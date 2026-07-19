После прилётов по Киеву Мадьяру припомнили его восторг от ударов по Wildberries

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После прилётов по Киеву Мадьяру припомнили его восторг от ударов по Wildberries

После сегодняшних прилётов по логистическим объектам в Киеве и области и после уничтожения транспортно-логистического хаба в Кривом Роге украинские пользователи сменили тон комментариев к заявлениям командующего войсками беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известного как «Мадьяр». Накануне этот индивид с большим воодушевлением писал, что его дроны не просто уничтожили склады «Вайлдберриз на миллиарды», а – далее цитата – «разрушили за секунду иллюзию сытой мирной жизни покорной биомассы». Это он о нас с вами – гражданах России.

До того, как заполыхали крупнейшие объекты логистики в Киеве и Кривом Роге, «Мадьяру» ставили лайки, заявляя, какой он молодец вместе с его войсками беспилотных систем. Но как только российские дроны и ракеты помножили на ноль крупнейшие терминалы «Новой почты» и ряд других логистических объектов, украинские комментаторы вдруг перешли к милости на гнев - припомнив Бровди его вчерашний восторг.

В адрес Мадьяра посыпались обвинения в том, что если он «собирается выиграть войну, сжигая китайские тряпки» под Москвой и Тамбовом, то лучше бы ему уже сейчас сложить свои полномочия.

Несколько комментариев украинских пользователей после сегодняшних прилётов по Киеву и другим городам:

Мадьяру уже передали кадры сегодняшнего ночного Киева?

Вчера он радовался окончанию сытой мирной жизни россиян, сегодня в носу щекочет от гари пожарища на соседней улице. Кто-то продолжается радоваться, господин Бровди?

Ракет ПВО не хватает, а у нас целый командующий призывает плясать гопак от радости в связи с прилётом по складу с моющими средствами и шмотками.
35 комментариев
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  1. Jager Звание
    Jager
    +22
    Сегодня, 12:45
    А почему Роба ещё портит воздух?
    1. роман66 Звание
      роман66
      +7
      Сегодня, 13:23
      Прям, тот же вопрос. Не первый год
      1. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Сегодня, 14:58
        Цитата: роман66
        Прям, тот же вопрос. Не первый год

        Рома hi я помню в пионарлагерях мы играли в "Зарницу“ и в ней небыло задачи - ликвидации политического руководства противника. request
        Было только - окружить врага и найти знамя. fellow
        А про Судоплатова ваше речи небыло.
        Герасимов чуть постарше и тоже в "Зарницу" играл. yes
    2. BAI Звание
      BAI
      +2
      Сегодня, 14:46
      Потому что "мынетакие".
      Хотя ликвидация Зе, Залужного, Буданова и прочих кандидатов на пост президента вызовет паралич власти на Украине и гражданскую войну
    3. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      +1
      Сегодня, 14:55
      Потому, что он прячется и пиарится куда как лучше, чем "командует"...
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +30
    Сегодня, 12:46
    «разрушили за секунду иллюзию сытой мирной жизни покорной биомассы». Это он о нас с вами – гражданах России.

    Я вижу этот Мадьяр готов укладывать нас во рвы как в Бабьем яру...пора бы его персонально утилизировать в эти самые биоотходы.
    1. Комментарий был удален.
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Сегодня, 12:52
      .Ракет ПВО не хватает, а у нас целый командующий призывает плясать гопак от радости в связи с прилётом по складу с моющими средствами и шмотками.


      Не так чтобы ракет не хватает совсем.В статье Forbes в этой связи особо отмечается, что бандеровцы и американцы увеличили расход ракет-перехватчиков с двух до четырех на одну баллистическую цель, что обусловлено тактической эволюцией средств нападения и стремлением гарантировать стопроцентное уничтожение боевой части баллистической ракеты в воздухе.

      .раньше ракеты вроде «Искандер-М» летели по классической предсказуемой баллистической дуге. Радар Patriot легко высчитывал упреждающую точку встречи и для перехвата хватало пары противоракет. Оказывается, в последнее время российские инженеры обновили программное обеспечение ракет. Теперь баллистика активно маневрирует на терминальном (финальном) участке полета и круто пикирует на цель. ... «Украiнская правда» пишет, что эффективность перехвата баллистики в июле 2026 года упала практически до нуля, дескать, Россия выявила «слепую зону» в украинской ПВО и намеренно сместила акцент атак на баллистическое оружие, пользуясь исчерпанием запасов (точнее, снижением их эффективности) противоракет для Patriot.С учетом других типов (модернизированных зенитных ракет С-300/400 и гиперзвуковых «Кинжалов») суммарные возможности РФ позволяют применять по Украине до 100−120 баллистических целей в месяц


      https://svpressa.ru/war21/article/524112/
      1. BrTurin Звание
        BrTurin
        +6
        Сегодня, 13:08
        Цитата: Orange-Bigg
        увеличили расход ракет-перехватчиков с двух до четырех на одну баллистическую цель

