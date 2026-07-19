Белый дом опасается, что новые санкции против России ударят по доллару

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Белый дом опасается, что новые санкции против России ударят по доллару

Администрация Трампа пока не торопится проталкивать через Конгресс так называемый «законопроект Грэма»* (внесен в России в список экстремистов и террористов), опасаясь, что «адские санкции» против России еще сильнее ударят по доллару.

Роль американского доллара как основной валюты для международных расчетов за последнее время ослабла, все больше стран переходят на собственные валюты или используют китайский юань. Связано это с американским давлением, в том числе санкционным. И вот теперь в Белом доме возникли опасения, что принятие законопроекта и введение вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть и газ, приведет к побочному эффекту, т. е. попыткам уйти от доллара на альтернативные платежные системы.



Соответствующую аналитику провели эксперты Национального бюро экономических исследований, в которой пришли к выводу, что те страны, которые в последние годы подвергаются санкционному давлению США, активно переходят на китайскую валюту в своих расчетах.

Чрезмерное использование финансового давления снизило эффективность американской внешней политики.

Между тем данный законопроект был доработан сенатором от демократов Ричардом Блюменталем. В частности, новая версия предусматривает введение 100% пошлин, а не 500%, а также обязательные санкции против российского президента Владимира Путина.
18 комментариев
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  1. faterdom Звание
    faterdom
    +7
    Сегодня, 12:59
    Переход количества в качество.
    Слишком много санкций, налагаемых одним государством на все другие становятся санкциями против него самого.
    Также, как переедание может привести к завороту кишок и несварению желудка.
  2. кредо Звание
    кредо
    +4
    Сегодня, 13:01
    Администрация Трампа пока не торопится проталкивать через Конгресс так называемый «законопроект Грэма»* (внесен в России в список экстремистов и террористов), опасаясь, что «адские санкции» против России еще сильнее ударят по доллару...

    Как же верна поговорка - "Умный учиться на чужих ошибках, глупец - на своих."
    США и страны ЕС, с их долларом и евро, для глупцов всё также вожделенный оазис счастья, но те кто поумней скорей всего уже давно поняли, что это не оазис счастья а место сосредоточенья уголовников и бандитов.
    Хочется чтобы в число поумневших и Россия вошла. yes
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:07
      , а также обязательные санкции против российского президента Владимира Путина.
      А это сильно повлияет на ВВП ? feel
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 14:10
        Нет. Только если назовут его земляным червяком или лягушкой.
        Володя! hi
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 15:02
          Цитата: роман66
          земляным червяком или лягушкой.

          Бумажным тигром уже обзывали....
          Рома ! hi
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 13:04
    Золото ...только золото имеет реальный эквивалент в расчетах...доллар и евро пустые бумажки.
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +1
      Сегодня, 13:22
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Золото ...только золото

      уменьшение $ в резервах банков не менее опасно для него... при расчетах доллар легко пересчитать в нац. волюты, в вот вернуть его в резервы задача не из простых, да еще и с растущим госдолгом штатов
  4. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 13:21
    Британцы ждут не дождутся, когда американцы себе на горло ещё раз наступят. good Действенный способ оказать давление, это снятие всех санкций, но такого никогда не будет.
  5. Butte Carl Звание
    Butte Carl
    +1
    Сегодня, 13:36
    Ganz ehrlich: Die USA machen sich nur noch lächerlich in der Welt! In der „Sandkasten der Dollar-Währung“ sind die Yankees, der kleine bockige „Terror-Zwerg“, der zu jedem sagt: „Ich will nicht mit dir spielen!“ Dabei ist der Dollar, das Papier nicht Wert, auf dem er gedruckt wurde. Kein Land der Welt hat so viele Schulden (Forderungen anderer) angehäuft, wie die „Revolver-Diplomaten“ hinter dem Grossen Teich. Technisch gesehen ist der Dollar kein Zahlungsmittel mehr, der Dollar ist ein „Verwaltungsvorgang“, eine obligatorische Unannehmlichkeit eines Buchungsvorgangs. Wer die Schuld daran trägt? Die Amis selber. Wer so mit Geld umgeht, hat keine Ahnung von Geld. Aber so sind die Raubtier-Kapitalisten aus dem goldenen Werte-Westen. Deren Motto: „Was deines ist, ist auch meines. Was meines ist, das geht dich gar nichts an!“
  6. кукс Звание
    кукс
    +1
    Сегодня, 14:02
    а также обязательные санкции против российского президента Владимира Путина
    запретить покидать пределы РФ. Хватит Анкориджей. Пускай дома сидит и на бояр гавкает! angry
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 14:13
      А некоторых даже палкой бьет
  7. Кмет Звание
    Кмет
    +1
    Сегодня, 14:04
    Роль американского доллара как основной валюты для международных расчетов за последнее время ослабла, все больше стран переходят на собственные валюты или используют китайский юань.

