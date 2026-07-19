Власти Нью-Йорка ищут законный повод для ареста Нетаньяху по ордеру МУС
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Власти Нью-Йорка намерены арестовать израильского премьера Биньямина Нетаньяху по прибытию на заседание Генассамблеи ООН, но только если найдут для этого законные основания. Об этом заявил мэр города Зохран Мамдани в интервью The New York Times.
Нью-Йоркские власти ищут законный способ ареста Нетаньяху при появлении того в городе. Как заявил Мамдани, сейчас юристы изучают законы и прецеденты, устанавливая, может ли израильский премьер быть арестованным по выданному Международным уголовным судом ордеру на арест. Нетаньяху прибудет в Нью-Йорк в сентябре для участия в заседаниях Генассамблеи ООН.
Я уверен, что премьер-министру Нетаньяху место в тюрьме. Он военный преступник, которому предъявлены обвинения Международным уголовным судом. И это мнение разделяют многие с учётом последствий, к которым привели его действия за последние много лет.
Однако, как подчеркнул Мамдани, если позволяющего арестовать израильского премьера закона нет, то он останется на свободе. Писать собственные законы для этого Нью-Йорк не будет.
Отметим, что США не признают юрисдикцию МУС, да и вообще хотят добиться его расформирования. Как недавно заявил глава Госдепа Марко Рубио, МУС угрожает безопасности США, поэтому должен быть уничтожен.
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