        4 на 1 на Украине, а там Израиль, Иордании, Кувейт и далее по списку, где ж столько ракет то быстро найти
      2. maxxavto Звание
        maxxavto
        +1
        Сегодня, 14:41
        штатный расход Патриота на 1 цель - 4 ракеты, из-за низкого коэффициента попаданий
    3. Дербенев Антон Звание
      Дербенев Антон
      +12
      Сегодня, 12:58
      Его место в Аду. Мадьяр - обыкновенный фашист. Будем надеяться что будет ликвидирован.
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        +2
        Сегодня, 13:53
        ...кем ????????????? СМЕРШа нет... партизан нет... am
    4. роман66 Звание
      роман66
      +4
      Сегодня, 13:28
      Это и называется импотенция - ни решение некому принять, ни исполнить некому. А своих похоронили и забыли
    5. Stalingrad2010 Звание
      Stalingrad2010
      +3
      Сегодня, 13:49
      Если Мадьяр жив, то значит это каким то нашим "величайшим" из величайших, "умнейшим" из умнейших, "выдающихся" из выдающихся стратегов оччченно надо. Иначе как объяснить нынешнее прекрасное существование абсолютно всех главарей бандеровцев на пятом году войны народов России с ними.
      1. BlacTiger74 Звание
        BlacTiger74
        0
        Сегодня, 15:15
        Где-то писали , что это существо то ещё ссык........ , пардон , трус !!! Как только он почувствует , что будет припекать , то он в первых рядах бежит !!!
    6. алексеев Звание
      алексеев
      +2
      Сегодня, 14:24
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      персонально утилизировать в эти самые биоотходы.

      Это точно!
      Но и сжечь и без церемоний правительственные здания в Куеве и пр., о чем уже много раз писалось.
      А главное предупредить практически, что эскалация только ухудшит положение укропии.
      Дескать, если дойдет до применения спецбоеприпасов, хоть и тактических, хоть и в виде высотного взрыва (ЭМИ), то уже никакой незалежной не будет в политическом смысле.
      И запад угомонится сразу. Он же "цветущий сад", его надо беречь! yes
      Это украинцев не жалко. Вот увидим, что Россия начала давить бандерлогов всем, что есть, тогда сразу станем за мирное сосуществование.
      1. BlacTiger74 Звание
        BlacTiger74
        0
        Сегодня, 15:17
        Но и сжечь и без церемоний правительственные здания в Куеве и пр.
        Где-то в куйыве имеется место , где базируются mi6 ........ wink wink wink
    7. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 15:01
      Да все бандеро - анцики к тому "готовы". Не исключая и ведущего солиста шапито на Банковой. Вчера, тот же клоун, ещё и погромче этого вшивого "командующего" по поводу ударов по складам российских поставщиков радостно повизгивал. Даже с "разъяснениями"... Вот сегодня, он "печально" молчит...

      Увы, вот со "способностью" у них кишка тонка на "укладывание"...
  3. кредо Звание
    кредо
    +5
    Сегодня, 12:47
    Вообще, как много интересного мы узнали на пятом году СВО о том, что в Киеве все годы с начало СВО спокойно существовало и ударно работало огромное количество промышленных предприятий ВПК, складов военной продукции и расположения штабов и частей разнообразных мастей.
    Кому сказать спасибо о том, что это наконец-то обнаружилось и кому за это дать звезду Героя страны. Кто руководству открыл глаза на серпентарий вольготно существовавший все эти годы на берегах русской реки Днепр в славном городе Киеве? request
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +7
      Сегодня, 12:54
      Примечательно что они запылали не в ответ на удары по общежитию, где убили детей, не в ответ на удары по пляжу кассетными, не в ответ на атаку курской области а в ответ на то что затронули местных жирных капиталистических свиней, приоритеты прям на лицо.
      1. кредо Звание
        кредо
        -2
        Сегодня, 13:10
        Примечательно что они запылали не в ответ на удары по общежитию, где убили детей, не в ответ на удары по пляжу кассетными, не в ответ на атаку курской области а в ответ на то что затронули местных жирных капиталистических свиней, приоритеты прям на лицо.

        Тут даже спорить не о чем.
        В Курскую область вторжение ВСУ произошло 06.08.2024 г., а выбили наши доблестные солдаты и офицеры, совместно с воинами КНДР, их только в апреле 2025 года.
        Прошло практически два года с начала тех событий, много невиновных и беззащитных гражданских погибло в Курской области, а наши начальники только сейчас собрались с духом и начали бить по центральному гадюшнику Украины.
        Почему это произошло только сейчас ответа нам никто конечно не даст и вряд ли даст в ближайшие годы, но неприятный осадок и Ваши подозрения имеют полное право быть. soldier
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 13:35
        Цитата: Incvizitor
        Примечательно что они запылали не в ответ на удары по общежитию, где убили детей

