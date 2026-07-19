Пентагон обеспокоен способностью Ирана адаптироваться к системам обороны ВС США

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Пентагон обеспокоен способностью Ирана адаптироваться к системам обороны ВС США

Власти США чрезвычайно обеспокоены продемонстрированной Ираном способностью довольно быстро адаптировать свои атаки под используемые американской армией системы обороны. Тегеран использует ракеты, летящие с высокой скоростью и маневрирующие при приближении к цели.

Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне, для представителей военного командования США оказалась неожиданностью способность Ирана поражать чувствительные цели, защищенные передовыми системами ПВО. В Вашингтоне предполагают, что Тегеран якобы может получать помощь в наведении от Китая или России, однако какие-либо доказательства этого ожидаемо отсутствуют.

Недавние эффективные удары иранских ракет по американским базам в Иордании стали неожиданностью для Пентагона. При этом, судя по многочисленным видео с мест прилетов и последующим заявлениям американской стороны, удары были настолько чувствительными, что скрывать человеческие потери уже не удалось. Кроме того, похороны убитого «коалицией Эпштейна» аятоллы Хаменеи наглядно продемонстрировали, что народ в Иране максимально сплотился перед лицом американской агрессии и эта война приобрела для иранцев сакральный смысл.

Между тем Трамп заявил, что, по его мнению, республиканцам следует добавить Иран в законопроект об «адских» санкциях против России. Американский президент убежден, что именно этого хотел недавно скончавшийся воинственный сенатор Линдси Грэм* (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), именем которого, собственно, и назван соответствующий законопроект.
5 комментариев
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  1. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 15:55
    Вот и ЭТИ завопили:"...А нас то за шо!!.."своих гадостей не видно,а приходит ответка-больно!
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:55
    Очевидное... для тех, кто умеет думать и хоть как то следит за ситуацией в зонах конфликта...
    Всё и всякое Американское передовой, не такое уж передовой и это показали текущие события. Всё как у всех... ударные системы вполне себе, КАК У ВСЕХ, а вот со средствами защиты от РЕАЛЬНЫХ угроз, а тем более от новинок... тоже КАК У ВСЕХ!!!
    Просто военным надо переложить вину на кого то другого, лишь бы их самих не затронул...
    Короче, ничего нового не придумали... wink
  3. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    0
    Сегодня, 15:58
    Потому что это не заставлять вассалов скупать неэффективный хлам втридорога, тут свою шкуру прикрывать надо, а с этим у матрасников беда.
  4. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    0
    Сегодня, 16:00
    Нашли чем назвать,ваша Люська Горэм давно уже в аду,рогатые шпилят ее в шоколадку горящими факелами и вы туда же, к чему все катится,смерть сша,СЛАВА РОССИИ!!!и ИРАНУ!!!
  5. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 16:01
    Верной дорогой идут товарищи персы! Теперь главное не останавливаться, увеличивать градус нагрева полосатой лягушки.