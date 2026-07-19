Генштаб ВСУ отчитался об «эффективном» отражении ракетной атаки на Киев
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Украинские паблики снова критикуют работу ПВО, тогда как Воздушные силы ВСУ заявляют, что сработали «как всегда эффективно», сумев якобы перехватить даже гиперзвуковой «Циркон».
По данным Генштаба ВСУ, всего Россия применила 41 ракету, причем все ракеты били по Киеву и Киевской области. Одесскую атаковали дроны-камикадзе типа «Герань». Не все ракеты были баллистическими, из всех запущенных 10 были гиперзвуковыми «Циркон», 25 баллистическими «Искандер», 3 противокорабельными «Оникс» и две авиационными крылатыми Х-59/69.
Как сообщают некоторые украинские ресурсы, атака была очень быстрой, все ракеты прилетели по городу в течение 40 минут, а «титаны ПВО» снова поразили несколько домов, попытавшись свалить вину на Россию.
Согласно отчету ВС ВСУ, в ходе отражения атаки якобы удалось сбить 18 ракет, из которых 17 баллистических и гиперзвуковых «Искандер» и «Циркон», а также одну Х-59/69. Зафиксированы попадания 23 ракет и падение обломков в 18 локациях.
Зеленский уже заявил, что данная атака на Киев была одной из самых массированных, а удары по украинской столице он обсудит со своими европейскими союзниками, снова поднимая вопрос о поставках зенитных ракет и комплексов.
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