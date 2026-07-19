США потеряли «значительное число» вертолетов в ходе последних ударов Ирана
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Обмен ударами с Ираном не проходит для США бесследно, хотя Пентагон делает вид, что все идет «хорошо». Как утверждает New York Times со ссылкой на собственные военные источники, только за последнюю неделю США потеряли несколько вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk.
Удары Ирана по американским военным базам в Иордании привели к потере «значительного числа» боевых вертолетов. Речь идет о находившихся на базах UH-60 Black Hawk. Особенно удачным для Ирана оказался удар по базе имени принца Хасана на востоке Иордании, когда было уничтожено сразу несколько вертолетов. В то же время точное количество потерянных винтокрылых машин не называется, но, по некоторым данным, их может быть свыше двадцати.
Еще один высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности заявил, что в ходе последних ударов Ирана по Иордании был полностью уничтожен истребитель F-15 Strike Eagle, а еще несколько боевых самолетов и ударно-разведывательных беспилотников получили повреждения и были выведены из строя.
Стоит отметить, что официально потерь техники нет, Пентагон не торопится с заявлениями и подсчетом ущерба. Известно, что Конгресс США до сих пор не получил отчет за первую часть войны с Ираном.
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