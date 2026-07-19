Появилось видео поднятого в Санкт-Петербурге морского буксира «Капитан Ушаков»

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Появилось видео поднятого в Санкт-Петербурге морского буксира «Капитан Ушаков»

В сети опубликовано видео поднятого в Санкт-Петербурге достраивавшегося морского буксира проекта 23470 «Капитан Ушаков», почти год пролежавшего в полузатопленном состоянии у причальной стенки Балтийского завода.

Как можно увидеть на показанных кадрах, вода не сильно повредила внешние конструкции буксира, при этом состояние весьма дорогостоящего оборудования «Капитана Ушакова» еще не оценено. По оценкам специалистов Минобороны, проверка займет от двух недель до месяца. При этом не исключено, что замена поврежденного водой оборудования и отделка «Ушакова» обойдется в сумму порядка 40% от стоимости буксира. Буксир частично затонул у причальной стенки в ночь на 9 августа 2025 года во время достройки. Никто не пострадал, но было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Официальную причину аварии до сих пор не назвали.

В настоящее время буксир поднят из воды, на нем проводятся мероприятия по откачке воды, чтобы в дальнейшем его можно было поставить на ровный киль и завести под нос и корму кессоны, чтобы таким образом обеспечить судну необходимую плавучесть для дальнейшей отправки на «капитальный ремонт» на Ярославский судостроительный завод.

Ранее сообщалось, что в КНДР в рекордные сроки вернули на ровный киль пострадавший при спуске на воду эсминец типа «Чхве Хён». Вся операция по подъему корабля водоизмещением 5 тысяч тонн заняла порядка двух недель.


25 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +6
    Сегодня, 13:38
    Замена кабельных трасс, ДГ, ГРЩ, э/двигателей, пускателей, дефектовка дизелей....Много чего.
    1. bayard Звание
      bayard
      +4
      Сегодня, 13:46
      Надо восстанавливать , нужное судно .
      1. Кмет Звание
        Кмет
        +3
        Сегодня, 13:57
        Удивляет как умудрились притопить строящееся судно.. А выйдет как обычно - как в той "присказке": "Все ясно. Достаточно. И так понятно, что никто ни в чем не виноват".
        Официальную причину аварии до сих пор не назвали.

        Это спустя год так и не смогли разобраться в причинах аварии..
        1. Borik Звание
          Borik
          +8
          Сегодня, 14:18
          Это просто какой-то писец происходит в нашей стране, почти год понадобилось чтоб поднять корабль который лежал у причальной стенки а не где-то в море на глубине в сотню метров.
          1. spirit Звание
            spirit
            +1
            Сегодня, 15:13
            чтоб поднять корабль который лежал у причальной стенки

            Все силы брошены что бы поднять рейтинги партии и главного "многоходовка" планеты ,перед думскими выборами не до буксиров)
          2. Serj197930 Звание
            Serj197930
            0
            Сегодня, 15:23
            Ярославской завод банкрот, еще и штраф 651 миллионон за ущерб Неве, чем дольше он лежал, тем больше сумма на подъем. И не особо важно, у достроечной он лежал или нет. Все решают деньги.
        2. Сабуров_Александр53 Звание
          Сабуров_Александр53
          +5
          Сегодня, 14:40
          Наверняка все кому надо знают, но решено не обнародовать..." А в жизни бывает всё не так, как на самом деле" - одна из поговорок на флоте. Достаточно вспомнить как утопили уникальный плавучий док в Северодвинске, едва успев выдернуть из него авианосец "Кузю". Если знать про устройство таких плавучих доков с непотопляемыми поплавками по обеим бортам, то просто уму непостижимо, что нужно было с ним сделать, чтобы он утонул прямо на заводе. Для этого нужно было специально открыть все клапана вентиляции на его балластных цистернах-поплавках , причем по обеим бортам и тупо ждать, когда он утонет... И ведь утонул!
          Помнится как сказал зам. генерального конструктора АПЛ "Комсомолец" Романов, что если бы экипаж просто ничего не делал при аварийной ситуации с пожаром в отсеке, то лодка осталась бы на плаву и не утонула бы. Но экипаж делал всё, чтобы она утонула, не разобравшись в причине своих бесполезных действий.
          1. Не_боец Звание
            Не_боец
            0
            Сегодня, 15:04
            Я читал Романова и не раз. Он выставляет себя невиновным, да и вопросы к экипажу имеются. Тем не менее:.
            1. Негерметичная переборка между 6 и 7 отсеком на ходу. Оказывается это фича!
            2. Пожар пультов в неаварийных отсеках. На предохранителях сэкономили? Даже на гражданке такого не бывает, лично по проводку растаскивал жгут сплавившийся в одну массу с КЗ, но пожара там не было.
            3. Вроде бы у них оставался сжатый воздух в командирской группе, но чтобы ее включить надо было кому то лезть между прочным корпусом и внешним и крутить клапаны.
        3. Serj197930 Звание
          Serj197930
          +1
          Сегодня, 15:26
          Как было заявлено, причины затопления СК будет выяснять после подъема буксира. Пока был частично затоплен, установить причину нельзя.
        4. bayard Звание
          bayard
          0
          Сегодня, 15:50
          Цитата: Кмет
          Удивляет как умудрились притопить строящееся судно..

