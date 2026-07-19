Израиль захватил ещё одно поселение на юге Сирии

Израиль захватил еще одно поселение на юге Сирии в провинции Кунейтра и выводить оттуда своих солдат не собирается. Об этом сообщают сирийские медиа.
Пять бронемашин израильской армии вошли на территорию населённого пункта Аль-Самдания-эль-Шаркия и установили там контрольно-пропускной пункт, как утверждается, «временный». Кроме того, был проведен обыск жилых помещений местных жителей, что искали израильтяне — непонятно, может, оружие, но, видимо, ничего не нашли.
Отмечается, что никакого вооруженного сопротивления ни со стороны местных жителей, ни стороны сирийских вооруженных формирований организовано не было. Израильтяне свободно зашли на территорию Сирии, заняли деревню и покидать ее не собираются. Сирийские «власти» осудили Израиль, призвав Тель-Авив вывести свои войска. Этим все и ограничилось.
Сирия осудила операцию как часть продолжающегося израильского вторжения на юг Сирии и призвала к полному выводу израильских войск.
Израиль после падения режима Асада ввел войска на юг Сирии и захватил часть провинции Кунейтра якобы для создания «зоны безопасности», которая должна прикрывать Голанские высоты, захваченные Израилем у Сирии еще в 1981 году.
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