ВС РФ продвинулись в Красном Лимане и заняли новые позиции в южной части города

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ВС РФ продвинулись в Красном Лимане и заняли новые позиции в южной части города

Подразделения армии России продвинулись в жилой застройке Красного Лимана и заняли новые позиции на юго-востоке города. При этом, хотя значительная часть города по сути остается в так называемой «серой зоне», оставшиеся в Красном Лимане силы противника практически полностью дезориентированы и дезорганизованы.

В настоящее время уже полностью очевидно, что сопротивление противника в Красном Лимане уже практически окончательно сломлено: российские военные завершают полный охват и зачистку отдельных очагов сопротивления в городе, ударами ФАБ с УМПК уничтожая логистику ВСУ через водные преграды в этом районе. Логистические маршруты ВСУ полностью перекрыты, из‑за чего у них возникли серьезные проблемы со снабжением на этом направлении.




Между тем начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки группировки войск «Запад» заявил, что российские войска завершают освобождение Красного Лимана. Кроме того, российским военным удалось отразить попытки ВСУ прорваться в западную часть Купянска и отбросить наши войска на левый берег реки Оскол.

По словам Герасимова, подразделения «западной» группировки войск успешно продвигаются на территории национального парка «Святые Горы» и уничтожают формирования противника в Святогорске и Щурово, а подразделения группировок «Юг» и «Центр» продолжают наступление в районах Дружковки, Доброполья и на других ключевых направлениях.
4 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    -2
    Сегодня, 17:03
    То, что генералы говорят... звчастую, так себе, информация...
    Историю делают наши воины, на полях сражений.
    Удачи им всем,... soldier
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:12
    Самое прикольное почитать хахлячьи паблики и комменты к ним , сплошной визг от пэрэмог.
  3. isv000 Звание
    isv000
    -2
    Сегодня, 17:15
    belay Что он мумит?! Объявили же уже что группировка "Запад" после взятия К. Лимана прошла через Николаевку и начала заходить в Славянск?! request
  4. spirit Звание
    spirit
    +1
    Сегодня, 17:51
    ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки группировки войск «Запад» заявил, что российские войска завершают освобождение Красного Лимана.

    Два месяца назад он говорил что занято 85%)