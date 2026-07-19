Никакой помощи Киеву: в Бундестаге призвали пересмотреть внешнюю политику ФРГ

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Никакой помощи Киеву: в Бундестаге призвали пересмотреть внешнюю политику ФРГ

Сопредседатель стремительно набирающей популярность немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, выступая с трибуны Бундестага, в очередной раз призвала полностью прекратить любую поддержку Украины. Вайдель считает, что Берлину следует отказаться от дальнейшего финансирования Киева и поставок вооружений для ВСУ. Вайдель также заявила, что ее политсила не допустит вступления Украины в Европейский союз и НАТО.

Кроме того, лидер АдГ отмечает необходимость возобновления поставок Германии российского газа и восстановления работы АЭС — без дешевого энергоснабжения немецкая промышленность не выйдет из кризиса. Она подчеркнула, что высокие цены на энергоносители приводят к снижению промышленного производства и росту безработицы в Германии.

В АдГ подчеркивают, что нынешнее федеральное правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем увеличивает расходы на оборону и поддержку Украины, одновременно игнорируя экономические проблемы страны и рост долговой нагрузки. Нерациональная политика Мерца привела к тому, что уже в следующем году Германия будет вынуждена выплачивать около 80 млрд евро только на обслуживание государственного долга. Стремление Берлина любой ценой продолжать финансовую и военную поддержку Украины привело к тому, что на поставки вооружений для ВСУ тратятся средства, необходимые для удовлетворения внутренних социально-экономических потребностей Германии.

Между тем, согласно результатам последних соцопросов, рейтинг блока Мерца ХДС/ХСС упал до минимума и все больше уступает АдГ. Если эта тенденция сохранится, вполне вероятно, что АдГ сама сформирует правительство.
10 комментариев
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  1. poquello Звание
    poquello
    +5
    Сегодня, 12:02
    Здесь как-то мимо прошла
    "На встрече в городе Дессау-Рослау во вторник сопредседатель АдГ Тино Крупалла вместе с ведущим кандидатом партии в федеральной земле Саксония-Анхальт Ульрихом Зигмундом и кабаретистом Уве Штаймле исполнили гимн ГДР."
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +1
      Сегодня, 13:59
      ...но теперь против Штаймле идет юридическое разбирательство!!!
      1. poquello Звание
        poquello
        +1
        Сегодня, 14:06
        Цитата: Лиза Кернер-Тимошенко
        ...но теперь против Штаймле идет юридическое разбирательство!!!

        да, шум там поднялся знатный, колевские по-тихому после присоединения ГДР давили её бывших граждан сильно, запрещали работать, делали жителями второго сорта, уже решили вероятно что додавили ГДР и вот опять
  2. drags33 Звание
    drags33
    +4
    Сегодня, 12:07
    Прежде чем с радостью поставлять газ/нефть в гейропу, необходимо получить от них компенсацию за все те разрушения и потери, которые понесла Россия в результате поставки из гейропы вооружений и боеприпасов, бьющих напрямую по нашей стране... Понимаю, что это фантазии, но по-справедливости должно быть так! Вопрос только в том, где эта справедливость в современном мире?
    1. Svarog5570 Звание
      Svarog5570
      +1
      Сегодня, 12:26
      Вопрос не в том где эта справедливость, а в том когда у нашего правительства будут стальные фаберже а не озабоченность, а то насколько известно озабоченные в туалетах рукоблудством занимаются.
  3. Франк Мюллер Звание
    Франк Мюллер
    +1
    Сегодня, 12:27
    Помимо воли приходят на память слова В. И. Ленина в период «Великого октября»: «Никакого доверия и поддержки «Временному правительству»!». Нынешняя власть на Украине временная, а президент нелегитимен, что общеизвестно. Следовательно, ленинский призыв вполне актуален и правомочен? Дело за немногим – ему надлежит только последовать. laughing
  4. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 12:28
    вполне вероятно, что АдГ сама сформирует правительство.

    И мы увидим разворот на 180 от благих намерений. В мифических адекватных политиков веры не было и нет, все лозунги это клоунада. К тому же вряд-ли вообще такое случится.
    1. двейра63 Звание
      двейра63
      0
      Сегодня, 13:26
      А здесь , смотря с какой точки зрения смотреть))) эта адекватность смотря для кого: для Германии, возможно, это благо.
  5. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 12:37
    Пустое сотрясание воздухов с целью привлечения электората. Во-первых, большинства им не получить, во-вторых, даже если чудо произойдёт, что это, первая партия обманывающая избирателей?
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:58
    Цитата: drags33
    необходимо получить от них компенсацию за все те разрушения и потери, которые понесла Россия в результате поставки из гейропы вооружений и боеприпасов, бьющих напрямую по нашей стране
    И непременно с процентами?