ЦСН «Барс-Сармат» испытал Як-52 в качестве носителя зенитных дронов
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Специальный летный отряд Центра специального назначения «Барс-Сармат» провел испытания самолетов легкомоторной авиации в качестве носителей зенитных дронов. Работы в ЦСН ведутся еще с прошлого года.
Согласно информации, предоставленной командиром ЦСН «Барс-Сармат» Дмитрием Рогозиным, специалисты центра для испытаний выбрали учебно-спортивный самолет Як-52 и прославленный Ан-2. Первый, судя по кадрам, несет под крыльями 4 скоростных зенитных дрона, по два с каждой стороны. Скорей всего, задачи управления дронами будут возложены на второго члена экипажа самолета.
По Ан-2 информации нет, поэтому сколько будет нести дронов этот самолет неизвестно, но подчеркивается, что он также будет выступать в качестве воздушного пункта управления беспилотниками.
Зенитные дроны, вероятно, собственной разработки ЦСН, информации по ним нет. По форме они напоминают украинские зенитные дроны Sting, имеют четыре винта и два широких дополнительных крыла. Также оснащены машинным зрением.
Стоит отметить, что противник также использует легкую авиацию для борьбы с российскими «Геранями».
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