Появилось видео поднятого в Санкт-Петербурге морского буксира «Капитан Ушаков»

В сети опубликовано видео поднятого в Санкт-Петербурге достраивавшегося морского буксира проекта 23470 «Капитан Ушаков», почти год пролежавшего в полузатопленном состоянии у причальной стенки Балтийского завода.Как можно увидеть на показанных кадрах, вода не сильно повредила внешние конструкции буксира, при этом состояние весьма дорогостоящего оборудования «Капитана Ушакова» еще не оценено. По оценкам специалистов Минобороны, проверка займет от двух недель до месяца. При этом не исключено, что замена поврежденного водой оборудования и отделка «Ушакова» обойдется в сумму порядка 40% от стоимости буксира. Буксир частично затонул у причальной стенки в ночь на 9 августа 2025 года во время достройки. Никто не пострадал, но было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Официальную причину аварии до сих пор не назвали.В настоящее время буксир поднят из воды, на нем проводятся мероприятия по откачке воды, чтобы в дальнейшем его можно было поставить на ровный киль и завести под нос и корму кессоны, чтобы таким образом обеспечить судну необходимую плавучесть для дальнейшей отправки на «капитальный ремонт» на Ярославский судостроительный завод.Ранее сообщалось, что в КНДР в рекордные сроки вернули на ровный киль пострадавший при спуске на воду эсминец типа «Чхве Хён». Вся операция по подъему корабля водоизмещением 5 тысяч тонн заняла порядка двух недель.

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