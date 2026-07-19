Генштаб ВСУ отчитался об «эффективном» отражении ракетной атаки на Киев

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Генштаб ВСУ отчитался об «эффективном» отражении ракетной атаки на Киев

Украинские паблики снова критикуют работу ПВО, тогда как Воздушные силы ВСУ заявляют, что сработали «как всегда эффективно», сумев якобы перехватить даже гиперзвуковой «Циркон».

По данным Генштаба ВСУ, всего Россия применила 41 ракету, причем все ракеты били по Киеву и Киевской области. Одесскую атаковали дроны-камикадзе типа «Герань». Не все ракеты были баллистическими, из всех запущенных 10 были гиперзвуковыми «Циркон», 25 баллистическими «Искандер», 3 противокорабельными «Оникс» и две авиационными крылатыми Х-59/69.



Как сообщают некоторые украинские ресурсы, атака была очень быстрой, все ракеты прилетели по городу в течение 40 минут, а «титаны ПВО» снова поразили несколько домов, попытавшись свалить вину на Россию.

Согласно отчету ВС ВСУ, в ходе отражения атаки якобы удалось сбить 18 ракет, из которых 17 баллистических и гиперзвуковых «Искандер» и «Циркон», а также одну Х-59/69. Зафиксированы попадания 23 ракет и падение обломков в 18 локациях.

Зеленский уже заявил, что данная атака на Киев была одной из самых массированных, а удары по украинской столице он обсудит со своими европейскими союзниками, снова поднимая вопрос о поставках зенитных ракет и комплексов.
17 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:30
    "информация" для их внутреннего пользователя...
    Если подумать... у нас своего, практически такого же, хватает с избытком...
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      +3
      Сегодня, 10:38
      информация" для их внутреннего пользователя...

      "Три магнитофона, три портсигара, куртка кожаная - три".....(С).
    2. poquello Звание
      poquello
      +2
      Сегодня, 10:49
      Цитата: rocket757
      Если подумать... у нас своего, практически такого же, хватает с избытком...

      хотели Москву бомбить пусть теперь обсуждают "со своими европейскими союзниками", жалко что не Берлин, Париж, Лондон
    3. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 11:44
      «титаны ПВО» снова поразили несколько домов, попытавшись свалить вину на Россию.

      Титани ППО знову попали в двір житлового будинку yes
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 10:32
    Зеленский уже заявил, что данная атака на Киев была одной из самых массированных, а удары по украинской столице он обсудит со своими европейскими союзниками

    Дурилка картонная,слушай Каца лучше - он советует сдаться
  3. Теренин Звание
    Теренин
    -3
    Сегодня, 10:32
    На западном фронте без изменений ...
  4. HAM Звание
    HAM
    +4
    Сегодня, 10:39
    Вот и повод зеле смыться в Эвропу......вроде как "по-делу",а на самом деле мучает думка:" ..а вдруг! ..а если!"...пока Банковая "в домике"... stop
  5. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +5
    Сегодня, 10:44
    Посмотрел я результаты сегодняшней атаки, ни чего они там не сбили, только несколько своих многоквартирных домов как обычно , американки пэтриоты гасят киевлян
    1. cmax Звание
      cmax
      0
      Сегодня, 10:50
      Цитата: Вольный Остров
      Посмотрел я результаты сегодняшней атаки, ни чего они там не сбили, только несколько своих многоквартирных домов как обычно , американки пэтриоты гасят киевлян

      И где вы посмотрели, если не секрет?
      1. Mitka Звание
        Mitka
        +1
        Сегодня, 10:54
        Вышел на балкон, да и посмотрел.
        1. poquello Звание
          poquello
          0
          Сегодня, 12:19
          Цитата: Mitka
          Вышел на балкон, да и посмотрел.

          вид хороший
  6. codetalker Звание
    codetalker
    +1
    Сегодня, 11:35
    «Усё сбылы» - классика… и потери за 5 лет войны 50 к человек. Чего вообще плачутся?
  7. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    0
    Сегодня, 11:37
    Вонючий просроченный огрызок, видимо, доволен результатом атаки, появился повод на очередной челночный вояж к евро-рептилиям - поскулить, поклянчить, может что-нибудь перепадет для поддерки панталон. Опять же в европке безопасней для здоровья.
    1. Андрей Гладких Звание
      Андрей Гладких
      0
      Сегодня, 11:54
      "Вонючий просроченный огрызок" - классное определение. К тому же психически больной огрызок. У него "киевофобия" (разновидность клаустрофобии) вот и мотается по заграницам. И как у дворовой шпаны вместо "здрасте" - "дай закурить" у него - "дайте ракет". Больной шпанёныш.
  8. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    0
    Сегодня, 11:39
    Никак опять бабка с балкона банкой огурцов Циркон сбила
    1. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      0
      Сегодня, 12:05
      Точно, точно ! Это единственное в мире оружие, которое сбивает гиперзвук wink
  9. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    0
    Сегодня, 13:31
    Цитата: Диvannый анаlitик
    Вонючий просроченный огрызок, видимо, доволен результатом атаки, появился повод на очередной челночный вояж к евро-рептилиям - поскулить, поклянчить, может что-нибудь перепадет для поддерки панталон. Опять же в европке безопасней для здоровья.

    Классно , заношу в избранное. hi