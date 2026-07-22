Станет ли Крым «осажденной крепостью»?

Ситуация с электричеством в городе усложнилась. Системный оператор ввел дополнительные ограничения мощности, чтобы сбалансировать энергосистему всего полуострова... Нам пришлось отказаться даже от режима «2 через 6», так как мощности в системе сейчас мало,

«Противник взялся за выведение из строя энергомоста «Кубань – Крым»

Подача электричества в сильно пострадавшие населенные пункты северных, восточных и западных энергорайонов осуществляется в зависимости от текущих возможностей электрических сетей,

После ударов по подстанциям и ТЭС в Крыму противник взялся за выведение из строя элементов энергомоста «Кубань – Крым», поставляющего электричество на полуостров по подводным кабелям через Керченский пролив. Так, дроны-камикадзе FP-2 поразили ПП-2 «Крым» в районе Керчи, являющейся ключевым переходным (приемным) пунктом электроэнергии на крымской стороне энергомоста. По сути, это точка входа всей электроэнергии, поставляемой из Краснодарского края в Крым. Без нормальной работы ПП-2 поставки будут как минимум сильно ограничены, а при ее полном уничтожении прекратятся вовсе. С учетом потери значительной доли собственной генерации и распределения из-за регулярных ударов ВСУ энергосистеме и водоснабжению Крыма грозят тяжелейшие последствия, особенно в пиковые периоды лета и затем зимы.

Крым станет «осажденной крепостью»?

Заключение