ЦСН «Барс-Сармат» испытал Як-52 в качестве носителя зенитных дронов

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ЦСН «Барс-Сармат» испытал Як-52 в качестве носителя зенитных дронов

Специальный летный отряд Центра специального назначения «Барс-Сармат» провел испытания самолетов легкомоторной авиации в качестве носителей зенитных дронов. Работы в ЦСН ведутся еще с прошлого года.

Согласно информации, предоставленной командиром ЦСН «Барс-Сармат» Дмитрием Рогозиным, специалисты центра для испытаний выбрали учебно-спортивный самолет Як-52 и прославленный Ан-2. Первый, судя по кадрам, несет под крыльями 4 скоростных зенитных дрона, по два с каждой стороны. Скорей всего, задачи управления дронами будут возложены на второго члена экипажа самолета.



По Ан-2 информации нет, поэтому сколько будет нести дронов этот самолет неизвестно, но подчеркивается, что он также будет выступать в качестве воздушного пункта управления беспилотниками.


Зенитные дроны, вероятно, собственной разработки ЦСН, информации по ним нет. По форме они напоминают украинские зенитные дроны Sting, имеют четыре винта и два широких дополнительных крыла. Также оснащены машинным зрением.

Стоит отметить, что противник также использует легкую авиацию для борьбы с российскими «Геранями».
7 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 14:07
    Даже при наличии большого количества средств борьбы БПЛА, без эффективной СИСТЕМЫ контроля за воздушным пространством, чёткой координации всего и вся, решить проблему будет трудно, если возможно вообще! soldier
  2. nordscout Звание
    nordscout
    +2
    Сегодня, 14:14
    Ну, если, Дмитрий Рогозин, взялся за дело," вероятно, это "дело" ожидает судьба "Роскосмоса" РФ и с песенным оформлением Дмитрия Олеговича....
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 14:18
      Да, результат гарантирован. Вот что значит быть другом... Обгадил одно место - перенесут на другое....
  3. Sensor Звание
    Sensor
    +2
    Сегодня, 14:22
    Головокружительная карьера и успехи
    РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЦЕНТРА
    Численность – более 1000 бойцов
    Около 350 единиц уничтоженного вооружения и военной техники, а также группы пехоты противника
    1300+ уничтоженных укрытий личного состава, пунктов управления, ДОТов и других сооружений противника
    Свыше 100 сбитых разведывательных и ударных беспилотных самолетов противника
    Около 50 доставленных штурмовикам посылок с медикамантами, водой и продовольствием
    400+ апробированных на передовой разработок российского ОПК и “народного ВПК”
    Создание, апробация в бою и производство собственных разработок
    Серийное производство сотен единиц средств радиоэлектронной борьбы и связи
    Преобразование Добровольческого отряда Б.А.Р.С. “Сармат” в Центр специального назначения (добровольческий, беспилотных систем) “Барс-Сармат”

    https://bars-sarmat.ru/
  4. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 15:27
    По Ан-2 информации нет, поэтому сколько будет нести дронов этот самолет неизвестно, но подчеркивается, что он также будет выступать в качестве воздушного пункта управления беспилотниками.

    Ну у "Аннушки" мест для закрепления дронов много, аж 4 крыла. Есть где разместить. Да и грузоподъёмность соответствующая.
    Будет как пин дос ный F-15 EX по АСП.
  5. podval57 Звание
    podval57
    +1
    Сегодня, 15:32
    Насколько я разбираюсь в арабском : "зенитный " - это то что вверху, над головой. Значит пуски дронов и поражение целей на кабрировании ,т.е. снизу вверх? Однако ж...
  6. mErLin68 Звание
    mErLin68
    0
    Сегодня, 16:02
    Это не тот-ли Барс, который предводитель дамского лётного малинника? Судя по заявленному типу ЛА - тот. И, конечно-же барагозин в качестве куратора. Добром это не закончится. А вот можно как-то без барагозиных и высочайших соизволений для самых пробивных и близких к "телу".. Ведь и техники у "АОНовского" населения полно, и влётанных товарищей, и желания. Но нет! Не доросли до попила оборонного бюджета! У украинцев это всё гораздо проще и быстрее организовалось.