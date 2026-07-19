ВСУ нанесли удары по жилым домам в Курске и по промзоне под Ставрополем
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Минувшей ночью украинские боевики в очередной раз нанесли удары вглубь территории России. Сообщается о возгораниях в промзоне в окрестностях Ставрополя после атаки БПЛА ВСУ, а также о повреждениях многоквартирных домов по меньшей мере в трех районах Курска. По данным Минобороны, за ночь силами ПВО были сбиты 140 украинских БПЛА, в том числе над Московской областью, Кубанью, Азовским и Черным морями.
В ходе отражения воздушной атаки противника на Ростовскую область около полутора десятков БПЛА и ракеты уничтожены в городах Гуково и Каменск-Шахтинский, а также в 5 районах области. В частности, украинской воздушной атаке подверглись Тарасовский, Аксайский, Красносулинский, Кашарский и Каменский районы региона.
Украинские беспилотники ночью атаковали Курск и город Льгов Курской области. По данным губернатора Александра Хинштейна, в результате ударов пострадали как минимум три человека. Повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. В Курске под удар попали четыре многоквартирных дома, а во Льгове украинские беспилотники атаковали автобус, продуктовый магазин и остановку общественного транспорта. Ранения получили водитель автобуса и случайный прохожий, один из пострадавших является гражданином Белоруссии.
Кроме того, сообщается об атаке украинских боевиков на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска. В результате ударов ВСУ повреждены два танкера. Суда под флагами Либерии и Маршалловых Островов подверглись атаке при погрузке нефти. Танкеры сохранили плавучесть, утечки нефти удалось избежать.
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