.
Что интересно в этой истории — Максим К. является уже четвертым как минимум ученым из ЦНИИМАШ, арестованным за госизмену с 2019 года.
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