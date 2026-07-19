Трамп подпишет «закон Грэма» о санкциях против России, если туда внесут и Иран

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Трамп подпишет «закон Грэма» о санкциях против России, если туда внесут и Иран

Дональд Трамп дал понять, что подпишет так называемый «закон Грэма»* (внесен в России в список экстремистов и террористов) только в том случае, если к санкциям против России добавятся санкции против Ирана. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп призвал сенаторов-республиканцев, участвующих в разработке законопроекта об «адских санкциях» против России, внести туда же и Иран. По его словам, именно этого добивался ныне покойный сенатор Линдси Грэм*, да не успел. Как подчеркнул Трамп, это очень важно для США.



Республиканцы должны включить Иран в законопроект о санкциях против России. Именно это Линдси Грэм* хотел сделать, и это должно было произойти. ВАЖНО!!!

Как видно, американский лидер решил надавить на Иран еще и с экономической стороны, раз не получается с военной. Хотя снятие санкций с Ирана было одним из условий подписанного меморандума о взаимодействии. Впрочем, сейчас меморандум не действует, стороны продолжают обмениваться ударами.

Вышеупомянутый законопроект сейчас находится на доработке, пару дней назад сенатор от демократов Ричард Блюменталь, который наряду с Линдси Грэмом* был разработчиком документа, представил обновленный вариант, предусматривающий обязательное введение санкций против Путина и всего высшего российского руководства.
12 комментариев
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  1. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 16:54
    А почему бы не ввести санкции против США? А-а-а, с яйцами дефицит...
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +3
      Сегодня, 17:00
      Это может только Китай сделать хоть с каким-то успехом.
    2. кукс Звание
      кукс
      +3
      Сегодня, 17:03
      В смысле против США? Вы в своем уме? Бабки там, родня там, какие нафиг санкции. Элитки РФ тут на вахте. Дом там.
    3. g_ae Звание
      g_ae
      +4
      Сегодня, 17:08
      С ума сошли? У Лаврова дочка там живёт! Да и Роднина полуеврейка-полуамериканка.
      1. isv000 Звание
        isv000
        +2
        Сегодня, 17:10
        Цитата: g_ae
        С ума сошли? У Лаврова дочка там живёт!

        Грубо. Но справедливо. У Нае.б.улиной внуки даже по-русски не разговаривают.
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +2
          Сегодня, 17:57
          Трампу, как и всей вонючей США везде надо спешить, т.к. у Ирана (Персии) - тысячилетия, США всего - 250 лет.
  2. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 17:25
    Трамп подпишет «закон Грэма» о санкциях против России, если туда внесут и Иран

    А что Иран уже стал федеральным округом России?
    1. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 21:13
      Ну если будет включён и Иран в этот чудо-закон , то они получат такие санкции от Китая , что небо с овчинку покажется . Для Китая это два основных поставщика нефти . Уже потеряв Венесуэлу чинийцы такого скотства в отношении себя не потерпят . Так что сейчас обсуждать будут уже именно это - реакцию Китая . И совсем не факт , что теперь этот сказочный закон примут . И Трампу он точно не нужен . Его к его подписанию и одобрению просто принуждают , типа "ну Дональд , ну в память голубого друга". Но это можно было в отношении России собрать большинство . А вот против РФ и Ирана , будет уже сложней - в Конгрессе много противников этой войны , ну и последствия уже будут просчитывать .
      Для меня сейчас 60-70% вероятность , что закон подписан не будет . И именно за счёт включения Ирана . А без Ирана Трамп не согласится . Он с ним воюет . Иран для него большее зло и больший приоритет .
      Цитата: К-50
      Иран уже стал федеральным округом России?

      Нет . Но вот летающий командный пункт на базе Ту-214 уже прилетел в Иран . И есть предположение , что новый лидер Ирана первый международный визит совершит именно в Москву . Если такое случится ... будет интересно .
      Было бы забавно , если бы РФ , КНДР и Иран создали собственный военно-политический союз - три Ядерные Державы . И Белоруссия (тоже ядерная , но на доверии) .
  3. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 17:31
    Пусть вводят.
    Всё равно санкции пойдут в население России, а в Кремле будут говорить что Трамп виноват.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 18:00
      Цитата: ximkim
      Пусть вводят.
      Всё равно санкции пойдут в население России, а в Кремле будут говорить что Трамп виноват.

      Ну правильно yes Или где-то есть иные правила?
  4. BrTurin Звание
    BrTurin
    0
    Сегодня, 18:57
    санкции после принятия закона вводятся не автоматически, а по усмотрению папочки... а тут... надеюсь Рубио год назад не сам придумал, что введение новых санкций - конец переговорам, а только озвучивает... рычаги после которых переговоры могут и резко сократится
    Единственный способ положить конец этому конфликту - добиться того, чтобы россияне, так же как и украинцы, согласились на мирную сделку. В тот самый момент, когда вы вводите новые санкции, ваши возможности усадить их за стол, наши возможности усадить их за стол резко сокращаются", - подчеркнул Рубио. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/24805155
    По его словам, как только рестрикции вступят в силу, это будет означать, что окно для переговоров с РФ, скорее всего, закрыто. "Мы, вероятно, потеряем возможность говорить с ними о прекращении огня", - цитирует издание главу внешнеполитического ведомства. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/24805155
  5. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 20:05
    Цитата: Ясная
    Цитата: ximkim
    Пусть вводят.
    Всё равно санкции пойдут в население России, а в Кремле будут говорить что Трамп виноват.

    Ну правильно yes Или где-то есть иные правила?

    Есть подобный противоположный случай?