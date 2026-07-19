ВС РФ освободили село Вольное, продвинувшись в Днепропетровской области

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ВС РФ освободили село Вольное, продвинувшись в Днепропетровской области

Хорошие новости снова приходят из полосы наступления войск группировки «Восток», под контроль ВС РФ перешел очередной населенный пункт. Как сообщает российские ресурсы и подтверждает Минобороны, освобождено село Вольное Днепропетровской области.

Штурмовые подразделения 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток» прорвали оборону противника и взяли село Вольное. Наступление шло со стороны села Новоскелеватое, взятого нашими бойцами ранее. Оборону в Вольном держали подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, но враг был частично уничтожен, частично смог уйти.



Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вольное Днепропетровской области.




По данным от бойцов, в ходе боев за Вольное противник потерял до взвода личного состава, несколько единиц бронеавтомобилей и шесть робототехнических комплексов, все активнее применяемых в боях. Наши применили комплексный подход, работая авиацией, артиллерией и дронами, а уже затем действуя штурмовыми группами.

Освобождение Вольного позволяет организовать для находящихся в селах Андреевка и Братское огневой мешок. Судя по конфигурации линии фронта, наши охватывают противника с юга, востока и севера, оставляя открытым только западное направление.
5 комментариев
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  1. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +4
    Сегодня, 14:54
    Массированные удары российских Вооруженных сил будут продолжены, сообщили в Минобороны России.
    "Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
  2. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    -7
    Сегодня, 15:25
    Здравствуйте у меня один вопрос
    Когда освободим Запорожье ?
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 15:29
      Цитата: Иван Кузьмич
      Здравствуйте у меня один вопрос
      Когда освободим Запорожье ?

      Здравствуйте. А Вам к какому сроку нужно?
  3. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    +2
    Сегодня, 15:43
    Цитата: Иван Кузьмич
    Здравствуйте у меня один вопрос
    Когда освободим Запорожье ?

    Когда добровольцем в группировку "Днепр"?
  4. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 15:51
    Возник вопрос:а рабочие и инженеры,работающие на атакованных предприятиях в Куеве,это законная цель?Они ж,фактически, военнослужащие...кохлы охранников и девчонок-сортировщиц на "Валберисе" не жалеют,а мы гуманно как то относимся к производителям вооружений.. hi