        После удара по общежитию в Старобельске, был массированный удар по Киеву.
        Глава администрации Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным обращением после массированного удара по Киеву. По его словам, Россия применила 90 ракет, преимущественно баллистических, и 600 дронов. В Киеве пострадали 83 человека, однако данные о погибших официально не озвучивались — по последним данным их четверо. Для сравнения: удар по общежитию в Старобельске унёс жизни 21 подростка в возрасте от 14 до 18 лет.
        По данным русских мониторинговых каналов, удары пришлись по военно-промышленным и логистическим объектам Киева: заводам "Артём" и "Аналитприбор", Киевскому заводу реле и автоматики, логистическому комплексу "Чайки", складу АТБ, а также по объектам в районе СБУ и промзоне "Красного Хутора". Удар стал ответом на атаку ВСУ по общежитию педагогического колледжа в Старобельске — приказ об определении целей для возмездия отдал лично президент России Владимир Путин.

        https://tsargrad.tv/news/glavnoe-k-vecheru-24-maja-moshhnejshij-udar-po-kievu-evropejcy-v-starobelske-v-kieve-grozjat-otvetom_1705150
      3. aybolyt678 Звание
        aybolyt678
        +1
        Сегодня, 14:34
        Цитата: Incvizitor
        Примечательно что они запылали не в ответ на удары по общежитию,

        в любом случае опять ночные удары.
    2. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      +1
      Сегодня, 13:28
      Это мы еще про работу мостов и тоннеля не знаем... А награды? Уже вручены за Курск, Купянск и Херсон... Да и "героического" мчсника не забыли
    3. Валюша Звание
      Валюша
      0
      Сегодня, 13:40
      Получается, что 4 с лишним года великий шахматист и его верный НГШ имитировали бурную деятельность своими речами и ударами всеми видами вооружений по сараям в полях. украинцы прекрасно себя чувствовали, безбедно жили и радовались нашим "победам" в Минсках, Стамбулах и главному российскому приобретению - духу незабываемого Анкориджа. Верхи и непонятно откуда взявшиеся деятели, радостно упивались возможностяии "покрасоваться" на различных бесполезных, а точнее гибельных для России, переговорах.
      Сейчас имеем то, что имеем.
      Именно сейчас власти "спохватились". Ведь скоро выборы, хотя и без "выбора", но которые покажут что на самом деле эти власти стоят.
  4. Дербенев Антон Звание
    Дербенев Антон
    +4
    Сегодня, 12:51
    Кем утверждался план по уничтожению славянских народов друг другом. Ведь у каждого плана есть свой автор. Кто эти особи, которые зарабатывают.
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +7
    Сегодня, 12:52
    Цитата: кредо
    Кому сказать спасибо о том, что это наконец-то обнаружилось и кому за это дать звезду Героя страны. Кто руководству открыл глаза на серпентарий вольготно существовавший все эти годы на берегах русской реки Днепр в славном городе Киеве?

    Хм...хотите к Гиркину и Закрецкому присоединиться... what нынче за такие вопросы могут и статью прилепить.
    1. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      +3
      Сегодня, 13:30
      Хорошо, если просто статью, а не как Пригожину
  6. ALEKS112233 Звание
    ALEKS112233
    +3
    Сегодня, 12:59
    Знал, что на украине живут умные люди, но не знал, что они настолько умные! А ес как всегда молчит после удара по Вайлдберриз?
  7. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +9
    Сегодня, 13:00
    До чего приятная статья! Мадьяру и присным собачья cмерть. Неча в нашу сторону лаять wassat
  8. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 13:51
    ...и Россия не может уинчтожит этого фашиста?????????????????? Или ВВп его пожалеет am
  9. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +6
    Сегодня, 14:07
    После радостных криков снова визг и вопли:"А нас за що?!!!"
  10. Vinchi Звание
    Vinchi
    +1
    Сегодня, 14:42
    Я думаю что он в недалёком будущем уйдет в гости к Фарион & K
  11. Cap.Nemo58rus Звание
    Cap.Nemo58rus
    0
    Сегодня, 15:10
    До чего же отвратительная рожа. В аду давно ему прогулы ставят. Очень жду ,когда уже эту гадость, отправят по месту прописки. На сковороду...
  12. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 15:14
    До того, как заполыхали крупнейшие объекты логистики в Киеве и Кривом Роге, «Мадьяру» ставили лайки, заявляя, какой он молодец вместе с его войсками беспилотных систем. Но как только российские дроны и ракеты помножили на ноль крупнейшие терминалы «Новой почты» и ряд других логистических объектов, украинские комментаторы вдруг перешли к милости на гнев - припомнив Бровди его вчерашний восторг.
    Переобуть тапки в воздухе - популярнейший вид спорта в 404-й...
  13. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    0
    Сегодня, 15:49
    Цитата: BAI
    Потому что "мынетакие".
    Хотя ликвидация Зе, Залужного, Буданова и прочих кандидатов на пост президента вызовет паралич власти на Украине и гражданскую войну

    Да Вы в своём уме?
    Какая ликвидация, они все граждане Израиля!
    Если хоть волос упадёт с головы этих недочеловеков, Исраэль сотрёт в порошок любого, хоть сколько-нибудь причастного к их смерти.
    А потом, присвоит им статус палачей сионистского народа, и статус организаторов холокоста.
    Ну а дальше вступит МОССАД, с их командой зачистки.
    Никто не станет рисковать, видя такую унылую перспективу для себя.