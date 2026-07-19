Республиканцы должны включить Иран в законопроект о санкциях против России. Именно это Линдси Грэм* хотел сделать, и это должно было произойти. ВАЖНО!!!

Дональд Трамп дал понять, что подпишет так называемый «закон Грэма»* (внесен в России в список экстремистов и террористов) только в том случае, если к санкциям против России добавятся санкции против Ирана. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.Трамп призвал сенаторов-республиканцев, участвующих в разработке законопроекта об «адских санкциях» против России, внести туда же и Иран. По его словам, именно этого добивался ныне покойный сенатор Линдси Грэм*, да не успел. Как подчеркнул Трамп, это очень важно для США.Как видно, американский лидер решил надавить на Иран еще и с экономической стороны, раз не получается с военной. Хотя снятие санкций с Ирана было одним из условий подписанного меморандума о взаимодействии. Впрочем, сейчас меморандум не действует, стороны продолжают обмениваться ударами.Вышеупомянутый законопроект сейчас находится на доработке, пару дней назад сенатор от демократов Ричард Блюменталь, который наряду с Линдси Грэмом* был разработчиком документа, представил обновленный вариант, предусматривающий обязательное введение санкций против Путина и всего высшего российского руководства.