          Насколько помню из репортажа годовой давности , строили его на реке , река обмелела , буксир завалило . Обстоятельства и подробности уже не всплывают , но там его не поднимать со дна надо было , а дно углублять , обкапывать и приводить причал и фарватер в соответствие осадке . Но раздолбайство очевидно . На ВО это тогда обсуждалось , фотографии разбирались . На него ещё вроде винто-рулевые колонки установить были должны , но на их месте были просто заглушки .
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Сегодня, 13:51
    А куда так торопились? Деньги давно освоены, год прошел, прилег и ладно request
    Или решили что после года лежания в воде на ремонт еще столько же денег можно освоить и потом еще раз утопить у причала?
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +4
      Сегодня, 14:00
      У меня вообще такое впечатление, что в "нашем управлении" сидят одни ждуны.
      1. красноярск Звание
        красноярск
        +2
        Сегодня, 14:33
        Цитата: marchcat
        У меня вообще такое впечатление, что в "нашем управлении" сидят одни ждуны.

        Нет, не ждуны, а саботажники и вредители. Те, кто тянул волынку с подъемом буксира должны понести наказание. И те, по чьей вине буксир затонул, тоже должны понести наказание.
        Халатность тоже должна быть наказуема.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 15:18
          Помнится в 2023 году в Британии пообещали гражданство тем российским чиновникам и важным лицам, которые пойдут на сотрудничество с западными разведками. Но так как никого не поймали с тех пор - можно спать спокойно, среди наших эффективных менеджеров и казнокрадов предателей нет fellow
          1. marchcat Звание
            marchcat
            0
            Сегодня, 16:00
            Одним словом - затихарились гады и ждут своего часа.
  3. nordscout Звание
    nordscout
    +3
    Сегодня, 14:07
    Странностей больше, определённостей... А, главная "странность" - годичное отсутствие установленных причин, повлекщих затопление буксира... Как говарил наш Вождь, Учитель и, самый успешный менеджер всех времён и народов - И.В. Сталин:" .... У любой победы, так и у поражени,я есть должность, воинское звание и ФИО.... Как правило, корабли и суда "сами" не тонут, им "помогают, в этом, люди и, в очень редком случае - обстоятельства непреодолимой силы....
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 14:13
    Официально у нас мало что называют, а если есть оф версия то это для серой массы. Все давно известно и понятно, как обычно нужных людей покрывают, а громкие ошибки замалчивают, так всегда было и похоже будет.
  5. BAI Звание
    BAI
    -3
    Сегодня, 14:42
    Корпус целый. В любом случае восстановить - дешевле, чем с нуля строить
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 15:06
      Цитата: BAI
      восстановить - дешевле, чем с нуля строить

      обойдется в сумму порядка 40% от стоимости буксира.
    2. Не_боец Звание
      Не_боец
      +1
      Сегодня, 15:07
      С перекладыванием кабельтрасс?
      Минус мой.
    3. sir Galant Звание
      sir Galant
      0
      Сегодня, 15:37
      флагман ЧФ "Москва" тоже дешевле восстановить?
  6. хоттабычччч Звание
    хоттабычччч
    0
    Сегодня, 15:13
    я читаю со своего дивана но кто ответсенный за буксир МФВ
  7. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 15:23
    Буксир частично затонул у причальной стенки в ночь на 9 августа 2025 года во время достройки.

    Это в Питере родовое.
    Они и один из "Бородинцев" так же чуть не утопили.
    1. d.zacharith Звание
      d.zacharith
      0
      Сегодня, 16:01
      Тоже мне сравнили корабль почти в 15 тыс. тонн водоизмещением с каким то корытом
  8. sir Galant Звание
    sir Galant
    +1
    Сегодня, 15:36
    ну красавы! токо заметили, что он затонул?