    Занятно будет понаблюдать за процессами, если действительно доллар потеряет существенный вес в виде международной валюты... Лишние бумажки придется куда-то деть.. А ведь от них постараются избавиться все страны кроме США.. Тогда экономический коллапс в США неизбежен даже в случае хитрых манипуляций и, в том числе, смены валюты - бесследно не пройдет.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 14:14
      Доллар не обеспечен ничем. Это бумага
      1. Эд Мак Звание
        Эд Мак
        0
        Сегодня, 15:43
        Например, если робот Федор будут продавать за рубли но он никому не нужен, то и рубли не нужны. А если робот Бостон Динамикс продают за доллары, и этот робот пользуется спросом, то и доллары нужны. Китай развивая свой научно производственный потенциал увеличивает потребность в своей валюте. Америка сильна: наука, технологии, эффективная политика... Поэтому доллар очень даже обеспечен - трудом и успехом этой нации.
  8. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 14:27
    Ну их ( тех и этих)
    Их послушать: опасаются, боятся, не решительные , ядерная война , гибель станка и внешний долг США.
    Никуда доллар её денется, так как закреплён технологиями и вложениями.
  9. Wildcat Звание
    Wildcat
    0
    Сегодня, 14:27
    Администрация Трампа пока не торопится проталкивать через Конгресс так называемый «законопроект Грэма»* (внесен в России в список экстремистов и террористов), опасаясь, что «адские санкции» против России еще сильнее ударят по доллару.
    США заняты тем, что хотят немного прокрутить старый трюк "Соглашения Плаза" и немного пошлинами, чтобы свою экономику поддержать. В этой части их никакие "удары по доллару" не беспокоят.
    Соответствующую аналитику провели эксперты Национального бюро экономических исследований, в которой пришли к выводу, что те страны, которые в последние годы подвергаются санкционному давлению США, активно переходят на китайскую валюту в своих расчетах.
    Соответствующими кусками подготовленных тканей надо таких аналитиков гнать: "Доля китайской валюты в мировом финансировании торговли выросла более чем в 4 раза и закрепилась на уровне около 8%
    ...
    В общемировых межбанковских расчетах (охватывающих все сферы, включая торговлю и инвестиции) доля юаня стабильно держится в диапазоне 2,7% - 3,5%" (с) ИИ
    Причина - за юани можно купить что-то в Китае и то - есть вопросы между оборотом юаней "внутри и вовне" Китая.
    Вспоминаем, чем хороша для торговли "свободно конвертируемая валюта".
    request
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +1
      Сегодня, 14:52
      вопрос кто выдает эти проценты
      По информации SWIFT, доля доллара в международных транзакциях в марте достигла рекордных 51,1 против 49,2% месяцем ранее, что стало максимумом с момента пересмотра методики учета в 2023 году. Евро остался на втором месте с долей около 21–22%, далее следуют фунт стерлингов, иена, китайский юань и канадский доллар. https://www.rbc.ru/finances/23/04/2026/69e9cd329a79477d961c70a5
      По информации SWIFT - но через SWIFT уже не проводят 100% межбанковских расчетов, да большинство, но... сейчас подрос, но было 49, может стать и меньше, и больше... война в заливе, госдолг...

      Цитата: Wildcat
      хороша для торговли "свободно конвертируемая валюта"

      для торговли может и хороша, только вот банки не хотят ее в резервах держать
      По данным Международного валютного фонда (МВФ), совокупный объем глобальных валютных резервов достиг 13,1 триллиона долларов. При этом доля доллара в структуре этих активов снизилась до рекордного уровня — 56,77%. https://1prime.ru/20260408/dollar-868987021.html
      и у чему бы это
  10. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 15:20
    Белый дом опасается, что новые санкции против России ударят по доллару

    Экие забавные! fellow
    Наши баксы у себя долларом называют! fellow
    Мем из 90-х. lol