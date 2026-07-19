Украинские дроны атаковали нефтяные терминалы международного консорциума КТК

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Украинские дроны атаковали нефтяные терминалы международного консорциума КТК

Украинские беспилотники снова атаковали нефтяной терминал «Каспийского трубопроводного консорциума» в Новороссийске, под удар попали два танкера под иностранными флагами. Об этом сообщает пресс-служба КТК.

Украина целенаправленно атаковала стоящие под загрузкой на терминале КТК танкеры под флагами Либерии и Маршалловых Островов. Оба судна получили повреждения, на одном из них вспыхнул пожар, который удалось быстро потушить. Известно, что танкеры остаются на плаву, разлива нефти не допущено, погрузка остановлена. Жертв и пострадавших в ходе удара нет. Сейчас идет оценка полученных судами повреждений.



В КТК заявляют, что это уже пятый «акт прямой агрессии Украины» в отношении международного консорциума, в составе учредителей которого американские компании Chevron и ExxonMobil. КТК через территорию России поставляет казахстанскую нефть на мировой рынок.

Это уже пятый акт прямой агрессии против сугубо гражданского объекта КТК, находящегося под защитой международного права.

Как подчеркивают в КТК, ни консорциум, ни связанные с ним танкеры не находятся под санкциями каких-либо государств.
14 комментариев
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  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +6
    Сегодня, 11:02
    Сомневаюсь что Chevron и ExxonMobil, а уж тем более Казахстан, выскажут своё "ФА" Зеленскому.
    1. Svarog5570 Звание
      Svarog5570
      0
      Сегодня, 11:20
      Они выполнят другое действие, достанут свои сопливчики и утрутся ими, на большее они не способны.
    2. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +1
      Сегодня, 11:39
      Цитата: Аркадий007
      Сомневаюсь что Chevron и ExxonMobil, а уж тем более Казахстан, выскажут своё "ФА" Зеленскому.

      Они могут начать качать претензии России за необеспечение безопасности их судов в наших портах. Тех же страховщиков натравят за деньгами, как в других случаях ГринПись !
  2. Tagan Звание
    Tagan
    +3
    Сегодня, 11:18
    Это уже пятый акт прямой агрессии против сугубо гражданского объекта КТК

    Рано или поздно выкормыш в лице УГИЛ должен был начать кусать руку подающего. Это закономерность.
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 11:21
    Скорее всего - конкуренты Chevron и ExxonMobil проплатили... Иначе не очень понятно, на кой чёрт это укрофюреру понадобилось.
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      +2
      Сегодня, 11:33
      Правильный подход. Я вот только удивляюсь на Росснефть -чё она неофициально хуситам, обещавшим перекрыть Баб-эль-мандебский пролив. через "прокладку" . втихую ну хотя бы Клабы не поставила. раз уж полноценные Калибры ниЗЗя? Была бы нефть по 200$ за бочку а Роснефть по 650! :)
      1. Fan-Fan Звание
        Fan-Fan
        0
        Сегодня, 15:59
        Российская власть полностью беспомощная и недалёкая. Запад поставляет ракеты Украине, а почему бы нам не поставить ракету Хуситам? Почему?
  4. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 11:25
    Украинские дроны атаковали нефтяные терминалы международного консорциума КТК

    Скауасы, как бешенный шакал в джунглях, всех готовы "покусать". Даже "руку" кормящую. lol
  5. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    0
    Сегодня, 11:39
    Вперед бандеровцы! Мочите своих!
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:49
    Совершенно не понимаю этого англо- американского прикола ,их бьют а они крепчают.Точнее крепчает цена на нефть.Вот обнулят КТК и куда казахская нефть пойдёт - по дружбе в Германию ? Так дружба с Дружбой понятия не совместимые последнее время .Может уважаемый Борис ( Вee Turn ) объяснит.
  7. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 11:59
    Почему б/украину не объявят террористическим государством? Фактов их террористической деятельности предостаточно. Боимся "прогрессивной мировой общественности"? Это той, которая координирует удары по России и снабжает укропию вооружением (полный спектр!) и боеприпасами?
  8. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:18
    Тявкнули про "акт агрессии"" и бегом поддерживать наркета с чубатыми террористами. Такое сейчас международное право.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:31
    Сейчас каждый лишний баррель нефти на счету на биржах ,а зе бомбит англоамериканскую нефть - танкера под английским флагом к КТК заходят .Впору уже спрашивать а у этих ангоамериканцев у них случаем дети не в России ,вместе с недвижимостью. bully Вот разнесёт зе под ноль КТК ,куда денется Казазкоамериканскоанлийская нефть с рынка .Китайцы наверно прикалывается ,мы свой трубопровод вазелином внутри сможем и предьявят дисконт .Про Россию молчу - Дружба для казахской нефти закрыта в Германию - открыта на Российские НПЗ и в Усть Лугу ,если $,£,€ Казахстан не втерпеж. Кстати принудительно был свидетелем разговоров " казахских " и русских пенсов ." Казахский пенсы " почему-то не хотят уезжать из Казахстана (преподаватели) Пенсия в Казахстане на рубли от 17 до 36 тыс руб ,когда стал принудительно свидетелем. Чача повышает громкость разговора . bully drinks good .
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:00
    Цитата: Вадим Топал-Паша
    Росснефть -чё она неофициально хуситам, обещавшим перекрыть Баб-эль-мандебский пролив
    Хуситы могли и долбать нефтяные месторождения а Саудовской Аравии. Что они как-то давно и делали