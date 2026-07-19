ВС РФ освободили село Вольное, продвинувшись в Днепропетровской области
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Хорошие новости снова приходят из полосы наступления войск группировки «Восток», под контроль ВС РФ перешел очередной населенный пункт. Как сообщает российские ресурсы и подтверждает Минобороны, освобождено село Вольное Днепропетровской области.
Штурмовые подразделения 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток» прорвали оборону противника и взяли село Вольное. Наступление шло со стороны села Новоскелеватое, взятого нашими бойцами ранее. Оборону в Вольном держали подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, но враг был частично уничтожен, частично смог уйти.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вольное Днепропетровской области.
По данным от бойцов, в ходе боев за Вольное противник потерял до взвода личного состава, несколько единиц бронеавтомобилей и шесть робототехнических комплексов, все активнее применяемых в боях. Наши применили комплексный подход, работая авиацией, артиллерией и дронами, а уже затем действуя штурмовыми группами.
Освобождение Вольного позволяет организовать для находящихся в селах Андреевка и Братское огневой мешок. Судя по конфигурации линии фронта, наши охватывают противника с юга, востока и севера, оставляя открытым только западное направление.
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