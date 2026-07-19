США потеряли «значительное число» вертолетов в ходе последних ударов Ирана

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США потеряли «значительное число» вертолетов в ходе последних ударов Ирана

Обмен ударами с Ираном не проходит для США бесследно, хотя Пентагон делает вид, что все идет «хорошо». Как утверждает New York Times со ссылкой на собственные военные источники, только за последнюю неделю США потеряли несколько вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk.

Удары Ирана по американским военным базам в Иордании привели к потере «значительного числа» боевых вертолетов. Речь идет о находившихся на базах UH-60 Black Hawk. Особенно удачным для Ирана оказался удар по базе имени принца Хасана на востоке Иордании, когда было уничтожено сразу несколько вертолетов. В то же время точное количество потерянных винтокрылых машин не называется, но, по некоторым данным, их может быть свыше двадцати.



Еще один высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности заявил, что в ходе последних ударов Ирана по Иордании был полностью уничтожен истребитель F-15 Strike Eagle, а еще несколько боевых самолетов и ударно-разведывательных беспилотников получили повреждения и были выведены из строя.

Стоит отметить, что официально потерь техники нет, Пентагон не торопится с заявлениями и подсчетом ущерба. Известно, что Конгресс США до сих пор не получил отчет за первую часть войны с Ираном.
14 комментариев
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  1. Svarog5570 Звание
    Svarog5570
    +4
    Сегодня, 11:51
    Оказывается не всё так гладко в "датском" королевстве, это ещё неизвесно сколько деревянных макинтошей будет отправлено в тан.
  2. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 11:54
    Преимущество Трампа заключается в том, что его администрация способствует повышению осведомленности людей.
    Все больше людей в США и во всем мире начинают это понимать.
  3. кредо Звание
    кредо
    +3
    Сегодня, 11:56
    ...В то же время точное количество потерянных винтокрылых машин не называется, но, по некоторым данным, их может быть свыше двадцати...

    Персы показывают с одной стороны хороший пример всем остальным как надо биться с превосходящем врагом, а с другой стороны у всех остальных, кто не переваривает гегемона и блок НАТО на дух, наконец то должно прийти понимание что в одиночку с таким коварным врагом не справиться. Надо объединяться. yes
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 13:55
      Цитата: кредо
      Надо объединяться.

      так то да, но кто с нами будет объединяться то? КНДР с Ираном? маловато..
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 13:58
        так то да, но кто с нами будет объединяться то? КНДР с Ираном? маловато..

        Так ведь работать надо для достижения этой цели долго, упорно и настойчиво, а не бросать сделанное предшествующими поколениями и разбазаривать деньги на бестолковые мероприятия.
        1. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          0
          Сегодня, 14:01
          Цитата: кредо
          Так ведь работать надо для достижения этой цели долго, упорно и настойчиво, а не бросать сделанное предшествующими поколениями и разбазаривать деньги на бестолковые мероприятия.

          ну тогда коалиция - на сегодня, просто фантазия.. боюсь и на завтра тоже.. hi
  4. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 12:27
    Все идет по ранее гениально разработанному плану. 40 побед над одной страной - это рекорд, это вам не Грецки и Овечкин!
  5. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +1
    Сегодня, 12:40
    У полосатых вообще потерь не бывает. Неубиваемые сверхчеловеки с неубиваемой техникой.
    Только что-то "Тегеран за три дня" не шмагли.
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +1
      Сегодня, 13:58
      Цитата: КТМ-5
      Только что-то "Тегеран за три дня" не шмагли.

      так они и не планировали вроде - захватывать Иран.. что там с его ядерной программой непонятно, но за счет цены на нефть подскочившей- амеры и лично Донни-бабла подняли и поднимают каждый день немеряно.. суть то любой войны в бабле, а не во внешней картинке "для масс"
  6. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 13:17
    Самое время создать антифашистскую, антитрамповскую коалицию и бить вражину всем миром. Проект "Североамериканские Штаты" вышел из под контроля и стал опасен, пора приступить к ликвидации бешеного пса.
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 14:00
      Цитата: isv000
      Самое время создать антифашистскую, антитрамповскую коалицию и бить вражину всем миром. Проект "Североамериканские Штаты" вышел из под контроля и стал опасен, пора приступить к ликвидации бешеного пса.

      кто еще с нами? КНДР с Ираном?
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 14:19
        Цитата: советник 2 уровня
        кто еще с нами? КНДР с Ираном?

        Лиха беда начало. В Вашем списке, заметьте, две ядерные державы и одна потенциально близкая к обладанию оным. Все три страны имеют сильные армии с богатым боевым опытом ведения современной войны. Население общим числом в 265 млн. чел. Неплохой, я вам скажу, задел. Когда новый союз покажет зубы желающих покуражится резко поубавится, зато прибавится количество вступить в коалицию, хотя бы из чувства самосохранения. Да -в этом списке нет Белоруссии...
        1. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          0
          Сегодня, 14:44
          Цитата: isv000
          Лиха беда начало.

          надежды юношей питают - как говорится... еще не факт, что Иран с КНДР в такой союз вообще захотят.. а остальным он сто лет не нужен-их вполне гегемония сложившаяся устраивает.. кроме того, а толку от населения и ЯО? наступление начнем сразу с трех сторон? или шмалять ЯО начнем сразу? так нам их "союзные" ракеты не нужны- своих хватит... а для сильного союза, к которому захотят присоединятся - в первую очередь нужна сильная экономика, а не население с ЯО, пример тому - все бывшие республики СССР, кроме, пока, Беларуси.. это правда жизни,а остальное фантазии... hi
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:54
    Цитата: Svarog5570
    ещё неизвесно сколько деревянных макинтошей будет отправлено в тан.
    Чем больше, тем лучше!