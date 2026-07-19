Украинские дроны атаковали нефтяные терминалы международного консорциума КТК
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Украинские беспилотники снова атаковали нефтяной терминал «Каспийского трубопроводного консорциума» в Новороссийске, под удар попали два танкера под иностранными флагами. Об этом сообщает пресс-служба КТК.
Украина целенаправленно атаковала стоящие под загрузкой на терминале КТК танкеры под флагами Либерии и Маршалловых Островов. Оба судна получили повреждения, на одном из них вспыхнул пожар, который удалось быстро потушить. Известно, что танкеры остаются на плаву, разлива нефти не допущено, погрузка остановлена. Жертв и пострадавших в ходе удара нет. Сейчас идет оценка полученных судами повреждений.
В КТК заявляют, что это уже пятый «акт прямой агрессии Украины» в отношении международного консорциума, в составе учредителей которого американские компании Chevron и ExxonMobil. КТК через территорию России поставляет казахстанскую нефть на мировой рынок.
Это уже пятый акт прямой агрессии против сугубо гражданского объекта КТК, находящегося под защитой международного права.
Как подчеркивают в КТК, ни консорциум, ни связанные с ним танкеры не находятся под санкциями каких-либо государств.
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