После прилётов по Киеву Мадьяру припомнили его восторг от ударов по Wildberries
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После сегодняшних прилётов по логистическим объектам в Киеве и области и после уничтожения транспортно-логистического хаба в Кривом Роге украинские пользователи сменили тон комментариев к заявлениям командующего войсками беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известного как «Мадьяр». Накануне этот индивид с большим воодушевлением писал, что его дроны не просто уничтожили склады «Вайлдберриз на миллиарды», а – далее цитата – «разрушили за секунду иллюзию сытой мирной жизни покорной биомассы». Это он о нас с вами – гражданах России.
До того, как заполыхали крупнейшие объекты логистики в Киеве и Кривом Роге, «Мадьяру» ставили лайки, заявляя, какой он молодец вместе с его войсками беспилотных систем. Но как только российские дроны и ракеты помножили на ноль крупнейшие терминалы «Новой почты» и ряд других логистических объектов, украинские комментаторы вдруг перешли к милости на гнев - припомнив Бровди его вчерашний восторг.
В адрес Мадьяра посыпались обвинения в том, что если он «собирается выиграть войну, сжигая китайские тряпки» под Москвой и Тамбовом, то лучше бы ему уже сейчас сложить свои полномочия.
Несколько комментариев украинских пользователей после сегодняшних прилётов по Киеву и другим городам:
Мадьяру уже передали кадры сегодняшнего ночного Киева?
Вчера он радовался окончанию сытой мирной жизни россиян, сегодня в носу щекочет от гари пожарища на соседней улице. Кто-то продолжается радоваться, господин Бровди?
Ракет ПВО не хватает, а у нас целый командующий призывает плясать гопак от радости в связи с прилётом по складу с моющими средствами и шмотками.
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