Израиль захватил ещё одно поселение на юге Сирии

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Израиль захватил ещё одно поселение на юге Сирии

Израиль захватил еще одно поселение на юге Сирии в провинции Кунейтра и выводить оттуда своих солдат не собирается. Об этом сообщают сирийские медиа.

Пять бронемашин израильской армии вошли на территорию населённого пункта Аль-Самдания-эль-Шаркия и установили там контрольно-пропускной пункт, как утверждается, «временный». Кроме того, был проведен обыск жилых помещений местных жителей, что искали израильтяне — непонятно, может, оружие, но, видимо, ничего не нашли.



Отмечается, что никакого вооруженного сопротивления ни со стороны местных жителей, ни стороны сирийских вооруженных формирований организовано не было. Израильтяне свободно зашли на территорию Сирии, заняли деревню и покидать ее не собираются. Сирийские «власти» осудили Израиль, призвав Тель-Авив вывести свои войска. Этим все и ограничилось.

Сирия осудила операцию как часть продолжающегося израильского вторжения на юг Сирии и призвала к полному выводу израильских войск.

Израиль после падения режима Асада ввел войска на юг Сирии и захватил часть провинции Кунейтра якобы для создания «зоны безопасности», которая должна прикрывать Голанские высоты, захваченные Израилем у Сирии еще в 1981 году.
9 комментариев
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  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +3
    Сегодня, 16:19
    Теперь в ООН резко осудят Нетаньяху и запретят с ним целоваться на людях.
    1. tank_killer156 Звание
      tank_killer156
      0
      Сегодня, 16:33
      Теперь
      [/quote]МИРОВОЕ сообщество,САМОЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ,с западными ценностями,глубоко осудит,введут 222 санкции против еврейцев,запретят все спортивные мероприятия с участием еврейцев,а такжееее Евровиденье[quote]
      ,все хана еврейцам
  2. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 16:22
    Израиль захватил ещё одно поселение на юге Сирии

    А Васька, т. е. Беня, слушает да ест. Еврейцы под шумок продолжают захват Сирии, стараются успеть до момента когда Эрдоган чухнется. Промедление Султана выльется в хаотичное наступление турок и прямое столкновение с Израилем. Не расходимся. Можно сбегать в магазин...
  3. Soveticos Звание
    Soveticos
    0
    Сегодня, 16:32
    Новый правитель Сирии их "сексот" во всех смыслах этого слова. Отсюда и безнаказанность.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:32
    И ни одна шушера не вякнет , патамушто они кругом рулят.
    1. nazgul-ishe Звание
      nazgul-ishe
      0
      Сегодня, 16:48
      Просто у них фломастеры кошерные.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 17:13
    Цитата: Ирек
    И ни одна шушера не вякнет , патамушто они кругом рулят.
    Сотню местесковвх банкиров отправить лес валить на Колыму и мир сразу успокоится
  6. Dimassz Звание
    Dimassz
    0
    Сегодня, 19:09
    Евреем на все эти организации они и так отшельники живут у себя и делают что хотят
  7. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 20:17
    Так, где эта Сирия, а где мы? Вспомнил анекдот. Судят мужика за избиение двух лиц еврейской национальности. Судья, подсудимому- "Какие мотивы вашего поведения?" Мужик - Да не виноват я" -" Ну как не виноваты? Потеперпевшие дали на вас показания, сняли побои" -"Прихожу с работы. Взял газету. А там:" Израильские войска, оккупировали территорию Южного Ливана" .Думаю хрен с ними, где Ливан, а где мы. Налил стопочку, выпил. Включил телевизор:" Израильские войска, вошли на территорию Сирии". Думаю, хрен с ними, где Сирия, где мы. Налил стопочку, выпил. Жена говорит:" Вынеси мусор". Выхожу на лестничную площадку, а эти двое уже здесь! "