Власти Нью-Йорка ищут законный повод для ареста Нетаньяху по ордеру МУС

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Власти Нью-Йорка ищут законный повод для ареста Нетаньяху по ордеру МУС

Власти Нью-Йорка намерены арестовать израильского премьера Биньямина Нетаньяху по прибытию на заседание Генассамблеи ООН, но только если найдут для этого законные основания. Об этом заявил мэр города Зохран Мамдани в интервью The New York Times.

Нью-Йоркские власти ищут законный способ ареста Нетаньяху при появлении того в городе. Как заявил Мамдани, сейчас юристы изучают законы и прецеденты, устанавливая, может ли израильский премьер быть арестованным по выданному Международным уголовным судом ордеру на арест. Нетаньяху прибудет в Нью-Йорк в сентябре для участия в заседаниях Генассамблеи ООН.



Я уверен, что премьер-министру Нетаньяху место в тюрьме. Он военный преступник, которому предъявлены обвинения Международным уголовным судом. И это мнение разделяют многие с учётом последствий, к которым привели его действия за последние много лет.

Однако, как подчеркнул Мамдани, если позволяющего арестовать израильского премьера закона нет, то он останется на свободе. Писать собственные законы для этого Нью-Йорк не будет.

Отметим, что США не признают юрисдикцию МУС, да и вообще хотят добиться его расформирования. Как недавно заявил глава Госдепа Марко Рубио, МУС угрожает безопасности США, поэтому должен быть уничтожен.
17 комментариев
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  1. Dead Мороз Звание
    Dead Мороз
    0
    Сегодня, 12:11
    Если б Шестипалый сел,
    Это был бы номер,
    Ну а если бы не сел,
    Мамдани бы помер.
  2. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    -3
    Сегодня, 12:13
    Мамдане похоже не дорога не только своя жизнь, но и жизнь ближайших родственников. Против еврейского лобби и Моссад этот лидер цветных демократов не вывезет.
    1. Симаргл Звание
      Симаргл
      0
      Сегодня, 13:20
      Цитата: Виктор Ленинградец
      Мамдане похоже не дорога не только своя жизнь, но и жизнь ближайших родственников.
      Ой, да ладно!
      При прецедентном праве, они поищут, поищут и объявят вердикт: "ниможемничевосделать!"
  3. alexandreII Звание
    alexandreII
    0
    Сегодня, 12:14
    Вот тут с Рубио нельзя никак не согласиться,МУС - угроза не только США, МУС -, это гестапо.
  4. Svarog5570 Звание
    Svarog5570
    0
    Сегодня, 12:20
    У биби земля начинает тлеть под ногами, глядишь и пламя разгорится.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 14:57
      Цитата: Svarog5570
      У биби земля начинает тлеть под ногами, глядишь и пламя разгорится.

      А я думаю, чего персы их не трогают, а они лягушку варят на медленном огне. Восток дело тонкое!
  5. Appraiser Звание
    Appraiser
    +1
    Сегодня, 12:23
    Власти Нью-Йорка ищут законный повод для ареста Нетаньяху по ордеру МУС
    Фантазиям нет предела, да кто же им это позволит сделать
  6. Konnick Звание
    Konnick
    +2
    Сегодня, 12:37
    Кто бы сомневался...
    Мэр Нью-Йорка мусульманин Зохран Мамдани. Тот еще джихадист шиит.... laughing
  7. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +1
    Сегодня, 12:42
    Его избрание мэром «самого капиталистического города в самой капиталистической стране» является позитивным признаком того, что вышеупомянутый лозунг совершенно не соответствует действительности.
  8. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 12:46
    Вот это было-бы кино! А если Израиль в ответ нанесёт какой удар по Нью-Йорку? Будет ли реакция от штатов? Или просто осудят (или обсудят) в ООН?
  9. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 12:47
    Нью-Йоркские власти ищут законный способ ареста Нетаньяху при появлении того в городе.

    А к чему такие сложности? Если власти Нью-Йоркска признали Нетаньяху преступником по постановлению МУС, то зачем ожидать его появления в городе? Есть проверенный метод, которым США пользовались неоднократно: просто выкрасть Нетаньяху, посадить в клетку, а потом определить что он там нарушил и какую статью вменить.. С другими ведь это хорошо отработаная схема и с этим тоже прокатит. Было бы желание.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 14:52
      Цитата: Кмет
      просто выкрасть Нетаньяху, посадить в клетку,

      Причём поручить исполнение можно той же конторе что управилась с Мадуровыми. Хорошо бы чтоб при этом Израиль объявил войнушку Штатам. Тут никакого попкорна не хватит, придётся таки в магазин бежать, drinks праздник то какой может получится!
  10. Франк Мюллер Звание
    Франк Мюллер
    +1
    Сегодня, 12:58
    Ищущий да обрящет. В конце концов, у законного течения имеется и незаконное противотечение в виде армии наемных киллеров, имеющих богатейший арсенал "лекарств от жизни". Было бы желание у Мамдани на такое "мероприятие"? tongue
  11. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 13:05
    "...Власти Нью-Йорка намерены арестовать израильского премьера Биньямина Нетаньяху по прибытию на заседание Генассамблеи ООН... "- а тут, как назло и "законного" повода нет. Ну, на нет и суда нет! Классика!
  12. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 14:48
    Что тут думать?! Мамдани надо посмотреть фильму, где дон Корлеоне подходит к таким вопросам творчески - ножки в тазик с бетоном и адьюос в Гудзон! Есть Шестипалый - есть проблемы, нету Шестипалого - нет проблем...
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:55
    Цитата: alexandreII
    МУС - угроза не только США, МУС -, это гестапо.
    Иногда он бывает полезен, как в случае с Нетарьчху
  14. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    0
    Сегодня, 15:57
    Этот , кошмарил Австралию и Испанию за критику геноцида, который устроил Исраэль в Палестине и Ливане.
    После поддержки Палестины, правительством Австралии, МОССАД, руками матёрого сиониста (утекли метаданные из твиттера) устроил стрельбу на Хануку или Пурим, на пляже.
    Австралию обвинили, чуть ли не в холокосте. Но когда раскрыли данные стрелка, оказавшимся еврейем-нацистом, Нетаньяху заткнулся.
    На днях этот иудофашист, угрожал взрывами поездов и другими терактами в Испании, за её поддержку Палестины.
    Кто нибудь знает, когда набьют пасть землёй Нетаньяху и его хабадским приспешникам?
    Сколько их ещё сможет терпеть население нашей планеты?