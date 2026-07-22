Станет ли Крым «осажденной крепостью»?
Последние несколько дней, судя по всему, стали одними из самых тяжелых для энергосистемы Крыма – 17 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что из-за ухудшения ситуации пришлось отказаться даже от графиков отключений «2 через 6» (т.е. свет в городе есть по два часа через каждые шесть). Фактически это означает, что энергосистема полуострова работает в условиях постоянного дефицита мощности и не может гарантировать стабильное электроснабжение даже по утвержденному расписанию.
К вечеру ситуацию в Севастополе удалось частично стабилизировать, благодаря чему электроэнергия в городе теперь может подаваться по графику в режиме три через три часа. По словам губернатора, возможны сбои в графиках, поскольку ситуация остается напряженной. В первую очередь свет подается в больницы, на насосные станции и другие жизненно важные объекты.
Наиболее сложная ситуация с электроснабжением остается в нескольких районах Крыма – Джанкое и Джанкойском районе, Красноперекопске и Красноперекопском районе, Армянске, Евпатории, а также Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском и Черноморском районах. Сложность ситуации признают и местные власти – еще в начале месяца глава региона Сергей Аксенов сообщил, что жителям и предпринимателям Армянска и прилегающих сел, Красноперекопска и Красноперекопского района, Джанкоя и Джанкойского района окажут дополнительную поддержку.
Энергетические проблемы быстро начали перерастать в коммунальные. Насосные станции не работают без электроснабжения, поэтому перебои со светом практически неизбежно приводят к ограничениям подачи воды. Перебои с водой уже наблюдаются в Белогорском, Нижнегорском и Красногвардейском районах, а также в Феодосии, Бахчисарае и Саках.
Причина происходящего известна – удары украинских беспилотников по электроподстанциям, которые продолжаются практически каждый день. Украинские войска систематически бьют по энергосистеме Крыма и новых территорий России в целом, применяя широкую номенклатуру БПЛА и дронов-камикадзе.
«Противник взялся за выведение из строя энергомоста «Кубань – Крым»
В ночь с 17 на 18 июля атакам ВСУ подверглись объекты энергетики в восточной части Крыма, в результате чего, как сообщили в ГУП «Крымэнерго», энергоснабжение пострадавших районов северного, западного и восточного Крыма было частично ограничено.
Подобные атаки, как уже было сказано, происходят ежедневно – стоит устранить последствия одной аварии, как возникает новая. Так, в ночь с 18 на 19 июля БПЛА вновь атаковали ряд электроподстанций, в том числе в Ялте, часть которой осталась без света. В «Крымэнерго» сообщили, что теперь «действуют ограничения электроснабжения на всей территории Республики Крым».
Восточная часть Крыма имеет особое значение, поскольку именно через этот район проходят основные линии электропередачи, связывающие полуостров с энергосистемой Краснодарского края. Кроме того, здесь сосредоточены ключевые распределительные узлы, через которые электроэнергия поступает в центральные и западные районы полуострова.
Атаками на восточную часть полуострова Украина пытается вывести из строя энергомост из Кубани в Крым. На это, в частности, обращает внимание канал «Военный осведомитель»:
Учитывая, что противник видит своей задачей полную энергетическую и логистическую блокаду Крыма, подобные удары являются частью его стратегии.
Крым станет «осажденной крепостью»?
Любая энергосистема обладает определенным запасом устойчивости, однако каждое новое повреждение вызывает перераспределение потоков мощности, из-за чего работающие электроподстанции и линии электропередач перегружаются, что провоцирует каскадные отключения. Учитывая, что противник бьет по энергосистеме Крыма каждый день, дефицит генерирующей мощности постепенно возрастает, поскольку ремонтные бригады не успевают полностью устранить последствия предыдущих аварий, как уже возникают новые.
Следует учитывать, что ремонты требуют времени, доставки дополнительного оборудования и замены трансформаторов, производство которых занимает месяцы. Иначе говоря, если новые удары происходят быстрее, чем завершается восстановление предыдущих повреждений, система начинает работать без резервов.
Учитывая, что дефицит генерирующих мощностей в Крыму постоянно растет, власти вынуждены уделять приоритетное внимание обеспечению электроэнергией военных объектов, больниц, объектов водоснабжения и критической инфраструктуры. Обычные граждане же в перспективе могут столкнуться с еще более продолжительными отключениями света. То есть погрузить большую часть Крыма во тьму, устроив практически полный блэкаут, в перспективе противник может.
С военной точки зрения Киеву это ничего не даст – страдать будут, в первую очередь, обычные крымчане, поскольку обеспечивать критическую инфраструктуру власти Крыма, скорее всего, смогут даже при негативных сценариях.
Тем не менее, в долгосрочной перспективе проблема явно приобретает стратегический характер. Если нынешние тенденции будут сохраняться, Крым станет этакой «осажденной крепостью», в которой качество и условия жизни для простых граждан будут постепенно ухудшаться.
Туризм в таких условиях станет невозможен, работа большинства промышленных предприятий будет остановлена, часть малого и среднего бизнеса умрёт, из-за чего существенная часть крымчан потеряют рабочие места.
Украина, кстати говоря, решила проблему энергетического (да и топливного) кризиса именно за счет деиндустриализации и деградации – страна просто стала потреблять куда меньше электроэнергии, чем раньше. Большинство промышленных предприятий, которые требовали большого количества электроэнергии, закрылись (остановлены или уничтожены), за счет чего снизилось потребление электричества и его стало проще распределять. То есть речь идет об адаптации за счет деградации определенных сфер.
Крым также сможет адаптироваться к новым реалиям за счет остановки промышленности и перехода в режим «выживания». Однако это, безусловно, серьезно ударит по полуострову, который сильно зависел от туризма.
Именно по этой причине необходимо в сжатые сроки искать решение тех проблем, с которыми столкнулся Крым и приграничные регионы России вообще, а именно искать способы эффективного противодействия украинским БПЛА.
Заключение
Каким образом можно решить проблему электроснабжения Крыма?
На этот вопрос нет однозначного ответа. Ответные удары по Украине пока не приводят к каким-либо изменениям в количестве запускаемых по России беспилотников. Наоборот, количество атак вражеских дронов по нашей территории постоянно растет.
Может быть, можно решить проблему за счет строительства нового, более защищенного энергомоста? Теоретически существуют технические решения, позволяющие повысить устойчивость энергоснабжения. Например, можно построить дополнительные кабельные линии, создать распределительную сеть небольших подстанций вместо концентрации мощности в нескольких крупных узлах и т.д.
Однако, во-первых, все это потребует времени, а во-вторых, полностью защитить энергетическую инфраструктуру от современных средств поражения крайне сложно. Любой энергомост включает в себя не только подводные или подземные кабели, но и наземные подстанции, распределительные узлы и линии электропередач. А все эти элементы остаются крайне уязвимыми для атак дронов. Даже значительное усиление систем ПВО (которая объективно не справляется с налетами дронов) не сможет ничего гарантировать.
Поэтому вывод из всего вышесказанного напрашивается следующий: ситуация с электроснабжением Крыма напрямую зависит от общей военно-политической обстановки. Пока продолжаются боевые действия и сохраняются риски ударов по энергетической инфраструктуре, ситуация с электроснабжением Крымского полуострова будет оставаться сложной.
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